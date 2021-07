В данном материале будет рассмотрено противостояние GeForce RTX 2080 Super с сородичем прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti.

Тесты проводились в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700-4300 @ 4900 МГц;

Intel Core i7-8700K (Coffee Lake, L3 12 Мбайт), 3700-4300 @ 4900 МГц; Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1815/14000 МГц (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 2666 - 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 2666 - 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);



GeForce GTX 1080 Ti 11264 Mбайт - 1875/11000 @ 2050/11800 МГц (Palit). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 471.11 WHQL.

Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 471.11 WHQL. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Origins.

Borderlands 3.

Gears 5.

Grand Theft Auto V.

RAGE 2.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Total War: Three Kingdoms.

World War Z.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Угол обзора - 100.



Динамическое разрешение - выключено.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - самое высокое.



Качество окружения - самое высокое.



Детализация текстур - высокая.



Тесселяция - очень высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокая.



Качество тумана - очень высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - очень высокое.



Объемные облака - включены.



Качество персонажей - самое высокое.



Объемное освещение - очень высокое.



Глубина резкости - включена.

1% low и average FPS

Borderlands 3

Версия 1.05.

DirectX 12.

Масштаб разрешения - 100%.



Поле зрения - 90.



Сглаживание - FXAA.



Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.



Эффект скорости камеры - отключен.



Трансляция текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация - 16х.



Сложность материалов - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Дальность прорисовки - ультра высокая.



Качество пейзажей - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество растительности - ультра высокое.



Качество персонажей - ультра высокое.



Объемное освещение - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

1% low и average FPS

Gears 5

Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.

DirectX 12.

Поле зрения - 90.



Качество текстур персонажа - ультра высокое.



Качество текстур окружения - ультра высокое.



Качество текстур эффектов - ультра высокое.



Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.



Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.



Анизотропная фильтрация текстур - 16х.



Детализация персонажа - ультра высокая.



Детализация мира - ультра высокая.



Детализация листвы - ультра высокая.



Качество анимации - наилучшее.



Качество динамических теней - ультра высокое.



Качество капсульных теней - ультра высокое.



Качество рассеянного затенения - ультра высокое.



Интенсивнгость рассеянного затенения - 15.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Качество объемного тумана - ультра высокое.



Отражения экранного пространства - ультра высокие.



Преломления - включены.



Стиль пост-обработки - стандартный.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество бликов объектива - ультра высокое.



Качество лучей света - ультра высокое.



Качество глубины резкости - ультра высокое.



Подповерхностное рассеивание - включено.



Размытие в движении - включено.



Интенсивнгость размытия - 2.



Резкость - 6.



Мозаичные ресурсы - включены.



Асинхронное вычисление - включено.

1% low и average FPS

Grand Theft Auto V

Версия 1.0.1180.1.

DirectX 11.

Сглаживание FXAA - включено.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.



Населенность города - максимальная.



Разновидность населения - максимальная.



Фокусировочная шкала - максимальная.



Качество текстур - очень высокое.



Качество шейдеров - очень высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество отражений - максимально высокое.



Сглаживание MSAA для отражений - выключено.



Качество воды - очень высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество травы - стандартное.



Мягкие тени - максимально мягкие.



Настройки спецэффектов - максимально высокие.



Степень размытия при движении - максимальная.



Эффект глубины резкости - включен.



Качество сложного затенения (АО) - высокое.



Качество тесселяции - очень высокое.

1% low и average FPS

RAGE 2

Версия 1.09 update 4.

Vulkan.

Поле зрения - 110.



Размытие в движении - включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Масштаб разрешения - ручной.



Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.



Геометрические детали - ультра высокие.



Глобальное освещение - включено.



Глубина резкости - включена.



Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.



Сглаживание - FXAA.



Тень игрока - включена.



Динамические отражения - включены.



Разрешение теней - ультра высокое.



Число теней - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Мягкие частицы - включены.

1% low и average FPS

The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - включено.



Размытие - включено.



Сглаживание - включено.



Свечение - включено.



Повышенная четкость - включена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - включены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - запредельная.



Качество детализации - запредельное.

1% low и average FPS

Total War: Three Kingdoms

Версия 1.5.0.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Качество деревьев - максимальное.



Детализация отрядов - максимальная.



Качество глубины резкости - высокое.



Отражения - выключены.



Детализация травы - максимальная.



Детализация ландшафта - максимальная.



Детализация построек - максимальная.



Размар отрядов - максимальный.



Стиль пост-обработки - роман.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Неограниченная память - включена.



Тени - выключены.



Виньетирование - включено.



Полупрозрачность отрядов - включена.



Резкость - включена.

1% low и average FPS

World War Z

Версия 1.52.

Vulkan.

Детализация объектов - ультра высокая.



Сглаживание - FXAA.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super был быстрее GeForce GTX 1080 Ti. В зависимости от разрешения и режима работы он опережал ветерана на 7% - 11%.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce RTX 2080 Super была быстрее ускорителя GeForce GTX 1080 Ti в играх Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, RAGE 2, The Witcher 3: Wild Hunt, Total War: Three Kingdoms и World War Z.

Видеокарта GeForce RTX 2080 Super показала приблизительно равные результаты с ускорителем GeForce GTX 1080 Ti в игре Grand Theft Auto V.

Итак, графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super опередил карту GeForce GTX 1080 Ti в семи проектах из восьми, и в одной игре между соперниками был зафиксирован паритет.

Большим плюсом для "подопытных" стало то, что они показали высокие результаты, как во всех играх, так и в разрешениях вплоть до 3440х1440.

Данное тестирование показало, что видеокарта GeForce GTX 1080 Ti по сей день показывает высокие результаты во всех современных играх. Более того, после разгона она способна конкурировать со старшим сородичем нового поколения GeForce RTX 2080 Super, работающим в штатном режиме.

Также необходимо перечислить технологические возможности графического ускорителя GeForce RTX 2080 Super. Прежде всего, он поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS, которые реализованы в одиннадцати играх: Anthem, Battlefield V, Bright Memory, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Control, Deliver Us the Moon, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, Monster Hunter: World, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein: Youngblood. Вдобавок видеокарта поддерживает графические технологии: NVIDIA Adaptive Shading, Mesh Shading, Multi-View Rendering и Texture-Space Shading.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.