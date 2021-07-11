В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне от 50 000 до 120 000 рублей.

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Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1 : ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200;

: ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING, LGA 1200; Материнская плата №2 : ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №3 : ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;

: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666-3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 2666-3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savage (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт, SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт, SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры Core i7-10700КF - 3800-5100 @ 5000 МГц;

Core i5-10600КF - 4100-4800 @ 5000 МГц;

Core i3-10100F - 3600-4300 МГц;



Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5100 МГц;



Ryzen 5 3600ХТ - 3800-4500 @ 4500 МГц;

Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц.

Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 3 3100 - 3600-3900 @ 4400 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 1905/15500 @ 2070/18000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1875/14000 @ 2085/16000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2070 8192 Mбайт - 1750/14000 @ 2010/16000 МГц (Gigabyte);

GeForce RTX 2060 Super 8192 Mбайт - 1805/14000 @ 2085/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2060 6144 Mбайт - 1845/14000 @ 2055/16000 МГц (NVIDIA);

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт - 1870/12000 @ 2055/15000 МГц (Gigabyte);

GeForce GTX 1660 Super 6144 Mбайт - 1885/14000 @ 2035/15500 МГц (MSI);

GeForce GTX 1660 6144 Mбайт - 1850/8000 @ 2055/9500 МГц (Palit);



Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт - 1800/14000 @ 1950/15000 МГц (ASUS). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 471.11 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.6.2.

NVIDIA GeForce 471.11 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 21.6.2. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.3. реклама Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускалась в разрешении 1920х1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Valhalla.

Breathedge.

Call of Duty: Black Ops Cold War.

Cyberpunk 2077.

Kingdom Come Deliverance.

The Medium.

Watch Dogs Legion.

Wolfenstein Youngblood.

Режимы работы игровых компьютеров

Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).

Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.1.1.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

Breathedge

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Версия 1.0.

DirectX 11.

Качество текстур - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество теней - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.



Качество эффектов - эпическое.



Дальность видимости - эпическая.



Размытие в движении - включено.

1920х1080 1% low и average FPS

Call of Duty: Black Ops Cold War

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Версия 1.4.1.8305760.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество моделей - высокое.



Текстуры и модели HD - установлены.



Качество спецэффектов - высокое.



Отражения в экранном пространстве - высокие.



Дальность показа объектов - высокая.



Качество объемного освещения - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Динамические тени - все.



Тени от спецэффектов - включены.



Затенение оружия - включено.



Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.



Трассировка лучей: локальные тени - отключены.



Трассировка лучей: затение - отключено.



NVIDIA DLSS - отключено.



Качество сглаживания - ультра высокое.



Качество затенения - ультра высокое.



Эффект скорости - включен.



Качество эффекта скорости - высокое.



Подповерхностное рассеиваниеи - включено.



Порядко-независимая прозрачность - высокая.

1920х1080 1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

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Версия 1.12.

DirectX 12.

Поле зрения - 80.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Блики - включены.



Размытие в движении - высокое.



Контактные тени - включены.



Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество объектов для локальных теней - высокое.



Качество локальных теней - высокое.



Диапазон каскадных карт теней - высокое.



Разрешение каскадных карт теней - высокое.



Разрешение дальнгих теней - высокое.



Разрешение объемного тумана - высокое.



Качество объемных облаков - высокое.



Максимум динамических декалей - высокий.



Качество отражений - высокое.



Качество подповерхностного рассеивания - высокое.



Рассеянное затенение - высокое.



Точность цветопередачи - высокая.



Качество отражений в зеркалах - высокое.



Уровень детализации - высокий.



Трассировка лучей - выключена.



Отражения с трассировкой лучей - выключены.



Тени с трассировкой лучей - /выключены.



Освещение с трассировкой лучей - выключено.



DLSS 2.0 - выключено.



Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

1920х1080 1% low и average FPS

Kingdom Come Deliverance

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Версия 1.9.6.

DirectX 11.

Поле зрения - 75.



Сглаживание - SMAA 1TX.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество частиц - ультра высокое.



Качество физизки - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество шейдеров - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Детализация объемных эффектов - ультра высокая.



Детализация растительности - ультра высокая.



Дальность видимости объектов - высокая.



Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.



Дальность отрисовки растений - средняя.



Размытие в движении - полная.

1920х1080 1% low и average FPS

The Medium

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Версия 1.2.

DirectX 12.

RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.



DLSS - выключен/качество/производительность.



Сглаживание - FXAA/выключено.



Качество теней - высокое.



Качество текстур - высокое.



SSAO - включено.



SSR - включено.



Качество SSS - высокое.



Раздельная прозрачность - высокая.



LPV - включено.



Качество эффектов - высокое.



Качество шейдеров - высокое.



Размытие в движении - высокое.



Блики линзы - высокие.

1920х1080 1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

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Версия 1.3.0.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1920х1080 1% low и average FPS

Wolfenstein Youngblood

Версия 1.0.9.

Vulkan.

Сглаживание - TAA (1TX).



Размытие в движении - включено.



Поле зрения - 90.



Качество освещения - очень высокое.



Качество теней - высокое.



Качество частиц - очень высокое.



Качество направленного затенения - высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество декалей - очень высокое.



Качество размытия в движении - очень высокое.



Качество передачи изображения - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество объемного изображения - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.



Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.



Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.



Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.



Качество детализации - очень высокое.



Отложенный рендеринг - включен.



Удаление полигонов - отключено.



Асинхронное вычисление - включено.



Трассировка лучей - отключена / включена.



NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.



Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.



Хроматическая аберрация - включена.



Глубина резкости - включена.



Сглаживание глубины резкости - включено.



HDR свечение - включено.



Резкость - 2.0.



Зернистость - 1.0.



Масштабирование разрешения - отключено.

1920х1080 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1920х1080 1% low и average FPS

Соотношение стоимости и производительности систем 1920х1080 Рублей / average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

