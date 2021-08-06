Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года

Летнее затишье подходит к концу – пусть ярких проектов и меньше, чем год назад, но и среди них есть заслуживающие внимания игры.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
Дешевая 3060 Ti MSI в Ситилинке

Оглавление

Вступление

Август просто завалит нас играми. Среди них будут и долгожданные возвращения старых хитов, и «убийца Civilization», и шутер в мире «Чужих», и целый вагон проектов помельче.

реклама

Как не потеряться среди виртуальных прилавков, расскажет наша традиционная статья.

600x338 59 KB. Big one: 1920x1080 310 KB

Humankind

Жанр Стратегия
Разработчик Amplitude Studios
Издатель Sega
Платформы PC, Mac
Дата выхода 17 августа 2021 года

Amplitude Studios с самого начала громко заявила о себе: вышедшая в 2012 году Endless Space не была идеальной, зато щеголяла интересными находками и не пыталась просто подражать «Цивилизациям» да Master of Orion 2. Космическая 4X-стратегия оказалась лишь частью игровой вселенной, в которой затем появились и фэнтезийные разборки в стиле Age of Wonders, и рогалик, близкий по духу к FTL: Faster Than Light, – все с приставкой Endless и в одном мире. С Humankind же французы делают шаг в сторону – и бросают прямой вызов Sid Meier’s Civilization.

анонсы и реклама
Оч дешевая 3070 в Регарде по цене 3060 Ti
Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок
3090 дешево в XPERT.RU
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Слепым подражанием тут, конечно, и не пахнет. С первой минуты тут все знакомо, однако немного не так, как мы привыкли: скажем, вместо группы поселенцев, задача которых – поскорее основать город, у нас целое кочевое племя, собирающее пищу, открывающее чудеса природы вроде озера Байкал, мутузящее медведей да оленей и, наконец, размножающееся. Набрав требуемое количество очков за счет активности, мы прощаемся с каменным веком и получаем на выбор одну из десятка фракций – с уникальными чертами, как водится.

600x338 110 KB. Big one: 1920x1080 591 KB

Тонкость в том, что выбранная культура не закрепляется навсегда – ее можно менять с приходом очередной эпохи, коих шесть. Начали за Египет, перешли к Риму, сохранив основные достоинства предыдущей нации, в итоге дозрели до англичан – эдакий плавильный котел. Впрочем, идти к победе с теми, кого взяли изначально, тоже никто не запрещает, просто это не самый выгодный вариант. Победа в партии определяется числом набранных очков по всем направлениям (экономическому, военному, научному), и без смены курса на разных этапах выиграть будет нелегко.

Есть у Humankind и еще туча нюансов: число городов ограничено, общество регулярно ставит нас перед дилеммами (что делать с музыкантами – разрешить бродить по улицам или отправить преподавать в школы?), в политике можно создавать свои режимы – всего не перечислить. И это наслаивается на традиционную для жанра возню с добычей ресурсов, постройкой полезных зданий и так далее. Получится ли в итоге что-то действительно толковое, узнаем в середине месяца, но репутация Amplitude Studios позволяет сильно не переживать.

600x338 136 KB. Big one: 1920x1080 1100 KB

реклама

12 Minutes

Жанр Приключение
Разработчик Луис Антониу
Издатель Annapurna Interactive
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 19 августа 2021 года

Луис Антониу построил неплохую карьеру художника, поработав сперва в Rockstar Games, затем в Ubisoft и, наконец, подсобив с разработкой The Witness. Но еще в 2006 году у него появилась идея о триллере в стиле фильмов Хичкока, которую не захотели реализовывать ни в одной из его бывших студий. Пришлось браться за дело самому с небольшой командой. Так в 2015 году мы и узнали о создании 12 Minutes – приключенческой головоломки с ароматом «Дня сурка».

Главный герой только начинает романтический ужин с женой, когда в дверь стучится человек, представляющийся полицейским. Он связывает супругам руки, сообщает женщине, что она арестована по обвинению в убийстве, а мужчину душит. Но для нашего бедолаги все заканчивается не смертью, а переносом на дюжину минут назад. Десерт снова в холодильнике, жена – в ванной, но скоро все повторится как в прошлый раз, если не начать действовать.

600x338 51 KB. Big one: 1920x1080 314 KB

Мы вольны опробовать множество вариантов решения проблемы, но нащупать верный будет нелегко. Напасть на чужака с ножом? Жена обвинит нас в том, что мы прикончили копа. Тем самым ножом разрезать хомут на руках и вызвать настоящую полицию по телефону? Доехать она все равно не успеет. Однако с каждой новой попыткой расколоть орешек в двухкомнатной квартире разрешают использовать все больше предметов, а в диалогах появляется все больше опций. Как утверждает автор, 12 Minutes раскрывается где-то к середине, когда мы понимаем все правила и возможности.

Луис Антониу постарался сделать игру и как можно более кинематографичной. Видно, как расставлены акценты в освещении, сколько работающих на атмосферу деталей втиснуто в небольшое игровое пространство. Да еще и озвучкой занимались голливудские звезды: Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дефо. По художественной части вопросов нет, интереснее, выдержит ли механика восьмичасовую проверку – столько, как утверждается, займет прохождение.

600x338 42 KB. Big one: 1920x1080 402 KB

Aliens: Fireteam Elite

Жанр Шутер
Разработчик Cold Iron Studios
Издатель Focus Home Interactive
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 24 августа 2021 года

Во вселенной «Чужих» давно не выходило хороших шутеров – вероятно, с 2001 года, когда выпустили Aliens vs. Predator 2. Поэтому после провальных Alien: Colonial Marines и Aliens vs. Predator 2010-го года на Fireteam Elite смотришь с серьезными подозрениями, вдобавок усиленными странными визуальными решениями вроде фиолетовых пулеметов в руках грозных пехотинцев. Но шанс на успех все же есть.

Через 23 года после завершения фильма «Чужой 3» нас забрасывают на борт Endeavor, огромного корабля космического десанта, летящего проверять, что за сигнал бедствия поступает из отдаленной колонии. Довольно быстро выясняется, что разбираться предстоит с ксеноморфами и дефективными андроидами, рыскающими по заброшенному орбитальному заводу, пещерам мрачной планеты и другим малоприятным местам. К счастью, наш боец не одинок – с ним на вылазки идет пара помощников под управлением ИИ либо друзей.

600x338 65 KB. Big one: 1920x1080 368 KB

Классов солдат пять: стрелок, подрывник, техник, врач и разведчик. Перед высадкой мы вольны настроить их внешность и вооружение (а также подобрать какой-нибудь уродливый «скин» для пушки, да), после чего начинается жестокая бойня. Больше десяти видов ксеноморфов, прыгающих, плюющихся кислотой или взрывающихся после гибели, еще пачка иных соперников – попотеть придется изрядно, особенно если помимо основной задачи (сопроводить NPC, добыть информацию) попробовать силы в дополнительных испытаниях: выполнить миссию за 15 минут, пройти ее, не пользуясь основным оружием, и так далее.

Зато за проявленную инициативу нам выплатят приличный бонус – в деньгах, которые можно пустить на закупку новых стволов и расходников, или очках опыта, необходимых для повышения точности стрельбы или открытия новых умений. Именно прокачка и станет основным двигателем проекта: больше призов с повышением уровня сложности – главная причина играть дальше. Будет ли это интересно на длительной дистанции (речь о десятках часов), пока не очень понятно, однако выглядит Aliens: Fireteam Elite небезнадежно.

реклама



600x338 54 KB. Big one: 1920x1080 330 KB

King’s Bounty II

Жанр RPG/Стратегия
Разработчик 1С Entertainment
Издатель 1С Entertainment, Prime Matter
Платформы PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch
Дата выхода 24 августа 2021 года

«King’s Bounty. Легенда о рыцаре», одна из последних отечественных игр, претендующих на величие, вышла в 2008 году и на протяжении еще шести лет активно поддерживалась при помощи дополнений разной степени масштабности и самостоятельности. Анонс продолжения в 2019-м стал неожиданностью – главным образом потому, что Katauri Interactive, автор «Легенды», к тому моменту развалилась не без участия 1C. Тем не менее King’s Bounty 2 уже на подходе – с ворохом изменений.

Понять, в какую сторону понесло разработчиков, легко из вдохновлявших их проектов: Mass Effect, Fable, The Banner Saga… Уклон в сторону современных западных RPG виден и по перспективе – теперь это игра с видом из-за спины и управлением на WASD. Полностью озвученные ролики каждые 15 минут – пожалуйста, короткие емкие беседы вместо развернутых диалогов – держите. Впрочем, сюжета тут больше, чем прежде, и создан он с помощью известного тандема, скрывающегося под псевдонимом Александр Зорич.

реклама

600x338 125 KB. Big one: 1920x1080 1296 KB

Королевство Нострия страдает от чумы, превращающей людей в безумных чудищ, и вызванной этим миграции. Решать проблему предстоит руками одного из трех персонажей, в числе которых, например, Айвор – бывший королевский стражник, ставший наемником. От выбора героя и его дальнейшего развития зависит ряд сюжетных ситуаций, но на общее устройство это никак не влияет. Частично открытый мир в духе «Ведьмака 2» не станет полноценной «песочницей» в стиле «Ведьмака 3», кого ни выбери.

В целом 1С Entertainment не стала переворачивать геймплей с ног на голову. Главное – пошаговые бои – по-прежнему с нами. Сражения идут прямо там, где соперники столкнулись, и мы имеем шанс продумать тактику в зависимости от ландшафта заранее. Наш герой раздает указания ужавшимся в размерах отрядам, швыряет заклинания (правда, с маной тут туговато) – концепция классическая. Возможно, именно на ней King’s Bounty 2 доскачет до звания народной любимицы, как и ее предшественницы. На остальные элементы надежды чуть меньше.

600x338 141 KB. Big one: 1920x1080 1289 KB

Psychonauts 2

реклама

Жанр Аркада/Экшен
Разработчик Double Fine Productions
Издатель Xbox Game Studios
Платформы PC, Xbox One/Series
Дата выхода 25 августа 2021 года

Psychonauts вписала свое имя в историю как одна из самых ярких аркад с отличными диалогами и гротескным визуальным стилем – недаром Double Fine Productions была основана Тимом Шейфером и другими выходцами из «той самой LucasArts», подарившей миру пачку легендарных квестов. Вместе с Разпутиным, юным падаваном в лагере спецагентов со сверхспособностями, мы спасали мир от пси-оружия и добились посвящения паренька в настоящие психонавты. Но беды на этом не закончились.

Теперь Разу предстоит поймать шпиона и дать отпор коварной злодейке Малигуле. Выдвигаясь из штаб-квартиры, представляющей собой полноценный «хаб», мальчик будет нырять в головы других людей, где его ждут самые странные фантазии: огромные тоннели, усеянные зубами и стоматологическими инструментами, библиотека с толпами плоских персонажей, выпрыгнувших из книг, кулинарное шоу. Чтобы преодолеть препятствия, Разу придется активно пользоваться телекинезом, ясновидением, созданием двойников и прочими полезными навыками, отчасти знакомыми по оригиналу.

600x338 87 KB. Big one: 1920x1080 438 KB

Главная же фишка сиквела – ментальные связи, позволяющие менять поведение и мировоззрение тех, внутри кого мы бегаем. Скажем, если найти и связать в голове бывшего врача «риск» и «деньги», дама превратится в лудоманку с соответствующим внутренним миром: казино, игровыми автоматами, тотализатором и скелетами в качестве посетителей. Учитывая, что Double Fine Productions не ограничивает себя в экспериментах с геометрией уровней, можно ожидать чего угодно.

реклама

Где-то в своих опытах Шейфер и компания зашли, возможно, слишком далеко. К примеру, в Psychonauts 2 будет возможность легким движением руки сделать Раза неуязвимым или резко усилить его атакующие навыки, чтобы давать отпор многочисленным соперникам. Вряд ли это позитивно скажется на балансе, хотя кому, если не этой студии, менять наше представление о базовых вещах? Ждем с интересом.

600x338 74 KB. Big one: 1920x1080 389 KB

На сдачу

  • Grime – сюрреалистичный экшен в стиле Salt and Sanctuary с оружием, мутирующим прямо в руках по ходу тяжелых сражений (2 августа 2021 года; PC).

600x338 41 KB. Big one: 1920x1080 191 KB
  • Hunter’s Arena: Legends – сетевая «королевская битва» с продвинутым фехтованием (3 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5).

600x338 102 KB. Big one: 1920x1080 658 KB
  • Svoboda 1945: Liberation – point&click-квест с обилием «живого» видео, посвященный событиям в деревне на границе Чехии и Германии после Второй мировой войны (3 августа 2021 года; PC, Mac).

реклама

600x338 73 KB. Big one: 1920x1080 215 KB
  • Dodgeball Academia – RPG про юношу, собирающего команду будущих чемпионов по «вышибале» (5 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 100 KB. Big one: 1920x1080 501 KB
  • Jupiter Hell – пошаговый рогалик, обязанный своим существованием Doom (5 августа 2021 года; PC, Mac).

600x338 46 KB. Big one: 1920x1080 307 KB
  • Black Book – приключение с элементами карточной RPG повествует о колдунье, пытающейся в декорациях российской глубинки бородатых веков вернуть с того света своего возлюбленного (10 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 56 KB. Big one: 1920x1080 381 KB
  • Carrier Command 2 – в этом сиквеле стратегии 1988 года нам, командуя авианосцем и запрыгивая в любую покидающую его технику, нужно захватить архипелаг (10 августа 2021 года; PC, Mac).

600x338 62 KB. Big one: 1920x1080 170 KB
  • Faraday Protocol – головоломка про космического археолога, исследующего диковинную планету при помощи распределителя энергии (12 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

реклама

600x338 44 KB. Big one: 1920x1080 218 KB
  • Foreclosed – киберпанк-экшен про мужчину, лишенного личности и имплантатов и стремящегося разобраться, что к чему, а заодно прикончить преследователей (12 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 70 KB. Big one: 1920x1080 506 KB
  • Naraka: Bladepoint – «королевская битва» на 60 персон предлагает поразмахивать гигантскими мечами и попрыгать по домам при помощи крюка-кошки (12 августа 2021 года; PC).

600x338 64 KB. Big one: 1920x1080 386 KB
  • The Plane Effect – офисный работник рвется домой, а ему мешает сверхъестественная сила, подкидывающая головоломки и вынуждающая внимательно изучать антиутопические декорации (12 августа 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch).

600x338 56 KB. Big one: 1920x1080 397 KB
  • Tetragon: Unknown Planes – лесоруб Люций, пытаясь найти пропавшего сына, балуется с гравитацией и буквально вертит лес ради решения хитрых задачек (12 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 77 KB. Big one: 1920x1080 799 KB
  • Road 96 – процедурно генерируемый побег автостопом из тоталитарной страны обещает интересные и вариативные истории на пути к свободе (16 августа 2021 года; PC, Switch).

600x338 79 KB. Big one: 1920x1080 334 KB
  • Greak: Memories of Azur – переключаясь между тремя героями, надо помочь им убраться из оккупированной страны и мимоходом решить несколько задачек (17 августа 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch).

600x338 68 KB. Big one: 1920x1080 345 KB
  • Mayhem Brawler – beat ‘em up про обладающих сверхспособностями копов, колотящих оборотней и волшебников на улицах мегаполиса (19 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 95 KB. Big one: 1920x1080 487 KB
  • Recompile – метроидвания, взлом компьютерной системы, прыжки по платформам, философия на тему ИИ, несколько концовок, отстрел цифровых врагов – чего тут только не намешано (19 августа 2021 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series).

600x338 80 KB. Big one: 1920x1080 446 KB
  • RiMS Racing – мотосимулятор, хвастающийся высокой реалистичностью и дотошной физикой (19 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 72 KB. Big one: 1920x1080 451 KB
  • The Vale: Shadow of the Crown – уникальный приключенческий экшен про слепую принцессу, передающий события исключительно с помощью объемного звука (19 августа 2021 года; PC, Xbox One).

600x338 65 KB. Big one: 1920x1080 873 KB
  • Madden NFL 22 – расширенный режим Franchise, дополнительные настройки суперзвездных игроков – в новом выпуске американского футбола (20 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

600x338 88 KB. Big one: 1920x1080 337 KB
  • Hoa – умиротворяющий платформер про шляпу, скачущую по лесу (24 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 34 KB. Big one: 1920x1080 252 KB
  • The Murder Mystery Machine – детективный квест про убийство известного политика, которое расследует девушка-новичок и угрюмый, зато опытный мужчина (25 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 63 KB. Big one: 1920x1080 356 KB
  • Ultimate ADOM: Caverns of Chaos – «рогалик» с процедурно генерируемыми подземельями, тонной оружия и навыков, толпами врагов и возможностью пришить себе какую-нибудь конечность поверженного неприятеля (25 августа 2021 года; PC, Mac).

600x338 57 KB. Big one: 1920x1080 290 KB
  • Hotel Life: A Resort Simulator – симулятор владельца отеля, озабоченного всем: от расселения гостей до расширения бизнеса (26 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 77 KB. Big one: 1920x1080 569 KB
  • No More Heroes 3 – в новой части популярного слэшера Трэвис Тачдаун будет спасать Землю от нашествия инопланетян, заодно исследуя большой архипелаг и участвуя в мини-играх (27 августа 2021 года; Switch).

600x338 87 KB. Big one: 1920x1080 223 KB
  • Baldo: The Guardian Owls – приключенческий экшен с головоломками, подземельями и яркой картинкой (27 августа 2021 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

600x338 99 KB. Big one: 1920x1080 620 KB
  • Beyond Mankind: The Awakening – смесь шутера, RPG и survival, где мы отбиваем планету у гигантских насекомых и частенько утыкаемся в моральные дилеммы (31 августа 2021 года; PC, Mac).

600x338 67 KB. Big one: 1920x1080 277 KB
  • KeyWe – кооперативная головоломка про птиц киви, работающих в почтовом отделении (31 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

600x338 99 KB. Big one: 1920x1080 635 KB
  • New Worldмучающая видеокарты MMORPG от Amazon закидывает нас на таинственный остров, ставший домом для сильной магии (31 августа 2021 года; PC).

600x338 80 KB. Big one: 1920x1080 593 KB
  • Rustler – GTA про средневековье: с угоном лошадей, странными персонажами и разборками на мечах (31 августа 2021 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch, Mac).

600x338 92 KB. Big one: 1920x1080 576 KB
  • Song of Iron – настойчивый викинг прорубает путь к Храму богов сквозь стаи опасных врагов – а все во имя спасения своего народа (31 августа 2021 года; PC, Xbox One/Series).

600x338 62 KB. Big one: 1920x1080 329 KB

Александр Кошта aka Top

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор top главные игры

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Деньги вперед: главные игры августа 2021 года
+
Far Cry New Dawn: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1
Битва игровых компьютеров: Core i7-7700K & GeForce GTX 1070 VS Ryzen 7 1700X & Radeon RX Vega 56
22
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Graphite
14
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
32
Far Cry 5: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
18

Интересные материалы

Ретроклокинг: забытый итальянский процессор Genesys B52 MMX CPU
31 июля 2021 60
Assassin's Creed Odissey и Assassin's Creed Valhalla: тестирование актуальных процессоров
29 июля 2021 40
Тестирование процессора Ryzen 7 5800Х в актуальных играх
25 июля 2021 59
Обзор приложения для видеомонтажа Wonderhare Filmora
27 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti
28 июля 2021 24
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 7 1700X
4 августа 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские геймеры скупают видеокарты NVIDIA LHR, а GeForce RTX 3060 пользуется огромным спросом
105
Майнер обнаружил способ взлома GeForce RTX 3060 LHR, но NVIDIA опровергла такую возможность
91
Хардфорк London вызвал подорожание Эфира и неожиданный рост доходности майнинга на видеокартах
40
Видеокарты GeForce RTX 3060 вновь подешевели в Европе – за две недели цена упала на 80 долларов
23
DNS планирует реализовать горы RX 6600 XT в день старта продаж
40
Realme и DNS дарят телевизор при покупке нового флагмана в России
11
Microsoft начала блокировать нежелательное ПО на Windows 10 в автоматическом режиме
11
Илон Маск показал готовый запуску Starship с ракетой-носителем Super Heavy
2
NVIDIA готовит новый ускоритель RTX A2000 с низкопрофильным дизайном
5
Обещанный анонс видеокарты 3dfx Voodoo 6 не состоялся, а разработчики не знают правил правописания
21
Киберпанк-экшен The Ascent стал самым успешным релизом в истории небольшого издательства Curve Digital
4
Процессоры AMD Ryzen 7 5700G и Ryzen 5 5600G поступили в продажу в российскую розницу — смотрим цены
54
Chernobylite полностью окупил затраты и начал приносить разработчикам прибыль
21
Новая видеокарта RX 6600 XT в тестах обошла RTX 3060
55
Послезавтра в DNS стартует распродажа игровых консолей Sony PlayStation 5 по приемлемым ценам
10
Игроки GTA Online часами сидят на одном месте ради получения опыта
7
Видеокарта AMD Radeon RX с чипом Navi21 и 8 ГБ памяти GDDR6 отметилась в User Benchmark
16
Стали известны системные требования тестовой версии Battlefield 2042
18
Видеокарты AMD продолжают дешеветь в Европе – стоимость упала на 20-105 евро за две недели
29
Steam опубликовал статистику по CPU и GPU за июль
6

Сейчас обсуждают

Renegade1979
11:59
Кто б еще как не членосос пригоженский в нашем земляке Баканове разбирался. Он сам ходячий сруцгэмир сто пудов. Даже есть хата в Ашдоде и радиошансон слушает
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Alexander Stolz
11:54
Версус уровня бичей, пздц. Зачем тратить время на просмотр ЭТОГО?))
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Леночка Николаевна
11:54
После обновления перестал работать экран,точнее не реагирует на касание ,что за фигня??? как устранить ошибку или вернуть прежнюю версию???(((( т
Прошивка MIUI 12.5 нарушила работу Xiaomi Redmi Note 8 Pro – торможения, сбои и потеря заряда
Renegade1979
11:53
Я тут с чела одного ржу... типа дошик местного ж производства. И должен стоить дешевле... а он вдвое дороже! Это сруцгэмир, бейба! https://www.youtube.com/watch?v=mzERKgYo_WU
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Alexander Stolz
11:51
Хрюкло, спок. Это шесть-семь минут рабочего времени при моей ЗП 145к (что далеко не самая высокая в том же упомянутом тобою Питере), так что обтекай. Вот только я предпочитаю рис)
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Филипп Киркоров
11:51
Вхзпзпзпзп:D
Хардфорк London вызвал подорожание Эфира и неожиданный рост доходности майнинга на видеокартах
ACDCOVER
11:50
Ты обычный терпило, читай мой пост выше чтоб расшатать свою половинку извилины для того, чтоб она начала хоть как-то работать. В восполенном влажными фантазиями мозге это сложная задача. Про статисти...
Видеокарт Nvidia RTX 3090 продано больше, чем всей серии Radeon RX 6000
Юрий Полкунов
11:49
Потом упадут, сейчас хайп
Российские цены новых процессоров Ryzen 7 5000G оказались сильно завышены и стартуют с 31 000 р
Renegade1979
11:49
Тупые клоуны питерские думают, что кругом продукция такое ж суррогатное дерьмо как их пресловутый "дошик", а сами гречку в глаза не видели. Дорого. Перловку пусть жрут
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Alexander Stolz
11:49
СБУ сейчас тебя за пятак схватит, ведь Кpiм це Украiна же, а ты про какой-то "русский мир" вещаешь, це зрада тотальна и генотьба.
Ethereum ждут большие перемены – хардфорк London состоялся
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем