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Вступление

Новая платформа компании Intel шагает по планете, энтузиасты ставят новые рекорды почти каждый день, а обычные пользователи никак не могут с ней определиться. Что делать? Брать сейчас с памятью DDR4, ждать DDR5, брать сейчас DDR5, ждать следующее поколение, брать AMD? Очень сложно предсказать развитие событий так, чтобы не совершить ошибку. Лучше побольше узнать о новой платформе, изучить много моделей материнских плат и уже на базе этого делать какие-то прогнозы.

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Самым разумным выглядит приобретение платы на DDR4, но это поезд в один конец и с выходом уже следующего поколения процессоров компания Intel может отказаться от этого типа памяти в контроллерах. На самом деле это стандартная процедура, когда одного сокета хватает всего на два поколения, потом внезапно решают, что ножек было много и надо убрать пять, потом нужно добавить еще одну, выпустить вторую ревизию и сделать число с двумя нулями на конце. Какой будет сценарий на этот раз? Я думаю, что не знают еще даже в Intel, но не стоит строить радужные планы на то, что LGA 1700 будет теперь 10 лет. Поэтому не стоит расслабляться и не хочется вкладывать сейчас большие деньги в пустоту.

Если кто-то думает, что вот с DDR5 точно будут какие-то гарантии, то это не так. Начнем с того, что сокет таки может поменяться. Что касается самой памяти, то сейчас брать ее за 40000-50000 рублей – это полное безумие. Она таких денег просто не стоит, а за эту сумму можно купить сразу процессор, плату и память на AMD. Да, возможно будет проигрыш в каких-то играх 5-7 FPS с мощной видеокартой, но эта разница абсолютно того не стоит. Поэтому сейчас разумно взять именно недорогую плату под прошлый тип памяти, чтобы можно было сэкономить. Сами процессоры, кстати, стоят не таких уж больших денег и вполне сопоставимы с AMD. Поэтому производители материнских плат представили большое разнообразие моделей под память DDR4, чтобы как можно больше пользователей могли подобрать себе наиболее подходящую модель. Особенно постаралась ASUS. Я уже постарался рассмотреть оперативно несколько интересных моделей и мне они всем понравились.

Сегодня рассмотрим еще одну модель для геймеров, но уже из другой очень популярной линейки ASUS ROG Strix. Модель достаточно необычная и самобытная, а оказывается я такую как раз пропустил в прошлом поколении и, судя по всему, напрасно. Новая называется ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4.

Название длинное, но оно раскрывает весь смысл. Вот основные вешки: Z690, Gaming, WIFI, DDR4 собираем это все воедино и получаем эту необычную плату. Видимо «А» здесь означает Alternative потому, что внешний вид устройства совсем уж другой.

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Упаковка и комплектация

Я думал, что коробка будет стандартная для материнских плат серии ASUS ROG Strix. Однако здесь все сразу получается по-другому. Внешнее оформление отличается кардинально. Это такая альтернативная модификация популярной модели, выполненная в белых тонах. Поэтому она выделяется с самого начала светлым оформлением. В остальном оно привычное.

Спереди мы видим светлый фон, который также разделяется по диагонали на две половины: серая с надписями и белая. В правой части находится крупное схематичное изображение устройства. Производитель немного увлекся. Да, показаны элементы, выделенные на самой плате белым или серебристым цветом, но в остальном ничего не понятно. Лучше б это была просто фотография, как обычно. Логотип ROG в левом верхнем углу и крупная надпись с наименованием модели выполнены серебристой переливающейся пленкой. В правом нижнем углу находится логотип производителя.

Посмотрим на другую сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4. Слева находится значок ASUS ROG. Ниже находится изображение материнской платы. Правее проходят три диагональные полосы, между которыми образованы четыре вставки с описанием ключевых технических решений. Под изображением материнской платы находится небольшая спецификация устройства.

Посмотрим, что скрывается внутри.

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует небольшой конверт. В нем находится антенна беспроводного модуля, а в самом лотке лежит материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет. После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

Гарантийная карта;

Информация по безопасности;

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Диск – это анахронизм, но по инерции производители продолжают его класть. В современных моделях давно пора класть в комплект USB накопитель с драйверами и программным обеспечением. Что еще есть в комплекте?

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Два квадратика двустороннего скотча.

Антенна беспроводного модуля.

Комплект стяжек.

Вроде не густо, а вроде все необходимое есть. Да, просто нет ничего лишнего, все по существу. Заглушка задней панели находится на самой плате, поэтому она не поставляется как аксессуар.

