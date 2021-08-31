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Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)

Еще одна отличная версия AMD Radeon RX 6600 XT оригинального дизайна.
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Оглавление

Вступление

Мы продолжаем знакомиться с различными вариантами все же вышедшей Radeon RX 6600 XT. Вышли видеокарты, правда, в основном не в продажу, а виртуально – во всевозможных материалах в сети. Да, в такое время мы живем.

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Это не повод не тестировать новые устройства, когда они появляются. И сегодня в лаборатории Overclockers.ru видеоускоритель ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming.

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Изначально именно эта видеокарта должна была принять участие в нашем первом тестировании Radeon RX 6600 XT. Но слишком уж задержалась в пути, так что ее там заменил продукт другого производителя. Однако в итоге вариант ASUS до нас добрался, и сегодня вниманию читателей Overclockers.ru предлагается его обзор.

Упаковка и комплект поставки

Видеокарта поставляется в средних размеров коробке типичного вида для актуальных продуктов серии Republic of Gamers. Основная цветовая гамма черно-красная, на лицевой стороне присутствует крупное название и изображена сама новинка – не ошибешься.

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А на обратной подробно описываются основные особенности модели.

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Под яркой «суперобложкой» скрывается добротная черная коробка из более плотного картона.

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В центре нее затейливо зафиксирована сама видеокарта.

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Производитель предусмотрительно приводит инструкцию по ее распаковке. И с данным руководством действительно лучше заранее ознакомиться.

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Комплект поставки даже не нулевой. Однако кроме различных бумажек и картонок тут лишь пара фиксаторов для проводов. Учитывая, что разъем питания у Radeon RX 6600 XT один, даже неясно, зачем они здесь. Впрочем, фирменные качественные многоразовые стяжки всегда порадуют любого компьютерного энтузиаста.

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На алюминиевой задней пластине присутствует защитная пленка, а все порты вывода и слот PCIe оснащены заглушками. За надежность упаковки – твердая пятерка.

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И раз уж достали видеокарту, сразу продолжим ее рассматривать.

Дизайн и конструкция видеокарты

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Габариты – в целом стандартные: длина видеокарты около 24 см, высота – на три сантиметра выше стандартной для карт расширения, а в толщину ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming занимает около двух с половиной слотов.

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С лицевой стороны кожух вентиляторов пластиковый, с задней – алюминиевая пластина. Все выполнено в единой черно-серой цветовой гамме. Мне понравился дизайн этой видеокарты. И хотя в подавляющем большинстве системных блоков ее вряд ли кто-то будет регулярно разглядывать, для кого-то такой приятный строгий дизайн может стать аргументом при выборе.

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Тем более что и других плюсов у версии ASUS более чем достаточно. Ну, да обо все по порядку.

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Портов вывода изображения – стандартный по нынешним временам набор из трех Display Port и одного HDMI. А через перфорированную монтажную пластину, благодаря продольному расположению ребер радиатора, часть нагретого прошедшего через систему охлаждения воздуха действительно будет выводиться из корпуса системного блока.

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Впрочем, Radeon RX 6600 XT – достаточно экономичная видеокарта, и сильно на нагреве остальных внутренних компонентов не скажется. Да и потребление у этих моделей умеренное, поэтому все пока виденные мной обходились одним восьмиконтактным разъемом питания. Не стала исключением тут и наша сегодняшняя героиня.

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А вот чего не было у двух предыдущих протестированных мной вариантов Radeon RX 6600 XT, так это двойной прошивки BIOS. Крошечный переключатель привычно ютится на углу платы. Но в данном случае хотя бы заметно подписан.

Изначально видеокарта работает в производительном режиме (P Mode), но при желании ее можно переключить в тихий (Q Mode). Чем они отличаются, совсем скоро узнаем.

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Пока же посмотрим, что у видеокарты внутри. Ускоритель ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming, как и подавляющее большинство современных видеокарт, запрещено разбирать без потери гарантии – для этого тут присутствуют пломбы на винтах. Но у меня такая возможность была.

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Первым делом откручиваем шесть винтов, которыми крепится пластиковый кожух с вентиляторами: четыре с задней стороны и два на монтажной планке.

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Увы, на обеих 100-миллиметровых вертушках присутствуют мягкие наклейки, не позволяющие рассмотреть маркировку. А попытки их аккуратно оторвать ни к чему дельному не приводят.

Далее можно сразу демонтировать основной теплорассеиватель. Он также крепится шестью винтами, на этот раз всеми с обратной стороны:

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Радиатор полностью никелирован, основан на четырех медных тепловых трубках, равномерно пронизывающих единый плотный массив алюминиевых ребер.

Кроме GPU, отдельно охлаждаются микросхемы видеопамяти и обе группы мосфетов – системы питания GPU и VRAM. Термопаста качественная, правильной консистенции (да и ее последующая замена на Arctic MX5 заметно не изменила температурный режим видеокарты, что говорит о качестве штатного термоинтерфейса). Термопрокладки мне также понравились – они хотя бы не чрезмерной толщины.

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На плате в первую очередь обращает на себя внимание весьма свободный монтаж. Верхняя часть PCB используется не полностью. Система питания – десятифазная, выполнена по схеме 8+2. Маркировка на видеопроцессоре AMD, как водится, отсутствует. А термопрокладки, прочно прилипшие к микросхемам памяти Samsung, ничего нового об их маркировке нам бы все равно не сказали.

И, наконец, теперь есть возможность снять заднюю защитную пластину:

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Тут также все отлично: она здесь не только для красоты физической защиты печатной платы, но и действительно отводит тепло. Причем и от микросхем памяти, и от всех мосфетов.

Как итог, перед нами лучший по конструкции из протестированных мной на данный момент трех вариантов Radeon RX 6600 XT. Посмотрим, позволит ли это продемонстрировать видеокарте что-то особенное в тестах.

Тестирование ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming

Видеокарта тестировалась на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero;
  • Центральный процессор: Intel Core i9-11900K (4.3/5.1 ГГц);
  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 + Arctic MX-5;
  • Оперативная память: Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 Гбайт (16 x 2);
  • Накопитель: WD Black SN850 NVMe 2 Тбайт;
  • Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт.

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Видеокарта снабжена подсветкой – RGB-светодиоды с управлением подсвечивают название и логотип серии на торце ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming.

Все тесты проводились до разборки. Поэтому их результаты соответствуют таковым для нашей героини «из коробки».

Без нагрузки современная видеокарта среднего уровня почти ничего потребляет, а ее вентиляторы не крутятся. Так что шум как таковой отсутствует. А температура видеопроцессора держится ниже 40 градусов.

Создадим нагрузку при помощи MSI Kombustor (аналог Furmark):

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Температура GPU не превышает 73 градусов в самой горячей точке, но при этом и вентиляторы раскручиваются почти до 2000 об/мин. В таком режиме видеокарту не назовешь шумной, однако в тихом помещении в тихой же системе (или, как у меня, на открытом стенде) шелест ее вентиляторов отчетливо слышен. Шумомер при этом фиксирует 39 дБ с расстояния в 100 см от плоскости платы ускорителя и при фоновом уровне в 30 дБ.

Однако не стоит забывать, что у ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming есть в запасе тихая прошивка. Переключаемся в нее и повторяем тест:

485x600 329 KB. Big one: 1322x1634 1299 KB

Максимальные температуры GPU увеличились до 64/77°C. И это вполне терпимые показатели. А вот обороты вентиляторов теперь лишь немногим превышают 1700 RPM. Что заметно сказывается на уровне шума. Измеренное значение с того же метра – около 37 дБ. В таком режиме видеокарту уже смело можно называть тихой, ее даже под тяжелой нагрузкой не будет слышно из подавляющего большинства корпусов игровых систем.

При этом скоростью жертвовать не придется – частоты в тихой прошивке такие же, как и в производительной.

А что, если хочется еще немного? Для этого есть разгон. У видеокарт AMD с оверклокингом все достаточно просто: не нужно ничего подбирать самому, можно довериться штатному ПО. По отдельности в автоматическом режиме находим минимально возможные напряжение GPU, его частоту, а также частоту видеопамяти:

200x224 8 KB. Big one: 1920x2100 154 KB 200x224 9 KB. Big one: 1920x2100 165 KB 200x224 9 KB. Big one: 1920x2100 161 KB

И комбинируем их в ручном режиме. Для тестирования стабильности и уровня шума, а также мониторинга температурных показателей сразу запускаем MSI Kombustor:

549x600 232 KB. Big one: 1920x2100 1462 KB

Максимальные температуры даже снизились в сравнении со штатным режимом в той же производительной прошивке и составляют 59/72°C. И даже обороты вентиляторов держатся ниже 1900 RPM. Это прекрасные показатели при реальной частоте GPU почти на 100 МГц выше, чем в штатном режиме.

По разгону видеопамяти вариант ASUS и вовсе чемпион среди трех протестированных мной Radeon RX 6600 XT. Да и энергопотребление системы с данной видеокартой на 10–15 Вт ниже в зависимости от режима, чем с обеими предыдущими конкурентками. При чуть большей производительности во всех режимах.

Полноценный обзор Radeon RX 6600 XT со всеми тестами производительности вышел у нас на сайте совсем недавно – вы можете найти результаты по этой ссылке.

Но несколько тестов (в том числе, чтобы дополнительно проверить стабильность разгона) я провел:

600x292 113 KB. Big one: 2038x991 854 KB

600x292 129 KB. Big one: 2038x991 893 KB

600x292 102 KB. Big one: 2038x991 727 KB

600x338 137 KB. Big one: 1920x1080 702 KB

600x338 216 KB. Big one: 1920x1080 1897 KB

600x576 291 KB. Big one: 1792x1720 1566 KB

Если сравнить с результатами моделей Sapphire Pulse и MSI Gaming X, то можно видеть, пусть и минимальное, но преимущество ASUS ROG Strix Gaming. Вкупе со всем вышесказанным это приводит нас к весьма позитивному заключению.

Заключение

У ASUS вышла отличная видеокарта. Непонятно даже, зачем было так заморачиваться над рядовым GPU среднего уровня. Видимо, иначе производитель, по крайней мере, в серии Republic of Gamers, уже не может. Ну, и отлично. Учитывая, что дефицит и завышенные цены давно нивелировали разницу в стоимости между различными версиями оригинального дизайна, и подчас топовые варианты можно найти дешевле, чем бюджетные, то совсем не вредно будет знать, какие модели действительно лучше остальных.

И ASUS ROG Strix Gaming – действительно отличная Radeon RX 6600 XT безо всяких оговорок. Кроме разве что крупных габаритов видеокарты (которые редко для каких игроков станут проблемой) я не нашел ни единого минуса. От достойного дизайна и продуманной конструкции до отличного разгонного потенциала и лучшей энергоэкономичности среди аналогов – на высоте просто все. Это не оставляет выбора, кроме как вручить ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming одну из наших главных наград:

200x109 16 KB

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность:

  • Компаниям AMD и ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту.

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