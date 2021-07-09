Оглавление

Вступление

Современные смартфоны – почти целый компьютер у нас в кармане. Обходиться без него в современном мире сложно. Бывают дешевые, дорогие модели, флагманы или устройства начального уровня, но всех их объединяет общая концепция, которая была придумана давно и все активнее развивается. У смартфонов есть экран, материнская плата, аккумулятор, корпус, радиомодуль и интерфейсы. Основное устройство ввода – это все же тачскрин.

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У каждого производителя есть несколько линеек продукции, которые ориентированы на разные сегменты, но есть одна основная, в которой компания демонстрирует свои достижения в этой области, выпуская производительные флагманские решения. Как правило, в этих устройствах все не ограничивается только аппаратной начинкой. Внимание уделяется всем деталям, чтобы сделать продукт, доминирующий на рынке хотя бы в каком-то одном пункте. Еще тут важно не увлечься, иначе стоимость этого космического аппарата может улететь в космос.

Компания ASUS обладает собственной линейкой смартфонов, в которой представляет самые передовые технические решения. Она называется ZenFone. Еще есть ROG, но это нишевые устройства специально для геймеров, а обычному покупателю хочется чего-то классического и более универсального. Сегодня мы рассмотрим новую модель, которая называется ZenFone 8. Одновременно с ним был представлен ZenFone 8 Flip, пришедший на замену ZenFone 7 Pro. Там с преемственностью все четко прослеживается, а это все же немного другое устройство.

Все как обычно: топовый процессор, большой объем быстрой памяти, отличная функциональность, несколько хороших камер, емкий аккумулятор и все это в компактном корпусе.

Посмотрим, насколько необычным и интересным получилось последнее поколение, но для начала изучим технические характеристики.

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Технические характеристики

Модель ZenFone 8 ZenFone 7 Pro Дисплей 5.9 дюйма, Super AMOLED,

2400 x 1080 точек, 446 ppi, емкостный мультитач 6.67 дюйма, AMOLED,

2400 x 1080 точек, 395 ppi, 90 Гц, емкостный мультитач Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6 Процессор Qualcomm Snapdragon 888: одно ядро Cortex-X1 2.84 ГГц, три ядра Cortex-A78 2.42 ГГц, четыре ядра Cortex-A55 1.8 ГГц Qualcomm Snapdragon 865 Plus: одно ядро Cortex-A77 3.1 ГГц, три ядра Cortex-A77 2.42 ГГц, четыре ядра Cortex-A55 1.8 ГГц Графический контроллер Adreno 660 Adreno 650 Оперативная память 6/8/12/16 Гбайт 8 Гбайт Flash накопитель 128/256 Гбайт 256 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Есть (выделенный слот для microSD) Интерфейсы USB Type-C, 3.5 мм USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц;

CDMA 800 / 1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE Cat.20 (2000/200 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 LTE Cat. 19 (до 1,8 Гбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 (европейская версия) SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.2 5.0 NFC Есть Есть Навигация GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на боковой клавише Модуль с основными камерами Двойной модуль: 64 МП, f/1,8 + 12 МП, f/2,2, фазовый автофокус на обеих камерах, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль, 64 МП, f/1,8 + 8 МП, f/2,4 + 12 МП, f/2,2, фазовый автофокус на всех камерах, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 12 МП, f/2,5, фазовый автофокус, без вспышки Нет Аккумулятор Встроенный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4 000 мАч, 3.8 В) Встроенный аккумулятор: 19 Вт·ч (5 000 мАч, 3.8 В) Размеры 148.0 x 68.5 x 8.9 мм 165.1 x 77.3 x 9.6 мм Масса 169 г 230 г Защита корпуса IP68 Нет Операционная система Android 11, оболочка Zen UI Android 10, оболочка Zen UI Актуальная цена от 63 990 рублей 53 000 рублей

Если бы сравнивали ZenFone 8 Flip и 7 PRO, то изменения бы не так бросались в глаза, а тут просто совсем другой аппарат. Отличается абсолютно все, осталось понять – в какую сторону. То, что модель дороже предшественника – это понятно. Зато теперь телефон умещается в плавки и с ним не страшно нырнуть потому, что есть защита IP68. Еще обновился процессор и графическое ядро, появилась камера спереди, а самих модификаций стало больше.

Производитель заверяет, что ZenFone 8 предлагает высокую производительность новейшей мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888 5G, четкое изображение 120-герцевого AMOLED-дисплея, неистощимую энергию аккумулятора емкостью 4 000 мАч, профессиональное качество съемки на камеры с фотоматрицами Sony – и все это в компактном корпусе с великолепным дизайном.

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Упаковка и комплектация

Смартфон упакован в очень интересную коробку. С виду она ничем не примечательна и даже кажется какой-то серой и примитивной. Верхняя крышка изготовлена из очень плотного картона. Какой-то супер-полиграфии сверху нет, а видна только цифра 8. Контур серебристый, а нижний кружок выделен глянцем.

Еще сверху и по бокам находится серебристая надпись ASUS ZenFone 8. Еще с обратной стороны есть какая-то общая и контактная информация на нескольких языках. В остальном один серый фон.

Крышка представляет собой глубокий лоток или коробку без одной плоскости. Внутри находится еще одна такая же, но поменьше, чтобы одна вставлялась в другую как матрешка.

Сверху лежит толстый конверт из картона с частью комплекта поставки. Под ним находится смартфон, обернутый в защитную пленку.

Вынув его, обнаруживаем потайной отсек с оставшимся комплектом поставки. Такую структуру можно назвать классической. Однако, иногда телефон уже находится прямо сверху. Здесь он запрятан под конверт.

Теоретически это обеспечивает лучшую защиту, если вашим смартфоном кто-то решит поиграть в футбол при доставке. Коробка очень прочная и я думаю, что раздавить в ней смартфон сможет поезд или каток. Машина для этого слишком легкая.

Комплект я бы не назвал каким-то богатым, но есть все самое необходимое и даже чехол и зарядка. Чехол находится в верхнем конверте. Там же можно обнаружить краткую инструкцию.

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Зарядка универсальная. Она обеспечивает зарядку в режиме 5В и 3А. По современным меркам это уже не так много, но она поддерживает разные напряжения вплоть до 15В, 2А.

Чехол изготовлен из тонкого пластика, и он жесткий, но отлично сидит на устройстве.

Также в комплекте предусмотрена игла для извлечения лотка SIM-карты.

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Внешний вид и конструкция

Конструкция классическая – это моноблок с крупным экраном 5,9”, который по современным меркам уже можно считать маленьким. Сзади находится блок с камерами, и он немного выпирает. Это уже норма потому, что подразумевается, что он будет заподлицо с чехлом и камера получится как бы защищенной.

Подобная картина наблюдается часто и к этому нужно бы привыкнуть, но здесь сам по себе смартфон не такой уж тоненький. Сзади я думал по виду какая-то пластиковая крышка, а это матовое стекло. Учитывая начинку, стекло спереди, стекло сзади – получаем габариты 148 x 68,5 x 8,9 мм и массу 169 г.

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Сам корпус по бокам – это алюминиевый сплав, покрытый краской. Телефон лежит в руке очень удобно. Это оптимальный размер для использования одной рукой.

Сверху находится узкая щель динамика, а прямо в экране в левом верхнем углу находится камера. Кому-то это может не понравиться, а мне показалось отлично потому, что она находится в верхней полосе уведомлений и просто кажется крупной точкой на экране.

Меня это самого даже удивило потому, что я не люблю каких-то лишних объектов на экране, и чтобы они создавали какие-то помехи. Здесь почему-то получилось гармонично. Скорее всего это как-то связано с соотношением размеров и положением самой камеры на экране. Получается так, что она действительно не мешает.

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Все кнопки и интерфейсы расположены удобно. Например, сверху есть разъем 3,5 мм для гарнитуры и это очень удобно, если телефон в кармане. У меня он снизу и поэтому телефон приходится переворачивать, а тем временем в разъем USB лезет всякая пыль.

С левого края нет ничего, а вот справа есть качелька громкости и кнопка Smart Key, которая выделена голубым цветом. Она выполняет функцию включения, а еще на нее можно «повесить» пару функций. Кнопка может выполнять две настраиваемые функции. Одно нажатие переведет телефон в режим ожидания, как обычно, но также есть еще два варианта, если нажать дважды или нажать и удерживать.

Внизу находится разъем USB Type-C по середине, динамик, микрофон и слот с лотком для двух SIM-карт.

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Лоток оборудован резиновой прокладкой, чтобы полость после установки была герметична, ведь телефон защищен по стандарту IP68. Что касается сканера отпечатка пальцев, то он находится под передним стеклом.

Качество изготовления находится на высоком уровне. Материалы тоже хорошие, но смартфоны уже давно перестали нормально разбираться, поэтому ремонтопригодность здесь низкая. Мне понравилось, что не все панели образуют какую-то монолитную конструкцию, как кусок мыла. Задняя крышка с боковиной образует две тонкие грани и поэтому телефон удобно фиксируется в руке и не проскальзывает. Однако это все без чехла. С ним уже придется браться за чехол.

Дисплей

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Экран у смартфона очень хороший. Здесь используется матрица Samsung AMOLED Соотношение сторон 20:9, разрешение FHD+ (2400 x 1080 пикселей) частота обновления экрана – 120 Гц, время отклика – 1 мс, частота опроса сенсорного интерфейса – 240 Гц, максимальная яркость – 1100 кд/м2, охват цветового пространства – 112% DCI-P3, точность цветопередачи Delta E<1, контрастность – 1000000:1, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

В экран встроена фронтальная камера, но я уже объяснил, что она не сильно мешает.

Диагональ 5,9” по современным меркам небольшая, но это компактное устройство и здесь даже рамки минимальные. Плотность пикселей благодаря разрешению достаточно высокая и составляет 446 ppi. Экран AMOLED с технологией DC Dimming – для снижения нагрузки на глаза у тех пользователей, которые замечают мерцание в обычных дисплеях OLED.

В настройках можно выбрать автоматический режим выбора частоты обновления дисплея или установить необходимый параметр самостоятельно.

Уделили внимание также и работе сенсора – частота составляет 240 Гц с латентностью 24 мс. Это позволяет смартфону максимально быстро считывать и реагировать на команды пользователя.

Визуально дисплей радует насыщенными цветами и естественной цветопередачей. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи не нарушается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1 100 0 451.6 ∞ 75 0 331.71 ∞ 50 0 222.6 ∞ 25 0 118.41 ∞ 0 0 2.29 ∞

Запас яркости на отличном уровне, а применение AMOLED матрицы подразумевает максимальную контрастность за счет нулевой яркости отображения черного цвета. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

Цветовой диапазон также типичен для матрицы AMOLED – покрывается весь диапазон sRGB, с более широким захватом диапазона зеленых оттенков. Впрочем, визуально это можно заметить только в непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты. Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

В настройках дисплея можно найти пункт Splenid, позволяющий скорректировать режим цветопередачи дисплея и добиться максимально комфортной работы или корректировать цветопередачу в зависимости от задачи.

При этом не обошли внимание вопрос качества цветопередачи и комфорта использования, позаботившись о качественном олеофобном покрытии.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современном процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 5 нм техпроцессу.

Всем, кто знаком с компьютерной техникой, известно, что помимо количества ядер и архитектуры еще одним важным параметром является частота. На базе одного и того же процессора можно получить разные уровни производительности и энергоэффективности, оперируя только частотой и снижая напряжение.

В современных сложных архитектурах производителям приходится изощряться и выпускать платформы с гетерогенными ядрами. В смартфонах такое уже практикуется давно потому, что очень важную роль играет портативность. Поэтому нет никаких чудес в том, что одно ядро здесь работает на частоте 2,84 ГГц, три на 2,42 ГГц и еще четыре на 1,8 ГГц.

За обработку графики отвечает видеоядро Adreno 660, которое работает на частоте 840 МГц.

Для раскрытия потенциала данной аппаратной платформы, было необходимо использовать оперативную память с соответствующей скоростью. Понимая это, производитель использовал память стандарта LPDDR5. Посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

Результаты отличные. Это неудивительно, с учетом применения наиболее производительной платформы, представленной на рынке. Можно без сомнений говорить о максимально быстрой работе даже с самыми ресурсоемкими приложениями или играми.

Однако для достижения и стабильного поддержания столь высокой производительности необходимо добиться эффективного охлаждения, а в формате компактного смартфона это весьма непростая задача. Если в ASUS ROG Phone 5 есть возможность задействовать активное воздушное охлаждение, пусть даже с помощью специального модуля, то здесь этого нет. Поэтому приходится действовать по старинке.

Как видим, смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга. Причем эти тесты были проведены без подключения внешнего кулера.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 11 с некоторыми модификациями со стороны производителя.

Обновление ПО происходит "по воздуху" и производитель регулярно выпускает обновления. В целом, с качеством поддержки своей продукции у ASUS не наблюдается каких-либо проблем. С первого же включения мы видим красочную анимацию, где обыграна цифра 8 в названии. Все оформление смотрится очень гармонично.

Среди нововведений в интерфейсе, можно отметить поддержку управления жестами. Правда, доступен исключительно вариант с жестами от разных краев экрана. Такой вариант жестов не всегда удобен, так как могут быть сложности с использованием боковых панелей в приложениях. Этот момент был предусмотрен и учтен, с помощью функции регулировки чувствительности.

Мобильный диспетчер позволяет контролировать объем свободной оперативной памяти и различных параметров, влияющих на стабильность и быстродействие работы смартфона. Поддерживается целый набор различных жестов и движений, позволяющих управлять смартфоном при отключенном дисплее. Каждая функция снабжена подробной подсказкой.

Хотя первичным для сенсорных клавиш на торце корпуса является применение в качестве дополнительных средств управления в играх, использовать их можно и в качестве дополнительных функциональных клавиш в системе. Доступно управление коротким или длинным нажатием и даже сила нажатия может регулироваться для исключения случайных срабатываний.

В вопросе повседневного использования ZenFone 8 не сильно отличается от большинства других смартфонов и его без проблем сможет освоить даже не самый опытный пользователь. В плюс этому также играет большое количество понятных пояснений к подавляющему большинству пунктов настроек.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Так, AMOLED дисплей позволил установить дактилоскопический сканер под экраном. Его чувствительность достаточно высокая, разблокировка происходит практически мгновенно и очень быстро, по меркам сканеров такого типа.

Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, предусмотрена система разблокировки по лицу. Она построена на базе обычной фронтальной камеры и обеспечивает достаточно высокую скорость срабатывания.

При использовании в условиях недостаточного освещения заметного снижения скорости срабатывания не наблюдается. Проблемы могут возникнуть, если закрыть часть лица маской. Поэтому пользоваться таким методом в современной ситуации не всегда удобно. Поэтому есть классические варианты: пароль, пин-код, графический ключ.

Мультимедиа

Воспользуемся приложением Antutu Video Tester для оценки способностей девайса для по аппаратному воспроизведению видеофайлов различных форматов.

Большинство самых популярных форматов поддерживаются аппаратными средствами. Однако при необходимости можно воспользоваться сторонними видеоплеерами с функцией программного декодирования. Производительности гарантированно хватит для воспроизведения видеофайлов в любом актуальном разрешении.

ZenFone 8 оснащен двумя суперлинейными динамиками. Верхний динамик выполнен в размере 10x12 мм, а нижний динамик - 12x16 мм с большой камерой объемом 1 куб.см, заполненной специальным составом Dbass для дополнительной глубины. Каждый динамик подключен от специального мощного моноусилителя Cirrus Logic CS35L45, который может повысить выходное напряжение до 36% (15 В) при пиковой нагрузке. Тесты компании показывают, что ZenFone 8 может воспроизводить на 50% больше басов, чем у большинства конкурентов аналогичного размера.

Энтузиасты Hi-Fi, которые любят использовать наушники 3,5 мм, будут рады, что ZenFone 8 поставляется с соответствующим аудиоразъемом. В нем используется новейший ЦАП Qualcomm Aqstic WCD9385, и он способен обеспечить большинство наушников с большим динамическим диапазоном и низким уровнем искажений. ZenFone 8 получил сертификат Hi-Res Audio (HRA), поэтому он может обрабатывать и воспроизводить аудиофайлы с высоким разрешением до 32 бит 384 кГц; при сопряжении с устройствами вывода, сертифицированными Hi-Res Audio.

Высококачественное аудио по Bluetooth - ZenFone 8 также поддерживает все основные стандарты высококачественной передачи Bluetooth, такие как aptX HD, aptX adaptive, LDAC и AAC.

В настройках можно найти Мастер Аудио, позволяющий скорректировать звук ZenFone 8 под собственные предпочтения. Присутствуют классические предустановленные режимы, а также доступна ручная регулировка.

Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства высокого уровня. Есть поддержка мобильных сетей 5G, но у нас еще этот стандарт не эксплуатируется. Это своего рода задел на будущее и возможность работы там, где такие сети уже начинают разворачиваться. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов. Все работает отлично. Уверенный прием и высокая скорость там, где сеть хорошая.

Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM. Что мне больше всего показалось странным, так это то, что они устанавливаются не рядом, а друг над другом, но естественно контактами в противоположные стороны.

Еще можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт.

Я прокатился с телефоном из Москвы до Липецка, позже был в Подмосковье и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства, не заметил. Если по пути не было сети, то ее не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Есть он и в нашем герое, производитель даже предусмотрен специальное пояснение относительно расположения антенны на корпусе.

Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Все работает корректно и с этой стороны никаких нареканий нет.

Файловая система

Смартфон поставляется с двумя вариантами объема постоянной памяти. Это может быть 128 или 256 Гб. По современным меркам – это уже норма. Все дело в возможности записи видео в разрешении 4K, которое способствует быстрому заполнению пространства.

Фотографии по отдельности «весят» немного, но если их очень много, то это также может занимать внутреннюю память, а расширить ее здесь уже не получится, поэтому я бы предпочел версию с максимальным объемом, чтобы был какой-то запас.

Скорость работы встроенного накопителя оказалась достаточно высокая. Этого удалось добиться благодаря использованию скоростной памяти типа UFS 3.1. На практике смартфон даже удивляет скоростью загрузки и запуска приложений. Причем, эта разница весьма существенна, в сравнение с большинством современных "обычных" смартфонов.

Время автономной работы

Когда речь идет о высоком уровне производительности, особенно в рамках ограниченных габаритов, неизменно встает вопрос уровня автономности. Ведь увеличение запаса энергии приводит к увеличению массогабаритных показателей.

В данном случае производитель предусмотрел встроенный аккумулятор емкостью 4 000 мАч. Это средний показатель для современного устройства, но он вполне соответствует габаритам модели. Потребителей здесь предостаточно: топовый процессор, дисплей с высокой частотой обновления и увеличенная скорость считывания сенсора не способствуют экономии заряда.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста мы использовали приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

Видно, что аккумулятор был изначально не на 100%, поэтому можно было дотянуть до 5 часов. Это тест интенсивно использует устройство, и поэтому видно, что будет, если его использовать по максимуму. Аккумулятор не очень емкий, а «железо» здесь очень мощное, поэтому иногда зарядку лучше держать при себе.

Хотя при обычном повседневном использовании: 30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотографий, 15 минут мессенджера и что-то еще по мелочам мне хватало на день. Если я начинал день со 100%, то к концу у меня оставалось 25-15% заряда. Два дня пользоваться будет сложновато, но лично я уже привык заряжать телефон каждый день.

Конечно, аппарат такого уровня приобретается для использования имеющихся возможностей, и работа в современных играх существенно снизит показатели автономности. При этом комплектный адаптер питания позволит и весьма оперативно восполнить запас энергии. Мощность зарядного устройства составляет 30 Вт. Поддерживается режим быстрой зарядки по стандарту Qualcomm QuickCharge 4.0. Это достаточно крупный адаптер с портом USB-C для подключения провода. Соответственно, комплектный провод питания выполнен в формате USB-C – USB-C. Также компания ASUS сейчас выпускает для ноутбуков относительно компактные 65 Вт мульти-вольтажные адаптеры. В том числе там есть необходимый режим зарядки и также есть возможность быстро подзарядить свой смартфон.

В настройках пользователь может скорректировать приоритетность работы смартфона для максимально эффективного использования запаса энергии. Так, пользователь сможет добиться максимальных показателей автономности, не жертвуя комфортом использования.

В итоге необходимо отметить, что над вопросом энергопотребления нашего героя действительно думали и работали. Первоначально используется современный центральный процессор с эффективным использованием энергии, а алгоритмы управления ресурсами настроены на максимальное сбережение заряда, когда нет необходимости в активной реализации всех возможностей данной аппаратной платформы.

Камера

Камеры являются еще одним параметром, существенно отличающимся от прошлого поколения. Появилась фронтальная камера, смонтированная в область экрана. Здесь используется сенсор 12 МП Sony IMX663, 1/2,93"sensor, 76,5 угол обзора, f2,45 (27.7 мм эквивалент 35 мм пленочной камеры), запись до 4K/30 кадр/с или FHD/60 кадр/с.

Сзади находятся еще две камеры. Основной сенсор Sony IMX686 обладает разрешением 64 Мпикс и объективом с апертурой f/1.8.

Следуя современным тенденциям, основные режимы съемки предполагают объединение четырех пикселей в один и получение итоговых снимков в разрешении 12 МП. В режиме видеосъемки даже есть режим Hyper Steady с максимальной стабилизацией съемки, успешно справляющейся даже с тряской при съемке в движении.

Второй с разрешением 12 МП универсальный, но еще предназначен для макросъемки. Здесь используется сенсор Sony IMX363, 1/2,55" sensor, 113 градусов угол обзора, (14,3 мм эквивалент 35 мм пленочной камеры), f2.2, двойной PDAF, коррекция дисторсии в реальном времени, поддержка 4 см макро, запись до 4K/60 кадр/с или FHD/60 кадр/с. Блок камер прикрыт единым защитным стеклом и немного возвышается над уровнем корпуса. Рядом предусмотрена светодиодная вспышка.

Приложение камеры достаточно простое по своей структуре, но понятное и развитое по функционалу. Доступны различные режимы съемки, включая профессиональный – с доступом к ручной настройке параметров.

Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен.

Лучше всего оценивать качество работы камеры по тестовым снимкам, приведенным ниже.

Тест камеры ZenFone 8

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

Широкоугольный модуль:

Пример видеосъемки:

Сложно представить современный смартфон из верхнего ценового сегмента со слабыми камерами. Мобильная фотография достигла того уровня развития, когда неплохое качество съемки в стандартных условиях обеспечивают даже бюджетные модели. В данном случае аппарат сложно назвать «камерофоном», так как он не обладает оптической стабилизацией или оптическим зумом. В целом, здесь нет каких-то выделяющихся особенностей.

Заключение

Новый флагман ASUS получился удачным, а всякие мелочи будут поправлены в следующих версиях прошивок. ZenFone 8 работает быстро и плавно благодаря топовому процессору, солидному объему памяти и ее высокой скорости. Устройство очень универсальное и отлично подходит для большого круга задач. Смартфон ориентирован на высокий сегмент, о чем косвенно намекает его стоимость.

Достоинств у него очень много. Я хотел бы начать с габаритов и экрана. Здесь все отлично. Такой дисплей оптимален для того, чтобы пользоваться устройством одной рукой. У меня самого устройство с диагональю 6.01”, рука средняя и комфорт уже находится на грани. С ZenFone 8 мне было абсолютно удобно. По габаритам и массе он очень похож на iPhone 11 Pro, который со своими 5.8” чуть шире, но зато немного покороче и тяжелее. Что еще интереснее, по цене он является конкурентом и тут все не так весело. ASUS ZenFone 8 не хуже, но iPhone популярнее за счет мощного маркетинга и рекламы.

На мой взгляд, ASUS представил достойную альтернативу на другой платформе, которая может потягаться с прочими флагманами за лидерство на рынке, и к этому есть все предпосылки. Единственное, что не очень понравилось – высокий нагрев. Однако на улице и в помещении было около 30 градусов Цельсия; возможно, поэтому получился такой результат. И если честно, очень уж мощное «железо» для такого компактного корпуса, поэтому удивляться не приходится, а нужно лишь поработать над оптимизациями частот процессора.

В остальном смартфон получился мощный, легкий, компактный, функциональный, со своим собственным стилем и отличным софтом. Не знаю как вам, а мне сразу захотелось обновить свой старенький OnePlus 5T.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: