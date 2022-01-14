Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2

На что помимо трассировки лучей и DLSS способна скромная, но бойкая представительница поколения Ampere?
1
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Оглавление

Вступление

Несмотря на ситуацию с видеокартами, ассортимент моделей все также пополняется новыми графическими ускорителями, и некоторые из них заслуживают отдельного внимания. Лучшие топовые GeForce RTX тридцатой серии мы рассмотрели в первую очередь, но покупателям интересны модели более доступного порядка, к которым относится героиня обзора.

реклама

Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Dual выступает представителем недорогого сегмента со сбалансированными характеристиками и возможностями, где переплата за лишний функционал и технологии отсутствует. Разработчики подготовили новинку с учетом многих особенностей рынка и, конечно, же постарались сделать ее компактной для игровых сборок на базе материнских плат форматов mATX и mini-ITX. И как показало наше расследование, производитель угодил в самую точку.

Технические характеристики

Полное название: ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC; код производителя: DUAL-RTX3060-O12G-V2.

Наименование GeForce RTX 3060 Dual OC V2 ROG Strix GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Founders Edition GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition
Производитель ASUS ASUS NVIDIA NVIDIA
Графический процессор GA106-300 GA106-300 GA106-300 GA104-200
Количество ядер 3584 3584 3584 4864
Частота ядра, МГц 1320 1320 1320 1410
Частота ядра (Turbo), МГц 1837 1882 1780 1665
Заводской разгон ядра, МГц 57 102 - -
Частота памяти, МГц 15000 15000 15000 14000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - -
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6
Объем памяти, Гбайт 12 12 12 8
Шина памяти, бит 192 192 192 256
Разъемы интерфейсов 3 x DP, 1 x HDMI 3 x DP, 2 x HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 8 8 8
Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 87 3 х 87 2 х 85 2 х 85
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 6 + 2 8 + 2 6 + 2 7 + 2
Power Limit (штат/макс), Ватт 170 / 187 170 / 210 170 / - 200 / -
Формат СО 2 слота 2.5 слота 2 слота 2 слота
Размеры видеокарты, мм 200 х 123 301 х 137 242 х 112 242 х 112

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Упаковка ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC выполнена в традиционных фирменных тонах и полиграфии производителя, соответствующие серии ASUS DUAL. Основные достоинства новинки представлены в емких слайдах и фразах – автоматическая линия по сборке, заводской разгон, интерфейс PCIe 4.0 и целых 12 Гбайт видеопамяти.

450x419 51 KB. Big one: 1500x1395 330 KB

Несомненно, особенности ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC на этом не заканчиваются. Даже для младшей модели заявлены вентиляторы Axial-Tech с единой рамкой крыльчатки, монолитный дизайн с дерзкой полосой подсветки и поддержкой программным обеспечением ASUS GPU Tweak II.

300x222 24 KB. Big one: 1500x1108 314 KB 300x222 24 KB. Big one: 1500x1129 388 KB

Внутри нас ожидает спартанский набор комплектации, который не сказывается на итоговой стоимости продукта и не отвлекает различными «побрякушками» от видеокарты. Мы получаем руководство пользователя и благодарственное письмо, брошюру и игровую карточку с характеристиками «героя»: разработчики честно дают оценку производительности и системе охлаждения.

реклама

450x226 26 KB. Big one: 1500x752 167 KB

Внешний вид и дизайн

Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC относится к линейке ASUS DUAL и разновидности Mini, что делает героиню обзора не только фирменно узнаваемой, но и очень компактной с длиной корпуса всего лишь 200 мм.

450x273 30 KB. Big one: 1500x909 201 KB

Новинка базируется на единой печатной плате, что задействована и на крохотной модели ASUS GeForce RTX 3060 Phoenix. Для версии DUAL кулер выступает за края печатной платы, что неофициально соответствует рекомендациям NVIDIA и выдувает горячий воздух дальше наверх. Сама систем охлаждения использует два больших вентилятора, полностью накрывающей видеокарту.

450x291 38 KB. Big one: 1500x969 272 KB

Небольшую тыльную часть прикрывает металлический бэкплейт, который в сравнении с пластмассовым муляжом на бюджетных видеокартах лучше отыгрывает поставленные роли – созданию опоры и частичном охлаждении.

450x294 46 KB. Big one: 1500x979 344 KB

ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC компактна и скромна и в плане энергопотребления, уложенная в тепловой пакет 170 Вт с возможностью расширения лишь до 187 Вт. На практике этого вполне достаточно новинке для достижения высоких частот ~1900 МГц и дальнейшего овеклокинга.

450x285 47 KB. Big one: 1095x693 209 KB

Интерфейсная панель соответствует основным стандартам. Предложен базовый набор из трех видеопортов DisplayPort 1.4a и современной версии HDMI 2.1.

450x284 33 KB. Big one: 1500x948 218 KB

Наш экземпляр ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC находится под гарантийными обязательствами, поэтому систему охлаждения демонтировать запрещено. Визуального осмотра достаточно, чтобы оценить возможности кулера, который очень даже не дурен собой: четыре тепловые трубки с медной никелированной пластиной. И да, микросхемы видеопамяти охлаждаются через термопрокладки.

450x151 28 KB. Big one: 1500x502 207 KB

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

реклама



Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

реклама

Тестирование и разгон

Стандартные частоты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC

Пусть не смущают размеры, видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC может предложить нечто интересное. Заводской разгон плюс 57 МГц на месте, как и технология 0dB Technology с остановкой вентиляторов при низкой нагрузке. Несмотря на гарабриты кулера, температура в простое радует, а паразитного эффекта «старт-стоп» не наблюдается. По итогу имеем:

  • 41°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 45°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Кулер активируется при 58°C.

450x410 140 KB. Big one: 777x709 83 KB

реклама

Приведем подробные характеристики ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC. Показатель уровня TDP составляет 170 Вт с возможностью увеличения до 187 Вт.

450x312 69 KB. Big one: 777x539 41 KB

В игровой нагрузке поведение для видеокарты компактных габаритов очень уверенное и демонстрирует следующие результаты: новинка бустит в среднем значении до 1860 МГц при скорости вращения кулера 2050 об/мин.

Уровень шума составляет 39 дБА по показанию прибора и акустически комфортен для продолжительной работы даже при тесном нахождении с ПК. Сказывается технология ASUS Axial-Tech. Графический процессор прогревается до 71°C, область VRM – до 83°C.

600x299 261 KB. Big one: 2532x1264 2094 KB

реклама

При полной скорости вентиляторов нагрев основных датчиков понижается незначительно до 64°C и 73°C соответственно, но уровень шума становится очень заметным. Рекомендации оставаться в рамках автоматической регулировки.

600x299 257 KB. Big one: 2528x1260 2041 KB

С другой стороны, зачем видеокарту испытывать лишней нагрузкой и завышенным напряжением, когда можно воссоздать куда комфортнее условия? При даунвольтинге ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC до 900 мВ удается даже разогнать новинку до 1927 МГц (+3%), параллельно сбросив лишние 40 Вт с розетки и кулера.

Отсюда падение температуры графического процессора аж до 62°C, а подсистема питания теперь не прогревается выше 71°C. Это мы еще с настройками кулера поигрались.

600x316 267 KB. Big one: 2524x1332 2090 KB

реклама

Разгон ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC

Требовать невозможного от ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC не стоит, видеокарта рассчитана на другую аудиторию, но похвастаться разгоном может. Разгон ядра замирает на отметке 2050-2070 МГц, а памяти – на 2125 МГц (17000 МГц).

600x298 253 KB. Big one: 2528x1256 1935 KB

Прирост производительности ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC от заводского разгона составляет 3%, которые можно повысить еще на 10% от ручного оверклокинга.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

реклама

3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Энергопотребление

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Что можно сказать про неприметную и скромную видеокарту ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC? А то, что младших нужно уважать и нельзя недооценивать! Данная модель получила бойкий нрав для своего уровня и предлагает игровой графический чип с 12 Гбайт видеопамяти, которые для текущего гейминга достаточны, а фирменная система охлаждения удерживает показатели в разумных рамках. К тому же делает это уверенно, шум не страдает, частоты бустят высокие, даже про разгон можем задуматься.

На другой стороне медали ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC выделить нечего. Все достаточно сбалансированно, качественно и в рамках допустимого.

Подводя итоги, модель ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC из незаметного представителя младшего семейства гордо показала зубки и продемонстрировала, что, несмотря на позиционирование, бюджетные сборки и проекты для энтузиастов могут гораздо больше. А ориентироваться просто на размеры ошибочно.

Александр Андерсон

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus go.d-bq geforce rtx 3060 asus dual dual asus geforce rtx 3060 dual oc

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
1
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4
10
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
18
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z690M-Plus D4
74

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9 января 2022 23
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: январь 2022
3 января 2022 31
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 - январь 2022
2 января 2022 39
Игровая индустрия: итоги 2021 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2022
8 января 2022 29
Видеокарта GeForce RTX 3060: тестирование в играх с классическим рендерингом
7 января 2022 91
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air
12 января 2022 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мем-монеты на подъёме - три собачьих токена выросли на 1000-2000%, а Shiba Inu идет на новые биржи
8
Известный майнер советует не покупать видеокарты для добычи Эфира из-за скорого прихода криптозимы
41
Удачливый майнер с парой ASIC в одиночку добыл блок Bitcoin и получил 6.25 BTC стоимостью 20 млн руб
24
Соло майнинг позволил фермеру получить блок Биткоинов стоимостью $270 000 c шансом 1 к 1 3600 000
10
Новая программа лояльности EVGA Queue 3.0 позволит купить видеокарту NVIDIA по рекомендованной цене
18
Литовские ученые разработали высокоэффективные перовскитные солнечные элементы с КПД 21,4%
25
AnTuTu опубликовал список самых мощных флагманов на глобальном рынке в декабре 2021 года
4
Представлен бюджетник Meizu Blue Charm 10 с Flyme 9 lite стоимостью от $110
3
59 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 и MIUI 12.5 от 13 января 2022 года
9
Названы самые некачественные процессоры, видеокарты и SSD за 2021 год по версии Puget Systems
11
13 января курс Эфира сильно вырос, а видеокарты могут подорожать уже в ближайшие дни
50
Два старшеклассника только что обнаружили звезду, спагеттированную чёрной дырой
4
Бюджетные процессоры Intel Alder Lake появились в магазинах РФ – цены немного выше рекомендованных
30
ASRock выпустила первый BIOS для платы X370 Pro4 с поддержкой процессоров Ryzen 5000 Zen 3
6
В списке ЕЭК замечены смартфоны: Xiaomi 12 Lite, POCO F4 Pro, POCO F4 Pro Plus
+
15 устройств Honor получат стабильную прошивку Magic UI 6.0 на Android 12 в 2022 году
+
В России может быть введена обязательная идентификация майнеров и всех держателей криптовалюты
99
Всё больше стран запрещают майнинг – где введены ограничения на добычу криптовалют
21
Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 настолько непопулярен, что DICE может прекратить его поддерживать
14
Приложений с накрученными отзывами в AppStore становится все большe
+

Сейчас обсуждают

Drukalo
12:59
У 6800 хуже охлад делают
Видеокарт GeForce RTX 3050 будет много, но массовые поставки могут начаться к концу февраля
fcr707
12:59
да, вот тоже не понимаю логику, от большого ума или от зависти, что за люди. Никто же им не запрещает этого делать...
Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
Celeron 9 GHz
12:58
12:26, 30 октября 2021 Россия предложила хранить у себя ядерные отходы других стран https://lenta.ru/news/2021/10/30/hranenie/ "Россия готова хранить на своей территории ядерные отходы других стран. ...
Последний биткоин будет добыт в 2140. В Экибастузе уже построен майнинговый завод - интересное о BTC
красные
12:56
это взрывы пуканов инопланетян-оверклокеров, из-за дефицита видеокарт
RSA: Чёрная дыра в центре нашей Галактики непредсказуема и хаотична
Арно Дориан
12:56
Да не живёт он в Калифорнии, пи*дабол обычный
Илон Маск раскритиковал новый калифорнийский налог на солнечную энергию
Celeron 9 GHz
12:55
Последний биткоин будет добыт в 2140. В Экибастузе уже построен майнинговый завод - интересное о BTC
terenty79
12:55
А раньше говорили , что за рассеянный склероз виноваты некие прионы. и вот на тебе, теперь у них какой то новый вирус оказался.
HSPH Harvard: Вирус Эпштейна-Барр может быть основной причиной рассеянного склероза
fcr707
12:53
Есть конечно, но не для таких как ты комментаторных дрочунов.
Как получить криптовалюту на Binance бесплатно
Виктор Байкин
12:52
Я 60 коробок купил. Собрал все танки, причем много выпало повторно и последней коробкой, выпал этот гарантированны танк. С приплюснутой башней по бокам. В итоге + 7 лямов серы. 40 с копейками тысяч го...
Почему «Новогоднее наступление 2021/2022» World of Tanks оказалось провальным и возмутило игроков
Валерий Пугач
12:52
Кто знает как купить хотя за 350$? То есть за ~25 рублей
NVIDIA постарается насытить рынок видеокартами GeForce RTX 3050
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем