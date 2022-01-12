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Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Air

В лабораторию на тест прибыла хорошая игровая мышь с интересными инженерными решениями.
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Оглавление

Вступление

Без мыши не обходится ни один современный компьютер. Даже на ноутбуке пользоваться тачпадом не очень комфортно, особенно, когда годами выработалась привычка пользоваться мышкой. Сейчас уже много разных моделей с разными сенсорами, кнопками и прочей подсветкой и уже не понятно, что за устройство находится перед тобой и как этим пользоваться. Кроме этого, корпус бывает крупный тяжелый и ладонь может потеть во время использования. Поэтому некоторые пользователи подбирают устройство легкое и с какой-нибудь поверхностью, чтобы ладонь не так сильно мокла от длительного пользования. Как-то мне встречались устройства даже с вентиляторами для охлаждения, но это выглядит уже совсем странно, не решает проблему веса и добавляет только шум.

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Компания ASUS решила облегчить поиск подобного устройства и выпустила необычную мышку. Для этого инженерам пришлось облегчить устройство до минимальных значений и вес новой мышки составляет всего 47 грамм. При этом корпус очень прочный и сделан даже не из бумаги. Корпус специально сделан с отверстиями, чтобы ладонь хорошо проветривалась и не потела. Для уменьшения веса устройства мышь пришлось сделать проводной потому, что контроллер и аккумулятор тоже влияют на вес.

Эта новая модель называется ASUS TUF Gaming M4 Air. Она является облегченной проводной копией мышки TUF Gaming M4 Wireless, которая также не была очень тяжелой, но сейчас пошел новый тренд на легкие мыши и поэтому пришлось постараться и выпустить что-то интересное.

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Кроме этого, нам обещают легкий прочный корпус с антибактериальным покрытием. Устройство не претендует на лавры самого-самого, но может прекрасно подойти для большого числа пользователей благодаря своей универсальности и привлекательной цене. Сама компания записала промо-ролик о данном продукте.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри находится более прочный каркас из плотного картона. Наружная оболочка выполнена в стилистике многих продуктов серии ASUS TUF Gaming. В оформлении используется черно-серая палитра.

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В левом верхнем углу находится логотип компании ASUS. По центру есть крупное изображение устройства при взгляде на него сверху. Где-то на заднем плане есть крупные элементы нового логотипа. В правом нижнем углу он продублирован. Левее белыми символами обозначено наименование модели. С обратной стороны тоже есть изображение мыши.

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Здесь показан вид сбоку, где находятся две дополнительные кнопки. Правее есть четыре оранжевых подзаголовка. Под каждым есть описание одного из технических решений.

Ниже приводится небольшая спецификация устройства. Она содержит не все данные, поэтому дополнил ее информацией с сайта производителя.

Модель ASUS TUF Gaming M4 Air
Подключение Проводное, USB 2.0
Максимальное ускорение 40 g
Максимальная скорость 400 дюйм/с
Чувствительность (разрешение) 16 000 точек/дюйм
Тип сенсора Оптический
Частота опроса 1000 Гц
Масса 47 г
Программируемые кнопки 6 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 режима (можно настроить)
Размеры 126.0 х 63.5 х 39.6 мм

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Посмотрим, что находится внутри упаковки. Здесь мы видим каркас из картона с чехлом из прозрачного пластика. С обратной стороны находится комплект поставки.

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Он не очень большой. Есть инструкция, гарантийная карта и смотанный кабель. Он не съемный, а жестко зафиксирован на устройстве.

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Конструкция и особенности устройства

Мышка изготовлена из пластика. Поверхность шероховатая, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части присутствует множество отверстий треугольной формы. Они есть даже на кнопках. Это основная особенность устройства. Этим достигается не только снижение веса, но и вентиляция ладони.

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Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было разрыва и люфта.

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Корпус изготовлен из пластика со специальным антибактериальным слоем (не путать с противовирусным).

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Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако, и в левой она вполне удобна. Другое дело боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант. Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нем одето резиновое черное кольцо с маленькими канавками. Они не очень глубокие и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри находится черное пластиковое колесо. Чтобы добраться до внутренностей, нужно снять тефлоновые ножки и открутить два винта.

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Нижние боковины корпуса изготовлены с треугольными углублениями и отверстиями. Кроме этого, сама поверхность пластика шероховатая и получается уверенный хват и ничего не скользит. Сбоку на корпусе находятся две кнопки. На некоторых моделях они меняются, но здесь они несменные.

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Мышь удобно держится за боковины обеими руками. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

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Подключение осуществляется кабелем. Он очень мягкий и гибкий. Снаружи нейлоновая оплетка, а внутри тонкие жилы. При работе наличие кабеля вообще не ощущается.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши по середине находится сенсор. Здесь он оптический с разрешением 16000 точек на дюйм.

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Также здесь находится четыре тефлоновых ножки, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Также на брюшке есть информация об устройстве. Здесь мы видим наименование модели, штрихкоды и разные сертификаты.

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Обычно еще здесь находится кнопка для переключения режимов чувствительности, но на этот раз она расположена сверху, над колесиком прокрутки.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Все отлично пока, вы не планируете заниматься ее настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение - Armoury Crate.

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Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании ASUS. Это могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия. В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Еще можно настраивать подсветку.

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Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако, при этом у него очень большой функционал. Например, есть своя новостная лента, есть свой магазин игр, есть игровая библиотека, где можно осуществлять настройки под каждую игру. Еще есть профили настроек. Их можно сохранять, редактировать, настраивать сценарии работы и кучу всего другого. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы посмотрим настройки ASUS TUF Gaming M4 Air. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Все на русском языке, поэтому поймет любой, кто умеет читать. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

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Обратите внимание, что это четыре предустановки для четырех быстрых переключений режимов чувствительности кнопкой, расположенной сверху корпуса.

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Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 4 самых нужных режима и назначить их под профили. Справа настраивается частота опроса и время отклика кнопки.

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Сенсор определяет фактуру поверхности и также подбирает наиболее оптимальные параметры работы. Еще в самом низу можно настроить расстояние работы сенсора до отрыва. Я попробовал два разных режима, и они действительно работают.

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Далее находится страница обновления прошивки. Никаких сложностей эта процедура не вызывает.

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Я проделал эту процедуру без особых усилий. Единственное, что для этого нужно – подключение устройства к компьютеру и Интернет. Вся процедура заняла около 5 минут.

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Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая и лично я никаких лагов не заметил. С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал. В целом во всех приложениях очень комфортно и чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках она не скользит, а рука во время использования вообще не потеет.

Заключение

TUF Gaming M4 Air – хорошая игровая мышь с интересными инженерными решениями. Сначала испытываешь необычные ощущения от использования. Кажется, что это какой-то невесомый каркас, который ты перемещаешь по поверхности. Кстати, кабель выполнен таким образом, что его вообще не чувствуется. Он настолько мягкий, гибки и легкий, что легко перемещается как паутина и не мешается. О кабеле не думаешь вообще, и мышь кажется беспроводной.

Единственный нюанс – поверхность должна быть чистой и гладкой. Лучше всего использовать коврик. Я пользовался матерчатым ковром на неопреновой основе. Скользит очень хорошо, чувствительность переключается прямо сверху кнопкой, что очень удобно. Я не очень долго использовал мышь, но по ощущениям ладонь постоянно вентилируется и остается сухой. Поэтому если у вас сильно потеют руки, есть смысл посмотреть эту модель.

Мышь достаточно универсальная и почти симметричная. Да, она рассчитана на правшей, что заметно по двум боковым кнопкам, но можно приноровиться нажимать их мизинцем левой. Это не так удобно, как большим пальцем правой, но сама мышь удобно лежит в любой руке и это плюс. Мышь не скользкая благодаря шероховатой антибактериальной поверхности сверху. Еще здесь есть рельефные боковины. Они надежно фиксируются пальцами.

Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка четкая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными бороздками и поэтому очень удобно. Софт очень удобный и настраиваются все основные параметры. Также можно синхронизировать профили в своей учетной записи ASUS Armoury Crate, где осуществляются все настройки и в том числе обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

В итоге TUF Gaming M4 Air – это необычная мышка, которая подойдет многим для повседневного использования.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования мышь ASUS TUF Gaming M4 Air.

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