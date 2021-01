Оглавление

Вступление

2020 год уже прошел, и после Нового года приходит понимание того, что все стало стоить дороже. Цены на многие современные товары стали существенно выше рекомендованных. Это коснулось новых видеокарт, игровых приставок, процессоров и еще много чего. Так постепенно мы осознаем, что с этим надо как-то дальше жить. Уже давно стоимость материнской платы более 20 000 рублей никого не шокирует, даже если она представлена не на флагманском чипсете. Расчет такой: смог купить AMD Ryzen 5600X за 30 000 рублей, значит денежки на системную плату найдешь. Не будешь же такой элитный процессор пихать куда попало, второй такой не сможешь купить, ибо дорого и дефицит. Кстати, именно поэтому и дорого, что дефицит, который вызван снижением темпа производства во всем мире из-за пандемии.

Так или иначе, хорошая плата для платформы AMD нужна всем, даже фанатам Intel. Однако каких-то интересных решений в прошлом году было не так много. Все компании подошли к сложившейся мировой ситуации трезво и решили сильно не экспериментировать, а делать все практично. Поэтому ярких и запоминающихся моделей было немного, а уж необычные и вовсе можно пересчитать по пальцам. Что вообще означает необычная материнская плата? Здесь может быть несколько вариаций потому, что само по себе слово необычный подразумевает отступление от каких-то шаблонов. Например, это может быть странный форм-фактор, миниатюрная плата с мощной начинкой, заурядная с виду плата, но с уникальным комплектом поставки. Вариантов для творчества много, а самый главный специалист по невероятным решениям и их поиску – это компания ASUS, ведь ее слоган звучит именно так: «В поисках невероятного».

Что же нашли в компании в прошлом году? Мне больше всего запомнились три платы: ASUS ProArt Z490 Creator, ASUS TUF Gaming A520M-Plus и ASUS Prime B550-Plus. Только первая чем-то выделяется, а остальные просто недорогие хорошие универсальные платы. Неужели для платформы AMD компания не выпустила ничего невероятного? Конечно, выпустила. Это модель с длинным названием ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi.

Материнскую плату ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) я уже рассматривал. Тут вместо одной буквы F две XE вот и вся разница с виду. Однако, все не так просто – это совершенно другая модель, а для чего она предназначена, пока неизвестно. Если б она была представлена в профессиональном сегменте, то вопросов бы не было, но это плата с приставкой Gaming. Что же такого необычного в ней? Давайте разбираться.

Упаковка и комплектация

Коробка стандартная для материнских плат серии ASUS ROG Strix по оформлению, только достаточно крупная. Это одна из флагманских линеек компании, которую она продвигает и развивает. Ей уделяется большое внимание, и самые сбалансированные продукты для геймеров выпускаются именно под брендом Strix.

Упаковка крупная, выполнена из плотного картона.

Спереди мы видим черный фон, где на заднем плане есть какие-то абстрактные узоры и крупный светящийся логотип серии ROG. Он же, но уже красного цвета, четкий и красивый находится в левом верхнем углу вместе с надписью Republic of Gamers. Правую часть занимает большое изображение материнской платы. Ракурс не самый удачный. Лучше б был показан другой край, где разъемы задней панели, а стилистика устройства и так понятна. Слева посередине указано полное наименование модели ROG Strix B550-XE Gaming (Wi-Fi).

В левом нижнем углу находится логотип компании, а по нижнему краю множество разных значков: SLI, CrossFire, ASUS AURA Sync, Game First, AMD B550, AMD Ryzen и PCI-e 4.0. Все это плата поддерживает и умеет.

С обратной стороны, в самом верху мы снова видим надпись большими буквами ASUS ROG Strix B550-XE Gaming (Wi-Fi). Слева находится значок ASUS ROG. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Две из них сообщают о мощной подсистеме питания и ее охлаждении.

Посмотрим, что скрывается внутри.

Здесь скрываются еще две коробки. Одна без крышки и в ней находится сама материнская плата. Под ней скрывается черная картонная коробка с несколькими отсеками. В ней находится большой комплект поставки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Брелок для ключей с фирменной символикой.

В моделях такого уровня можно смело класть в комплект USB накопитель с драйверами и программным обеспечением. Действительно, на некоторых сборках Windows 10 драйвера сетевого адаптера нет, и получается патовая ситуация. Да, можно со смартфона зайти на сайт компании, скачать драйвера и переписать их на компьютер. Это не такая простая процедура, но как вариант.

А еще есть вспомогательная утилита ASUS Armoury Crate. Ее можно установить при первом запуске системы, и она будет самостоятельно следить за состоянием драйверов и программного обеспечения. Однако без подключения к сети Интернет она бесполезна.

Что еще есть в комплекте?

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Шесть комплектов креплений для накопителей M.2;

Шесть квадратиков двустороннего скотча.

Антенна беспроводного модуля.

Два кабеля для RGB ленты;

Комплект стяжек.

Это все? Нет, в таком виде и комплекте эта плата мало чем отличается от других. Поэтому было бы неплохо, если с платой поставлялось какое-нибудь устройство.

В данном случае это карта ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4.

В принципе ничего особенного тут нет – это обычная плата расширения для установки четырех накопителей типа M.2. Интерфейс стандартный PCI-e x4 Gen4 или Gen3. 4 умножаем на 4 и как раз получаем 16. Тут все сходится. Куда только видеокарту ставить прикажете? Видимо это отсылка к теме 2020 играем без видеокарты.

Сама плата большая и крупная, а кроме этого у нее огромная система охлаждения с вентилятором. Кстати сам вентилятор смонтирован на плате, а не вместе с радиатором и этому есть объяснение.

Здесь мы видим четыре слота для установки накопителей и монтажные отверстия. Именно поэтому в комплекте с материнской платой можно было заметить такое большое количество квадратиков двухстороннего скотча и комплектов креплений для накопителей M.2.

Питание подается только с интерфейса PCI-e, но его должно хватить. С обратной стороны платы ничего нет, кроме тех самых монтажных втулок.

Сверху конструкцию закрывает огромный алюминиевый радиатор с отверстием под турбину вентилятора. Турбина нужна затем, что радиатор полый внутри, и там проходят вдоль небольшие ребра, которые должны продуваться вентилятором. Таким образом получается большая поверхность теплоотвода, нежели он бы был монолитным.

С обратной стороны находятся четыре терморезинки для контакта с накопителями. Изначально они заклеены защитной пленкой. Этот адаптер является главной особенностью устройства. В остальном сама плата сильно напоминает ASUS ROG Strix B550-E Gaming (Wi-Fi), пусть и с небольшими отличиями.

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата ATX. Ни с какого края не урезана, не обрезана. Габариты устройства классические и составляют 305 х 244 мм. Разумеется, она похожа и на ASUS ROG Strix B450-E Gaming, и на ASUS ROG Strix X570-E Gaming.

Конечно, когда начинаешь вглядываться, то видишь больше линий питания процессора, два коннектора дополнительного питания вместо одного, радиаторы на накопителях M.2 и в целом более массивные радиаторы для лучшего охлаждения.

Текстолит черный, поверхность матовая, принтов не очень много и все они хорошо сочетаются.

С обратной стороны элементов практически нет, как и подсветки. Зато есть логотип ROG и название платы.

Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительные коннекторы ATX по схеме 24+8+4. Значит плата без проблем должна работать с топовыми процессорами.

И все же данная материнская плата позиционируется не для разгона, а как решение среднего уровня для геймеров. Однако даже с самыми прожорливыми процессорами она должна справится и даже немного разогнать их. Дабы коннектор питания не стал слабым звеном, здесь используется технология ProCool.

Дополнительные коннекторы питания расположены традиционно в левом верхнем углу. В собранной системе их подключать не очень удобно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5100 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

В подсистеме питания процессора мы видим 16 каналов (14+2) для ядер и cIOD. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются знакомые транзисторные сборки Texas Instruments X95410, которые применялись, например, в Crosshair VIII HERO.

Еще на каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками.

Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1405I. Он обеспечивает восемь фаз. Точно такой же используется в ASUS ROG Crosshair VIII HERO.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются массивной системой охлаждения, которая состоит из двух радиаторов, соединенных между собой тепловой трубкой и вентилятора.

Роль пластикового кожуха, который закрывает разъемы задней панели выполняет боковой радиатор. Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины.

Оба устройства отводят тепло не только от транзисторных сборок, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Верхний крепятся двумя, а боковой четырьмя винтами.

Кроме всего прочего на боковом радиаторе внутри установлен маленький вентилятор. Он подключается к специальному разъему на материнской плате, а еще им можно управлять в BIOS.

Еще два радиатора отводят тепло от SSD накопителей типа M.2.

Оба радиатора также изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки, которые закрыты защитной пленкой. И последний радиатор находится на чипсете. Снова алюминиевый сплав и черный цвет, но здесь сверху есть небольшие украшения. Мы видим вставку с розовыми кантами и надписями: Republic Of Gamers, The Choice of Champions и Strix.

За надписью прячется окошко, которое просвечивается с обратной стороны. Кроме этого в середине радиатора есть полость, которая увеличивает площадь теплоотвода.

Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет AMD B550. Характеристики его давно известны. Функционала в большинстве случаев хватает, но всегда можно что-то улучшить за счет дополнительных контроллеров. Кстати, здесь находится инженерный образец, который изготовлен на 52 неделе 2019 года.

Портов SATA3 шесть штук, и они очень удобно выводятся вбок.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 и разъем для интерфейса USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Еще здесь можно увидеть колодку для интерфейса Thunderbolt и перемычка для сброса настроек BIOS – ClrCMOS. Далее по нижнему краю следуют две колодки USB 2.0, два 4-pin коннектора для вентилятора, контакты для термистора, один разъем для подключения обычной RGB ленты и один для адресной.

В левой части по нижнему краю находится двойной семи-сегментный индикатор, колодка для подключения передней аудиопанели и разъем S/PDIF Out.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь находится звуковой кодек Realtek ALC S1220A, который закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX и несколько электролитических конденсаторов. Операционных усилителя два: Texas Instruments R4580I и OPA1688.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Практически за разъемами задней панели распаян сетевой контроллер Intel I225-V стандарта 2.5G. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16 и два PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено.

Верхние два слота PCI-e x16 обрамляются стальной пластиной. Линии к ним поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Есть поддержка SLI и CrossFire. Батарейка находится над вторым слотом PCI-e x16.

Для установки накопителей типа M.2 предусмотрено два порта. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Верхний получает линии от процессора, а нижний от чипсета.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Два разъема USB 2.0;

Четыре разъема USB 3.2 Gen1;

Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода для антенн;

Кнопка BIOS FlashBack.

Беспроводной модуль представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX200. Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы. Мне не показалось, что чего-то не хватает или каких-то портов. Здесь, на мой взгляд, золотая середина.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000 и 5000-серии без встроенной графики, APU Ryzen 4000 серии (только Zen2). APU AMD Ryzen 3000-серии официально не поддерживаются Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3 Системная логика AMD B550 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5100 (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen3 (х16+x0 или х8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (AMD Ryzen 3000/5000);

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (AMD B550) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V Аудио Realtek ALC S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550) USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen 3000);

4 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550) USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen 3000) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x DP;

5 x USB 2.0 (1x Type-C для звука);

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

1 x BIOS FlashBack;

2 x Ant. Out Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии ROG.

Функции интеллектуального разгона тут нет, но есть пара предустановок и возможность включения XMP профиля. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-XE Gaming Wi-Fi, версия BIOS 1401;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT 16 Гбайт (2110 / 2360 / 16000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tбайт;

Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Тестирование

Сборка системы не вызывает никаких сложностей, все проходит легко и просто. Единственная проблема, которая может возникнуть, и я сам как-то раз столкнулся – отсутствие драйверов в некоторых сборках Windows 10 для сетевого адаптера Intel I225-V.

Что касается подсветки, то она реализована очень удачно.

Система запустилась, BIOS я сразу же обновил до последней актуальной версии.

Теперь можно посмотреть на все компоненты через утилиты.

Можно заметить, что материнская плата немного завышает напряжение. На мой взгляд, подобным образом алгоритм автоматики перестраховывается. На практике я бы, заметив такое, сразу поставил частоты и напряжение вручную до оптимальных значений.

Процессор я уже немного протестировал и нашел эти оптимальные значения: 4.3 ГГц при 1.3 В. Система заводится даже на 4.6 ГГц и проходит все тесты, за исключением Prime95. Оперативная память тоже неплохо разгоняется.

Я решил сильно не загонять модули. Да, они могут взять CL14 на частоте 3800 МГц, но нужно задирать напряжение. Решил сильно его не повышать и ограничиться таймингами 16-16-16-32. Главное, зафиксировать частоту FCLK на отметке 1900 МГц, чтобы не слетал делитель 1:1.

Теперь оценим несколько тестов, которые проводились на открытом стенде при комнатной температуре 22°C.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Crystal Disk Mark 7.0.0:

Дальше я осмотрел модель ASUS при помощи тепловизора. Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования Prime95.

Кстати, за все время использования вентилятор, установленный внутри радиатора, даже не включился. Я включил его случайно в BIOS, когда включил все вертушки на максимум.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой SupremeFX S1220A (Realtek). Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi – крутая и необычная системная плата. Основной ее особенностью является комплектная карта расширения ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4. Это специальный адаптер для установки четырех накопителей M.2 PCI-e Gen4, который может быть использован как на платформе AMD, так и на платформе Intel. Такая карта продается отдельно и стоит более 5 000 рублей. Понятно, что такое устройство существенно повлияло на стоимость материнской платы.

Однако непонятно, зачем в домашних условиях обладать таким производительным массивом из накопителей. Да, цены на них постоянно снижаются. Однако четыре накопителя даже по 1 Тбайт обойдутся недешево, при этом придется смириться с мыслью, что слота PCI-e x16 Gen4 у вас фактически не будет. И как при этом делать Gaming? Установить видеокарту в нижний слот PCI-e x4 Gen3? Опять же, если б чипсет AMD B550 обеспечивал два полноценных слота PCI-e x16 Gen4 по 16 полноценных линий, то этих вопросов бы не стояло, а так получается или гейминг или файлохранилище. Давайте представим это именно так: производитель просто предоставил нам выбор, а мы сами распорядились устройством на свое усмотрение.

Самое главное – это то, что сама по себе модель отличная. У нее хороший функционал и без этой дополнительной карты. Она и так обладает всеми современными интерфейсами и уж один накопитель M.2 PCI-e x4 Gen4 на нее точно можно установить, и даже можно поставить второй M.2 PCI-e x4 Gen3. И без особых усилий можно поставить две видеокарты, хотя сейчас с учетом цен на новинки это мало кому интересно.

Отличная подсистема питания хорошо подходит для разгона процессоров. Продуманная система охлаждения демонстрирует отличные показатели температуры в нагрузке. Для тех, кому этого недостаточно, есть маленький вентилятор, который решает все вопросы с околосокетным охлаждением. Все на плате сделано отлично, а лично мне не хватило на устройстве такого уровня кнопки включения и Reset, но это уже мелочи.

Таким образом ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi – отличное устройство само по себе даже без учета адаптера ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4.

Андрей Понкратов aka wildchaser

