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Авторы New World прокомментировали проблему с перегревом видеокарт и предложили варианты её решения

Все — весьма странные.
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Вчера днём с подачи популярных стримеров и блогеров, а также подоспевших к ним простых пользователей стало известно, что закрытая бета-версия амбициозной MMO-игры New World от игрового подразделения Amazon приводит к перегреву видеокарт верхнего ценового диапазона, а в отдельных случаях — и вовсе к их «прогоранию» и «окирпичиванию». Естественно, представители Amazon Game Studios (далее AGS) не могли игнорировать эту ситуацию, и пусть и не очень оперативно, но всё же прокомментировали её.

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Как отмечают сотрудники службы поддержки AGS, проблема, скорее всего, вызвана настройками драйвера и ограничителя частоты кадров. Представители студии предлагают игрокам отключить систему автоматической смены (override) настроек драйвера, а также зафиксировать частоту кадров на отметке в 60 fps — это позволит снизить загрузку графического процессора и, как следствие, привести в порядок его температуру.

В дополнение разработчики советуют удостовериться в том, что максимальная частота кадров в New World в настройках панели управления NVIDIA соответствует либо положению «Использовать глобальный параметр (Выкл.)», либо положению «Выкл.».

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Впрочем, игроки передают, что данные действия не дают желаемого эффекта. Хочется верить, что AGS решит проблему (если это проблема вообще на стороне игры) путём хотфикса и не будет заставлять игроков выполнять действия, которые в других проектах вообще немыслимы. Что делать тем, у кого видеокарта после запуска New World приказала долго жить, пока неясно.

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Авторы New World прокомментировали проблему с перегревом видеокарт и предложили варианты её решения
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