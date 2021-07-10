Оглавление

Вступление

Оперативная память является одним из важнейших компонентов ПК и необходима для его полноценного функционирования. Она делится по стандартам, поколениям и форм-факторам. Мы не будем делать вводную теоретическую часть с историческими вставками, а сразу же перейдем к главному вопросу.

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Оперативная память стандарта DDR4 SDRAM имеет полноразмерные 288-контаткные DIMM-модули и укороченные 260-контактные SO-DIMM-модули для портативных систем. В последнем случае физическая длина планок практически в два раза меньше, что позволяет им вписаться в ноутбуки, неттопы, баребоны и прочие ПК. Сегодня мы поговорим как раз о высокочастотной оперативной памяти класса DDR4 SO-DIMM, столь обделенной вниманием и оценками. Причина достаточно проста: систем для гибкой оценки очень мало, те же ноутбуки несут на своем борту в большинстве случаев процессоры с ограничением максимальной тактовой частоты согласно системной логике и чипсету. О возможностях гибкого тюнинга таймингов и говорить не приходится.

Хорошей новостью является то, что ситуация меняется, и новые платформы появляются с большими полномочиями для оптимизации. Но в качестве теста оперативной памяти DDR4 SO-DIMM, который состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард, я буду использовать слегка другой позабытый вариант.

Платформа-баребон ASRock Deskmini X300

Готовые полу-компьютеры и баребоны очень популярны в офисной среде благодаря простой унификации, небольшим размерам и практически готовой платформе: вставил процессор, жесткий диск, оперативную память и «погнали»! Иногда система полностью готова изначально, иногда требуются небольшие вариации недостающих комплектующих: кому-то важнее объем памяти, а кому центральный процессор помощнее. Каждый волен дорабатывать конфигурацию под свои задачи.

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Компания ASRock постаралась решить многие вопросы в линейке готовых баребонов Deskmini, построенных на разных платформах и чипсетах. Мне хочется остановится на наиболее интересном варианте – ASRock Deskmini X300, использующим своим сердцем системную логику AMD X300 с поддержкой оверклокинга.

Главной изюминкой ASRock Deskmini X300 является материнская плата ASRock X300M-STX формата mini-STX размерами 147 х 140 мм, что, на одну минуточку, компактнее mini-ITX, но обладает потенциалом не хуже.

На борту процессорный сокет AMD AM4 с поддержкой процессоров с интегрированной графикой, включая Ryzen 4000G, два слота DDR4 SO-DIMM (max 64 Gb), подсистема питания «3+2» для CPU/SoC и многое другое. На этом я остановлюсь свой рассказ о ASRock Deskmini X300, чтобы не превращать его в обзор конкретной платформы.

Достаточно знать три вещи: у нас есть система с SO-DIMM, поддержка оверклокинга и гибкие параметры настройки (с оговорками, но об этом позже) и желание рассмотреть несколько комплектов популярной оперативной памяти DDR4 SO-DIMM.

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Тестовый стенд

Основным центром тестового стенда является обычный магазинный экземпляр AMD Ryzen 5 4650G, приобретенный для личных проектов. Разгонный потенциал досконально мне его еще не известен, я прорабатываю этот вопрос, но уже отметился отличным контроллером памяти, способным стабильно работать в режиме «1:1» с тактовой частотой FCLK = 2200 МГц.

В качестве других компонентов выступают следующие комплектующие:

Система охлаждения: Noctua NH-L9a-AM4 chromax.black;

Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;

Накопитель: Goodram PX500 1TB;

Монитор: AOC U2790PQU;

Корпус: открытый стенд.

На момент тестирования материнская плата ASRock X300M-STX прошита последней версией BIOS P1.60, версия AGESA ComboBIOSv2 PI 1.2.0.1.

Стоит отметить, что несмотря на небольшие размеры ASRock Deskmini X300 мне захотелось подготовить более компактный корпус для отдельного проекта, который распечатал на 3D-принтере. Подвела покраска, но проект получился интересным, а главная его фишка – объем равный всего лишь 0,87 литра! Детальнее с проделанной работой и другими интересными решениями можно познакомится.

Питание ASRock X300M-STX обеспечивается внешним источником, например, блоком питания ноутбука 12V. В комплекте с баребоном находится штатная модель 120 Вт, но у меня всегда под рукой «кирпич» побольше: LD120180 мощностью 200 Вт.

Технические характеристики

Наименование ADATA Kingston Samsung Team Линейка XPG Hunter HyperX Impact Поставка OEM Elite Тип памяти DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 Объем памяти 8-32 Гбайт 4-64 Гбайт 4-16 Гбайт 4-64 Гбайт Частота 2666, 3000, 3200 2400, 2666, 2933, 3200 2400, 2666, 2933, 3200 2133, 2400, 2666, 3200 Тайминги 17-19-19-39 17-19-19-39;

20-22-22-42 22-22-22-52 22-22-22-52 Поддержка XMP Да Да Нет Нет Напряжение, В 1.2 1.2 1.2 1.2 Охлаждение Пластины Нет Нет Нет Гарантия Пожизненная 60 месяцев 60 месяцев Пожизненная

ADATA XPG Hunter DDR4 SO-DIMM

Оперативная память ADATA XPG Hunter DDR4 SO-DIMM поставляется в черных блистер-упаковках, выглядящих наиболее стильно среди прочих участников благодаря своему дизайну. Наклейки на боксах очень информативны, не выбиваются из антуража: имеется информация только об объеме каждого модуля, тактовая частота и логотип. Внутри находится модуль с дополнительной пластиковой накладкой.

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В нашем распоряжении оказались два отдельных модуля ADATA XPG Hunter DDR4 SO-DIMM (AX4S30008G17G-SBHT) с тактовой частотой 3000 МГц общим объемом 16 Гбайт, но в распоряжении серии XPG Hunter имеются более высокопроизводительные решения 3200 МГц. Их заполучить не удалось.

Дизайн – сильная сторона ADATA XPG Hunter. Черная печатная плата форм-фактора SO-DIMM с черными вставками на чипах с красным текстом по бокам. Маленькая белая информационная наклейка содержит код модели, тайминги и напряжение.

ADATA XPG Hunter DDR4 SO-DIMM – единственные модули среди участников, кто обладает пусть простенькими, но радиаторами системы охлаждения: пластинами толщиной менее 1 мм.

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Внешний вид модели на платформе ASRock Deskmini X300. Смотрится изящно, хотя в закрытом корпусе мы не видим модули ОЗУ, но покрасоваться можно.

В нашем случае оказались модули ADATA XPG Hunter, построенные на чипах Micron E-die (Z11B/19 nm), планки – одноранговые, ревизия платы – A2. Предварительно это твердые середнячки для достижения максимального результата.

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Поддерживается только один профиль XMP:

3000 МГц с таймингами «17-19-19-39» при напряжении 1.2 В.

Дата изготовления – конец марта 2021 года. Совсем новенькие.

Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM

Комплект Kingston HyperX Impact (HX432S20IB2K2/16) поставляется набором из двух моделей объемом 8 Гбайт в защитной прозрачной упаковке. Кит покупался для личных задач и коробка, увы, не сохранилась.

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Модули выполнены на чёрном текстолите, темная наклейка с наименованием серии с одной стороны и белая с данными – с другой.

Kingston HyperX Impact (HX432S20IB2K2/16) является одним из немногих наборов на рынке, предлагающий объем 16 Гбайт с высокой тактовой частотой 3200 МГц и пониженными таймингами. Речь идет о CL20 против CL22 у аналогов.

Внешний вид модели на платформе ASRock Deskmini X300. Складывается впечатление, что часть наклеек нужна только, чтобы скрыть производителя чипов, потому в установленном виде они козыряют некрасивой стороной – белой.

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Kingston HyperX Impact (HX432S20IB2K2/16) тоже построены на чипах Micron E-die (Z11B/19 nm), планки – одноранговые, ревизия платы – A2. По моему опыту перед нами аналогичный твёрдый середнячок.

Поддерживается два профиля XMP:

3200 МГц с таймингами «20-22-22-42» при напряжении 1.2 В;

2933 МГц с таймингами «17-19-19-39» при напряжении 1.2 В.

Поддержка двух профилей XMP-2933 и XMP-3200 позволяет платформе автоматически определять поддерживаемую частоту, например, для большинства ноутбуков будет активирована тактовая частота 2933 МГц, для более современных решений – 3200 МГц. В противном случае, как часто бывает, включается основной профиль JEDEC-2133 с частотой 2133 МГц, что никуда не годится.

Дата изготовления – сентябрь 2020 года. То самое время карантина.

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Samsung OEM DDR4 SO-DIMM

Легендарные… фантастические… незабываемые… Тут должна быть картинка-мем с Тай Лунгом, а хотя почему бы и нет, вставлю, надеюсь редакторы пропустят.

О них слагают легенды, они известны каждому сборщику и пользователю интернета, модули оперативной памяти, которые одно время ставили на колени именитые отборные комплекты ОЗУ сторонних брендов: зеленые Самсунги!

Все в этом Мире меняется, только OEM-поставка планок Samsung вечна. В чем мне только они не присылали: в листе бумаги формата А4, в пленке, в конверте, даже просто «голые» модули из рук в руки передавали. В данном случае Samsung OEM DDR4 SO-DIMM завернуты в воздушно-пузырьковую плёнку.

Модули Samsung OEM DDR4 SO-DIMM выполнены на сочном зеленом текстолите цвета хаки. Стоит сразу сделать замечание, что при покупке данных планок в онлайн-магазине не нужно ориентироваться на фотографию информационной наклейки на микросхемах, в которой у производителя зашифрован тип памяти: например, в моем случае я видел на портале код M471A1K43BB1, где нам важны последние три символа и первая B – это B-die. Но приехали EB1 – E-die, потому что поставка и партия может отличаться от информации на сайте.

Однако огромный плюс Samsung OEM – все зашифровано в кодах на информационной наклейке: не требуются сторонние утилиты, вся родословная понятна по шифрам. Можно прямо в магазине не отходя от кассы делать отбор.

Внешний вид модели на платформе ASRock Deskmini X300: все по-боевому.

Samsung OEM DDR4 SO-DIMM (в нашем случае M471A1K43EB1) построены на чипах Samsung E-die (Kevlar/16 nm), планки – одноранговые, ревизия платы – A1. По ним информации очень мало, вот и проверим их в действии.

Профили XMP не поддерживаются. Ориентируемся на заготовленные профили стандарта JEDEC:

3200 МГц с таймингами «22-22-22-52» при напряжении 1.2 В;

2933 МГц с таймингами «21-21-21-47» при напряжении 1.2 В.

Дата изготовления – февраль 2021 года.

Team Elite DDR4 SO-DIMM

Оперативная память Team Elite DDR4 SO-DIMM упакована в наиболее красивый и защищенный формат. Производитель явно дорожит своим имиджем и уделяет внимание многим деталям.

В первую очередь комплект Team Elite SO-DIMM (TED48G3200C22-S01) выделяется черным дизайном текстолита и россыпью чипов на его поверхности. К этому мы еще вернемся.

Внешний вид – строг и притягателен. С одной стороны располагается небольшая наклейка с кодом модели, таймингами, серийным номером и объемом. Оба модуля мы получили по раздельности.

Внешний вид модели на платформе ASRock Deskmini X300: вписываются, будто влитые.

Team Elite SO-DIMM (TED48G3200C22-S01) построены на чипах Team T4D5128NT-32, к сожалению, точно определить производителя и поколение не удалось. Печатная плата ревизии B0, но самое нехарактерное – перед нами двухранговые модули объемом 8 Гбайт, что бывает очень редко: это планки (16 микросхем малой плотности по 512 МБ) с желанием набрать нужный объем чипами малой емкости. Однако это не всегда плохо, наоборот, иногда даже отлично, в чем мы скоро убедимся.

Профили XMP не поддерживаются. Ориентируемся на заготовленные профили стандарта JEDEC:

3200 МГц с таймингами «22-22-22-52» при напряжении 1.2 В;

2933 МГц с таймингами «21-21-21-48» при напряжении 1.2 В.

Дата изготовления – январь 2021 года.

Тестирование

Материнская плата ASRock X300M-STX является не лучшим выбором для исследования потенциала разгона оперативной памяти, но не отменяет ее других заслуг. Выявились два недостатка: во-первых, максимальное напряжение DRAM зафиксировано на отметке 1.35 В, ограничивая потенциал ОЗУ при достижении определенного порога частоты, что вызвано ограничением платформы и чипсета, в частности. Во-вторых, при преодолении рубежа 4000 МГц режим «1:1» отключается, частота FCLK фиксируется при 2000 МГц, а UCLK работает на вдвое меньшей частоте DRAM.

Исходя из этого, решено проводить тестирование комплектов оперативной памяти DDR4 SO-DIMM в несколько этапов со следующими условиями:

Определение максимальной тактовой частоты;

Профиль XMP-3200 (для ADATA частота повышена вручную);

3600 МГц с заниженными первичными таймингами;

4000 МГц с автоматическими таймингами;

Бенчмарки.

На тестирование отводилось недостаточно времени, поэтому детальное изучение в некоторых случаях первичных и во всех других случаях – вторичных таймингов – не проводилось.

Настройки системы – Auto;

Параметр TSME – Disable;

Напряжение DRAM – 1.35 В.

Отдельно необходимо сказать, что по некоторым причинам тестирование комплекта памяти ADATA XPG Hunter проводилось в одноканальном режиме, позволяя одновременно оценить одно- и двухканальный режим комплектов.

DRAM DDR4 SO-DIMM, МГц



Максимальная частота

Больше – лучше





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Чипы Micron E-die показали себя с лучшей стороны и в обоих случаях покорили 4133 МГц при напряжении 1.35 В, сохраняя стабильность в тесте TM5 и бенчмарках.

Микросхемы Samsung E-die (Kevlar/16 nm) надежд не оправдали или имеется недостаточная совместимость, показав отметку лишь 3733 МГц, не попадая в раздел тестирования с частотой 4000 МГц.

Двухранговые модули на чипах Team T4D5128NT-32 удивили, ведь не зря для платформы AMD рекомендуются именно Dual Rank, но обычно планки малого объема почти не найти, а оснащаются ими модули 16 Гбайт и выше. Это касается не только разгона, но и производительности в тестах. Причина кроется в обработке данных контроллером и наглядна продемонстрирована в видеоролике на канале Linus Tech Tips (тайм-код 9:27).

Переходим к основным тестам в AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark: с детальными результатами вы можете познакомиться в конце материала.

AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark



Memory read, Мбайт/с

Больше – лучше





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AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark



Memory write, Мбайт/с

Больше – лучше





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AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark



Memory copy, Мбайт/с

Больше – лучше





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AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark



Memory latency, нс

Меньше – лучше





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Дополним тестирование тестом быстродействия WinRAR и моим основным тестовым участком в игре Ведьмак 3: Дикая Охота.

Тестирование осуществлялось в одно- и двухканальном режимах с одноранговыми и двухранговыми модулями Kingston HyperX Impact и Team Elite.

WinRAR 6.02 x64



Общая скорость, КБ/с

Больше – лучше





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The Witcher 3: Wild Hunt – неустаревающая классика.

Разрешение – 1920 х 1080 px;

Качество графики – низкое;

Постобработка – низкое.

The Witcher 3: Wild Hunt



Производительность, кадры в секунду

Больше – лучше





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Заключение

Процессоры со встроенной графикой (APU) зависимы от контроллера памяти и самой оперативной памяти, каждый основной и вторичный параметр может оказать важнейшее влияние на производительность. По процессорам AMD APU выпущено множество трудов и работ; касательно нашего материала мы не открыли ничего нового, лишь повторим результаты коллег. Целью материала был обзор компактных высокочастотных модулей DDR4 формата SO-DIMM, которым редко уделяется внимание других изданий, и тест актуальных.

Многие со мной согласятся, что данному материалу не хватает еще двух очень интересных и быстрых комплектов – Crucial Ballistix BL2K8G32C16S4B и Goodram IRDM IR-3200S464L16/16G, которые работают на тактовой частоте 3200 МГц, но среди прочих отличаются низкими таймингами «16-18-18-36» при напряжении 1.35 В. К сожалению, на момент тестирования заполучить их не удалось.

Остается сделать несколько очевидных и неочевидных выводов, которые помогут определиться с выбором оперативной памяти стандарта DDR4 и форм-фактора SO-DIMM в частности. Во-первых, старайтесь ориентироваться на проверенные комплекты и модули: рынок наводнили производители третьего эшелона и никто не гарантирует полную совместимость. Во-вторых, стремитесь активировать двухканальный режим в своем стационарном ПК, ноутбуке или баребоне. Делается это очень просто – установкой двух или четырех модулей DRAM. В-третьих, двухранговые планки агрессивнее, чем мне казалось ранее.

Перед данной статьей я познакомился с некоторыми другими материалами, где преимущество Dual Rank было 3-7%, иногда на уровне погрешности, но мои тесты показали 5-10%, особенно в тесте WinRAR получаем 12-18%, что на «ровном» месте считается приятным бесплатным бонусом. И, конечно, в-четвертых, важна высокая тактовая частота и низкие тайминги, поэтому старайтесь искать именно такие комплекты. А теперь несколько слов о каждом наборе.

ADATA XPG Hunter DDR4 SO-DIMM – это симпатичные и интересные модули с радиаторами, которые построены на микросхемах Micron E-die с хорошим потенциалом.

Комплект Kingston HyperX Impact DDR4 SO-DIMM один из немногих, который широко доступен и поставляется сразу набором по два модуля, не заставляя волноваться, что планки могут оказаться из разных партий и на разных микросхемах. К тому же обладает сниженными таймингами.

Никогда не подводившие и совместимые на 99.9% с любой платформой – зеленые Samsung OEM DDR4 SO-DIMM. Если затрудняетесь с выбором, то планки Samsung являются беспроигрышным вариантом.

Team Elite DDR4 SO-DIMM – малоизвестные и едва заметные в широком ассортименте магазина, стоящие за спинами более именитых брендов, но единственные участники обзора с нехарактерной формулой по набору чипов (16 х 512 МБ) и двухранговой структурой, имеющие за счет этого небольшой прирост производительности. Компания Team Group умеет удивлять с учетом того, что они первыми выпустили модули нового стандарта DDR5.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность:

Компании Регард за предоставленные на тестирование комплекты оперативной памяти ADATA XPG Hunter, Samsung OEM и Team Elite.

А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

За кадром

ADATA XPG Hunter DDR4 SO-DIMM (AX4S30008G17G-SBHT) 3000 МГц.

Kingston HyperX Impact (HX432S20IB2K2/16) 3200 МГц.

Samsung OEM DDR4 SO-DIMM 3200 МГц.

Team Elite SO-DIMM (TED48G3200C22-S01) DDR4 3200 МГц.