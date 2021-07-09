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Обзор и тестирование смартфона ASUS ZenFone 8

Компания ASUS представила достойную альтернативу iPhone 11 Pro, которая может потягаться с прочими флагманами на Android, и к этому есть все предпосылки.
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Оглавление

Вступление

Современные смартфоны – почти целый компьютер у нас в кармане. Обходиться без него в современном мире сложно. Бывают дешевые, дорогие модели, флагманы или устройства начального уровня, но всех их объединяет общая концепция, которая была придумана давно и все активнее развивается. У смартфонов есть экран, материнская плата, аккумулятор, корпус, радиомодуль и интерфейсы. Основное устройство ввода – это все же тачскрин.

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У каждого производителя есть несколько линеек продукции, которые ориентированы на разные сегменты, но есть одна основная, в которой компания демонстрирует свои достижения в этой области, выпуская производительные флагманские решения. Как правило, в этих устройствах все не ограничивается только аппаратной начинкой. Внимание уделяется всем деталям, чтобы сделать продукт, доминирующий на рынке хотя бы в каком-то одном пункте. Еще тут важно не увлечься, иначе стоимость этого космического аппарата может улететь в космос.

Компания ASUS обладает собственной линейкой смартфонов, в которой представляет самые передовые технические решения. Она называется ZenFone. Еще есть ROG, но это нишевые устройства специально для геймеров, а обычному покупателю хочется чего-то классического и более универсального. Сегодня мы рассмотрим новую модель, которая называется ZenFone 8. Одновременно с ним был представлен ZenFone 8 Flip, пришедший на замену ZenFone 7 Pro. Там с преемственностью все четко прослеживается, а это все же немного другое устройство.

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Все как обычно: топовый процессор, большой объем быстрой памяти, отличная функциональность, несколько хороших камер, емкий аккумулятор и все это в компактном корпусе.

Посмотрим, насколько необычным и интересным получилось последнее поколение, но для начала изучим технические характеристики.

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Технические характеристики

Модель ZenFone 8 ZenFone 7 Pro
Дисплей 5.9 дюйма, Super AMOLED,
2400 x 1080 точек, 446 ppi, емкостный мультитач 		6.67 дюйма, AMOLED,
2400 x 1080 точек, 395 ppi, 90 Гц, емкостный мультитач
Защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Процессор Qualcomm Snapdragon 888: одно ядро Cortex-X1 2.84 ГГц, три ядра Cortex-A78 2.42 ГГц, четыре ядра Cortex-A55 1.8 ГГц Qualcomm Snapdragon 865 Plus: одно ядро Cortex-A77 3.1 ГГц, три ядра Cortex-A77 2.42 ГГц, четыре ядра Cortex-A55 1.8 ГГц
Графический контроллер Adreno 660 Adreno 650
Оперативная память 6/8/12/16 Гбайт 8 Гбайт
Flash накопитель 128/256 Гбайт 256 Гбайт
Поддержка карт памяти Нет Есть (выделенный слот для microSD)
Интерфейсы USB Type-C, 3.5 мм USB Type-C
SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM
Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц;
CDMA 800 / 1900 МГц 		GSM 850/900/1800/1900 МГц
Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц
Сотовая связь 4G LTE Cat.20 (2000/200 Мбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 LTE Cat. 19 (до 1,8 Гбит/с): диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41
Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 (европейская версия) SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth 5.2 5.0
NFC Есть Есть
Навигация GPS (два диапазона), A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC
Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас) Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас)
Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на боковой клавише
Модуль с основными камерами Двойной модуль: 64 МП, f/1,8 + 12 МП, f/2,2, фазовый автофокус на обеих камерах, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль, 64 МП, f/1,8 + 8 МП, f/2,4 + 12 МП, f/2,2, фазовый автофокус на всех камерах, двойная светодиодная вспышка
Фронтальная камера 12 МП, f/2,5, фазовый автофокус, без вспышки Нет
Аккумулятор Встроенный аккумулятор: 15,2 Вт·ч (4 000 мАч, 3.8 В) Встроенный аккумулятор: 19 Вт·ч (5 000 мАч, 3.8 В)
Размеры 148.0 x 68.5 x 8.9 мм 165.1 x 77.3 x 9.6 мм
Масса 169 г 230 г
Защита корпуса IP68 Нет
Операционная система Android 11, оболочка Zen UI Android 10, оболочка Zen UI
Актуальная цена от 63 990 рублей 53 000 рублей

Если бы сравнивали ZenFone 8 Flip и 7 PRO, то изменения бы не так бросались в глаза, а тут просто совсем другой аппарат. Отличается абсолютно все, осталось понять – в какую сторону. То, что модель дороже предшественника – это понятно. Зато теперь телефон умещается в плавки и с ним не страшно нырнуть потому, что есть защита IP68. Еще обновился процессор и графическое ядро, появилась камера спереди, а самих модификаций стало больше.

Производитель заверяет, что ZenFone 8 предлагает высокую производительность новейшей мобильной платформы Qualcomm Snapdragon 888 5G, четкое изображение 120-герцевого AMOLED-дисплея, неистощимую энергию аккумулятора емкостью 4 000 мАч, профессиональное качество съемки на камеры с фотоматрицами Sony – и все это в компактном корпусе с великолепным дизайном.

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Упаковка и комплектация

Смартфон упакован в очень интересную коробку. С виду она ничем не примечательна и даже кажется какой-то серой и примитивной. Верхняя крышка изготовлена из очень плотного картона. Какой-то супер-полиграфии сверху нет, а видна только цифра 8. Контур серебристый, а нижний кружок выделен глянцем.

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Еще сверху и по бокам находится серебристая надпись ASUS ZenFone 8. Еще с обратной стороны есть какая-то общая и контактная информация на нескольких языках. В остальном один серый фон.

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Крышка представляет собой глубокий лоток или коробку без одной плоскости. Внутри находится еще одна такая же, но поменьше, чтобы одна вставлялась в другую как матрешка.

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Сверху лежит толстый конверт из картона с частью комплекта поставки. Под ним находится смартфон, обернутый в защитную пленку.

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Вынув его, обнаруживаем потайной отсек с оставшимся комплектом поставки. Такую структуру можно назвать классической. Однако, иногда телефон уже находится прямо сверху. Здесь он запрятан под конверт.

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Теоретически это обеспечивает лучшую защиту, если вашим смартфоном кто-то решит поиграть в футбол при доставке. Коробка очень прочная и я думаю, что раздавить в ней смартфон сможет поезд или каток. Машина для этого слишком легкая.

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Комплект я бы не назвал каким-то богатым, но есть все самое необходимое и даже чехол и зарядка. Чехол находится в верхнем конверте. Там же можно обнаружить краткую инструкцию.

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Зарядка универсальная. Она обеспечивает зарядку в режиме 5В и 3А. По современным меркам это уже не так много, но она поддерживает разные напряжения вплоть до 15В, 2А.

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Чехол изготовлен из тонкого пластика, и он жесткий, но отлично сидит на устройстве.

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Также в комплекте предусмотрена игла для извлечения лотка SIM-карты.

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Внешний вид и конструкция

Конструкция классическая – это моноблок с крупным экраном 5,9”, который по современным меркам уже можно считать маленьким. Сзади находится блок с камерами, и он немного выпирает. Это уже норма потому, что подразумевается, что он будет заподлицо с чехлом и камера получится как бы защищенной.

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Подобная картина наблюдается часто и к этому нужно бы привыкнуть, но здесь сам по себе смартфон не такой уж тоненький. Сзади я думал по виду какая-то пластиковая крышка, а это матовое стекло. Учитывая начинку, стекло спереди, стекло сзади – получаем габариты 148 x 68,5 x 8,9 мм и массу 169 г.

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Сам корпус по бокам – это алюминиевый сплав, покрытый краской. Телефон лежит в руке очень удобно. Это оптимальный размер для использования одной рукой.

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Сверху находится узкая щель динамика, а прямо в экране в левом верхнем углу находится камера. Кому-то это может не понравиться, а мне показалось отлично потому, что она находится в верхней полосе уведомлений и просто кажется крупной точкой на экране.

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Меня это самого даже удивило потому, что я не люблю каких-то лишних объектов на экране, и чтобы они создавали какие-то помехи. Здесь почему-то получилось гармонично. Скорее всего это как-то связано с соотношением размеров и положением самой камеры на экране. Получается так, что она действительно не мешает.

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Все кнопки и интерфейсы расположены удобно. Например, сверху есть разъем 3,5 мм для гарнитуры и это очень удобно, если телефон в кармане. У меня он снизу и поэтому телефон приходится переворачивать, а тем временем в разъем USB лезет всякая пыль.

С левого края нет ничего, а вот справа есть качелька громкости и кнопка Smart Key, которая выделена голубым цветом. Она выполняет функцию включения, а еще на нее можно «повесить» пару функций. Кнопка может выполнять две настраиваемые функции. Одно нажатие переведет телефон в режим ожидания, как обычно, но также есть еще два варианта, если нажать дважды или нажать и удерживать.

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Внизу находится разъем USB Type-C по середине, динамик, микрофон и слот с лотком для двух SIM-карт.

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Лоток оборудован резиновой прокладкой, чтобы полость после установки была герметична, ведь телефон защищен по стандарту IP68. Что касается сканера отпечатка пальцев, то он находится под передним стеклом.

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Качество изготовления находится на высоком уровне. Материалы тоже хорошие, но смартфоны уже давно перестали нормально разбираться, поэтому ремонтопригодность здесь низкая. Мне понравилось, что не все панели образуют какую-то монолитную конструкцию, как кусок мыла. Задняя крышка с боковиной образует две тонкие грани и поэтому телефон удобно фиксируется в руке и не проскальзывает. Однако это все без чехла. С ним уже придется браться за чехол.

Дисплей

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Экран у смартфона очень хороший. Здесь используется матрица Samsung AMOLED Соотношение сторон 20:9, разрешение FHD+ (2400 x 1080 пикселей) частота обновления экрана – 120 Гц, время отклика – 1 мс, частота опроса сенсорного интерфейса – 240 Гц, максимальная яркость – 1100 кд/м2, охват цветового пространства – 112% DCI-P3, точность цветопередачи Delta E<1, контрастность – 1000000:1, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus.

В экран встроена фронтальная камера, но я уже объяснил, что она не сильно мешает.

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Диагональ 5,9” по современным меркам небольшая, но это компактное устройство и здесь даже рамки минимальные. Плотность пикселей благодаря разрешению достаточно высокая и составляет 446 ppi. Экран AMOLED с технологией DC Dimming – для снижения нагрузки на глаза у тех пользователей, которые замечают мерцание в обычных дисплеях OLED.

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В настройках можно выбрать автоматический режим выбора частоты обновления дисплея или установить необходимый параметр самостоятельно.

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Уделили внимание также и работе сенсора – частота составляет 240 Гц с латентностью 24 мс. Это позволяет смартфону максимально быстро считывать и реагировать на команды пользователя.

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Визуально дисплей радует насыщенными цветами и естественной цветопередачей. Углы обзора максимально широкие, точность цветопередачи не нарушается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки и протестировал точность заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость черного, cd/m2 Яркость белого, cd/m2 Контраст, x:1
100 0 451.6
75 0 331.71
50 0 222.6
25 0 118.41
0 0 2.29

Запас яркости на отличном уровне, а применение AMOLED матрицы подразумевает максимальную контрастность за счет нулевой яркости отображения черного цвета. Никаких затруднений не возникает и с читаемостью дисплея в условиях яркого окружающего освещения – хорошо помогают качественные светофильтры.

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Цветовая температура немного завышена – это делается для создания эффекта большей контрастности. Такая ситуация типична для подавляющего большинства современных дисплеев.

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Цветовой диапазон также типичен для матрицы AMOLED – покрывается весь диапазон sRGB, с более широким захватом диапазона зеленых оттенков. Впрочем, визуально это можно заметить только в непосредственном сравнении с эталонным дисплеем.

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Точки серого клина сгруппировались на некотором удалении от границ дельты. Паразитные оттенки могут присутствовать, но не создадут дискомфорта пользователю.

В настройках дисплея можно найти пункт Splenid, позволяющий скорректировать режим цветопередачи дисплея и добиться максимально комфортной работы или корректировать цветопередачу в зависимости от задачи.

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При этом не обошли внимание вопрос качества цветопередачи и комфорта использования, позаботившись о качественном олеофобном покрытии.

Аппаратная платформа и производительность

Смартфон базируется на современном процессоре Qualcomm Snapdragon 888. Это восьмиядерный чип, который изготовлен по 5 нм техпроцессу.

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Всем, кто знаком с компьютерной техникой, известно, что помимо количества ядер и архитектуры еще одним важным параметром является частота. На базе одного и того же процессора можно получить разные уровни производительности и энергоэффективности, оперируя только частотой и снижая напряжение.

В современных сложных архитектурах производителям приходится изощряться и выпускать платформы с гетерогенными ядрами. В смартфонах такое уже практикуется давно потому, что очень важную роль играет портативность. Поэтому нет никаких чудес в том, что одно ядро здесь работает на частоте 2,84 ГГц, три на 2,42 ГГц и еще четыре на 1,8 ГГц.

За обработку графики отвечает видеоядро Adreno 660, которое работает на частоте 840 МГц.

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Для раскрытия потенциала данной аппаратной платформы, было необходимо использовать оперативную память с соответствующей скоростью. Понимая это, производитель использовал память стандарта LPDDR5. Посмотрим на результаты бенчмарков и оценим общий уровень производительности получившейся конфигурации.

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Результаты отличные. Это неудивительно, с учетом применения наиболее производительной платформы, представленной на рынке. Можно без сомнений говорить о максимально быстрой работе даже с самыми ресурсоемкими приложениями или играми.

Однако для достижения и стабильного поддержания столь высокой производительности необходимо добиться эффективного охлаждения, а в формате компактного смартфона это весьма непростая задача. Если в ASUS ROG Phone 5 есть возможность задействовать активное воздушное охлаждение, пусть даже с помощью специального модуля, то здесь этого нет. Поэтому приходится действовать по старинке.

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Как видим, смартфон успешно проходит нагрузочные тесты и сопротивляется появлению троттлинга. Причем эти тесты были проведены без подключения внешнего кулера.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы выступает Google Android 11 с некоторыми модификациями со стороны производителя.

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Обновление ПО происходит "по воздуху" и производитель регулярно выпускает обновления. В целом, с качеством поддержки своей продукции у ASUS не наблюдается каких-либо проблем. С первого же включения мы видим красочную анимацию, где обыграна цифра 8 в названии. Все оформление смотрится очень гармонично.

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Среди нововведений в интерфейсе, можно отметить поддержку управления жестами. Правда, доступен исключительно вариант с жестами от разных краев экрана. Такой вариант жестов не всегда удобен, так как могут быть сложности с использованием боковых панелей в приложениях. Этот момент был предусмотрен и учтен, с помощью функции регулировки чувствительности.

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Мобильный диспетчер позволяет контролировать объем свободной оперативной памяти и различных параметров, влияющих на стабильность и быстродействие работы смартфона. Поддерживается целый набор различных жестов и движений, позволяющих управлять смартфоном при отключенном дисплее. Каждая функция снабжена подробной подсказкой.

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Хотя первичным для сенсорных клавиш на торце корпуса является применение в качестве дополнительных средств управления в играх, использовать их можно и в качестве дополнительных функциональных клавиш в системе. Доступно управление коротким или длинным нажатием и даже сила нажатия может регулироваться для исключения случайных срабатываний.

В вопросе повседневного использования ZenFone 8 не сильно отличается от большинства других смартфонов и его без проблем сможет освоить даже не самый опытный пользователь. В плюс этому также играет большое количество понятных пояснений к подавляющему большинству пунктов настроек.

Безопасность

Набор средств аутентификации стандартен для современных продвинутых аппаратов. Так, AMOLED дисплей позволил установить дактилоскопический сканер под экраном. Его чувствительность достаточно высокая, разблокировка происходит практически мгновенно и очень быстро, по меркам сканеров такого типа.

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Для тех, кто не любит пользоваться таким сканером, предусмотрена система разблокировки по лицу. Она построена на базе обычной фронтальной камеры и обеспечивает достаточно высокую скорость срабатывания.

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При использовании в условиях недостаточного освещения заметного снижения скорости срабатывания не наблюдается. Проблемы могут возникнуть, если закрыть часть лица маской. Поэтому пользоваться таким методом в современной ситуации не всегда удобно. Поэтому есть классические варианты: пароль, пин-код, графический ключ.

Мультимедиа

Воспользуемся приложением Antutu Video Tester для оценки способностей девайса для по аппаратному воспроизведению видеофайлов различных форматов.

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Большинство самых популярных форматов поддерживаются аппаратными средствами. Однако при необходимости можно воспользоваться сторонними видеоплеерами с функцией программного декодирования. Производительности гарантированно хватит для воспроизведения видеофайлов в любом актуальном разрешении.

ZenFone 8 оснащен двумя суперлинейными динамиками. Верхний динамик выполнен в размере 10x12 мм, а нижний динамик - 12x16 мм с большой камерой объемом 1 куб.см, заполненной специальным составом Dbass для дополнительной глубины. Каждый динамик подключен от специального мощного моноусилителя Cirrus Logic CS35L45, который может повысить выходное напряжение до 36% (15 В) при пиковой нагрузке. Тесты компании показывают, что ZenFone 8 может воспроизводить на 50% больше басов, чем у большинства конкурентов аналогичного размера.

Энтузиасты Hi-Fi, которые любят использовать наушники 3,5 мм, будут рады, что ZenFone 8 поставляется с соответствующим аудиоразъемом. В нем используется новейший ЦАП Qualcomm Aqstic WCD9385, и он способен обеспечить большинство наушников с большим динамическим диапазоном и низким уровнем искажений. ZenFone 8 получил сертификат Hi-Res Audio (HRA), поэтому он может обрабатывать и воспроизводить аудиофайлы с высоким разрешением до 32 бит 384 кГц; при сопряжении с устройствами вывода, сертифицированными Hi-Res Audio.

Высококачественное аудио по Bluetooth - ZenFone 8 также поддерживает все основные стандарты высококачественной передачи Bluetooth, такие как aptX HD, aptX adaptive, LDAC и AAC.

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В настройках можно найти Мастер Аудио, позволяющий скорректировать звук ZenFone 8 под собственные предпочтения. Присутствуют классические предустановленные режимы, а также доступна ручная регулировка.

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Беспроводные интерфейсы и связь

Все поддерживаемые беспроводные интерфейсы уже знакомы. Это стандартный набор для современного устройства высокого уровня. Есть поддержка мобильных сетей 5G, но у нас еще этот стандарт не эксплуатируется. Это своего рода задел на будущее и возможность работы там, где такие сети уже начинают разворачиваться. Что касается известных стандартов GSM и LTE, то тут нет каких-то сюрпризов. Все работает отлично. Уверенный прием и высокая скорость там, где сеть хорошая.

Здесь можно установить сразу две карты nano-SIM. Что мне больше всего показалось странным, так это то, что они устанавливаются не рядом, а друг над другом, но естественно контактами в противоположные стороны.

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Еще можно заметить резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает попадание влаги через слот для SIM карт.

Я прокатился с телефоном из Москвы до Липецка, позже был в Подмосковье и каких-то проблем со связью, которые бы зависели от устройства, не заметил. Если по пути не было сети, то ее не было и у других моих попутчиков. Связь в целом хорошая.

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Приложение телефона простое и понятное, позволяет быстро ориентироваться в списке контактов.

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Естественно, современный смартфон уже не воспринимается без модуля NFC для бесконтактных платежей. Есть он и в нашем герое, производитель даже предусмотрен специальное пояснение относительно расположения антенны на корпусе.

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Со спутниковой навигацией также не возникло никаких сложностей. Устройство быстро обнаруживает множество спутников. Заявлена поддержка всех современных навигационных систем, среди которых GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и другие.

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Смартфон отлично справляется с функциями навигатора. Спутники устойчиво обнаруживаются, подвисаний и задержек нет. Все работает корректно и с этой стороны никаких нареканий нет.

Файловая система

Смартфон поставляется с двумя вариантами объема постоянной памяти. Это может быть 128 или 256 Гб. По современным меркам – это уже норма. Все дело в возможности записи видео в разрешении 4K, которое способствует быстрому заполнению пространства.

Фотографии по отдельности «весят» немного, но если их очень много, то это также может занимать внутреннюю память, а расширить ее здесь уже не получится, поэтому я бы предпочел версию с максимальным объемом, чтобы был какой-то запас.

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Скорость работы встроенного накопителя оказалась достаточно высокая. Этого удалось добиться благодаря использованию скоростной памяти типа UFS 3.1. На практике смартфон даже удивляет скоростью загрузки и запуска приложений. Причем, эта разница весьма существенна, в сравнение с большинством современных "обычных" смартфонов.

Время автономной работы

Когда речь идет о высоком уровне производительности, особенно в рамках ограниченных габаритов, неизменно встает вопрос уровня автономности. Ведь увеличение запаса энергии приводит к увеличению массогабаритных показателей.

В данном случае производитель предусмотрел встроенный аккумулятор емкостью 4 000 мАч. Это средний показатель для современного устройства, но он вполне соответствует габаритам модели. Потребителей здесь предостаточно: топовый процессор, дисплей с высокой частотой обновления и увеличенная скорость считывания сенсора не способствуют экономии заряда.

Посмотрим на результаты тестирования автономности. В качестве теста мы использовали приложение PC Mark и тест Work 3.0 battery life.

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Видно, что аккумулятор был изначально не на 100%, поэтому можно было дотянуть до 5 часов. Это тест интенсивно использует устройство, и поэтому видно, что будет, если его использовать по максимуму. Аккумулятор не очень емкий, а «железо» здесь очень мощное, поэтому иногда зарядку лучше держать при себе.

Хотя при обычном повседневном использовании: 30 минут разговоров, 2 часа прослушивания аудиокниги, 1 час веб-серфинга, 1 час просмотр YouTube, несколько фотографий, 15 минут мессенджера и что-то еще по мелочам мне хватало на день. Если я начинал день со 100%, то к концу у меня оставалось 25-15% заряда. Два дня пользоваться будет сложновато, но лично я уже привык заряжать телефон каждый день.

Конечно, аппарат такого уровня приобретается для использования имеющихся возможностей, и работа в современных играх существенно снизит показатели автономности. При этом комплектный адаптер питания позволит и весьма оперативно восполнить запас энергии. Мощность зарядного устройства составляет 30 Вт. Поддерживается режим быстрой зарядки по стандарту Qualcomm QuickCharge 4.0. Это достаточно крупный адаптер с портом USB-C для подключения провода. Соответственно, комплектный провод питания выполнен в формате USB-C – USB-C. Также компания ASUS сейчас выпускает для ноутбуков относительно компактные 65 Вт мульти-вольтажные адаптеры. В том числе там есть необходимый режим зарядки и также есть возможность быстро подзарядить свой смартфон.

В настройках пользователь может скорректировать приоритетность работы смартфона для максимально эффективного использования запаса энергии. Так, пользователь сможет добиться максимальных показателей автономности, не жертвуя комфортом использования.

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В итоге необходимо отметить, что над вопросом энергопотребления нашего героя действительно думали и работали. Первоначально используется современный центральный процессор с эффективным использованием энергии, а алгоритмы управления ресурсами настроены на максимальное сбережение заряда, когда нет необходимости в активной реализации всех возможностей данной аппаратной платформы.

Камера

Камеры являются еще одним параметром, существенно отличающимся от прошлого поколения. Появилась фронтальная камера, смонтированная в область экрана. Здесь используется сенсор 12 МП Sony IMX663, 1/2,93"sensor, 76,5 угол обзора, f2,45 (27.7 мм эквивалент 35 мм пленочной камеры), запись до 4K/30 кадр/с или FHD/60 кадр/с.

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Сзади находятся еще две камеры. Основной сенсор Sony IMX686 обладает разрешением 64 Мпикс и объективом с апертурой f/1.8.

Следуя современным тенденциям, основные режимы съемки предполагают объединение четырех пикселей в один и получение итоговых снимков в разрешении 12 МП. В режиме видеосъемки даже есть режим Hyper Steady с максимальной стабилизацией съемки, успешно справляющейся даже с тряской при съемке в движении.

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Второй с разрешением 12 МП универсальный, но еще предназначен для макросъемки. Здесь используется сенсор Sony IMX363, 1/2,55" sensor, 113 градусов угол обзора, (14,3 мм эквивалент 35 мм пленочной камеры), f2.2, двойной PDAF, коррекция дисторсии в реальном времени, поддержка 4 см макро, запись до 4K/60 кадр/с или FHD/60 кадр/с. Блок камер прикрыт единым защитным стеклом и немного возвышается над уровнем корпуса. Рядом предусмотрена светодиодная вспышка.

Приложение камеры достаточно простое по своей структуре, но понятное и развитое по функционалу. Доступны различные режимы съемки, включая профессиональный – с доступом к ручной настройке параметров.

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Также в приложении камеры можно запустить режим Google Lens для поиска в интернете информации о предметах вокруг. Список параметров настроек типичен и не поражает воображение. Порадовало, что штамп производителя на снимках по умолчанию отключен.

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Лучше всего оценивать качество работы камеры по тестовым снимкам, приведенным ниже.

Тест камеры ZenFone 8

Примеры снимков основной камеры (дневные). Основной модуль:

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338x450 67 KB. Big one: 4032x3024 6785 KB

450x338 62 KB. Big one: 4032x3024 6755 KB

338x450 43 KB. Big one: 4576x3432 14650 KB

Широкоугольный модуль:

338x450 74 KB. Big one: 4576x3432 11271 KB

450x338 33 KB. Big one: 4576x3432 2535 KB

450x338 32 KB. Big one: 4576x3432 2249 KB

338x450 34 KB. Big one: 4576x3432 2396 KB

Пример видеосъемки:

Сложно представить современный смартфон из верхнего ценового сегмента со слабыми камерами. Мобильная фотография достигла того уровня развития, когда неплохое качество съемки в стандартных условиях обеспечивают даже бюджетные модели. В данном случае аппарат сложно назвать «камерофоном», так как он не обладает оптической стабилизацией или оптическим зумом. В целом, здесь нет каких-то выделяющихся особенностей.

Заключение

Новый флагман ASUS получился удачным, а всякие мелочи будут поправлены в следующих версиях прошивок. ZenFone 8 работает быстро и плавно благодаря топовому процессору, солидному объему памяти и ее высокой скорости. Устройство очень универсальное и отлично подходит для большого круга задач. Смартфон ориентирован на высокий сегмент, о чем косвенно намекает его стоимость.

Достоинств у него очень много. Я хотел бы начать с габаритов и экрана. Здесь все отлично. Такой дисплей оптимален для того, чтобы пользоваться устройством одной рукой. У меня самого устройство с диагональю 6.01”, рука средняя и комфорт уже находится на грани. С ZenFone 8 мне было абсолютно удобно. По габаритам и массе он очень похож на iPhone 11 Pro, который со своими 5.8” чуть шире, но зато немного покороче и тяжелее. Что еще интереснее, по цене он является конкурентом и тут все не так весело. ASUS ZenFone 8 не хуже, но iPhone популярнее за счет мощного маркетинга и рекламы.

На мой взгляд, ASUS представил достойную альтернативу на другой платформе, которая может потягаться с прочими флагманами за лидерство на рынке, и к этому есть все предпосылки. Единственное, что не очень понравилось – высокий нагрев. Однако на улице и в помещении было около 30 градусов Цельсия; возможно, поэтому получился такой результат. И если честно, очень уж мощное «железо» для такого компактного корпуса, поэтому удивляться не приходится, а нужно лишь поработать над оптимизациями частот процессора.

В остальном смартфон получился мощный, легкий, компактный, функциональный, со своим собственным стилем и отличным софтом. Не знаю как вам, а мне сразу захотелось обновить свой старенький OnePlus 5T.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в России за предоставленный для тестирования смартфон ASUS ZenFone 8.

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