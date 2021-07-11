Игровой компьютер от 50 до 120 тысяч рублей: июль 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Страницы материала
В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящиеся в ценовом диапазоне от 50 000 до 120 000 рублей.
реклама
Цикл материалов "Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК" носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной последней инстанции.
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.1.1.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
1920х10801% low и average FPS
Breathedge
реклама
- Версия 1.0.
- DirectX 11.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество теней - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
- Качество эффектов - эпическое.
- Дальность видимости - эпическая.
- Размытие в движении - включено.
1920х10801% low и average FPS
Call of Duty: Black Ops Cold War
реклама
- Версия 1.4.1.8305760.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество моделей - высокое.
- Текстуры и модели HD - установлены.
- Качество спецэффектов - высокое.
- Отражения в экранном пространстве - высокие.
- Дальность показа объектов - высокая.
- Качество объемного освещения - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Динамические тени - все.
- Тени от спецэффектов - включены.
- Затенение оружия - включено.
- Трассировка лучей: тени от солнца - отключена.
- Трассировка лучей: локальные тени - отключены.
- Трассировка лучей: затение - отключено.
- NVIDIA DLSS - отключено.
- Качество сглаживания - ультра высокое.
- Качество затенения - ультра высокое.
- Эффект скорости - включен.
- Качество эффекта скорости - высокое.
- Подповерхностное рассеиваниеи - включено.
- Порядко-независимая прозрачность - высокая.
1920х10801% low и average FPS
Cyberpunk 2077
реклама
- Версия 1.12.
- DirectX 12.
- Поле зрения - 80.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Блики - включены.
- Размытие в движении - высокое.
- Контактные тени - включены.
- Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество объектов для локальных теней - высокое.
- Качество локальных теней - высокое.
- Диапазон каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение каскадных карт теней - высокое.
- Разрешение дальнгих теней - высокое.
- Разрешение объемного тумана - высокое.
- Качество объемных облаков - высокое.
- Максимум динамических декалей - высокий.
- Качество отражений - высокое.
- Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
- Рассеянное затенение - высокое.
- Точность цветопередачи - высокая.
- Качество отражений в зеркалах - высокое.
- Уровень детализации - высокий.
- Трассировка лучей - выключена.
- Отражения с трассировкой лучей - выключены.
- Тени с трассировкой лучей - /выключены.
- Освещение с трассировкой лучей - выключено.
- DLSS 2.0 - выключено.
- Постоянный FidelityFX CAS - выключен.
1920х10801% low и average FPS
Kingdom Come Deliverance
реклама
- Версия 1.9.6.
- DirectX 11.
- Поле зрения - 75.
- Сглаживание - SMAA 1TX.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество частиц - ультра высокое.
- Качество физизки - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество шейдеров - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество воды - ультра высокое.
- Детализация объемных эффектов - ультра высокая.
- Детализация растительности - ультра высокая.
- Дальность видимости объектов - высокая.
- Дальность отрисовки деталей окружения - высокая.
- Дальность отрисовки растений - средняя.
- Размытие в движении - полная.
1920х10801% low и average FPS
The Medium
реклама
- Версия 1.2.
- DirectX 12.
- RTX отражения - выключены/включены/ультра качество.
- DLSS - выключен/качество/производительность.
- Сглаживание - FXAA/выключено.
- Качество теней - высокое.
- Качество текстур - высокое.
- SSAO - включено.
- SSR - включено.
- Качество SSS - высокое.
- Раздельная прозрачность - высокая.
- LPV - включено.
- Качество эффектов - высокое.
- Качество шейдеров - высокое.
- Размытие в движении - высокое.
- Блики линзы - высокие.
1920х10801% low и average FPS
Watch Dogs Legion
реклама
- Версия 1.3.0.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены.
- DLSS - выключен.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
1920х10801% low и average FPS
Wolfenstein Youngblood
- Версия 1.0.9.
- Vulkan.
- Сглаживание - TAA (1TX).
- Размытие в движении - включено.
- Поле зрения - 90.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество частиц - очень высокое.
- Качество направленного затенения - высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество декалей - очень высокое.
- Качество размытия в движении - очень высокое.
- Качество передачи изображения - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество объемного изображения - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
- Фильтрация декалей - анизотропная, 16х.
- Фильтрация освещения - анизотропная, 4х.
- Фильтрация изображения - анизотропная, 16х.
- Качество детализации - очень высокое.
- Отложенный рендеринг - включен.
- Удаление полигонов - отключено.
- Асинхронное вычисление - включено.
- Трассировка лучей - отключена / включена.
- NVIDIA DLSS - отключен / качество / производительность.
- Адаптивное затенение NVIDIA - отключено / включено.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Глубина резкости - включена.
- Сглаживание глубины резкости - включено.
- HDR свечение - включено.
- Резкость - 2.0.
- Зернистость - 1.0.
- Масштабирование разрешения - отключено.
1920х10801% low и average FPS
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
Соотношение стоимости и производительности систем
1920х1080Рублей / average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила