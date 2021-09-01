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Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U

Новинка ASUS предназначена не только для загородного дома, но и для тех пользователей, который необходим запасный канал мобильного интернета.
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Оглавление

Вступление

В крупных городах с интернетом нет никаких проблем, и даже в частном секторе начали проводить оптические линии в некоторых регионах. Также хорошо обстоят дела с мобильным беспроводным интернетом. В крупных городах есть хорошее покрытие сетей 4G, скорости очень хорошие и они вполне могут заменить кабельное подключение, особенно когда речь идет о серфинге, и скачивании не очень больших объемов данных. Практически всегда скорости хватает для большого спектра задач, но естественно речь не идет о коммерческом использовании, а только о домашнем и в личных целях. Поэтому мобильные сети являются неплохой альтернативой, когда у вас уже есть безлимитный тариф, а проводное подключение в вашем частном доме продолжает оставаться дорогим. Со стоимостью подключения можно было бы смириться, но эти компании еще любят навязывать свое оборудование, которое ведет себя странно, а самое неприятное заключается в том, что сам его так просто не поменяешь, хотя этих PON роутеров сейчас пруд пруди, да и SFP модули есть в конце концов.

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Я всегда был сторонником проводной сети еще начиная с телефонных модемов и ADSL, но со временем я понял, что это не всегда возможно. Даже сейчас есть места в частном секторе, где альтернативы мобильной сети просто нет. Еще есть категория пользователей, которые желают получить какой-то резервный канал, и в случае, если основной вдруг перестанет работать, то интернет автоматически переключится на резервный в роли которого опять же может выступать 4G. Я сам пользуюсь мобильным интернетом, но у меня выбора почти нет потому, что альтернатива очень дорогая и нестабильная, судя по отзывам.

Поэтому я просто подключил к роутеру старый смартфон через USB кабель, перевел его в режим модема и пользуюсь. Он сам заряжается по кабелю от порта роутера. Однако, я забыл его на подоконнике, а от жары аккумулятор раздулся. Без аккумулятора смартфон не работает, но тут на тестирование как раз подвезли роутер компании ASUS, который работает с мобильными сетями и оборудован встроенным 3G/4G модемом. Модель называется ASUS 4G-AC86U.

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Cудя по названию, она поддерживает беспроводной стандарт 802.11ac, но я не привередлив. И пока будет ехать аккумулятор, можно будет попользоваться устройством вместо Mikrotik hAP2, к которому подключался смартфон.

Упаковка и комплектация

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Нас встречает цветная, но не очень красочная картонная коробка потому, что фон в основном темный спереди и сзади. При этом она выглядит премиально благодаря всяким золотым вставкам и эмблемам. По упаковке и стоимости устройство действительно можно считать премиальным, однако, несмотря на это, оно относится все же к среднему уровню, о чем свидетельствует надпись AC2600.

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Спереди прямо по центру можно увидеть изображение самого устройства. Смотрится роутер привлекательно, особенно если сравнивать с прошлым поколением. Роутер оборудован тремя антеннами, хотя даже на бюджетных моделях уже можно увидеть четыре. В этом нет ничего странного, особенно учитывая, что устройство двух-диапазонное и поэтому неплохо, когда для каждого частотного диапазона есть свои антенны. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже обозначено, что устройство относится к классу AC2600. Здесь нет никакой ошибки и устройство действительно не поддерживает новый WIFI 6 AX стандарт, а вместо этого ограничивается WIFI 5 AС.

Думаю, что на этот счет у производителя был ряд причин и мы поговорим о них позднее, а пока следует заметить, что эти цифры опять взяты не с потолка, а представляют собой теоретическую пропускную способность работы по беспроводной сети. Это число подразумевает сумму предела пропускной способности по двум диапазонам радиоканалов: 1733 Мбит/с по 5 ГГц и еще 800 по 2,4 ГГц. Далее указана модель устройства – 4G-AC86U. Сразу отмечу, что есть модель, которая похожа на этот роутер как две капли воды – это RT-AX86U. Однако это совсем другое устройство, и они отличаются как небо и земля. Чтобы не возникало вопросов, я сразу отвечу, что конечно инженеры могли прикрутить к RT-AX86U модем, но это были бы уже совсем другие деньги.

Под наименованием модели спереди на упаковке уже перечисляются достоинства этого чудо-роутера. Поддержка 3G/4G со скоростями до 600 Мбит/с по технологии Cat.12 LTE.

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Наличие функции RangeBoost.

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Далее нам сообщают о наличии двух LTE антенн и поддержке технологии AiProtection. В правом нижнем углу можно заметить информацию о 3-летней гарантии. С обратной стороны коробки как раз подробно описываются ключевые особенности устройства.

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Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор и какие его основные технические особенности. С одного торца есть спецификация.

Модель ASUS 4G-AC86U
Интерфейсы 1 х 1 Гбит/с WAN;
4 x 1 Гбит/с LAN;
1 х слот Nano-SIM
Мобильные частоты LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32, B38, B40, B41;
WCDMA: B1, B3, B5, B8
Антенны 2 съемных LTE;
1 съемная WIFI;
3 внутренние WIFI
Память Flash 128 Мбайт
Память RAM 512 Мбайт
Рабочие частоты 2.4 и 5 ГГц
Пропускная способность 802.11a/g: до 54 Мбит/с;
802.11b: до 11 Мбит/с;
802.11n: до 800 Мбит/с;
802.11ac: до 1733 Мбит/с
Шифрование WPA/WPA2-Enterprise;
WPA/WPA3-Personal;
WPS
Функции UPnP, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
Особенности RangeBoost;
AiProtection;
ASUS Router App;
3G/4G 600 Мбит/с Cat.12 LTE
Питание 12 В, 3 А
Габариты 242 х 100 х 325 мм
Масса 772 г

Коробка легко открывается. Сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

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Комплект поставки здесь не очень большой. Есть крупный адаптер питания 12В, 3А, сменные насадки для разных стандартов электросетей, три съемные антенны двух типов и патчкорд.

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Одна антенна отличается красным ободком на корпусе и монтируется по центру. Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по WIFI. Там пошагово все подробно описано о последовательности действий по работе с беспроводными сетями.

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Разобраться здесь может абсолютно любой потому, что к картинкам есть описание и все достаточно подробно. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию.

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Еще есть три гарантийные карты, информация по безопасности и инструкция. Дальше все как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс. Однако нужно не забыть установить SIM-карту. Слот находится в самом устройстве, а вот в комплекте есть специальная игла для ее извлечения.

Внешний вид и особенности устройства

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Роутер достаточно крупный по размерам и весу. Все дело в просторном пластиковом корпусе, где прячется крупная печатная плата с радиаторами с двух сторон. Вентиляционных отверстий много как спереди, так и сзади, а по бокам их нет. Сам роутер устанавливается вертикально, что в данном случае очень удобно, а для охлаждения лучше не придумать.

Устройство оборудовано тремя антеннами, которые сделаны съемными. Они отличаются. Две предназначены для усиления мобильной сети, а одна для WIFI. Последняя помечена красным колечком, поэтому тут главное не перепутать.

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Внешне устройство смотрится интересно благодаря черному корпусу в сочетании с золотой эмблемой спереди и красной пластиковой вставки снизу. С обратной стороны есть крупная решетка для охлаждения, а спереди сверху находится такой же треугольник с золотой надписью ASUS. Для того, чтобы разобрать устройство, нужно открутить снизу шесть винтов, сзади снять наклейку, открутить еще два винта и открыть пластиковые защелки внутри.

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На наклейке с обратной стороны находится разная информация об устройстве. Через вентиляционные отверстия видно, что сама печатная плата крупная, а радиаторы находятся с двух сторон. Они не очень большие, да и устройство греется не сильно. Здесь на задней панели внизу мы видим пять гигабитных портов RJ-45, один порт USB 2.0, клавиша выключателя, кнопка RESET и гнездо питания. Я напомню, что рабочее напряжение 12 В. Я уже сталкивался с этим и мне не понятно почему производитель не может использовать какой-то один тип блоков питания для всех устройств.

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Разбирать устройство не было никакого смысла потому, что уже все известно о начинке так. В качестве сердца выступает процессор MediaTek MT7622AV, который включает в себя два ядра ARM Cortex-A53 на частоте 1,35 ГГц. И еще есть один чип MediaTek MT7615N для беспроводной сети 802.11aс. За коммутацию Ethernet отвечает микросхема Realtek RTL8367N.

Я был несколько удивлен такой начинке потому, что во всех предыдущих устройствах были чипы Broadcom. И еще модем я ожидал здесь Qualcomm, но по факту это оказался Quectel EM12-G, но это я понял по прошивке модема, которую здесь можно обновить отдельно.

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Снизу устройства находится не только саморезы, а еще есть две резиновые пластинки для лучшей устойчивости. Устройство действительно стоит очень хорошо.

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По бокам практически ничего нет. Есть кнопка WPS и слот для SIM-карты, который закрыт резиновой заглушкой по форме и размеру зеркальный кнопке WPS. Напомню, что здесь используется Nano-SIM. Карта вставляется в лоток, в лотке есть специальный ключ, и она устанавливается только одним способом. Однако, удобнее вставлять карту, когда устройство находится в горизонтальном положении.

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Сверху находятся три вывода для антенн. Как я уже говорил, они разные. Две предназначены для LTE и одна для WIFI. Самое главное не перепутать это при установке, а то потом могут возникнуть проблемы с приемом сигнала. Все индикаторы на устройстве находятся прямо спереди.

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Они светятся белым цветом достаточно ярко. Причем в обычном режиме, когда есть мобильное интернет-соединение, подключен WAN, LAN и есть WIFI, горят целых девять штук. Еще один будет гореть при подключении чего-либо к USB.

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Программное обеспечение. Работа устройства

Для первичной настройки все равно понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моем случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создает пул адресов, а зайти на веб интерфейс можно по адресу http://router.asus.com.

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Стартовая страница здесь очень непривычная и встречает нас двумя пунктами. Здесь можно сделать настройку вручную или загрузить готовую конфигурацию из файла. На самом деле это очень удобно. Однако, мне пришлось настраивать все по-новому.

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Для начала в целях безопасности предлагается заменить учетные данные. Я делаю слабый пароль потому, что тестирую устройство около недели и периодически заглядываю в меню, а вам рекомендую поставить надежный, и лучше сменить даже название учетной записи.

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Далее нужно выбрать режим работы. У меня это обычный роутер.

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Затем помощник запрашивает данные по подключению. В моем случае это мобильная сеть, поэтому я выбрал пункт, где модем.

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Также предлагают выбрать статическая или динамическая маршрутизация. В моем случае это точно будет динамический.

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Далее нам предлагают настроить беспроводную сеть. Можно использовать разные данные для двух диапазонов. Я сделал одинаковые.

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Далее появляется таблица с настройками и информацией сверху, что сеть сконфигурирована, а мобильная сеть уже начинает подключаться.

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Первым делом я обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то все можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет». Для пользователей устройств ASUS прошлого поколения меню уже должно быть знакомо как пять пальцев. Это как BIOS материнской платы от ASUS. Не в том смысле, что он похож, а в том, что у разных роутеров они похожи друг с другом.

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Уже эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Изначально включен двойной WAN и система настроена на отказоустойчивость. Я отключил двойной WAN потому, что мне с порта WAN сигнал просто не приходит. Здесь все также просто и легко сориентироваться как в любом другом устройстве ASUS. Щелкнул по значку WAN и настроил подключение, щелкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

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Да, получается настройки иногда, где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют иногда на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться тут невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт «Гостевая сеть» позволяет настроить именно ее.

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Еще справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места.

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Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

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Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

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Далее находится пункт «Анализатор трафика». Здесь показано, какие приложения наиболее часто используют соединение. Также показаны скорости приема/передачи.

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Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Понятно, что здесь отсутствует пункт для модема, иначе было бы забавно использовать в сети два модема разных операторов.

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Общие настройки замыкает пункт AiCloud 2.0.

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Поскольку это все же роутер с установкой SIM-карты и полезно иногда проверять сообщения от оператора, чтобы понимать, например, состояние баланса. Сообщения также можно

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Беспроводная сеть:

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Локальная сеть:

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Интернет:

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Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а еще можно включить режим балансировки нагрузки. Здесь также осуществляются настройки модемного соединения и можно все тонко настроить.

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Amazon Alexa:

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IPv6:

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VPN:

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Брандмауэр:

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Администрирование:

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Системный журнал:

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Сетевые утилиты:

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Как видно, тонких настроек много и есть самые основные моменты для большинства пользователей.

Тестирование

Пора переходить к тестированию. У меня не было под руками профессионального сетевого оборудования, и я использовал беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах. Несмотря на стандарт 2.5G, роутер способен работать только с классическим 1 Гбит. Приблизительно то же самое касается беспроводной сети. Вместо 802.11ax устройство работает только в ac и ниже.

Многих интересует скорость работы LTE. Интересно, что даже в Москве мне не удалось получить 600 Мбит/с. Однако скорость выросла с 50 до 80 Мбит/с. Пинг стал стабильнее и, наконец, реально стало играть онлайн. Со смартфоном были провалы, а с роутером ASUS я такого не заметил.

Гораздо любопытнее дела обстояли в деревеньке, в Липецкой области, где до вышки было около 10 км. На смартфоне у меня скорость была около 2-3 Мбит/с и часто слетала с LTE на H+. На роутере было стабильно две «палочки» и при этом скорость:

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Чудес не бывает, и против плохого сигнала бессильно разное оборудование, но с помощью роутера связь лично мне удалось улучшить. Теперь я уже думаю, как и на что можно заменить смартфон.

Теперь тесты с WAN портом. ASUS 4G-AC86U, WIFI 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI


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ASUS 4G-AC86U, WIFI 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI


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ASUS 4G-AC86U, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)


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Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)


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Что касается нагрева маршрутизатора в работе, то он наглядно представлен на следующем снимке, сделанном при помощи тепловизора.

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Заключение

ASUS 4G-AC86U – это отличное решение не только для загородного дома, но и для тех пользователей, которые хотят подстраховаться и получить запасный канал мобильного интернета, чтобы не остаться в самый неподходящий момент без связи. В роутере не реализован стандарт беспроводной сети WIFI предыдущего поколения; на мой взгляд, производитель преследовал этим несколько целей. Это не бескомпромиссная модель, а вполне рядовая и рабочая, поэтому выглядит все логично.

Начнем с того, что при пользовании мобильным интернетом большие скорости не нужны. Они нужны внутри сети для обмена данными, и с этой точки зрения все сбалансировано, а внешний канал выходит не такой быстрый. Для балансировки нагрузки или резервирования канала тоже могут возникнуть трудности при большом количестве устройств в сети, и маршрутизатор должен справляться с нагрузкой.

Наконец, так удалось его сделать банально дешевле, ведь за 802.11ax точно пришлось бы доплатить еще 3000-4000 рублей. Хотелось бы все же «AX», но понятно, чем бы это обернулось, ведь тут дело не в возможностях компании, благо мы видели уже много моделей на беспроводных сетях последнего поколения. Также есть версия, что с AX сетями люди уже хотят видеть 5G. Пока сетей таких и модемов не так много и они, скорее всего, еще дороже, и производители просто не хотят рисковать на таких нишевых продуктах.

Устройство получилось не очень компактным, зато хорошо охлаждается внутри. Кроме того, платформа вышла достаточно производительная и стабильная. Возможно, это объясняется использованием микросхем MediaTek, которая специализируется на процессорах для мобильных телефонов и телекоммуникационных чипах. Здесь в качестве сердца выступает MediaTek MT7622AV, включающий два ядра ARM Cortex-A53 на частоте 1.35 ГГц. Компанию ему составляет чип для 802.11ac сети – MediaTek MT7615N с формулой 4x4:4SS и поддержкой MU-MIMO.

Роутер очень понравился своей стабильной работой и простотой настройки, однако у двухъядерного процессора могут быть проблемы с использованием шифрования. Ни для кого не секрет, что оно так или иначе использует ресурсы процессора, а поскольку тут всего пара ядер, то их загруженность доходит до 70-80%. В целом можно заметить, что новое поколение роутеров компании ASUS стало еще более стабильным, быстрым и функциональным.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование маршрутизатор ASUS 4G-AC86U.

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Кеша
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Это как в анекдоте парень идет к нему мусор подходит что у тебя в сумке. он говорит винчестер. мусор насторожился подумал оружие. а оказался жесткий диск :-)
В ожидании DDR5 или каким будет NextGen
Эдуард
15:56
М-да, а если у бабушки был бы х[уй то она была бы дедушка
Доходы майнеров продолжают снижаться, а вложения в GeForce RTX 3080 можно вернуть за 13 месяцев
Даниил Любимый
15:55
2080 суп. Метро исходус enhanced edition с лучами и длсс выглядит офигенно, фпс не особо отличается от отключённого
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Владимир Вольский
15:55
Это конечно хорошо что игра отечественная. И что качество явно выше среднего. Но крайне обидно что разработчики спорыми механиками отсекли львиную часть фанатов жанра. 4 раза или больше пытался поигр...
Тираж отечественной Pathfinder Kingmaker спустя почти три года перевалил за миллион копий
ArcheryTxs
15:50
Хехе...это когда купил в ДНСе за 42 на "волне" распродажи по РРЦ)))
Польский магазин вместо предзаказанных видеокарт RTX 3070 предлагает RTX 3060 за ту же сумму
toottaa
15:49
проблема наличия этих телефонов опять будет
Стали известны полные характеристики Meizu 18s и 18s Pro: Snapdragon 888, камера на 64 Мп
DiLouk
15:49
Запускал я как-то Обливион с большим модпаком. Об оптимизации там вообще никто не думает, люто тормозит на довольно хорошем железе. Даже в этом видео жуткие тормоза. Сколько там, 15 fps?
Легендарная The Elder Scrolls IV: Oblivion получила более 200 модификаций и трассировку лучей в 4К
Фёдор Деркачев
15:48
Чувак не позорься
Российские модули МКС в критическом положении – трещины появились в нескольких отсеках и расширяются
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