Дизайн и особенности платы

Перед нами классическая плата формата ATX. Ни с какого края не урезана, не обрезана. Габариты устройства стандартные и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление упаковки было далеко не случайным. Оно отражает стиль самой платы, где вместо черных радиаторов используются серебристые, а вместо черного пластика – белый.

Но здесь производитель пошел не до конца. Нужно было еще сделать печатную плату белого цвета и тогда это было бы очень круто. По каким-то причинам было решено это не делать и на этом этапе появляется мысль какого-то компромисса.

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Радиаторов здесь много. Плата тяжелая и симпатичная. Качество на высоте. Все сделано максимально чисто и аккуратно. На самом деле это давно уже так потому, что все линии автоматизированы, а контроль самый жесткий.

Однако если убрать все надписи: Strix, Gaming и прочие лозунги про республику, то плата выглядит как обычный Prime. А вот если б печатная плата была белая, то вопросов не было бы.

С обратной стороны элементов практически нет, как и подсветки. Есть только белые принты в большом количестве.

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Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительные коннекторы ATX по схеме 24+8+8. Это первый сигнал о том, что здесь питание реализовано лучше и рассчитано на большую нагрузку. Значит плата без проблем должна работать с топовыми процессорами.

Эта материнская плата позиционируется не для разгона, а как универсальное решение среднего уровня для геймеров. Однако, даже с самыми прожорливыми процессорами она должна справится даже с небольшим разгоном. Дабы коннектор питания не стал слабым звеном, здесь используется технология ProCool II. Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 /5000 /5333 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 17 каналов (16+1) для вычислительных ядер и графики. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются знакомые транзисторные сборки Vishay SiC659 80A VRPower Integrated Power Stage. Они обеспечивают согласно спецификации в длительной нагрузке 80А.

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Еще на каждый из 17 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками.

Используется новый ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP2100. Он обеспечивает восемь фаз. Аналогичный контроллер устанавливается на другие платы компании ASUS с чипсетом Intel Z690.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Снаружи может показаться, что они связаны вместе тепловой трубкой, но после демонтажа становится ясно, что связующим элементом является пластиковая панель с RGB модулем, которая крепится сверху.

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Пластикового кожуха нет, а только небольшая вставка сверху. Здесь очень развитый и крупный боковой радиатор, который выполняет функции кожуха. Он крепится при помощи пяти винтов с обратной стороны, а верхний всего двумя.

Сверху находятся надписи ROG и ROG Strix, а еще вставка с узором, который подсвечивается. Именно для него нужен модуль RGB подсветки, который подключается к плате и синхронизируется с общими эффектами ASUS AURA Sync. Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины.

Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Каждый крепятся двумя винтами.

Еще три радиатора отводят тепло от SSD накопителей типа M.2.

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Они также изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной пленкой.

И последний радиатор находится на чипсете. Снова алюминиевый сплав, но здесь сверху есть небольшие украшения. Мы видим вставку с ремешком на липучке и призывом вступать в республику.

Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет Intel Z690. Мы уже изучили его особенности в прошлых статьях и поэтому все характеристики давно известны.

Чипсет поддерживает до восьми портов SATA 3, но здесь вбок выведено всего шесть и даже здесь два реализованы при помощи отдельного контроллера ASMedia ASM1061. Это уже минус 1 линия PCI-e чипсета.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 и одна для USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Еще здесь можно увидеть две колодки USB 2.0, два 4-pin коннектора для вентилятора и контакты для термистора.

Далее следует колодка, для подключения платы Thunderbolt, два разъема для подключения адресной ленты ARGB, 4-pin FAN и разъем для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь находится звуковой кодек Realtek ALC4080, который закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX и несколько электролитических конденсаторов.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Практически за разъемами задней панели распаян сетевой контроллер Intel I225-V стандарта 2.5G. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим всего три слота расширения. Два PCI-e x16 и один PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено. Зато у верхнего слота PCI-e x16 есть механизм извлечения видеокарты, как на флагманских моделях плат.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. На плате находится четыре слота M.2 для установки накопителей. Каждый из них закрыт радиатором.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Три разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);

Один разъем USB 3.2 Gen2х2 Type-C;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода для антенн;

Кнопка BIOS FlashBack.

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX200.

Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы. Мне не показалось, что чего-то не хватает или каких-то портов. Здесь, на мой взгляд, золотая середина. Индикатора POST кодов нет, но есть четыре маленьких светодиода около основного коннектора питания ATX, которые пытаются его заменить.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4 Поддерживаемые процессоры 12-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 – PCI-e x1 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel WIFI6 AX200 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ-45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x ClrCMOS;

1 x FlashBack;

2 x Ant. Out. Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах ASUS последнего поколения везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Соответственно тут присутствует символика серии ROG. Есть функция интеллектуального разгона, пара предустановок и возможность включения XMP профиля.

Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть размещена в привычном меню Advanced. Я думал, что если внешнее оформление изменилось, то оно также поменяется внутри. Однако этого не случилось. На месте инженеров компании стоит подумать над тем, как менять скины в оболочке, поскольку больше усовершенствовать нечего.

На месте список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Эта функция действительно помогает, особенно когда долго настраиваешь и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

И добавлю, что материнская плата корректно ведет себя при переразгоне, перемычка ClrCMOS мне не пригодилась.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4, версия BIOS 0707;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Система охлаждения: ASUS Ryujin II 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей за исключением вопроса совместимости системы охлаждения с оперативной памятью. Использование СЖО – вынужденная мера. Она в итоге производительнее моего воздушного кулера, а еще так удобнее делать снимки тепловизором. И околосокетное пространство будет греться сильнее из-за отсутствия обдува.

Самое время переходить к тестам. Сначала посмотрим на подсветку и запустим нагрузку в Prime95.

Теперь взглянем на систему при помощи утилит. В штатном режиме память работает на частоте DDR4-2400, а не 4600 МГц. Причем скорость, а точнее делитель устанавливается автоматически в зависимости от частоты.

Можно было сразу установить DDR4-4000 на первой скорости и не тянуть кота за хвост, но кому-то пригодятся результаты в базовом режиме. Для оптимального результата я только установил память в обычный режим DDR4-3600.

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Geekbench 5:

Если есть предположение, что в нагрузке Cinebench 23 потребление сильно меньше, то это не так.

Разгон можно осуществлять при помощи соответствующей функции интеллектуального разгона, которая есть у данной модели. Однако лучше установить все значения вручную, чтобы можно было немного снизить потребляемую мощность.

С памятью я использовал делитель 1:1 как наиболее актуальный для DDR4. Планок до 4 ГГц сейчас много, и плата способна работать с ними, как показывает практика. Кто-то утверждал, что новые процессоры могут легко брать 5.3 ГГц по всем ядрам. И они могут даже больше, но только когда речь не идет об AVX. С ним все иначе и хорошо, если процессор будет работать на 5.1, а обычно это всего 5 ГГц. Все дело в том, что напряжение для стабильной работы нужно увеличивать настолько, что это становится бессмысленно и опасно.

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

Geekbench 5:

Есть ли смысл от такого разгона? Думаю, это очевидно – результаты говорят сами за себя.

Теперь пора посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил все тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор.

Заметно, что крупные радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4 – интересная и запоминающаяся модель для экономного геймера, которому нравится белый цвет. Самые необычные моменты касаются именно внешнего вида. Лично мне сложно представить себе версию Strix с белыми элементами.

Это альтернативный вариант для тех, кто собирает систему, ориентируясь на внешний облик. Сейчас много корпусов с прозрачной боковой панелью, и поэтому внешний вид важен не менее содержимого. Хочется, чтобы все было красиво и гармонично подобрано по цвету. С этим никаких сложностей нет. Вдобавок новинка сочетает технологии из серии ROG Strix с доступными решениями в виде поддержки памяти DDR4. Она отлично подойдет для любой сборки благодаря своей универсальности. Здесь нет избыточных функций, все очень сбалансированно и по существу.

По всем параметрам это системная плата среднего уровня, но сейчас все будут отталкиваться от стоимости и если сравнивать с другими моделями, то здесь можно будет даже сэкономить. Еще можно будет сохранить часть денег на памяти потому, что модулей DDR4 сейчас много и они доступны. Еще раз подчеркну отлично реализованное охлаждение. Тепло отводится не только от транзисторных сборок и чипсета, но и от всех накопителей SSD, которые будут установлены в слоты M.2 на плате.

Разгон хороший, но для полного счастья не хватает индикатора POST-кодов. Хорошо, что есть четыре индикатора, которые сопровождают процедуру запуска. Там хоть можно увидеть, на какой стадии идет система. Подсветка есть, звук есть, Wi-Fi есть. Что еще для счастья нужно? Это неплохой вариант для создания игровой сборки на новой платформе LGA 1700.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: