Оглавление

Вступление

Август просто завалит нас играми. Среди них будут и долгожданные возвращения старых хитов, и «убийца Civilization», и шутер в мире «Чужих», и целый вагон проектов помельче.

Как не потеряться среди виртуальных прилавков, расскажет наша традиционная статья.

Humankind

Жанр Стратегия Разработчик Amplitude Studios Издатель Sega Платформы PC, Mac Дата выхода 17 августа 2021 года

Amplitude Studios с самого начала громко заявила о себе: вышедшая в 2012 году Endless Space не была идеальной, зато щеголяла интересными находками и не пыталась просто подражать «Цивилизациям» да Master of Orion 2. Космическая 4X-стратегия оказалась лишь частью игровой вселенной, в которой затем появились и фэнтезийные разборки в стиле Age of Wonders, и рогалик, близкий по духу к FTL: Faster Than Light, – все с приставкой Endless и в одном мире. С Humankind же французы делают шаг в сторону – и бросают прямой вызов Sid Meier’s Civilization.

Слепым подражанием тут, конечно, и не пахнет. С первой минуты тут все знакомо, однако немного не так, как мы привыкли: скажем, вместо группы поселенцев, задача которых – поскорее основать город, у нас целое кочевое племя, собирающее пищу, открывающее чудеса природы вроде озера Байкал, мутузящее медведей да оленей и, наконец, размножающееся. Набрав требуемое количество очков за счет активности, мы прощаемся с каменным веком и получаем на выбор одну из десятка фракций – с уникальными чертами, как водится.

Тонкость в том, что выбранная культура не закрепляется навсегда – ее можно менять с приходом очередной эпохи, коих шесть. Начали за Египет, перешли к Риму, сохранив основные достоинства предыдущей нации, в итоге дозрели до англичан – эдакий плавильный котел. Впрочем, идти к победе с теми, кого взяли изначально, тоже никто не запрещает, просто это не самый выгодный вариант. Победа в партии определяется числом набранных очков по всем направлениям (экономическому, военному, научному), и без смены курса на разных этапах выиграть будет нелегко.

Есть у Humankind и еще туча нюансов: число городов ограничено, общество регулярно ставит нас перед дилеммами (что делать с музыкантами – разрешить бродить по улицам или отправить преподавать в школы?), в политике можно создавать свои режимы – всего не перечислить. И это наслаивается на традиционную для жанра возню с добычей ресурсов, постройкой полезных зданий и так далее. Получится ли в итоге что-то действительно толковое, узнаем в середине месяца, но репутация Amplitude Studios позволяет сильно не переживать.

12 Minutes

Жанр Приключение Разработчик Луис Антониу Издатель Annapurna Interactive Платформы PC, Xbox One/Series Дата выхода 19 августа 2021 года

Луис Антониу построил неплохую карьеру художника, поработав сперва в Rockstar Games, затем в Ubisoft и, наконец, подсобив с разработкой The Witness. Но еще в 2006 году у него появилась идея о триллере в стиле фильмов Хичкока, которую не захотели реализовывать ни в одной из его бывших студий. Пришлось браться за дело самому с небольшой командой. Так в 2015 году мы и узнали о создании 12 Minutes – приключенческой головоломки с ароматом «Дня сурка».

Главный герой только начинает романтический ужин с женой, когда в дверь стучится человек, представляющийся полицейским. Он связывает супругам руки, сообщает женщине, что она арестована по обвинению в убийстве, а мужчину душит. Но для нашего бедолаги все заканчивается не смертью, а переносом на дюжину минут назад. Десерт снова в холодильнике, жена – в ванной, но скоро все повторится как в прошлый раз, если не начать действовать.

Мы вольны опробовать множество вариантов решения проблемы, но нащупать верный будет нелегко. Напасть на чужака с ножом? Жена обвинит нас в том, что мы прикончили копа. Тем самым ножом разрезать хомут на руках и вызвать настоящую полицию по телефону? Доехать она все равно не успеет. Однако с каждой новой попыткой расколоть орешек в двухкомнатной квартире разрешают использовать все больше предметов, а в диалогах появляется все больше опций. Как утверждает автор, 12 Minutes раскрывается где-то к середине, когда мы понимаем все правила и возможности.

Луис Антониу постарался сделать игру и как можно более кинематографичной. Видно, как расставлены акценты в освещении, сколько работающих на атмосферу деталей втиснуто в небольшое игровое пространство. Да еще и озвучкой занимались голливудские звезды: Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дефо. По художественной части вопросов нет, интереснее, выдержит ли механика восьмичасовую проверку – столько, как утверждается, займет прохождение.

Aliens: Fireteam Elite

Жанр Шутер Разработчик Cold Iron Studios Издатель Focus Home Interactive Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 24 августа 2021 года

Во вселенной «Чужих» давно не выходило хороших шутеров – вероятно, с 2001 года, когда выпустили Aliens vs. Predator 2. Поэтому после провальных Alien: Colonial Marines и Aliens vs. Predator 2010-го года на Fireteam Elite смотришь с серьезными подозрениями, вдобавок усиленными странными визуальными решениями вроде фиолетовых пулеметов в руках грозных пехотинцев. Но шанс на успех все же есть.

Через 23 года после завершения фильма «Чужой 3» нас забрасывают на борт Endeavor, огромного корабля космического десанта, летящего проверять, что за сигнал бедствия поступает из отдаленной колонии. Довольно быстро выясняется, что разбираться предстоит с ксеноморфами и дефективными андроидами, рыскающими по заброшенному орбитальному заводу, пещерам мрачной планеты и другим малоприятным местам. К счастью, наш боец не одинок – с ним на вылазки идет пара помощников под управлением ИИ либо друзей.

Классов солдат пять: стрелок, подрывник, техник, врач и разведчик. Перед высадкой мы вольны настроить их внешность и вооружение (а также подобрать какой-нибудь уродливый «скин» для пушки, да), после чего начинается жестокая бойня. Больше десяти видов ксеноморфов, прыгающих, плюющихся кислотой или взрывающихся после гибели, еще пачка иных соперников – попотеть придется изрядно, особенно если помимо основной задачи (сопроводить NPC, добыть информацию) попробовать силы в дополнительных испытаниях: выполнить миссию за 15 минут, пройти ее, не пользуясь основным оружием, и так далее.

Зато за проявленную инициативу нам выплатят приличный бонус – в деньгах, которые можно пустить на закупку новых стволов и расходников, или очках опыта, необходимых для повышения точности стрельбы или открытия новых умений. Именно прокачка и станет основным двигателем проекта: больше призов с повышением уровня сложности – главная причина играть дальше. Будет ли это интересно на длительной дистанции (речь о десятках часов), пока не очень понятно, однако выглядит Aliens: Fireteam Elite небезнадежно.

King’s Bounty II

Жанр RPG/Стратегия Разработчик 1С Entertainment Издатель 1С Entertainment, Prime Matter Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch Дата выхода 24 августа 2021 года

«King’s Bounty. Легенда о рыцаре», одна из последних отечественных игр, претендующих на величие, вышла в 2008 году и на протяжении еще шести лет активно поддерживалась при помощи дополнений разной степени масштабности и самостоятельности. Анонс продолжения в 2019-м стал неожиданностью – главным образом потому, что Katauri Interactive, автор «Легенды», к тому моменту развалилась не без участия 1C. Тем не менее King’s Bounty 2 уже на подходе – с ворохом изменений.

Понять, в какую сторону понесло разработчиков, легко из вдохновлявших их проектов: Mass Effect, Fable, The Banner Saga… Уклон в сторону современных западных RPG виден и по перспективе – теперь это игра с видом из-за спины и управлением на WASD. Полностью озвученные ролики каждые 15 минут – пожалуйста, короткие емкие беседы вместо развернутых диалогов – держите. Впрочем, сюжета тут больше, чем прежде, и создан он с помощью известного тандема, скрывающегося под псевдонимом Александр Зорич.

Королевство Нострия страдает от чумы, превращающей людей в безумных чудищ, и вызванной этим миграции. Решать проблему предстоит руками одного из трех персонажей, в числе которых, например, Айвор – бывший королевский стражник, ставший наемником. От выбора героя и его дальнейшего развития зависит ряд сюжетных ситуаций, но на общее устройство это никак не влияет. Частично открытый мир в духе «Ведьмака 2» не станет полноценной «песочницей» в стиле «Ведьмака 3», кого ни выбери.

В целом 1С Entertainment не стала переворачивать геймплей с ног на голову. Главное – пошаговые бои – по-прежнему с нами. Сражения идут прямо там, где соперники столкнулись, и мы имеем шанс продумать тактику в зависимости от ландшафта заранее. Наш герой раздает указания ужавшимся в размерах отрядам, швыряет заклинания (правда, с маной тут туговато) – концепция классическая. Возможно, именно на ней King’s Bounty 2 доскачет до звания народной любимицы, как и ее предшественницы. На остальные элементы надежды чуть меньше.

Psychonauts 2

Жанр Аркада/Экшен Разработчик Double Fine Productions Издатель Xbox Game Studios Платформы PC, Xbox One/Series Дата выхода 25 августа 2021 года

Psychonauts вписала свое имя в историю как одна из самых ярких аркад с отличными диалогами и гротескным визуальным стилем – недаром Double Fine Productions была основана Тимом Шейфером и другими выходцами из «той самой LucasArts», подарившей миру пачку легендарных квестов. Вместе с Разпутиным, юным падаваном в лагере спецагентов со сверхспособностями, мы спасали мир от пси-оружия и добились посвящения паренька в настоящие психонавты. Но беды на этом не закончились.

Теперь Разу предстоит поймать шпиона и дать отпор коварной злодейке Малигуле. Выдвигаясь из штаб-квартиры, представляющей собой полноценный «хаб», мальчик будет нырять в головы других людей, где его ждут самые странные фантазии: огромные тоннели, усеянные зубами и стоматологическими инструментами, библиотека с толпами плоских персонажей, выпрыгнувших из книг, кулинарное шоу. Чтобы преодолеть препятствия, Разу придется активно пользоваться телекинезом, ясновидением, созданием двойников и прочими полезными навыками, отчасти знакомыми по оригиналу.

Главная же фишка сиквела – ментальные связи, позволяющие менять поведение и мировоззрение тех, внутри кого мы бегаем. Скажем, если найти и связать в голове бывшего врача «риск» и «деньги», дама превратится в лудоманку с соответствующим внутренним миром: казино, игровыми автоматами, тотализатором и скелетами в качестве посетителей. Учитывая, что Double Fine Productions не ограничивает себя в экспериментах с геометрией уровней, можно ожидать чего угодно.

Где-то в своих опытах Шейфер и компания зашли, возможно, слишком далеко. К примеру, в Psychonauts 2 будет возможность легким движением руки сделать Раза неуязвимым или резко усилить его атакующие навыки, чтобы давать отпор многочисленным соперникам. Вряд ли это позитивно скажется на балансе, хотя кому, если не этой студии, менять наше представление о базовых вещах? Ждем с интересом.

На сдачу

Grime – сюрреалистичный экшен в стиле Salt and Sanctuary с оружием, мутирующим прямо в руках по ходу тяжелых сражений (2 августа 2021 года; PC).

Hunter’s Arena: Legends – сетевая «королевская битва» с продвинутым фехтованием (3 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

Svoboda 1945: Liberation – point&click-квест с обилием «живого» видео, посвященный событиям в деревне на границе Чехии и Германии после Второй мировой войны (3 августа 2021 года; PC, Mac).

Dodgeball Academia – RPG про юношу, собирающего команду будущих чемпионов по «вышибале» (5 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Jupiter Hell – пошаговый рогалик, обязанный своим существованием Doom (5 августа 2021 года; PC, Mac).

Black Book – приключение с элементами карточной RPG повествует о колдунье, пытающейся в декорациях российской глубинки бородатых веков вернуть с того света своего возлюбленного (10 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Carrier Command 2 – в этом сиквеле стратегии 1988 года нам, командуя авианосцем и запрыгивая в любую покидающую его технику, нужно захватить архипелаг (10 августа 2021 года; PC, Mac).

Faraday Protocol – головоломка про космического археолога, исследующего диковинную планету при помощи распределителя энергии (12 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Foreclosed – киберпанк-экшен про мужчину, лишенного личности и имплантатов и стремящегося разобраться, что к чему, а заодно прикончить преследователей (12 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

Naraka: Bladepoint – «королевская битва» на 60 персон предлагает поразмахивать гигантскими мечами и попрыгать по домам при помощи крюка-кошки (12 августа 2021 года; PC).

The Plane Effect – офисный работник рвется домой, а ему мешает сверхъестественная сила, подкидывающая головоломки и вынуждающая внимательно изучать антиутопические декорации (12 августа 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch).

Tetragon: Unknown Planes – лесоруб Люций, пытаясь найти пропавшего сына, балуется с гравитацией и буквально вертит лес ради решения хитрых задачек (12 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Road 96 – процедурно генерируемый побег автостопом из тоталитарной страны обещает интересные и вариативные истории на пути к свободе (16 августа 2021 года; PC, Switch).

Greak: Memories of Azur – переключаясь между тремя героями, надо помочь им убраться из оккупированной страны и мимоходом решить несколько задачек (17 августа 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch).

Mayhem Brawler – beat ‘em up про обладающих сверхспособностями копов, колотящих оборотней и волшебников на улицах мегаполиса (19 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Recompile – метроидвания, взлом компьютерной системы, прыжки по платформам, философия на тему ИИ, несколько концовок, отстрел цифровых врагов – чего тут только не намешано (19 августа 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

RiMS Racing – мотосимулятор, хвастающийся высокой реалистичностью и дотошной физикой (19 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

The Vale: Shadow of the Crown – уникальный приключенческий экшен про слепую принцессу, передающий события исключительно с помощью объемного звука (19 августа 2021 года; PC, Xbox One).

Madden NFL 22 – расширенный режим Franchise, дополнительные настройки суперзвездных игроков – в новом выпуске американского футбола (20 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Hoa – умиротворяющий платформер про шляпу, скачущую по лесу (24 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

The Murder Mystery Machine – детективный квест про убийство известного политика, которое расследует девушка-новичок и угрюмый, зато опытный мужчина (25 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Ultimate ADOM: Caverns of Chaos – «рогалик» с процедурно генерируемыми подземельями, тонной оружия и навыков, толпами врагов и возможностью пришить себе какую-нибудь конечность поверженного неприятеля (25 августа 2021 года; PC, Mac).

Hotel Life: A Resort Simulator – симулятор владельца отеля, озабоченного всем: от расселения гостей до расширения бизнеса (26 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

No More Heroes 3 – в новой части популярного слэшера Трэвис Тачдаун будет спасать Землю от нашествия инопланетян, заодно исследуя большой архипелаг и участвуя в мини-играх (27 августа 2021 года; Switch).

Baldo: The Guardian Owls – приключенческий экшен с головоломками, подземельями и яркой картинкой (27 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Beyond Mankind: The Awakening – смесь шутера, RPG и survival, где мы отбиваем планету у гигантских насекомых и частенько утыкаемся в моральные дилеммы (31 августа 2021 года; PC, Mac).

KeyWe – кооперативная головоломка про птиц киви, работающих в почтовом отделении (31 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

New World – мучающая видеокарты MMORPG от Amazon закидывает нас на таинственный остров, ставший домом для сильной магии (31 августа 2021 года; PC).

Rustler – GTA про средневековье: с угоном лошадей, странными персонажами и разборками на мечах (31 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch, Mac).

Song of Iron – настойчивый викинг прорубает путь к Храму богов сквозь стаи опасных врагов – а все во имя спасения своего народа (31 августа 2021 года; PC, Xbox One/Series).

Александр Кошта aka Top