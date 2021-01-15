Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi

В комплекте новинки поставляется адаптер ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4, но и без него она достаточно любопытна.
+
3060 Ti - 43 тр в Ситилинке
2070 Super со скидкой 25%, смотри
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
<b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>

Оглавление

Вступление

2020 год уже прошел, и после Нового года приходит понимание того, что все стало стоить дороже. Цены на многие современные товары стали существенно выше рекомендованных. Это коснулось новых видеокарт, игровых приставок, процессоров и еще много чего. Так постепенно мы осознаем, что с этим надо как-то дальше жить. Уже давно стоимость материнской платы более 20 000 рублей никого не шокирует, даже если она представлена не на флагманском чипсете. Расчет такой: смог купить AMD Ryzen 5600X за 30 000 рублей, значит денежки на системную плату найдешь. Не будешь же такой элитный процессор пихать куда попало, второй такой не сможешь купить, ибо дорого и дефицит. Кстати, именно поэтому и дорого, что дефицит, который вызван снижением темпа производства во всем мире из-за пандемии.

реклама

Так или иначе, хорошая плата для платформы AMD нужна всем, даже фанатам Intel. Однако каких-то интересных решений в прошлом году было не так много. Все компании подошли к сложившейся мировой ситуации трезво и решили сильно не экспериментировать, а делать все практично. Поэтому ярких и запоминающихся моделей было немного, а уж необычные и вовсе можно пересчитать по пальцам. Что вообще означает необычная материнская плата? Здесь может быть несколько вариаций потому, что само по себе слово необычный подразумевает отступление от каких-то шаблонов. Например, это может быть странный форм-фактор, миниатюрная плата с мощной начинкой, заурядная с виду плата, но с уникальным комплектом поставки. Вариантов для творчества много, а самый главный специалист по невероятным решениям и их поиску – это компания ASUS, ведь ее слоган звучит именно так: «В поисках невероятного».

Что же нашли в компании в прошлом году? Мне больше всего запомнились три платы: ASUS ProArt Z490 Creator, ASUS TUF Gaming A520M-Plus и ASUS Prime B550-Plus. Только первая чем-то выделяется, а остальные просто недорогие хорошие универсальные платы. Неужели для платформы AMD компания не выпустила ничего невероятного? Конечно, выпустила. Это модель с длинным названием ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi.

450x257 21 KB. Big one: 1000x571 72 KB

Материнскую плату ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi) я уже рассматривал. Тут вместо одной буквы F две XE вот и вся разница с виду. Однако, все не так просто – это совершенно другая модель, а для чего она предназначена, пока неизвестно. Если б она была представлена в профессиональном сегменте, то вопросов бы не было, но это плата с приставкой Gaming. Что же такого необычного в ней? Давайте разбираться.

Упаковка и комплектация

анонсы и реклама
Вдвое упала цена на 4Tb IBM
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
GTX 1650 дешевле всех и в наличии в Compeo.ru
RTX 3060/ 70 80 90 успей купить остатки до нового подорожания
RX 6800/XT и 6900 пока еще есть в продаже
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке

Коробка стандартная для материнских плат серии ASUS ROG Strix по оформлению, только достаточно крупная. Это одна из флагманских линеек компании, которую она продвигает и развивает. Ей уделяется большое внимание, и самые сбалансированные продукты для геймеров выпускаются именно под брендом Strix.

Упаковка крупная, выполнена из плотного картона.

450x378 31 KB. Big one: 1000x841 118 KB

Спереди мы видим черный фон, где на заднем плане есть какие-то абстрактные узоры и крупный светящийся логотип серии ROG. Он же, но уже красного цвета, четкий и красивый находится в левом верхнем углу вместе с надписью Republic of Gamers. Правую часть занимает большое изображение материнской платы. Ракурс не самый удачный. Лучше б был показан другой край, где разъемы задней панели, а стилистика устройства и так понятна. Слева посередине указано полное наименование модели ROG Strix B550-XE Gaming (Wi-Fi).

В левом нижнем углу находится логотип компании, а по нижнему краю множество разных значков: SLI, CrossFire, ASUS AURA Sync, Game First, AMD B550, AMD Ryzen и PCI-e 4.0. Все это плата поддерживает и умеет.

реклама

450x378 36 KB. Big one: 1000x841 144 KB

С обратной стороны, в самом верху мы снова видим надпись большими буквами ASUS ROG Strix B550-XE Gaming (Wi-Fi). Слева находится значок ASUS ROG. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъемы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Две из них сообщают о мощной подсистеме питания и ее охлаждении.

Посмотрим, что скрывается внутри.

450x296 26 KB. Big one: 1000x658 98 KB

Здесь скрываются еще две коробки. Одна без крышки и в ней находится сама материнская плата. Под ней скрывается черная картонная коробка с несколькими отсеками. В ней находится большой комплект поставки.

450x316 22 KB. Big one: 1000x703 86 KB

Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x279 20 KB. Big one: 1000x621 72 KB
  • Руководство пользователя;
  • Благодарственная карта;
  • Комплект наклеек;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;
  • Брелок для ключей с фирменной символикой.

450x335 38 KB. Big one: 1000x745 126 KB

В моделях такого уровня можно смело класть в комплект USB накопитель с драйверами и программным обеспечением. Действительно, на некоторых сборках Windows 10 драйвера сетевого адаптера нет, и получается патовая ситуация. Да, можно со смартфона зайти на сайт компании, скачать драйвера и переписать их на компьютер. Это не такая простая процедура, но как вариант.

А еще есть вспомогательная утилита ASUS Armoury Crate. Ее можно установить при первом запуске системы, и она будет самостоятельно следить за состоянием драйверов и программного обеспечения. Однако без подключения к сети Интернет она бесполезна.

Что еще есть в комплекте?

450x270 26 KB. Big one: 1000x600 95 KB
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Шесть комплектов креплений для накопителей M.2;
  • Шесть квадратиков двустороннего скотча.
  • Антенна беспроводного модуля.
  • Два кабеля для RGB ленты;
  • Комплект стяжек.

Это все? Нет, в таком виде и комплекте эта плата мало чем отличается от других. Поэтому было бы неплохо, если с платой поставлялось какое-нибудь устройство.

В данном случае это карта ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4.

реклама



300x213 9 KB. Big one: 1000x710 58 KB 300x213 9 KB. Big one: 1000x710 53 KB

В принципе ничего особенного тут нет – это обычная плата расширения для установки четырех накопителей типа M.2. Интерфейс стандартный PCI-e x4 Gen4 или Gen3. 4 умножаем на 4 и как раз получаем 16. Тут все сходится. Куда только видеокарту ставить прикажете? Видимо это отсылка к теме 2020 играем без видеокарты.

Сама плата большая и крупная, а кроме этого у нее огромная система охлаждения с вентилятором. Кстати сам вентилятор смонтирован на плате, а не вместе с радиатором и этому есть объяснение.

450x322 20 KB. Big one: 1000x715 73 KB

Здесь мы видим четыре слота для установки накопителей и монтажные отверстия. Именно поэтому в комплекте с материнской платой можно было заметить такое большое количество квадратиков двухстороннего скотча и комплектов креплений для накопителей M.2.

реклама

Питание подается только с интерфейса PCI-e, но его должно хватить. С обратной стороны платы ничего нет, кроме тех самых монтажных втулок.

450x306 16 KB. Big one: 1000x681 55 KB

Сверху конструкцию закрывает огромный алюминиевый радиатор с отверстием под турбину вентилятора. Турбина нужна затем, что радиатор полый внутри, и там проходят вдоль небольшие ребра, которые должны продуваться вентилятором. Таким образом получается большая поверхность теплоотвода, нежели он бы был монолитным.

300x204 7 KB. Big one: 1000x681 59 KB 300x204 8 KB. Big one: 1000x681 65 KB

С обратной стороны находятся четыре терморезинки для контакта с накопителями. Изначально они заклеены защитной пленкой. Этот адаптер является главной особенностью устройства. В остальном сама плата сильно напоминает ASUS ROG Strix B550-E Gaming (Wi-Fi), пусть и с небольшими отличиями.

реклама

Дизайн и особенности платы

Перед нами обычная плата формата ATX. Ни с какого края не урезана, не обрезана. Габариты устройства классические и составляют 305 х 244 мм. Разумеется, она похожа и на ASUS ROG Strix B450-E Gaming, и на ASUS ROG Strix X570-E Gaming.

450x407 31 KB. Big one: 1000x905 121 KB

Конечно, когда начинаешь вглядываться, то видишь больше линий питания процессора, два коннектора дополнительного питания вместо одного, радиаторы на накопителях M.2 и в целом более массивные радиаторы для лучшего охлаждения.

Текстолит черный, поверхность матовая, принтов не очень много и все они хорошо сочетаются.

реклама

450x328 25 KB. Big one: 959x699 95 KB

С обратной стороны элементов практически нет, как и подсветки. Зато есть логотип ROG и название платы.

450x369 34 KB. Big one: 1000x819 136 KB

Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительные коннекторы ATX по схеме 24+8+4. Значит плата без проблем должна работать с топовыми процессорами.

450x268 26 KB. Big one: 1000x596 102 KB

реклама

И все же данная материнская плата позиционируется не для разгона, а как решение среднего уровня для геймеров. Однако даже с самыми прожорливыми процессорами она должна справится и даже немного разогнать их. Дабы коннектор питания не стал слабым звеном, здесь используется технология ProCool.

Дополнительные коннекторы питания расположены традиционно в левом верхнем углу. В собранной системе их подключать не очень удобно.

450x370 34 KB. Big one: 841x692 105 KB

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

450x225 29 KB. Big one: 1000x500 122 KB

реклама

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5100 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объем 128 Гб достигается путем установки четырех модулей по 32 Гб.

450x316 40 KB. Big one: 1000x703 147 KB

В подсистеме питания процессора мы видим 16 каналов (14+2) для ядер и cIOD. Система питания выглядит неплохо. Здесь используются знакомые транзисторные сборки Texas Instruments X95410, которые применялись, например, в Crosshair VIII HERO.

450x184 21 KB. Big one: 1000x408 78 KB

Еще на каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками.

Здесь используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP1405I. Он обеспечивает восемь фаз. Точно такой же используется в ASUS ROG Crosshair VIII HERO.

450x386 51 KB. Big one: 1000x857 189 KB

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются массивной системой охлаждения, которая состоит из двух радиаторов, соединенных между собой тепловой трубкой и вентилятора.

450x284 25 KB. Big one: 1000x632 93 KB

Роль пластикового кожуха, который закрывает разъемы задней панели выполняет боковой радиатор. Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины.

Оба устройства отводят тепло не только от транзисторных сборок, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жестко. Верхний крепятся двумя, а боковой четырьмя винтами.

Кроме всего прочего на боковом радиаторе внутри установлен маленький вентилятор. Он подключается к специальному разъему на материнской плате, а еще им можно управлять в BIOS.

300x195 10 KB. Big one: 1000x650 60 KB 300x195 8 KB. Big one: 1000x650 42 KB

Еще два радиатора отводят тепло от SSD накопителей типа M.2.

300x171 7 KB. Big one: 1000x570 38 KB 300x171 9 KB. Big one: 1000x570 61 KB

Оба радиатора также изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки, которые закрыты защитной пленкой. И последний радиатор находится на чипсете. Снова алюминиевый сплав и черный цвет, но здесь сверху есть небольшие украшения. Мы видим вставку с розовыми кантами и надписями: Republic Of Gamers, The Choice of Champions и Strix.

За надписью прячется окошко, которое просвечивается с обратной стороны. Кроме этого в середине радиатора есть полость, которая увеличивает площадь теплоотвода.

450x374 20 KB. Big one: 1000x832 69 KB

Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жестко. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

450x374 13 KB. Big one: 1000x832 43 KB

Под радиатором находится чипсет AMD B550. Характеристики его давно известны. Функционала в большинстве случаев хватает, но всегда можно что-то улучшить за счет дополнительных контроллеров. Кстати, здесь находится инженерный образец, который изготовлен на 52 неделе 2019 года.

450x450 39 KB. Big one: 1000x1000 152 KB

Портов SATA3 шесть штук, и они очень удобно выводятся вбок.

450x135 14 KB. Big one: 1000x299 44 KB

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 и разъем для интерфейса USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

450x331 32 KB. Big one: 1000x736 121 KB

Еще здесь можно увидеть колодку для интерфейса Thunderbolt и перемычка для сброса настроек BIOS – ClrCMOS. Далее по нижнему краю следуют две колодки USB 2.0, два 4-pin коннектора для вентилятора, контакты для термистора, один разъем для подключения обычной RGB ленты и один для адресной.

450x258 31 KB. Big one: 1000x574 124 KB

В левой части по нижнему краю находится двойной семи-сегментный индикатор, колодка для подключения передней аудиопанели и разъем S/PDIF Out.

450x186 26 KB. Big one: 1000x414 98 KB

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь находится звуковой кодек Realtek ALC S1220A, который закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX и несколько электролитических конденсаторов. Операционных усилителя два: Texas Instruments R4580I и OPA1688.

450x278 33 KB. Big one: 1000x618 122 KB

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Практически за разъемами задней панели распаян сетевой контроллер Intel I225-V стандарта 2.5G. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

450x397 48 KB

На этой плате мы видим пять слотов расширения. Три PCI-e x16 и два PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено.

450x397 48 KB. Big one: 1000x883 175 KB

Верхние два слота PCI-e x16 обрамляются стальной пластиной. Линии к ним поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом. Есть поддержка SLI и CrossFire. Батарейка находится над вторым слотом PCI-e x16.

Для установки накопителей типа M.2 предусмотрено два порта. Оба поддерживают режим PCI-e x4 и SATA. Верхний получает линии от процессора, а нижний от чипсета.

450x288 43 KB. Big one: 1000x639 177 KB

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

450x153 17 KB. Big one: 1000x339 69 KB
  • Два разъема USB 2.0;
  • Четыре разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2 (один Type-C);
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI 1.4a;
  • Два вывода для антенн;
  • Кнопка BIOS FlashBack.

Беспроводной модуль представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX200. Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы. Мне не показалось, что чего-то не хватает или каких-то портов. Здесь, на мой взгляд, золотая середина.

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
Поддерживаемые процессоры Настольные процессоры семейства AMD Ryzen 3000 и 5000-серии без встроенной графики, APU Ryzen 4000 серии (только Zen2). APU AMD Ryzen 3000-серии официально не поддерживаются
Шина процессор-чипсет PCI-e x4 Gen3
Системная логика AMD B550
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5100 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen3 (х16+x0 или х8+x8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (х4);
2 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – AMD B550; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (AMD Ryzen 3000/5000);
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (AMD B550)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V
Аудио Realtek ALC S1220A– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (AMD B550)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (AMD Ryzen 3000);
4 x USB 3.2 Gen1 (AMD B550)
USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen2 (AMD Ryzen 3000)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x DP;
5 x USB 2.0 (1x Type-C для звука);
2 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. Out
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии ROG.

Функции интеллектуального разгона тут нет, но есть пара предустановок и возможность включения XMP профиля. Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке. Еще плата корректно ведет себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X (3600 / 4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B550-XE Gaming Wi-Fi, версия BIOS 1401;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT 16 Гбайт (2110 / 2360 / 16000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 981 1 Tбайт;
  • Блок питания: AeroCool Aero Bronze 750 (750 Вт).

Тестирование

Сборка системы не вызывает никаких сложностей, все проходит легко и просто. Единственная проблема, которая может возникнуть, и я сам как-то раз столкнулся – отсутствие драйверов в некоторых сборках Windows 10 для сетевого адаптера Intel I225-V.

Что касается подсветки, то она реализована очень удачно.

Система запустилась, BIOS я сразу же обновил до последней актуальной версии.

Теперь можно посмотреть на все компоненты через утилиты.

450x317 46 KB. Big one: 1203x848 292 KB

Можно заметить, что материнская плата немного завышает напряжение. На мой взгляд, подобным образом алгоритм автоматики перестраховывается. На практике я бы, заметив такое, сразу поставил частоты и напряжение вручную до оптимальных значений.

450x321 46 KB. Big one: 1139x813 265 KB

Процессор я уже немного протестировал и нашел эти оптимальные значения: 4.3 ГГц при 1.3 В. Система заводится даже на 4.6 ГГц и проходит все тесты, за исключением Prime95. Оперативная память тоже неплохо разгоняется.

450x448 58 KB. Big one: 803x800 174 KB

Я решил сильно не загонять модули. Да, они могут взять CL14 на частоте 3800 МГц, но нужно задирать напряжение. Решил сильно его не повышать и ограничиться таймингами 16-16-16-32. Главное, зафиксировать частоту FCLK на отметке 1900 МГц, чтобы не слетал делитель 1:1.

Теперь оценим несколько тестов, которые проводились на открытом стенде при комнатной температуре 22°C.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x277 33 KB. Big one: 931x573 125 KB

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

450x432 40 KB. Big one: 539x518 59 KB

Crystal Disk Mark 7.0.0:

450x324 40 KB

Дальше я осмотрел модель ASUS при помощи тепловизора. Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования Prime95.

450x300 34 KB. Big one: 960x640 91 KB

Кстати, за все время использования вентилятор, установленный внутри радиатора, даже не включился. Я включил его случайно в BIOS, когда включил все вертушки на максимум.

450x300 32 KB. Big one: 960x640 86 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой SupremeFX S1220A (Realtek). Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x164 21 KB. Big one: 608x222 37 KB

24 бит, 192 кГц

450x164 20 KB. Big one: 608x222 37 KB

Заключение

ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi – крутая и необычная системная плата. Основной ее особенностью является комплектная карта расширения ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4. Это специальный адаптер для установки четырех накопителей M.2 PCI-e Gen4, который может быть использован как на платформе AMD, так и на платформе Intel. Такая карта продается отдельно и стоит более 5 000 рублей. Понятно, что такое устройство существенно повлияло на стоимость материнской платы.

Однако непонятно, зачем в домашних условиях обладать таким производительным массивом из накопителей. Да, цены на них постоянно снижаются. Однако четыре накопителя даже по 1 Тбайт обойдутся недешево, при этом придется смириться с мыслью, что слота PCI-e x16 Gen4 у вас фактически не будет. И как при этом делать Gaming? Установить видеокарту в нижний слот PCI-e x4 Gen3? Опять же, если б чипсет AMD B550 обеспечивал два полноценных слота PCI-e x16 Gen4 по 16 полноценных линий, то этих вопросов бы не стояло, а так получается или гейминг или файлохранилище. Давайте представим это именно так: производитель просто предоставил нам выбор, а мы сами распорядились устройством на свое усмотрение.

Самое главное – это то, что сама по себе модель отличная. У нее хороший функционал и без этой дополнительной карты. Она и так обладает всеми современными интерфейсами и уж один накопитель M.2 PCI-e x4 Gen4 на нее точно можно установить, и даже можно поставить второй M.2 PCI-e x4 Gen3. И без особых усилий можно поставить две видеокарты, хотя сейчас с учетом цен на новинки это мало кому интересно.

Отличная подсистема питания хорошо подходит для разгона процессоров. Продуманная система охлаждения демонстрирует отличные показатели температуры в нагрузке. Для тех, кому этого недостаточно, есть маленький вентилятор, который решает все вопросы с околосокетным охлаждением. Все на плате сделано отлично, а лично мне не хватило на устройстве такого уровня кнопки включения и Reset, но это уже мелочи.

Таким образом ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi – отличное устройство само по себе даже без учета адаптера ASUS Hyper M.2 x16 Gen 4.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование материнскую плату ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus socket am4 wildchaser atx rog gaming strix ryzen 7 3700x amd b550 asus rog strix b550-xe gaming wifi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-XE Gaming WiFi
+
Mafia Remastered: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
57
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
10
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
27

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 45
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 27
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

32 смартфона Xiaomi 2019-2020-х годов получат финальную прошивку MIUI 12.5 – сроки и полный список
+
Дефицит GPU достиг пика - из продажи исчезли даже GTX 1650 Super/RX 5500XT, неэффективные в майнинге
103
Космический аппарат Juno зарегистрировал радиосигнал с Юпитера
16
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
31
Названы самые загружаемые игры для PlayStation 4 и PlayStation 5 в 2020 году
1
Расширение серии GeForce RTX 30 под угрозой — NVIDIA заморозила новые модели Ti и Super
62
NVIDIA и AMD рассказали, когда видеокарты вернутся в магазины – сроки и новая ценовая политика
29
Ралли биткоина может закончиться — ситуация на рынке приближает второе падение
6
США создали еще одну замену российскому двигателю РД-180
157
AMD и NVIDIA поведали о мерах борьбы с дефицитом GPU - цены продолжат расти, а ситуация не изменится
61
AMD рассказала о процессорах и видеокартах следующего поколения – Zen4, DDR5, 5-нм и новый сокет AM5
50
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
117
25% налог Трампа на видеокарты - новая причина роста цен
17
WhatsApp утверждает, что не может читать персональную переписку
10
Озвучены сроки следующих поставок PlayStation 5 – в некоторых странах консоль доступна уже сегодня
+
AMD Ryzen 7 5800 можно легко разблокировать до 5800X
12
Windows Central показали внешний вид радикального обновления дизайна Windows 10 Sun Valley
13
RTX 3060 с 12Gb по рекомендованной цене 31800 руб ожидается в феврале
47
Samsung 980 Pro SSD показал чудеса скорости в дуэте с платой MSI Z490-A PRO и CPU Rocket Lake-S
71
MSI поделилась информацией о стоимости материнских плат на базе чипсета Z590
22

Сейчас обсуждают

dinkyjs30
02:45
ЧТо такое XSS? Это Xbox one SLim ? ИЛи это последний Xbox Series ?
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
Slow Mo
02:43
45млн безработных в США,чем-то кормить надо,долги растут,так что еще неизвестно как поступит новый презик
25% налог Трампа на видеокарты - основная причина роста цен, а не майнинг
dinkyjs30
02:39
А как понять, что продавец на Авито продает не перегретую видеокарту? Осмотр и проверка покажут, что она перегрета? 2. Что аткое "скачуха" ?
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
II-V-I
02:37
Можно приклеить прицел в центр
Скрыться от веб-камеры ноутбука не получится — Samsung уже переносит ее под дисплей
Slow Mo
02:36
Как уже все заметили уже не катит девиз -рыночек все порешает,Частенько в разных уголках мира и настоящие войны устраивают капиталисты ,что бы выскочки(гос-ва) не сильно возбухали,Кстати ВВП тоже гл...
25% налог Трампа на видеокарты - основная причина роста цен, а не майнинг
xenomorph1024
02:35
Возненавидел такой класс устройств как смартфон еще в 2007 году, когда жопс представил первый ипхон. Ненависть к огрызку у меня распространилась и на андроеды и на любой пальцетык, поэтому я принципиа...
Reuters: Xiaomi попала в чёрный список США
dinkyjs30
02:34
А какой гарантийный срок дают продавцы этих вк на Али?
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
dinkyjs30
02:33
А чем можно регулировать трехпиновые вентиляторы? С помощью прог (SpeedFan , EasyTune , Argus Monitor, HWMonitor) ?
Собираем игровой ПК на единственной видеокарте, до которой не дотянулись жадные руки майнеров
itmanager85
02:19
3060 вроде до 2070S - не дотягивает, по цене разве что .. :D
ASUS представила видеокарту ROG STRIX GeForce RTX 3060
Тролль Толстый
02:19
маркетолух? диагноз ясен, чтоб ты сдох маркетолух )
В 2021 году видеокарты NVIDIA ощутимо подорожают – MSI и Asus поднимут цены на 25% и выше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем