Инди-детектив про петлю времени Twelve Minutes озвучат голливудские звезды
На выставке Gamesсom, которая в этом году проходит в цифровом формате, разработчики приключенческого инди-детектива Twelve Minutes показали новый трейлер и раскрыли актеров, занятых в озвучке проекта.
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Разработчикам удалось привлечь Дэйзи Ридли (Рэй из новой трилогии "Звездных войн"), Уильяма Дефо ("Человек-паук", "Маяк") и Джеймса Макэвоя ("Сплит", "Оно 2). Дата релиза игры по-прежнему не уточняется, но авторы планируют выпустить ее в 2020 году.
Twelve Minutes создает небольшая команда под руководством Луиса Антонио, бывшего художника Rockstar и Ubisoft. Проект находится в разработке уже примерно 6 лет, но первые годы Антонио занимался им самостоятельно.
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В Twelve Minutes игрок берет под управление мужчину, который застрял в петле времени. Его жена как-то замешана в убийстве своего отца, и если ничего не предпринимать, ее арестует полиция. Также все может обернуться смертью женщины. Действие происходит на протяжении 12 минут, а затем петля начинается заново. Игроку придется постоянно принимать новые решения, чтобы разобраться, в чем дело и разрешить ситуацию. Разработчики рассчитывают, что прохождение Twelve Minutes займет от 6 до 8 часов.
Авторы вдохновляются такими фильмами, как "Сияние" Стэнли Кубрика, "День сурка" Гарольда Рамиса, "Помни" Кристофера Нолана и "Окно во двор" Альфреда Хичкока. Издает Twelve Minutes компания Annapurna Interactive для PC, Xbox One и Xbox Series X.
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