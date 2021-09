Оглавление

Вступление

Сентябрь настолько насыщен релизами, что рассказ о них пришлось разделить на два выпуска (один – сейчас, второй – в середине месяца). Из первого вы узнаете о необычной игре от создателей Dishonored, очередной попытке сделать «отечественную Fallout» и новых приключениях хипстеров со сверхспособностями.

Но и это далеко не все. Подробности – в нашей традиционной рубрике.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Жанр RPG Разработчик Owlcat Games Издатель Owlcat Games, META Publishing Платформы PC, Mac Дата выхода 2 сентября 2021 года

Pathfinder: Kingmaker – одна из самых противоречивых RPG последних лет. Российской студии Owlcat Games удалось сделать очень масштабную, амбициозную игру на основе известной настолки – с развесистой ролевой системой, наслоением разных механик и высокой сложностью. Но все это долгое время тонуло в океане багов и недоработок, ломавших задания и баланс, причем очередной патч запросто мог исправить одно и испортить другое.

Ко второй части московская команда пообещала подойти более аккуратно – но, судя по бета-тесту, рассчитывать на это не приходится. Зато основные козыри должны быть на месте. Мы отправляемся в новый регион Голариона – пустошь под названием Мировая язва, где полчища демонов, вылезающих из разлома между мирами, терзают соседние страны. Герой, представляющий одну из 12 рас и сделавший выбор между 25 классами, возглавляет крестовый поход в самое сердце тьмы, но сталкивается не только с адскими созданиями, но и со множеством интриг вокруг злополучного места, а значит – ворохом интересных дилемм.

Геймплейно Wrath of the Righteous от Kingmaker будет отличаться разве что деталями. Так, со старта в проекте будут две боевые системы – в реальном времени и пошаговая, которая в оригинале появилась сначала благодаря фанатам, а затем уже и официально. Изменился и дизайн локаций – они стали многоярусными, отчего партиям с плохо развитым атлетизмом будет сложнее пробираться к цели. Есть и более неприятная добавка – порча, которую неосторожные путники рискуют подхватить, ночуя в небезопасных районах.

Самая интересная добавка – так называемые мифические пути. В результате различных выборов и выполнения специальных квестов, герой получит шанс стать личом, демоном, ангелом или еще каким-нибудь необычным существом (всего их девять). Это повлияет и на способы решения проблем, и на комплектацию партии (личу ничто не мешает заменить нежитью всех товарищей), и на выбор умений. Так что как минимум с вариативностью все должно быть неплохо – хотя перепроходить проект, и без того рассчитанный почти на сотню часов, возьмется отнюдь не каждый. Впрочем, удастся ли не застрять где-то из-за бага уже на первом круге – это еще бабушка надвое сказала.

Encased

Жанр RPG Разработчик Dark Crystal Games Издатель Prime Matter Платформы PC Дата выхода 7 сентября 2021 года

Парад российских RPG продолжает Encased – проект из давно освоенной категории «а давайте сделаем отечественную Fallout». Он собрал нужную сумму на Kickstarter, как и Pathfinder: Wrath of the Righteous, и висел в «Раннем доступе» с 2019 года, собирая в основном положительные обзоры. Наконец путешествие в Купол обретает финальные черты – так что в путь!

Правда, у откопанной посреди пустыни таинственной конструкции есть одно неприятное свойство: войти можно, выйти нельзя. Впрочем, билет в один конец с удовольствием берут все желающие – все-таки секреты древней высокотехнологичной цивилизации слишком заманчивы. Поэтому внутри Купола кипит жизнь: там есть целые поселения, есть пять группировок, увлеченных переделом «пирога», есть мутировавшие под воздействием радиации животные. И нашей экспедиции нужно не только решить свои исследовательские задачи, а еще и разобраться с последствиями некой катастрофы.



Encased по большей части опирается на традиционные ценности: изометрия, постапокалиптические пейзажи, система репутации, вариативные диалоги с проверкой характеристик, прокачка с «перками». Без пошаговых сражений тоже никуда – правда, глядя на то, как персонаж промахивается по гигантскому таракану с метра, недобрым словом вспоминаешь скорее XCOM. Но и своего хватает: к примеру, героя необходимо кормить, поить и укладывать спать, а от постоянных нагрузок (почти каждый чих повышает усталость) он может помереть – так что поосторожнее со взломом сундуков!

Под Куполом проблемы решаются не только добрым словом или добрым словом и пистолетом – особо одаренные владеют также псионическими способностями. Это очень полезно, учитывая, что очевидцы рапортуют о серьезном дефиците патронов в дорелизной версии игры. Также есть жалобы на баланс и технические проблемы – но тут ничего иного ждать не стоило. Перебьют ли проработка мира, атмосфера и сюжет привычные болячки жанра – узнаем уже скоро.

Tales of Arise

Жанр JRPG Разработчик Bandai Namco Studios Издатель Bandai Namco Entertainment Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 10 сентября 2021 года

Серия японских ролевых игр Tales of за 26 лет разрослась до впечатляющих масштабов. Уже в основной линейке насчитывается 16 проектов, последний из которых вышел в 2017-м – Tales of Berseria. А ведь есть еще выпуски для мобильных устройств и другие ответвления. Семнадцатой игрой в главной «обойме» станет Tales of Arise, изначально запланированная на 2020 год, однако из-за пандемии съехавшая на осень 2021-го.

Самое яркое изменение по сравнению с предшествующими частями касается графики. Картинку давно критиковали: та же «Берсерия» умудрилась посетить не только PS4/PC, но и PS3, и это было слишком хорошо заметно даже без особого вглядывания в экран. Теперь же разработчики вместо собственного движка используют Unreal Engine 4, и Tales of Arise смотрится стильно и худо-бедно современно. С новыми технологиями удалось заодно ослабить ограничения на картах – невидимых стен будет куда меньше, а условные «коридоры» станут шире.

В центре сюжета – потерявший память раб Алфен в железной маске, которую нельзя снять. Парень в трудовом лагере добывает ресурсы для высокоразвитой цивилизации из другого мира и особо не помышляет о побеге, поскольку добром это еще никогда не заканчивалось. К счастью для него, буквально с неба падает девушка Шион, представительница расы тех самых угнетателей. Вместе они сбегают с рудников и вступают в борьбу за свободу, равенство и братство.

Их кампания состоит из выполнения множества квестов и несметных сражений с монстрами и солдатами захватчиков. Боевая система зрелищная, арсенал приемов большой – от обычных атак и открываемых по мере прокачки спецударов до заклинаний и эффектных «ультимативных» способностей. Алфен даже умеет доставать из груди своей спутницы крутой пламенный меч! Правда, от пощупавших превью-версию уже известна серьезная проблема с чересчур «толстыми» боссами, которых надо пилить добрых полчаса. Хотя если этот недочет окажется самым страшным, то в целом картина выглядит оптимистично.

Life is Strange: True Colors

Жанр Приключение Разработчик Deck Nine Games Издатель Square Enix Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch Дата выхода 10 сентября 2021 года

Серия Life is Strange началась блистательно, с ходу завоевав сердца всех хипстеров мира, но постепенно забуксовала. Приквел Before the Storm был неплох и радовал очень теплой атмосферой, но убивал скомканным сценарием. Life is Strange 2 же слишком сильно пыталась быть непохожей на предшественниц и набила собственные шишки. Поэтому True Colors воспринимаешь уже с опасением – что опять учудят?

Но сразу же радует то, что мы снова «осядем» в одном городе – Хэйвен-Спрингс. Девушка Алекс приезжает повидать брата, которого сто лет не видела, но вскоре он погибает при подозрительных обстоятельствах. Пока все думают, что виной всему несчастный случай, сестра берет расследование в свои руки. Общаясь с жителями поселения, исследуя локации, более просторные и доступные, нежели в прошлых выпусках, заводя отношения (хотите – можно и однополые), она докопается до малоприятных тайн. Надо полагать, тут True Colors будет напоминать прошлогоднюю Twin Mirror за авторством родственной Dontnod Entertainment.



Как обычно, у Алекс обнаруживается особое умение – на сей раз это гиперболизированная эмпатия. Героиня умеет улавливать мысли и эмоции окружающих и даже высасывать некоторые чувства – например, гасить чей-то гнев. Без точного понимания, что ощущает собеседник, может быть тяжело сделать верный выбор, однако и злоупотреблять способностью, видимо, не стоит – утверждают, что это имеет серьезные неприятные последствия для сюжета.

Графика никогда не была сильной стороной Life is Strange, но тут есть интересные подвижки. В погоне за кинематографичностью разработчики организовали полноценный захват движений и мимики актеров, так что как минимум диалоги не должны отпугивать «деревянной» лицевой анимацией. Но главных свершений мы ждем все же в области сюжета. Deck Nine Games не сумела нормально развернуть историю в трех эпизодах Before the Storm – вдруг сейчас, в пяти сериях, будет получше? Ясно станет уже 10 сентября – их выложат сразу в полном объеме.

Deathloop

Жанр Экшен Разработчик Arcane Studios Издатель Bethesda Softworks Платформы PC, PlayStation 5 Дата выхода 14 сентября 2021 года

Проекты, в качестве фундамента использующие концепцию из «Дня сурка», в последнее время посыпались как из рога изобилия. Совсем недавно мы выясняли, кто собирается подставить целый древнеримский город (The Forgotten City) и как отбиться от лжеполицейского, говорящего голосом Уиллема Дефо (12 Minutes). Теперь пришел черед парня по имени Кольт испортить бессовестным ученым эксперимент по достижению бессмертия.

Бедолага обнаруживает себя на незнакомом острове в окружении недружелюбной публики. Он не помнит, как тут оказался и что вообще происходит, но на горьком опыте узнает, что с каждой смертью возвращается в начало дня. Чтобы вырваться из временной петли, необходимо прикончить восьмерых «визионеров», причем сделать это за сутки, иначе цикл перезапустится. Защищает главарей армия охранников, а также назойливая Джулиана – киллерша, специально выслеживающая Кольта. Управлять ей может как ИИ, так и живой человек, что добавляет перчинки происходящему.

В Deathloop всего четыре локации, зато больших и меняющихся в зависимости от времени суток. Часики тикают лишь при переходе из одной зоны в другую, так что исследовать их разрешают вдоволь. За счет этого игра похожа на Hitman: мы анализируем досуг целей, их перемещения (в том числе между районами острова) и строим план ликвидации, которая может быть как скрытной, так и шумной – с пальбой и взрывами. Благо оружия и сверхспособностей хоть отбавляй, а часть навыков взята из Dishonored – к примеру, телепортация или связывание судеб разных противников (тогда после смерти одного неприятеля погибают все «подцепленные» к нему).

Вообще, разработчики не скрывают, что от их главного хита новому проекту много чего досталось по наследству, и якобы перетягивают некоторые элементы именно затем, чтобы пользователи видели хоть что-то знакомое в дезориентирующем мире. Загвоздка в другом: обе Dishonored занимали около 20 часов, прогнозируемая продолжительность Deathloop примерно такая же. Хватит ли у ее концепции свежести на столь длительный отрезок? Риски велики, а вот награда…

На сдачу

Anvil – кооперативный рогалик про уничтожителей монстров, исследующих неизведанные галактики на предмет ценных артефактов (1 сентября 2021 года; PC).

Lake – если летом вы хотели подработать почтальоном в тихом городке, но не успели, то программистка Мередит под вашим чутким руководством готова разносить посылки и болтать с жителями о погоде (1 сентября 2021 года; PC, Xbox One/Series).

RICO: London – стилизованный под комикс кооперативный шутер о двух полицейских, зачищающих полный гангстеров небоскреб (2 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

WRC 10: FIA World Rally Championship – желающие поучаствовать в исторических раллийных заездах или проверить, действительно ли авторы полностью переработали режим карьеры, должны уже заводить мотор (2 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Big Rumble Boxing: Creed Champions – лучший шанс помочь Ивану Драго еще раз поколотить Рокки Бальбоа – ну или свести его еще с двумя десятками боксеров из легендарной киносерии (3 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Arboria – рогалик про воина, использующего биомутации и симбиотическое оружие для защиты Великого древа от нашествия монстров (9 сентября 2021 года; PC).

The Artful Escape – аркада про подростка-гитариста, выдумывающего свой сценический образ в ночь перед дебютным концертом (9 сентября 2021 года; PC, Xbox One/Series).

Hindsight 20/20: Wrath of the Raakshasa – выходцы из BioWare и Sucker Punch сделали экшен-RPG про однорукого спасителя сразу двух королевств и насытили ее моральными дилеммами (9 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Lost in Random – разыскивающая сестру девочка путешествует по Королевству случайности с напарником-кубиком и побеждает монстров в битвах, смешивающих экшен с карточной игрой (10 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

NBA 2K22 – баскетбол нового поколения пролетает мимо компьютеров – на них выпустят версию для PS4 и Xbox One (10 сентября 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Продолжение следует…

Александр Кошта aka Top