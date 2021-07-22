Вчера днём с подачи популярных стримеров и блогеров, а также подоспевших к ним простых пользователей стало известно, что закрытая бета-версия амбициозной MMO-игры New World от игрового подразделения Amazon приводит к перегреву видеокарт верхнего ценового диапазона, а в отдельных случаях — и вовсе к их «прогоранию» и «окирпичиванию». Естественно, представители Amazon Game Studios (далее AGS) не могли игнорировать эту ситуацию, и пусть и не очень оперативно, но всё же прокомментировали её.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Как отмечают сотрудники службы поддержки AGS, проблема, скорее всего, вызвана настройками драйвера и ограничителя частоты кадров. Представители студии предлагают игрокам отключить систему автоматической смены (override) настроек драйвера, а также зафиксировать частоту кадров на отметке в 60 fps — это позволит снизить загрузку графического процессора и, как следствие, привести в порядок его температуру.

В дополнение разработчики советуют удостовериться в том, что максимальная частота кадров в New World в настройках панели управления NVIDIA соответствует либо положению «Использовать глобальный параметр (Выкл.)», либо положению «Выкл.».

реклама

Впрочем, игроки передают, что данные действия не дают желаемого эффекта. Хочется верить, что AGS решит проблему (если это проблема вообще на стороне игры) путём хотфикса и не будет заставлять игроков выполнять действия, которые в других проектах вообще немыслимы. Что делать тем, у кого видеокарта после запуска New World приказала долго жить, пока неясно.