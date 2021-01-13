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Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров

Тест процессоров (Core i3-7100 – i7-10700K, Athlon 240GE – Ryzen 7 3800XТ) в разрешении 1920х1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет проведено сводное тестирование четырех поколений процессоров в игре Cyberpunk 2077.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Системные требования

Минимальные системные требования:

  • Операционная система: Windows 7, 8.1 и 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 780 3 Гбайт или AMD Radeon RX 470 4 Гбайт.

Рекомендуемые системные требования:

  • Операционная система: Windows 10 (64-битная версия).
  • Процессор: Intel Core i7-4790 или AMD Ryzen 7 2700X.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 70 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6 Гбайт или AMD Radeon Radeon RX 590 8 Гбайт.
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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1.0.6.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 80.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Глубина резкости - включена.
    • Блики - включены.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Улучшенное освещение геометрии лиц - включено.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество объектов для локальных теней - высокое.
    • Качество локальных теней - высокое.
    • Диапазон каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение каскадных карт теней - высокое.
    • Разрешение дальнгих теней - высокое.
    • Разрешение объемного тумана - высокое.
    • Качество объемных облаков - высокое.
    • Максимум динамических декалей - высокий.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество подповерхностного рассеивания - высокое.
    • Рассеянное затенение - высокое.
    • Точность цветопередачи - высокая.
    • Качество отражений в зеркалах - высокое.
    • Уровень детализации - высокий.
    • Трассировка лучей - выключена.
    • Отражения с трассировкой лучей - выключены.
    • Тени с трассировкой лучей - /выключены.
    • Освещение с трассировкой лучей - выключено.
    • DLSS 2.0 - выключено.
    • Постоянный FidelityFX CAS - выключен.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров

1920х1080

Разгон Номинал Разгон Номинал Разгон Номинал 1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

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Теги

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