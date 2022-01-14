Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3100 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Ti, Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT, Ryzen 3 3100 & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 XT.
Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 3700-4500 МГц. Ее соперник Ryzen 3 3100 также поддерживает 4/8 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3600-3900 МГц. У процессора компании AMD наблюдается умеренный частотный потенциал. После разгона он работал на частоте 4600 МГц.
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Обе системы укомплектованы видеокартами начального ценового сегмента прошлого поколения: GeForce GTX 1660 Ti 6Gb и Radeon RX 5600 XT 6Gb.
Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В игре Assassin's Creed Valhalla первую строчку заняла система Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT. Вторая позицию осталась за системой Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 XT и на третьем месте расположилась конфигурация Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Ti.
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Biomutant
В слешере Biomutant все участники тестирования показали равные результаты.
Cyberpunk 2077
В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 лидировали системы с процессором Core i3-10105F. В зависимости от режима работы они опережали системы с моделью на Ryzen 3 3100 на10%-22%.
Days Gone
В зомбо-боевике Days Gone все конфигурации продемонстрировали одинаковую производительность.
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F1 2020
В автогонке F1 2020 первое место заняла система Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT. В зависимости от режима работы она опережала ближайших преследователя Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 XT на 7%-15%.
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Horizon Zero Dawn
В проекте Horizon Zero Dawn первую строчку разделили конфигурации с видеокартой Radeon RX 5600 XT.
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Mafia Remastered
В игре Mafia Remastered лидировали связки Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Ti и Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT. Вторую позицию разделили системы с процессором компании AMD.
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Watch Dogs Legion
В фантастическом боевике Watch Dogs Legion вне конкуренции была связка Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT. Ее превосходство над ближайшим преследователем Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 XT составило 8%-24%.
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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что лидировала конфигурация Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT. На второй строчке расположились связки Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 XT. Третье место занял игровой ПК Ryzen 3 3100 & GeForce GTX 1660 Ti.
Теперь давайте рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.
- Конфигурация Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT была быстрее связки Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Ti в игре Assassin's Creed Valhalla, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Watch Dogs Legion.
- Конфигурация Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT была в паритете с Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Ti в играх Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone и Mafia Remastered.
Система Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT опередила связку Core i3-10105F & Radeon RX 5500 XT в четырех играх из восьми и показала с ней равные результаты в четырех проектах.
Разогнанная лидирующая связка показала высокие результаты во всех протестированных играх.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировали конфигурации Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT и Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Ti.
Итак, в противостоянии связок Core i3-10105F & GeForce GTX 1660 Ti, Core i3-10105F & Radeon RX 5600 XT, Ryzen 3 3100 & GeForce GTX 1660 Ti и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5600 XT победила система с процессором Intel и видеокартой AMD. Она уверенно лидировала в общем зачете, что и стало решающим вкладом в ее викторию.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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