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Вступление

Уже давно не было видно новинок компании AeroCool, и вот начали появляться новые модели. Все устройства фирмы ориентированы на массового покупателя, да и слоган компании звучит как «Save Money. Build Better». Специалисты фирмы понимают, что немногие хотят тратить много денег на корпус.

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С другой стороны, он является лицом компьютера и должен смотреться красиво. Это не всегда сочетается с хорошим охлаждением, особенно когда передняя панель глухая и воздух может поступать откуда-то снизу. Поэтому отличным решением является наличие стальной сетки спереди, за которой скрываются вентиляторы с RGB-подсветкой. Такие модели становятся очень популярными потому, что позволяют убить сразу двух зайцев: обеспечить отличный внешний вид и вентиляцию. Это особенно актуально, если нужно установить радиатор жидкостной системы охлаждения или использовать высокопроизводительные компоненты. А еще может внезапно настать жаркое лето и компоненты внутри начнут перегреваться, компьютер будет зависать или перезагружаться. В такой ситуации может помочь корпус.

Обычно названия корпусов у компании AeroCool играют какую-то роль. Судя по нему, можно приблизительно понять смысл дизайнеров. Мне иногда даже кажется, что какому-то художнику, который разрабатывает облик нового устройства, сначала говорят какое-то слово, которое будет названием модели, а он должен воссоздать какую-то ассоциацию. Однако, бывают какие-то абстрактные понятия, которые сложно переосмыслить и выразить в форму. Например, Atomic. Да, это должно быть что-то необычным, атомным. А вот, например Graphite? Мне сразу на ум ничего не приходит кроме карандаша. Был у меня корпус Corsair Graphite 600T. Там была окантовка графитовым цветом, но ближе все же к черному.

Сегодня мы рассмотрим корпус AeroCool Graphite, посмотрим на его внешний вид и с чем его можно сравнить.

Также интересно будет посмотреть, на какую модель корпус похож больше всего, а может он снова уникален во всех отношениях? Приступим.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 505 х 475 х 285 мм, а вес - 6,75 кг. По бокам прорезей для ручек не, что не очень удобно. Коробка крупная и не очень легкая, поэтому в магазине придется делать переноску из скотча. В моем случае так и было.

Оформление уже знакомое и привычное. Сверху и снизу коробка заклеена скотчем. Там нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

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На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение абсолютно не передает объем, и даже не понятна структура передней панели. На изображении она кажется глухой, а там сетка.

Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а еще сообщают о том, что в передней панели есть сетка. Нам рассказывают о том, что есть боковая стеклянная панель с открывающимся механизмом. Еще возможна установка систем жидкостного охлаждения.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, передняя панель из пластика ABS и стали, а также много другой полезной информации.

Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

Сетчатая передняя панель обеспечивает превосходную циркуляцию воздуха;

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов – 6;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Максимальная высота системы охлаждения процессора – 180 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длиной до 348 мм.

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек.

Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. На этот раз вместо пенопласта используется каркас из вспененного полиэтилена.

Извлечение корпуса из упаковки не вызывает проблем. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.

Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

Несколько стяжек.

Комплект разных винтов.

Адаптер для закручивания втулок.

Есть специальный контроллер для вентиляторов, но он был изначально приклеен за правой боковой стенкой. А также уже установлены направляющие для кабель-менеджмента.

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Дизайн и особенности корпуса

Корпус не очень большой, но широкий. Его габариты составляют согласно спецификации 230 х 460 х 406 мм, масса – 5,9 кг.

В описании указано, что одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0.5 мм. Металл не кажется фольгой, ничего не гнется, мнется или люфтит.

В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет щелей, заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

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Корпус смотрится дорого и симпатично. Несмотря на то, что передняя панель пластиковая со стальной сеткой, выглядит она очень даже неплохо, благодаря все той же сетке и глянцевой фактуре по краям, которая выполнена очень хорошо. Во включенном состоянии через сетку просвечиваются RGB элементы вентиляторов, и они забирают часть внимания на себя. Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. На мой взгляд, получилось красиво, и функционально.

Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. В данном случае используются стальные распашные петли как на модели Atomic.

Стекло приклеено к двум стальным пластинам. На одной находятся петли, а на другой магниты. Также ответная часть петель со штырями находится на раме корпуса. Они прикручены саморезами. Стекло обклеено пленкой, и оно абсолютно прозрачно. Если и есть тонировка, то она совсем незначительная.

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Надежно ли приклеены эти стальные планки? Да, очень даже хорошо. Мне такой вариант открытия и фиксации боковой двери нравится больше всего потому, что все можно сделать быстро и просто.

Правая стальная стенка также крепится на двух барашках, которые можно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на 2,2 сантиметра.

Сбоку теперь хорошо стало видно, что передняя панель небольшая, а еще она прямая и ровная с массивом отверстий в пластиковом каркасе. Смотрится все это очень симпатично, и не занимает много места. Внизу есть тоннель, где спрятан блок питания и часть его проводов.

Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложные профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки. Металл не кажется тонким и в целом рама получилась прочная и жесткая.

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Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь мы видим традиционную сетку для защиты от пыли. Она расположена в месте захвата воздуха блоком питания. Еще она легко снимается, ее можно мыть и пылесосить.

Еще снизу видны винты крепления корзины жестких дисков. Передвинуть ее нельзя, а можно демонтировать совсем. Если у вас нет 3.5” накопителей, то лучше будет ее просто снять. Корпус стоит на четырех хромированных пластиковых ножках с мягкими вставками.

Каждая из них крепится при помощи самореза к основанию. Вместо резины здесь используются вставки из мягкого пористого материала. Корпус даже пустой стоит очень хорошо и сдвинуть его трудно. В собранном виде он стоит как прикрученный.

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Сверху корпус тоже очень хорошо вентилируется. Для этого здесь находится просто огромная сетка с магнитной рамкой. Она легко снимается и очищается.

Минус заключается лишь в том, что корпус нельзя ухватить за сетку, она будет сдвигаться. Однако при перемещении ее можно легко снять и поставить, когда корпус уже будет стоять на месте.

Идея отличная, но, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И теплый воздух пойдет вверх.

Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса отдельным блоком как на AeroCool Aero One.

Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки или Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона. Изнутри это все выглядит не так красиво. Кнопку для переключения режимов подсветки теоретически можно переделать под Reset, но лучше б она была отдельной и еще бы пару портов USB не были бы лишними.

Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика ABS черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря вставке из стальной сетки и глянцевым элементам. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

На самой панели нет никаких модулей RGB подсветки потому, что ими оборудованы вентиляторы, которые поставляются в комплекте. Спереди находятся две крупные вертушки 140 х 140 мм. Это говорит о том, что можно установить радиатор на 280 мм спереди. Производитель сообщает, что можно даже 360 мм, но часть его будет уже находиться в нижней части, где тоннель.

Вентиляторы оборудованы кольцом RGB-подсветки по периметру и внутри корпуса крыльчатки. Поэтому получается такой эффект будто они светятся полностью. Сделаны они очень качественно.

Характеристики двигателей 12 В, 0,25 А. Лопасти немного подкручены, как у тихих вентиляторов и их девять штук.

Каждый вентилятор оборудован специфическим шестиконтактным разъемом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB подсветка и питание электродвигателя. Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через прилагаемый в комплекте контроллер.

Еще один вентилятор установлен сзади на выдув. Его положение не регулируется вверх и вниз. Модель похожа по стилю на передние, но она поменьше.

Размер составляет 120 х 120 мм. Здесь лопастей столько же. Характеристики двигателей совпадают, а информация о подшипниках и другие характеристики снова отсутствуют. Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Выше находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой дорогой, поэтому они выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”.

Еще один накопитель 2,5” можно установить на внутренней панели за правой стенкой.

Для этого предусмотрена специальная монтажная пластина. Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Graphite проводилось со следующими компонентами:

Процессор: AMD Ryzen 5 5600X (3700 / 4600 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5

Материнская плата: ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, версия BIOS – 3002;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF GAMING RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: AeroCool BRONZE 750 Вт.

Сборка системы

Сборка системы не доставляет каких-либо хлопот, она проходит легко и комфортно. Все технологические отверстия находятся в удобных местах и даже при смонтированной материнской плате комфортно заниматься подключением разъемов. Воздушный кулер Noctua NH-D15 не становится помехой для закрытия стеклянной боковой панели. Ни трубки, ни вентилятор кулера не касаются стекла.

С правой стороны достаточно места для укладки кабелей и размещения оборудования. Контроллер вентиляторов приклеен на двухсторонний толстый скотч и поэтому его легко можно переклеить в любое удобное место. Жесткие диски размера 3.5” устанавливаются очень просто.

Контроллер вентиляторов монтируется в любое место. Нужно его установить так, чтобы удобно было разводить провода. Ситуация осложняется тем, что кабель от вентиляторов плоский, но широкий. Поэтому надо выбрать место, где проблем с разводкой будет меньше.

Свободного места для проводов немного, но оно есть. Образуется небольшой отсек между блоком питания и корзиной дисков и туда можно уложить основную их часть. Боковая крышка после разводки кабелей закрывается легко и без усилий. Внутри остается достаточно свободного места. Боковая панель со стеклом также закрывается без усилий.

После сборки системы можно запустить и посмотреть, как она работает.

Режимов работы подсветки действительно много, среди них есть очень интересные. Подсветку можно отключить совсем, если подержать кнопку 3 секунды.

Результаты тестов

Для тестов было решено использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту: Prime95 и Furmark. Благо они неплохо справляются с этой задачей.

Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов AeroCool Graphite и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все корпусные вентиляторы включены (ON);

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура GPU, °C



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Меньше – лучше





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Основная проблема контроллера такая же, как в случае корпуса AeroCool Aero One. Нет возможности регулировки и мониторинга работы вентиляторов, что оказалось не очень удобным, поскольку отношение шум/эффективность можно было бы улучшить.

Заключение

AeroCool Graphite – это интересная и самобытная модель, которая никак не ассоциируется с графитом, углем, углеродом и даже графитовыми стержнями реактора. По своему шасси она напоминает модели Air Hawk и Visor, особенно сверху. Понятно, что передние панели отличаются; на самом деле отличий еще больше, и они кроются в устройстве.

Мне нравится, когда левая боковая стеклянная панель сделана на петлях. Этот механизм прост, понятен и удобен. Он позволяет быстро открыть и снять боковину. Сильные магниты надежно удерживают дверцу. Стекло не откроется от падения, а скорее просто разобьется, как на любом другом корпусе со стеклом сбоку. Поэтому на счет случайного открытия можно не переживать.

В корпусе используются три вентилятора с ARGB-подсветкой и хаб на шесть устройств. Это отличный показатель для современного корпуса с прицелом на дальнейшее улучшение вентиляции. В хабе есть специальный контроллер, который позволяет реализовывать возможность подсветки вентиляторов. Для этого предусмотрено переключение разных режимов работы. И есть возможность синхронизации эффектов с материнской платой.

Вентиляторы оборудованы специальными шестиконтактными разъемами, поэтому так просто заменить их не получится. Еще нет возможности управлять скоростью их вращения и отсутствует мониторинг. Однако шум от вентиляторов не очень большой, особенно от двух передних. Для накопителей 3.5” предусмотрена корзина на два устройства, одно из которых крепится прямо сверху ее. Доступ ко всем устройствам очень хороший и при желании их можно легко заменить. Толщина металла в целом приемлемая.

Если кратко подводить итог, то AeroCool Graphite – красивый корпус с хорошей вентиляцией, поддержкой больших видеокарт и хабом для работы с вентиляторами и RGB-подсветкой. Это универсальная модель, рассчитанная на массового пользователя.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: