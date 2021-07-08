В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-10700KF, Core i3-10320, Ryzen 7 3700Х, Ryzen 5 3500 и видеокарты GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт.

Сами конфигурации выглядят следующим образом:

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Core i7-10700KF + GeForce RTX 2060.

Core i7-10700KF + Radeon RX 5500 XT.

Core i3-10320 + GeForce RTX 2080 Super.

Core i3-10320 + Radeon RX 5700 XT.

Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060.

Ryzen 7 3700Х + Radeon RX 5500 XT.

Ryzen 5 3500Х + GeForce RTX 2080 Super.

Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация анонсы и реклама Обвал цен на 3060, цены идут к рекомендованым 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -110 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке 3070 Ti дешевле всего в XPERT.RU -85 000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты -76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU -44 000р на 14Tb Seagate <b>Более чем в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200;

: ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200; Материнская плата №2 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i7-10700КF - 3800-5100 @ 5000 МГц;

Core i3-10320 - 3800-4600 МГц;



Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500Х - 3700-4200 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1755/14000 @ 2000/15000 МГц (MSI);

Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 1800/14000 @ 1950/15000 МГц (ASUS). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 471.89 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.6.2.

NVIDIA GeForce 471.89 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.6.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения оперативной памяти игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Breathedge.

Call of Duty: Black Ops Cold War.

Cyberpunk 2077.

Kingdom Come Deliverance.

The Medium.

Watch Dogs Legion.

Wolfenstein Youngblood.

Режимы работы игровых компьютеров

Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).

Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.1.1.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

Breathedge

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Версия 1.0.

DirectX 11.

Качество текстур - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество теней - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.



Качество эффектов - эпическое.



Дальность видимости - эпическая.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

Call of Duty: Black Ops Cold War

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Версия 1.4.1.8305760.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество моделей - высокое.



Текстуры и модели HD - установлены.



Качество спецэффектов - высокое.



Отражения в экранном пространстве - высокие.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество объемного освещения - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Динамические тени - все.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.



Трассировка лучей: локальные тени - отключены.



Трассировка лучей: затение - отключено.



NVIDIA DLSS - отключено.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Качество затенения - ультра высокое.



Эффект скорости - включен.



Качество эффекта скорости - высокое.



Подповерхностное рассеиваниеи - включено.



Порядко-независимая прозрачность - высокая.

1920х1080 1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

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Версия 1.12.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Блики - включены.



Размытие в движении - высокое.



Контактные тени - включены.



Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество объектов для локальных теней - высокое.



Качество локальных теней - высокое.



Диапазон каскадных карт теней - высокое.



Разрешение каскадных карт теней - высокое.



Разрешение дальнгих теней - высокое.



Разрешение объемного тумана - высокое.



Качество объемных облаков - высокое.



Максимум динамических декалей - высокий.



Качество отражений - высокое.



Качество подповерхностного рассеивания - высокое.



Рассеянное затенение - высокое.



Точность цветопередачи - высокая.



Качество отражений в зеркалах - высокое.



Уровень детализации - высокий.



Трассировка лучей - выключена.



Отражения с трассировкой лучей - выключены.



Тени с трассировкой лучей - /выключены.



Освещение с трассировкой лучей - выключено.



DLSS 2.0 - выключено.



Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080 1% low и average FPS

Kingdom Come Deliverance

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Версия 1.9.6.

DirectX 11.

Поле зрения - 75.



Сглаживание - SMAA 1TX.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество частиц - ультра высокое.



Качество физизки - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество шейдеров - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Детализация объемных эффектов - ультра высокая.



Детализация растительности - ультра высокая.



Дальность видимости объектов - высокая.



Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.



Дальность отрисовки растений - средняя.



Размытие в движении - полная.

1920х1080 1% low и average FPS

The Medium

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Версия 1.2.

DirectX 12.

RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.



DLSS - выключен/качество/производительность.



Сглаживание - FXAA/выключено.



Качество теней - высокое.



Качество текстур - высокое.



SSAO - включено.



SSR - включено.



Качество SSS - высокое.



Раздельная прозрачность - высокая.



LPV - включено.



Качество эффектов - высокое.



Качество шейдеров - высокое.



Размытие в движении - высокое.



Блики линзы - высокие.

1920х1080 1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

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Версия 1.3.0.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1920х1080 1% low и average FPS

Wolfenstein Youngblood

Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).



Размытие в движении - включено.



Поле зрения - 90.



Качество освещения - очень высокое.



Качество теней - высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество направленного затенения - высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество декалей - очень высокое.



Качество размытия в движении - очень высокое.



Качество передачи изображения - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество объемного изображения - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.



Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.



Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.



Качество детализации - очень высокое.



Отложенный рендеринг - включен.



Удаление полигонов - отключено.



Асинхронное вычисление - включено.



Трассировка лучей - отключена / включена.



NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.



Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Сглаживание глубины резкости - включено.



HDR свечение - включено.



Резкость - 2.0.



Зернистость - 1.0.



Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080 1% low и average FPS

1920х1080 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности конфигураций в восьми играх видно, что связки с производительными видеокартами опережали системы с мощными процессорами. С учетом данного игрового инструментария можно утверждать, что для игрового ПК графический ускоритель важнее процессора.

Однако не будем делать поспешных выводов и рассмотрим сложившийся расклад сил более пристально.

В случае с видеокартами компании AMD системы "Core i3-10320 + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 3500X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-10700K + Radeon RX 5500 XT" и "Ryzen 7 3700Х + RX 5500 XT" на 46% - 54%.

При использовании графических ускорителей компании NVIDIA связки "Core i3-10320 + GeForce RTX 2080 Super" и "Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080 Super" опередили игровые ПК "Core i7-10700K + GeForce RTX 2060" и "Ryzen 7 3700Х + GeForce RTX 2060" на 6% - 9%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем больше он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и RX 5500 XT был настолько велик, что процессоры оказывали на их результаты минимальное влияние.

Теперь более подробно рассмотрим противостояние систем с графическими процессорами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось два сценария:

Связки с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Assassin's Creed Valhalla, Breathedge, Call of Duty: Black Ops Cold War, Kingdom Come Deliverance, The Medium и Wolfenstein Youngblood.

Связки с мощной видеокартой и слабым процессором были медленнее их противоположностей в играх Cyberpunk 2077 и Watch Dogs Legion.

Лидерство систем со старшим графическим ускорителем и слабым процессором наблюдалось в шести проектах. В оставшихся двух играх важную роль играл мощный процессор.

В проведенном тестировании большую роль играла мощная видеокарта. В 75% протестированных игр лидировали системы с производительными графическими ускорителями и умеренно мощными процессорами. В оставшихся двух проектах процессор оказывал большое влияние на производительность видеокарт.

Справедливости ради стоит отметить, что младшие процессоры Core i3-10320 и Ryzen 5 3500X обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр. И с некоторыми оговорками их вполне достаточно для современного игрового ПК.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

