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Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron

На тест в лабораторию прибыла бюджетная модель, которая хорошо подойдет как основа для системы начального уровня и предлагает большое поле для модификаций.
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Оглавление

Вступление

Мы уже рассмотрели различные корпуса компании AeroCool, многие из них были необычные и незаурядные. Однако иногда хочется взять простую и хорошую модель для недорогой сборки, чтобы было не стыдно показать друзьям, да и самому приятно смотреть и пользоваться.

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Таких моделей у фирмы хватает, благо она предлагает интересные модели по привлекательной цене. Самое главное – зачастую предоставляется большой простор для творчества и разных модификаций. Помимо самих корпусов у компании предусмотрено много аксессуаров для кастомизации. Есть наборы с вентиляторами, есть вентиляторы отдельно. Поэтому в конечном итоге выбор остается за пользователем.

Как ни странно, но у компании практически отсутствует унификация. Лишь изредка можно заметить, что где-то используются аналогичные вентиляторы или боковые панели. Что касается шасси, то, как правило, у каждой новой модели оно свое и создается из определенной базы готовых узлов. И еще в бюджетных версиях используется один вентилятор, акриловое стекло, простая рама и глухая панель спереди. Очевидно, что производитель старается снизить расходы на производство и поэтому вынужден экономить, чтобы сделать максимально доступные модели.

Сегодня мы изучим недорогую модель AeroCool Zauron (Zauron Saturn FRGB-G-BK-V1), которая оборудована решеткой на передней панели, вентилятором с RGB-подсветкой и закаленным стеклом.

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Посмотрим более детально на этот корпус и узнаем, влезет ли в него такая видеокарта как GeForce RTX 3090.

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Упаковка и комплектация

Коробка достаточно компактная для корпуса размера Mid Tower и относительно легкая. Прорезей, которые образуют ручки, нет, но коробка не очень габаритная и тяжелая. Одному с ней обращаться очень комфортно.

Упаковка изготовлена из обычного картона. Габариты составляют 480 х 270 х 435 мм, масса 5.3 кг. Если б не закаленное стекло, то вес был бы еще меньше. На самом деле за стеклом проще ухаживать, и оно практически не царапается в отличие от акрила.

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В оформлении прослеживается уже знакомый стиль. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса, точнее его фронтальной части, и упоминание, что он относится к формату Mid Tower. Также здесь присутствует текст, где указано, что передняя панель сетчатая. По факту это просто вставка из сетки, а не вся панель сетчатая, но это мелочи. Еще нам сообщают, что в оформлении используется текстура под карбон и есть поддержка систем СЖО.

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Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0.5 мм, а передняя панель сделана из пластика ABS и стальной сетки. Также тут много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

  • Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;
  • Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;
  • Поддержка систем жидкостного охлаждения;
  • Максимальная высота системы охлаждения процессора – 166 мм;
  • Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 325 мм.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

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На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой есть место для транспортировочных наклеек.

После вскрытия упаковки выяснилось, что корпус расположен передней панелью вверх. В качестве каркаса используется пенопласт.

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Комплект поставки размещен внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакета с аксессуарами. Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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  • Несколько стяжек;
  • Комплект разных винтов.

Заглушки для карт расширения здесь выламываются, как в любой бюджетной модели, а запасных вставляющихся в комплекте нет.

Дизайн и особенности корпуса

Корпус компактный и удобный. Его габариты составляют согласно спецификации 217.7 х 445 х 409 мм. Масса – 4.5 кг. В данном случае все соответствует действительности.

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В описании не указано, что одна боковая стенка из стекла, но маркер в обозначении комплектации на месте.

Перед нами корпус размера Midi Tower с нижним расположением блока питания. Рама стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки и вентиляционными отверстиями по бокам. В местах соединения используются заклепки.

Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. Да, металл тонкий, но прочный. Ничего не гнется, мнется или люфтит. В целом изготовление добротное. Все ровно подогнано, щелей, заусенцев и прочих недоработок нет.

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Корпус выглядит стильно и привлекательно. Вставка со стальной сеткой не смотрится как-то вычурно, дерзко или вызывающе. Все гармонично. Если б эта сетка была красной, а форма панели была бы необычной, можно было бы говорить о каком-то космосе в дизайне. Тут все спокойно. Сбоку действительно есть стеклянная панель, но этим сейчас уже никого не удивить.

Внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось симпатично, грамотно и недорого. Боковая стеклянная панель крепится по-простому четырьмя барашками прямо через отверстия в стекле. На самих барашках есть резиновые втулки, которые фиксируются в стекле, а еще на раме предусмотрены резиновые шайбы.

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Стекло сверху заклеено защитной пленкой. Оно немного тонировано и поэтому смотрится еще лучше, чем просто прозрачное.

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Вторая боковая панель изготовлена из стали и окрашена в черный цвет. Она крепится двумя барашками сзади.

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Фиксация осуществляется ими и П-образными выступами спереди, которые вставляются в переднюю стойку рамы.

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Производитель заявляет, что за правой стальной боковиной находится ниша глубиной 24.6 мм для комфортной укладки кабелей.

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Сняв боковые панели, становится понятно, что рама не унифицирована с другими моделями. Еще заметно, что она тонкая, легкая и в ней много отверстий и проемов. Внутреннее убранство компактное, поэтому объем скромный и нужна хорошая вентиляция при использовании производительной системы. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

Конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл тонкий, но сама рама вышла прочная и жесткая.

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Сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим стандартную стальную сетку, которую компания AeroCool использует в большинстве моделей. Как обычно, она вставляется в металлические направляющие. Сетка расположена в месте захвата воздуха блоком питания, она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

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Корпус опирается на четыре пластиковых ножки. На них есть мягкие площадки для большей устойчивости.

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Каждая из них крепится при помощи винтов к основанию. Вместо резины тут используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо, сдвинуть его трудно. Вместе с собранной системой он становится еще более устойчивым.

Сверху картина привычная. Большую часть здесь занимает стальная сетка на магнитной полоске. Держится она очень неплохо, но если при работе с корпусом нечаянно за нее ухватиться, то она напомнит о том, что держится на магнитной полоске по периметру.

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Сверху можно установить два вентилятора диаметром 120 мм. Сетка больше нужна для того, чтобы мусор сверху не сыпался вниз, а не как защита от пыли, поскольку теплый воздух выходит из нее, а не поступает в корпус.

Еще сверху расположены кнопки, разъемы и индикаторы.

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Тут они находятся не на раме, а на передней панели сверху и поэтому снимаются вместе с ней. Есть кнопки Power, Reset, два USB 3.0 и два разъема типа «миниджек» для наушников и микрофона. Индикаторы питания и активности диска представляют собой две точки.

Передняя панель легко снимается.

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Она изготовлена из пластика и стальной сетки.

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По бокам есть щели для лучшего захвата воздуха. Сверху находятся несколько модулей с разъемами и кнопками.

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После панели нет никакой сетки для улавливания пыли. Прямо за ней находится рама, куда крепятся вентиляторы.

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Здесь можно установить три штуки диаметром 120 мм, но изначально установлен только один, с подсветкой и без управления. Это AeroCool Saturn 12 FRGB.

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Сзади указаны характеристики: 12 В, 0.15 А. Это единственный вентилятор в системе. На задней стенке ничего нет, а обычно именно на ней находится хотя бы один.

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Стандартные семь заглушек для карт расширения, которые нужно выламывать, а еще есть место для установки вентилятора диаметром 120 мм.

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Здесь же находится проем для установки заглушки задней панели материнской платы. Поскольку этот корпус с нижним расположением блока питания, то монтажная рамка для него находится внизу.

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За правой боковой панелью присутствует ниша для укладки кабелей. Здесь она углубляется на 20 мм и этого вполне достаточно.

Внизу находится корзина для установки жестких дисков размера 3.5”. Их можно поставить два, один внутрь, а другой сверху. Кстати, вместо верхнего 3.5” можно поставить 2.5”. Еще два накопителя 2.5” можно установить внутрь на боковую панель.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Zauron (Zauron Saturn FRGB-G-BK-V1) проводилось со следующими компонентами:

  • Материнская плата: ASUS TUF Gaming B450M-Pro S, версия BIOS 3002;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750 Ватт.

Сборка системы

Процесс сборки прост, корпус легкий и с ним удобно работать. Порядок монтажа такой же, как обычно. Сначала монтируется жесткий диск, потом блок питания. Если нужно установить накопитель сверху корзины, то сначала необходимо закрепить его, а уже потом ставить 3.5” вниз. Для этого требуется предварительно снять корзину. Не очень удобно, но зато просто и функционально.

Места для укладки кабелей вполне достаточно и все без труда удалось разместить. Однако, на мой взгляд, лучше использовать модульный блок питания, чтобы пользоваться только теми кабелями, которые необходимы.

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Блок питания поставить очень просто. Он устанавливается сбоку в нижний тоннель и прикручивается винтами через отверстия в корпусе.

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Потом устанавливается материнская плата в сборе с процессором, оперативной памятью, кулером и в самом конце видеокарта. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 влезла без каких-либо сложностей.

После того как все готово, можно начинать тестирование. Однако сначала предлагаю оценить работающую систему на видео.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Zauron и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы включены (ON);
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Температура GPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше

Одного вентилятора может оказаться недостаточно для мощной сборки. Для лучшего результата нужно добавить еще хотя бы парочку.

Заключение

AeroCool Zauron – отличная бюджетная модель, которая станет хорошей основой для системы начального уровня. С корпусом удобно работать, и по традиции компании AeroCool он предлагает большое поле для модификаций. Первое, с чего бы я начал – дооснастил бы его одним вентилятором на выдув, а лучше сразу купить комплект AeroCool Duo 12 Pro и убить нескольких зайцев, получив возможность управлять подсветкой и оборотами вентиляторов.

Как обычно, корпуса AeroCool выглядят дороже, чем стоят на самом деле. Внешний вид новинки скорее классический, спереди есть небольшая сетка, а материалом боковой панели послужило настоящее стекло, а не акрил. Металл не очень толстый, и поэтому корпус больше подходит для сценария: один раз собрал и забыл. Еще он достаточно компактный, поэтому место внутри ограничено, но, несмотря на это, большая видеокарта встала без каких-либо усилий.

С другой стороны, без серьезных доработок корпус не очень подходит для топового «железа». Однако даже в таком случае легко найти выход. Достаточно снять стекло и охлаждение компонентов значительно улучшится. К тому же корпус рассчитан на массового покупателя и самые популярные сборки типа «AMD Ryzen5 3600 + AMD B450», в которой оставшиеся деньги уйдут на видеокарту. Поэтому он легко справится со своей задачей.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тестирование корпус AeroCool Zauron (Zauron Saturn FRGB-G-BK-V1).

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