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Вступление

Новая платформа Intel наделала много шума потому, что было сразу представлено много разных новых и спорных решений. Например, экономичные ядра. Понятно, что производители стараются как-то унифицировать большинство моделей и кристалл делают общий сразу для нескольких семейств процессоров, а упаковку делают разную исходя из специфики установки.

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Этим объясняется обилие на рынке мобильных процессоров Intel, которые обретают вторую жизнь на настольных платах, а умельцам из Поднебесной остается лишь это правильно преподнести. Остается лишь пропатчить BIOS материнской платы под Coffee Lake и можно использовать относительно недорогой и производительный мобильный аналог. Я не удивлюсь если позже обнаружится, что на современных платах с чипсетом Intel Z690 можно будет использовать мобильные процессоры Tiger Lake.

Пока же мы продолжаем изучать различные материнские платы на новой платформе, чтобы у потенциальных покупателей уже было какое-то представление о новых устройствах и можно было подобрать то, к чему больше лежит душа. Компания ASUS знает как привлечь к себе геймеров и поэтому предлагает различные интересные технические решения, которые могут им понравится.На мой взгляд, одним из важнейших условий в данной ситуации будет привлекательная цена. Однако здесь мы подходим к очень сложному вопросу и пониманию того, что новая плата не может быть дешевле прошлого поколения как ни крути. Даже если просто рассматривать элементную базу, то она заметно усложнилась. Новый чипсет, слоты памяти и сокет наверняка не стали дешевле. Сложная разводка платы и большое количество новых интерфейсов тоже не позволили сильно сэкономить. Может Intel будет раздавать флагманские чипсеты даром? Скорее рак научится свистеть.

Тем не менее платы выходят одна другой лучше, и производители пытаются аргументировать стоимость какими-то новыми функциями, приятными подарками и прочим маркетингом, а есть просто легендарные устройства, которые сложно обойти мимо, и ты постоянно покупаешь одну и ту же модель платы, только каждый раз на новом чипсете. Так можно сказать про модель ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI. Просто я уже не помню какое по счету поколение этих устройств я рассматриваю и каждый раз удивляюсь: как можно было придумать еще что-то ведь уже было отлично.

Сокет новый, процессор новый, память новая. Посмотрим, что интересного предлагает компания ASUS в последнем поколении своих устройств для геймеров. Само собой плата должна во всем превосходить предыдущее поколение. Что невероятного нашли инженеры компании на этот раз?

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Упаковка и комплектация

Линейка Strix очень популярна. Она включает в себя большое количество разнообразных продуктов: материнские платы, видеокарты, различную периферию, и даже корпуса. Конечно же присутствует своя собственная стилистика в оформлении, которая гармонично интегрируется во вселенную Republic Of Gamers (ROG). Коробка средних размеров и ручка для транспортировки здесь не требуется.

Внешнее оформление очень привлекательное. Очень качественная полиграфия, плотный картон, а вся информация на коробке несет разъяснительный характер. Нет ничего лишнего. Фон спереди и сзади преимущественно черный, а на двух боковинах красный, что соответствует стилистике ROG. Убрали розовую вставку, но это не значит, что киберпанк ушел, просто немного уже от него устали и хочется чего-то более спокойного. Поверхность также разделена пополам по диагонали, но здесь левый нижний угол заполнен разными надписями на темном фоне.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где все очень хорошо видно, кроме разъемов задней панели. В левом верхнем углу находится эмблема и надпись Republic Of Gamers. Посередине указано наименование модели ROG Strix Z690-F GAMING WiFi. Сама модификация обозначена серебристыми буквами, которые переливаются на свету всеми цветами радуги. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу находится логотип компании ASUS.

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Пора перевернуть коробку.

Сверху мы снова видим наименование модели, а в левом верхнем углу знакомый логотип серии ROG. Ниже слева находится еще одно изображение платы при виде сверху. Справа от изображений находятся три диагональные полосы с четырьмя вставками между ними. Они представляют основные особенности устройства. Изображения задней панели нет, зато есть перечень всех кнопок и разъемов, а рядом находится небольшая спецификация.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим еще одну картонную коробку черного цвета. В ней разместился весь комплект поставки. Обычно упаковка значительно проще у плат серии Strix, но здесь мы видим, что она вплотную подошла к флагманской линейке MAXIMUS.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Карточка с благодарностью;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

[07_2.jpg]

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Резиновые квадратики для накопителей M.2;

Антенна для беспроводного модуля;

Несколько нейлоновых стяжек;

Брелок для ключей.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она находится на самой плате.

Дизайн и особенности платы

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Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Однако продолжается история с розово-фиолетовой темой на боковом радиаторе.

Есть большое сходство с моделью ASUS ROG Strix Z690-E Gaming WIFI, что неудивительно.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на нее навешана куча радиаторов, но она не легкая сама по себе. Принтов на плате прилично при том, что большая часть поверхности закрыта различными элементами.

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Как на многих современных платах, здесь присутствует пластиковый кожух слева. На самом деле это не кожух, а продолжение радиатора, который получается просто огромный. В средней его части, над разъемами задней панели, находится вставка с надписью логотипом ASUS ROG и RGB LED модулем внутри. Выше написано ROG Strix GAMING.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Оба восьми-контактных коннектора обрамлены металлической пластиной и выполнены по технологии ProCool II. Такое сочетание разъемов встречается на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

В правом верхнем углу находится индикатор POST кодов загрузки и инициализации. Ему также помогает группа из четырех светодиодов.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до DDR5-6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1. Семь каналов сверху и десять каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA1700, хоть на 2 меньше, чем у ASUS ROG Strix Z690-E.

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На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке ON Semi FDMF5062. Они могут обеспечивать нагрузку до 70А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ контроллера используется чип Renesas RAA.229131. Он был распаян на всех платах высокого уровня, которые я тестировал ранее.

ASUS ROG Strix Z690-F Gaming Wi-Fi позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Главное, что используются хорошие сборки и ШИМ-контроллер как на топовых платах.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Вместе они соединяются тепловой трубкой.

Один из них крепится двумя, а другой четырьмя винтами с обратной стороны. На боковом находится вставка с логотипом ASUS ROG. С обратной стороны можно увидеть модуль с RGB светодиодами. От него идет кабель, который соединяется с платой через специальный разъем.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются черные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен радиатором с декоративной пластинкой сверху.

Остальные радиаторы проще. Только самый нижний очень длинный и предназначен сразу для двух устройств.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены под цвет остальных радиаторов. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Остался только радиатор чипсета.

Он крепится с обратной стороны при помощи двух винтов жестко. Радиатор крупный, но со слабым оребрением, больше напоминает брусок алюминия. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет. Сверху есть множество различных украшений. Какие-то надписи, пластинка, кусочек ткани с надписью GAMERS и логотипом ROG.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Еще на нем есть модуль RGB подсветки.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

Чипсет поддерживает до восьми портов SATA и шесть из них выведены вбок справа. Причем самим чипсетом обеспечиваются только четыре, а остальные два контроллером ASMedia ASM1061.

В целом это получается очень удобно. Выше портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить два разъема 4-pin для вентиляторов и контакты для термистора. Выше находится разъем для TPM модуля. Далее следуют две колодки USB 2.0.

Затем по нижнему краю находится разъем для подключения адаптера Thunderbolt 4 и два разъема для ARGB LED 5B. Это значит, что они оба адресные второго поколения. Есть еще один разъем 4-pin FAN для вентилятора.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель.

Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek ALC4080.

Между верхними слотами PCI-e x16, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяны две микросхемы 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16 и один PCI-e x1. Как на более продвинутой версии MAXIMUS Z690 Hero, здесь присутствует механизм извлечения видеокарты из верхнего слота PCI-e. Он реализован при помощи кнопки и тросика.

Только верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлической рамкой. Именно он получает свои линии непосредственно от процессора. Все остальные обеспечиваются чипсетом. Нижний слот PCI-e x16 работает в режиме PCI-e x4 Gen 3. PCI-e x1 тоже работает с единственной линией PCI-e 3.0.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся четыре разъема M.2 для установки накопителей.

Они могут работать как в режиме SATA так и PCI-e x4 Gen4 или Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя. Еще здесь установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Оказалось очень просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Кнопка BIOS Flashback;

Кнопка ClrCMOS.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x SATA 6.0 Гбит/с портов – ASMedia ASM1061; RAID 0, 1, JBOD;

4 x M.2 порта – 4x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;

1 x DP 1.4 (8K@60Hz);

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen2;

4 x USB 3.2 Gen2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 х ClrCMOS;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, просто появились некоторые особенности в новой платформе. Делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

Тут уже есть предустановки для разгона памяти, поэтому достаточно загрузить профиль и получить нужный результат.

И, конечно же, здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Еще плата корректно ведет себя при переразгоне и я ни разу не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI, версия BIOS 0803;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Система охлаждения: Gamer Storm Castle 360RGB v2;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Оперативная память: 2 x 16 Гбайт DDR5-5200 Kingston Fury Beast (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Я все же настоятельно рекомендую проверять прижим системы охлаждения. Поэтому лучше один раз смонтировать и сразу снять, чтобы посмотреть на отпечаток. С прошлой системой AIO у меня никаких проблем с прижимом не было, а на этот раз я использовал другую систему.

Сразу переходим к разгону. В тяжелом режиме с AVX удалось все ядра разогнать до 4900/4000 МГц. Это не самый выдающийся результат, но возможно это как-то связано с новой системой охлаждения, которую я использовал.

Посмотрим на работу подсветки системной платы. Также здесь видно, как ведет себя плата в нагрузке.

Если вы думаете, что в тесте Cinebench потребление процессора заметно ниже, то это не так. В любых пакетах, где используются все ядра и AVX нагрузка достаточно высокая и потребление выше 200 Вт.

При этом в играх потребление значительно ниже и процессор потребляет около 90 Вт.

Память удалось разогнать до режима DDR5-5600. Это все та же память на микросхемах Micron и для лучшего результата нужно что-то другое.

AIDA64 Cache & Memory:

3DMark CPU Profile:

3DMark Time Spy:

Metro Exodus, FHD, High:

Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

Далее я запустил все тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах я не заметил.

Большие радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Интересно, что сам радиатор не такой уж холодный.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix Z690-F Gaming Wi-Fi – это еще одна отличная модель в линейке продуктов ASUS ROG Strix. На этот раз нет ничего лишнего, а функциональность в самый раз. Есть все самые современные функции, технологии и интерфейсы. Поэтому данная модель выглядит разумным выбором для создания игровой сборки на новой платформе LGA 1700.

Как и на старших моделях, здесь реализован механизм извлечения видеокарты. Хорошо реализована подсистема питания процессора и есть отличная подсветка. Однако производитель не позиционирует новинку для разгона. Можно воспользоваться функцией интеллектуального разгона в автоматическом режиме, но я бы предпочел ручные установки, чтобы увеличить производительность и снизить тепловыделение.

В штатном режиме (и тем более автоматическом разгоне) заметно завышение напряжения и это приводит к высоким температурам и троттлингу. Какой-то более тонкий разгон здесь сложно выполнять потому, что на плате нет индикатора POST-кодов. Больше всего хлопот доставляет подбор частот памяти. Тут без него очень сложно и часто приходится использовать сброс настроек BIOS, чтобы не терять зря время на прохождение цикла. Плата очень уверенно работает с топовым процессором и это заметно по приемлемым температурам радиаторов и околосокетного пространства.

В целом плата получилась очень хорошая и универсальная, жаль, что всего три слота расширения, что компенсируется четырьмя слотами M.2. В остальном оснащение хорошее, реализация всех функций отличная.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI получает награду:

Выражаем благодарность: