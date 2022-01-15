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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI

Новая модель ASUS ROG Strix не содержит ничего лишнего и предлагает все современные функции, технологии и интерфейсы для создания игровой сборки на платформе LGA 1700.
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Оглавление

Вступление

Новая платформа Intel наделала много шума потому, что было сразу представлено много разных новых и спорных решений. Например, экономичные ядра. Понятно, что производители стараются как-то унифицировать большинство моделей и кристалл делают общий сразу для нескольких семейств процессоров, а упаковку делают разную исходя из специфики установки.

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Этим объясняется обилие на рынке мобильных процессоров Intel, которые обретают вторую жизнь на настольных платах, а умельцам из Поднебесной остается лишь это правильно преподнести. Остается лишь пропатчить BIOS материнской платы под Coffee Lake и можно использовать относительно недорогой и производительный мобильный аналог. Я не удивлюсь если позже обнаружится, что на современных платах с чипсетом Intel Z690 можно будет использовать мобильные процессоры Tiger Lake.

Пока же мы продолжаем изучать различные материнские платы на новой платформе, чтобы у потенциальных покупателей уже было какое-то представление о новых устройствах и можно было подобрать то, к чему больше лежит душа. Компания ASUS знает как привлечь к себе геймеров и поэтому предлагает различные интересные технические решения, которые могут им понравится.На мой взгляд, одним из важнейших условий в данной ситуации будет привлекательная цена. Однако здесь мы подходим к очень сложному вопросу и пониманию того, что новая плата не может быть дешевле прошлого поколения как ни крути. Даже если просто рассматривать элементную базу, то она заметно усложнилась. Новый чипсет, слоты памяти и сокет наверняка не стали дешевле. Сложная разводка платы и большое количество новых интерфейсов тоже не позволили сильно сэкономить. Может Intel будет раздавать флагманские чипсеты даром? Скорее рак научится свистеть.

Тем не менее платы выходят одна другой лучше, и производители пытаются аргументировать стоимость какими-то новыми функциями, приятными подарками и прочим маркетингом, а есть просто легендарные устройства, которые сложно обойти мимо, и ты постоянно покупаешь одну и ту же модель платы, только каждый раз на новом чипсете. Так можно сказать про модель ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI. Просто я уже не помню какое по счету поколение этих устройств я рассматриваю и каждый раз удивляюсь: как можно было придумать еще что-то ведь уже было отлично.

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Сокет новый, процессор новый, память новая. Посмотрим, что интересного предлагает компания ASUS в последнем поколении своих устройств для геймеров. Само собой плата должна во всем превосходить предыдущее поколение. Что невероятного нашли инженеры компании на этот раз?

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Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна. Она включает в себя большое количество разнообразных продуктов: материнские платы, видеокарты, различную периферию, и даже корпуса. Конечно же присутствует своя собственная стилистика в оформлении, которая гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG). Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется.

Внешнее оформление очень привлекательное. Очень качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на коробке несет разъяснительный характер. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади преимущественно черный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG. Убрали розовую вставку, но это не значит, что киберпанк ушел, просто немного уже от него устали и хочется чего-то более спокойного. Поверхность также разделена пополам по диагонали, но здесь левый нижний угол заполнен разными надписями на темном фоне.

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Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Посередине указано наименование модели ROG Strix Z690-F GAMING WiFi. Сама модификация обозначена серебристыми буквами, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу находится логотип компании ASUS.

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Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже слева находится еще одно изображение платы при виде сверху. Справа от изображений находятся три диагональные полосы с четырьмя вставками между ними. Они представляют основные особенности устройства. Изображения задней панели нет, зато есть перечень всех кнопок и разъемов, а рядом находится небольшая спецификация.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим еще одну картонную коробку черного цвета. В ней разместился весь комплект поставки. Обычно упаковка значительно проще у плат серии Strix, но здесь мы видим, что она вплотную подошла к флагманской линейке MAXIMUS.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Карточка с благодарностью;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • Комплект наклеек.

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Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Резиновые квадратики для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Несколько нейлоновых стяжек;
  • Брелок для ключей.

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Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате.

Дизайн и особенности платы

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Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Однако продолжается история с розово-фиолетовой темой на боковом радиаторе.

Есть большое сходство с моделью ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI, что неудивительно.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на нее навешана куча радиаторов, но она не легкая сама по себе. Принтов на плате прилично при том, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

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Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. На самом деле это не кожух, а продолжение радиатора, который получается просто огромный. В средней его части, над разъемами задней панели, находится вставка с надписью логотипом ASUS ROG и RGB LED модулем внутри. Выше написано ROG Strix GAMING.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Оба восьми-контактных коннектора обрамлены металлической пластиной и выполнены по технологии ProCool II. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находится индикатор POST кодов загрузки и инициализации. Ему также помогает группа из четырех светодиодов.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

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Питание процессора выполнено по схеме 16+1. Семь каналов сверху и десять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700, хоть на 2 меньше, чем у ASUS ROG Strix Z690-E.

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На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке ON Semi FDMF5062. Они могут обеспечивать нагрузку до 70А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Renesas RAA.229131. Он был распаян на всех платах высокого уровня, которые я тестировал ранее.

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ASUS ROG Strix Z690-F Gaming Wi-Fi позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Главное, что используются хорошие сборки и ШИМ-контроллер как на топовых платах.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Вместе они соединяются тепловой трубкой.

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Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом находится вставка с логотипом ASUS ROG. С обратной стороны можно увидеть модуль с RGB светодиодами. От него идет кабель, который соединяется с платой через специальный разъем.

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Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен радиатором с декоративной пластинкой сверху.

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Остальные радиаторы проще. Только самый нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

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Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

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Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает брусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет. Сверху есть множество различных украшений. Какие-то надписи, пластинка, кусочек ткани с надписью GAMERS и логотипом ROG.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Еще на нем есть модуль RGB подсветки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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Чипсет поддерживает до восьми портов SATA и шесть из них выведены вбок справа. Причем самим чипсетом обеспечиваются только четыре, а остальные два контроллером ASMedia ASM1061.

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В целом это получается очень удобно. Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Рядом можно обнаружить два разъема 4-pin для вентиляторов и контакты для термистора. Выше находится разъем для TPM модуля. Далее следуют две колодки USB 2.0.

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Затем по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 4 и два разъема для ARGB LED 5B. Это значит, что они оба адресные второго поколения. Есть еще один разъем 4-pin FAN для вентилятора.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель.

Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek ALC4080.

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Между верхними слотами PCI-e x16, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16 и один PCI-e x1. Как на более продвинутой версии MAXIMUS Z690 Hero, здесь присутствует механизм извлечения видеокарты из верхнего слота PCI-e. Он реализован при помощи кнопки и тросика.

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Только верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом. Нижний слот PCI-e x16 работает в режиме PCI-e x4 Gen 3. PCI-e x1 тоже работает с единственной линией PCI-e 3.0.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

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Они могут работать как в режиме SATA так и PCI-e x4 Gen4 или Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя. Еще здесь установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъема USB 2.0;
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Кнопка BIOS Flashback;
  • Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с портов – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1, JBOD;
4 x M.2 порта – 4x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;
1 x DP 1.4 (8K@60Hz);
2 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen2;
4 x USB 3.2 Gen2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 х ClrCMOS;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, просто появились некоторые особенности в новой платформе. Делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

Тут уже есть предустановки для разгона памяти, поэтому достаточно загрузить профиль и получить нужный результат.

И, конечно же, здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI, версия BIOS 0803;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Система охлаждения: Gamer Storm Castle 360RGB v2;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Оперативная память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston Fury Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Я все же настоятельно рекомендую проверять прижим системы охлаждения. Поэтому лучше один раз смонтировать и сразу снять, чтобы посмотреть на отпечаток. С прошлой системой AIO у меня никаких проблем с прижимом не было, а на этот раз я использовал другую систему.

Сразу переходим к разгону. В тяжелом режиме с AVX удалось все ядра разогнать до 4900/4000 МГц. Это не самый выдающийся результат, но возможно это как-то связано с новой системой охлаждения, которую я использовал.

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Посмотрим на работу подсветки системной платы. Также здесь видно, как ведет себя плата в нагрузке.

Если вы думаете, что в тесте Cinebench потребление процессора заметно ниже, то это не так. В любых пакетах, где используются все ядра и AVX нагрузка достаточно высокая и потребление выше 200 Вт.

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При этом в играх потребление значительно ниже и процессор потребляет около 90 Вт.

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Память удалось разогнать до режима DDR5-5600. Это все та же память на микросхемах Micron и для лучшего результата нужно что-то другое.

AIDA64 Cache & Memory:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

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Metro Exodus, FHD, High:

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Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Далее я запустил все тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

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Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Интересно, что сам радиатор не такой уж холодный.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS ROG Strix Z690-F Gaming Wi-Fi – это еще одна отличная модель в линейке продуктов ASUS ROG Strix. На этот раз нет ничего лишнего, а функциональность в самый раз. Есть все самые современные функции, технологии и интерфейсы. Поэтому данная модель выглядит разумным выбором для создания игровой сборки на новой платформе LGA 1700.

Как и на старших моделях, здесь реализован механизм извлечения видеокарты. Хорошо реализована подсистема питания процессора и есть отличная подсветка. Однако производитель не позиционирует новинку для разгона. Можно воспользоваться функцией интеллектуального разгона в автоматическом режиме, но я бы предпочел ручные установки, чтобы увеличить производительность и снизить тепловыделение.

В штатном режиме (и тем более автоматическом разгоне) заметно завышение напряжения и это приводит к высоким температурам и троттлингу. Какой-то более тонкий разгон здесь сложно выполнять потому, что на плате нет индикатора POST-кодов. Больше всего хлопот доставляет подбор частот памяти. Тут без него очень сложно и часто приходится использовать сброс настроек BIOS, чтобы не терять зря время на прохождение цикла. Плата очень уверенно работает с топовым процессором и это заметно по приемлемым температурам радиаторов и околосокетного пространства.

В целом плата получилась очень хорошая и универсальная, жаль, что всего три слота расширения, что компенсируется четырьмя слотами M.2. В остальном оснащение хорошее, реализация всех функций отличная.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI .

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ахахах
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все знают эти 3 империи,кроме тебя походу
Российские госкомпании могут заставить покупать отечественные компьютеры при помощи штрафных санкций
Вова Огонь
10:17
Не читал, но по заголовку чую параша. Очередной проголодавшийся решил подработать своими мыслями на пакет макарон.
5 причин, почему я не напишу статью на тему: " 10 причин, почему я не куплю AMD/Intel/NVidia"
Leonid Shagidullin
10:16
Довольно странно. Чип давно на А6000 используется, а к памяти требования даже чуть поменьше, чем у 3090, а топология как у 3080Ti. Где можно было так накосячить, что пришлось останавливать все? Разве ...
Проблемы помешают партнёрам NVIDIA выпустить GeForce RTX 3090 Ti к концу января
ахахах
10:16
да это фабрика мировая электроники и ничего она нелишится,заберёт свой Тайвань и слова никто нескажет им
Российские госкомпании могут заставить покупать отечественные компьютеры при помощи штрафных санкций
Leonid Shagidullin
10:15
Довольно странно. Чип давно на А6000 используется, а к памяти требования даже чуть поменьше, чем у 3090, а топология как у 3080Ti. Где можно было так накосячить, что пришлось останавливать все? Разве ...
NVIDIA останавливает производство GeForce RTX 3090Ti
WoolyPooly
10:08
https://woolypooly.com/ru/device/gpu/amd-radeon-RX570-4GB И не врут же :)
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Будут ебошить до последнего рубля)
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Автор рекомендует 1050 за 27к. Ты больной что ли? На них цены падают потому что эта хрень не нужна уже никому а продать ее надо. Она ещё пол года по лежит и ещё в два раза упадет цена. Инфа сотка. А н...
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