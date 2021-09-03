Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
Страницы материала
В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i7-10700F и AMD Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
реклама
реклама
Результаты тестов: сравнение производительности
Crysis Remastered
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - ТАА.
- Качество текстур - максимально высокое.
- Качество объектов - максимально высокое.
- Качество теней - максимально высокое.
- Качество физики - максимально высокое.
- Качество шейдеров - максимально высокое.
- Трассировка лучей - выключена.
- Качество объемного освещения - максимально высокое.
- Качество спецэффектов - максимально высокое.
- Качество пост-обработки - максимально высокое.
- Качество частиц - максимально высокое.
- Качество воды - максимально высокое.
- Качество растительности - максимально высокое.
- Размытие в движении - выключено.
Far Cry Primal
- Версия 1.3.3.
- DirectX 11.
- Полноэкранное сглаживание - FXAA.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество пост-эффектов - высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество земли - очень высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество окружающей среды - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Размытие движения - включено.
Horizon Zero Dawn
- Версия 1.06.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Масштаб кадра - 100%.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Качество анизотропной фильтрации - среднее.
- Качество теней - максимальное.
- Качество отражений - высокое.
- Качество облаков - максимальное.
- Сглаживание - TAA.
- Эффект скорости - включен.
- Затенение фонового света - максимальное.
реклама
Iron Harvest
- Версия 1.0.0.1632.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество рельефа - высокое.
- Качество физики - высокое.
- Плотность объектов - высокая.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Физика разрушений - высокая.
- Плотность эффектов - высокая.
- Плотность снарядов - высокая.
- Сглаживание - ТАА.
реклама
Mafia Remastered
- Версия 1.01.
- DirectX 11.
- Угол обзора - 65.
- Глубина резкости - выключена.
- Размытие в движении - выключено.
- Качество геометрической детализации - высокое.
- Качество растительности - высокое.
- Качество декалей - высокое.
- Качество прямого освещения - высокое.
- Качество непрямого освещения - высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество объемных эффектов - высокое.
- Качество сглаживания - высокое.
реклама
Project Cars 3
- Версия 1.0.0.0591u2.
- DirectX 11.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Карта окружающего мира - ультра высокая.
- Детализация машин - ультра высокая.
- Детализация трассы - ультра высокая.
- Детализация теней - ультра высокая.
- Размытие в движении - ультра высокое.
- Детализация травы - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Упреждающий рендеринг - 1.
реклама
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
- Версия 1.09.
- Vulkan.
- Сглаживание - включено.
- Резкость - выключена.
- Качество обтекающего затенения - ультра высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация текстур - х16.
- Скринспейсовые тени - включены.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Качество скринспейсовых отражений - очень высокое.
- Качество теней от солнца - ультра высокое.
- Качество ткани - высокое.
- Размытие в движении - включено.
- Свечение - включено.
- Качество рассеивания света объектами - очень высокое.
- Качество дальних теней - наилучшее.
- Объемный туман - ультра высокий.
- Фоновое размытие тумана - включено.
реклама
Total War Saga: Troy
- Версия 1.2.0.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество воды - максимальное.
- Качество тумана - высокое.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество солнечных лучей - высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Качество ландшафта - максимальное.
- Качество построек - максимальное.
- Качество деревьев - максимальное.
- Качество травы - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Качество интерактивной воды - высокое.
- Виньетирование - включено.
- Резкость - включена.
- Зона резкости - включена.
- Свечение - включено.
- Марево - включено.
- Тени от облаков - включены.
- Интерактивная трава - включена.
реклама
Модели Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X показали высокие результаты во всех протестированных проектах.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i7-10700F. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала конкурента Ryzen 7 3700X на 3% – 7%.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.
- Core i7-10700F был быстрее Ryzen 7 3700X в играх Crysis Remastered, Far Cry Primal, Iron Harvest, Mafia Remastered, Project Cars 3, Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint и Total War Saga: Troy.
- Core i7-10700F был в паритете с Ryzen 7 3700X в игре Horizon Zero Dawn.
Процессор компании Intel был быстрее соперника из «зеленого» лагеря в семи проектах из восьми и продемонстрировал равную производительность в одном проекте.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Core i7-10700F - 30 450 рублей;
- Ryzen 7 3700X - 27 000 рублей.
По соотношению цена/производительность вне конкуренции была модель Ryzen 7 3700X.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии процессоров Core i7-10700F и Ryzen 7 3700X победитель не был выявлен. Модель из «синего» лагеря была немного быстрее «зеленого» соперника, однако CPU AMD был более привлекательным для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила