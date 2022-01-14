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Вступление

Несмотря на ситуацию с видеокартами, ассортимент моделей все также пополняется новыми графическими ускорителями, и некоторые из них заслуживают отдельного внимания. Лучшие топовые GeForce RTX тридцатой серии мы рассмотрели в первую очередь, но покупателям интересны модели более доступного порядка, к которым относится героиня обзора.

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Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Dual выступает представителем недорогого сегмента со сбалансированными характеристиками и возможностями, где переплата за лишний функционал и технологии отсутствует. Разработчики подготовили новинку с учетом многих особенностей рынка и, конечно, же постарались сделать ее компактной для игровых сборок на базе материнских плат форматов mATX и mini-ITX. И как показало наше расследование, производитель угодил в самую точку.

Технические характеристики

Полное название: ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC; код производителя: DUAL-RTX3060-O12G-V2.

Наименование GeForce RTX 3060 Dual OC V2 ROG Strix GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Founders Edition GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition Производитель ASUS ASUS NVIDIA NVIDIA Графический процессор GA106-300 GA106-300 GA106-300 GA104-200 Количество ядер 3584 3584 3584 4864 Частота ядра, МГц 1320 1320 1320 1410 Частота ядра (Turbo), МГц 1837 1882 1780 1665 Заводской разгон ядра, МГц 57 102 - - Частота памяти, МГц 15000 15000 15000 14000 Заводской разгон видеопамяти, МГц - - - - Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 12 12 12 8 Шина памяти, бит 192 192 192 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP, 1 x HDMI 3 x DP, 2 x HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI Питание, разъемы Pin 8 8 8 8 Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 87 3 х 87 2 х 85 2 х 85 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 6 + 2 8 + 2 6 + 2 7 + 2 Power Limit (штат/макс), Ватт 170 / 187 170 / 210 170 / - 200 / - Формат СО 2 слота 2.5 слота 2 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 200 х 123 301 х 137 242 х 112 242 х 112

Упаковка и комплектация

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Упаковка ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC выполнена в традиционных фирменных тонах и полиграфии производителя, соответствующие серии ASUS DUAL. Основные достоинства новинки представлены в емких слайдах и фразах – автоматическая линия по сборке, заводской разгон, интерфейс PCIe 4.0 и целых 12 Гбайт видеопамяти.

Несомненно, особенности ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC на этом не заканчиваются. Даже для младшей модели заявлены вентиляторы Axial-Tech с единой рамкой крыльчатки, монолитный дизайн с дерзкой полосой подсветки и поддержкой программным обеспечением ASUS GPU Tweak II.

Внутри нас ожидает спартанский набор комплектации, который не сказывается на итоговой стоимости продукта и не отвлекает различными «побрякушками» от видеокарты. Мы получаем руководство пользователя и благодарственное письмо, брошюру и игровую карточку с характеристиками «героя»: разработчики честно дают оценку производительности и системе охлаждения.

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Внешний вид и дизайн

Видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC относится к линейке ASUS DUAL и разновидности Mini, что делает героиню обзора не только фирменно узнаваемой, но и очень компактной с длиной корпуса всего лишь 200 мм.

Новинка базируется на единой печатной плате, что задействована и на крохотной модели ASUS GeForce RTX 3060 Phoenix. Для версии DUAL кулер выступает за края печатной платы, что неофициально соответствует рекомендациям NVIDIA и выдувает горячий воздух дальше наверх. Сама систем охлаждения использует два больших вентилятора, полностью накрывающей видеокарту.

Небольшую тыльную часть прикрывает металлический бэкплейт, который в сравнении с пластмассовым муляжом на бюджетных видеокартах лучше отыгрывает поставленные роли – созданию опоры и частичном охлаждении.

ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC компактна и скромна и в плане энергопотребления, уложенная в тепловой пакет 170 Вт с возможностью расширения лишь до 187 Вт. На практике этого вполне достаточно новинке для достижения высоких частот ~1900 МГц и дальнейшего овеклокинга.

Интерфейсная панель соответствует основным стандартам. Предложен базовый набор из трех видеопортов DisplayPort 1.4a и современной версии HDMI 2.1.

Наш экземпляр ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC находится под гарантийными обязательствами, поэтому систему охлаждения демонтировать запрещено. Визуального осмотра достаточно, чтобы оценить возможности кулера, который очень даже не дурен собой: четыре тепловые трубки с медной никелированной пластиной. И да, микросхемы видеопамяти охлаждаются через термопрокладки.

Тестовый стенд

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula (Intel Z490, LGA 1200);

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Система охлаждения: Noctua NH-D15 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4000 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);

Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

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Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

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Тестирование и разгон

Стандартные частоты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC

Пусть не смущают размеры, видеокарта ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC может предложить нечто интересное. Заводской разгон плюс 57 МГц на месте, как и технология 0dB Technology с остановкой вентиляторов при низкой нагрузке. Несмотря на гарабриты кулера, температура в простое радует, а паразитного эффекта «старт-стоп» не наблюдается. По итогу имеем:

41°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

45°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Кулер активируется при 58°C.

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Приведем подробные характеристики ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC. Показатель уровня TDP составляет 170 Вт с возможностью увеличения до 187 Вт.

В игровой нагрузке поведение для видеокарты компактных габаритов очень уверенное и демонстрирует следующие результаты: новинка бустит в среднем значении до 1860 МГц при скорости вращения кулера 2050 об/мин.

Уровень шума составляет 39 дБА по показанию прибора и акустически комфортен для продолжительной работы даже при тесном нахождении с ПК. Сказывается технология ASUS Axial-Tech. Графический процессор прогревается до 71°C, область VRM – до 83°C.

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При полной скорости вентиляторов нагрев основных датчиков понижается незначительно до 64°C и 73°C соответственно, но уровень шума становится очень заметным. Рекомендации оставаться в рамках автоматической регулировки.

С другой стороны, зачем видеокарту испытывать лишней нагрузкой и завышенным напряжением, когда можно воссоздать куда комфортнее условия? При даунвольтинге ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC до 900 мВ удается даже разогнать новинку до 1927 МГц (+3%), параллельно сбросив лишние 40 Вт с розетки и кулера.

Отсюда падение температуры графического процессора аж до 62°C, а подсистема питания теперь не прогревается выше 71°C. Это мы еще с настройками кулера поигрались.

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Разгон ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC

Требовать невозможного от ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC не стоит, видеокарта рассчитана на другую аудиторию, но похвастаться разгоном может. Разгон ядра замирает на отметке 2050-2070 МГц, а памяти – на 2125 МГц (17000 МГц).

Прирост производительности ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC от заводского разгона составляет 3%, которые можно повысить еще на 10% от ручного оверклокинга.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy Extreme



Graphics Score

Больше – лучше





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Энергопотребление

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Что можно сказать про неприметную и скромную видеокарту ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC? А то, что младших нужно уважать и нельзя недооценивать! Данная модель получила бойкий нрав для своего уровня и предлагает игровой графический чип с 12 Гбайт видеопамяти, которые для текущего гейминга достаточны, а фирменная система охлаждения удерживает показатели в разумных рамках. К тому же делает это уверенно, шум не страдает, частоты бустят высокие, даже про разгон можем задуматься.

На другой стороне медали ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC выделить нечего. Все достаточно сбалансированно, качественно и в рамках допустимого.

Подводя итоги, модель ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC из незаметного представителя младшего семейства гордо показала зубки и продемонстрировала, что, несмотря на позиционирование, бюджетные сборки и проекты для энтузиастов могут гораздо больше. А ориентироваться просто на размеры ошибочно.

Александр Андерсон

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