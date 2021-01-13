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Вступление

Хоть мировая обстановка и вынуждает производителей вносить корректировки в анонсы и презентации продуктов, они не перестают радовать нас новинками. Компания ASUS не осталась в стороне, представив ряд новых моделей в рамках выставки CES 2021.

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Уже традиционно производитель активно обновляет модельный ряд, поддерживая актуальность используемых компонентов. И вслед за выходом новых поколений центральных процессоров следует их логичное появление в обновленных моделях ASUS.

Не стали исключением и современные ультрабуки из линейки ZenBook, сердцем которых стало одиннадцатое поколение процессоров Intel Core. Вчера мы рассказали о новинках серии ASUS ROG, теперь же помимо первых обратим внимание на TUF Gaming.

ASUS ZenBook Duo UX482

В первую очередь отметим среди новинок ультрабук для профессиональной работы с мультимедийными задачами, отличающийся уникальным конструктивом – ASUS ZenBook Duo UX482.

Это 14-ти дюймовый ультрабук с дополнительным 12.6" дисплеем перед клавиатурой. Мы уже изучили в лаборатории первое поколение ZenBook Duo, и получив положительный отклик от пользователей разработчики предложили второе.

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Главное конструктивное обновление – подъемный механизм дополнительного дисплея ScreenPad+, позволяющий обеспечить дополнительный доступ воздуха к системе охлаждения и разместить сам дисплей под более удобным углом к пользователю.

Толщина корпуса составляет всего 1.69 см при массе 1.6 кг. Оба дисплея поддерживают сенсорное управление. Основной обладает 100% покрытием sRGB и сертификацией Pantone. Его уровень подсветки заявлен как 400 нит.

Обе матрицы выполнены на базе IPS с разрешением Full HD. Вариантов применения устройств такого формата достаточно много, и в первую очередь приоритет отдается параллельному выполнению нескольких задач сразу.

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Например, пользователи смогут размещать на дополнительном экране панели инструментов, заметки или дополнительные приложения. А можно просто расширить рабочую зону, объединив дисплеи в один.

Новинки ASUS ZenBook Duo будут оснащены процессорами Intel Core i5 или i7 поколения Tiger Lake. Для работы с графикой выбрана новая дискретная графика NVIDIA GeForce MX450. Объем оперативной памяти может достигать 16 Гбайт.

За обеспечение энергией всех компонентов отвечает аккумулятор на восемь ячеек суммарной емкостью 72 Вт*ч.

ASUS TUF Gaming Dash F15

Второй новинкой стал игровой ноутбук из бюджетной линейки TUF Gaming. Он выпущен под названием ASUS TUF Gaming Dash F15 и внимательный пользователь узнает в нем представителя более дорогой линейки ROG Zephyrus.

Так и есть, новинка построена на шасси уже знакомого ноутбука, но в данном случае корпус выполнен из пластика.

Компания ASUS продолжила стремление к компактности без компромиссов и предложила мобильное игровое решение в бюджетном сегменте. Корпус сертифицирован по военному стандарту прочности MIL-STD-810H.

Верхняя крышка получила новый дизайн оформления, выполненный в минималистичном стиле. В качестве украшений только логотип линейки и крупные буквы TUF, расположенные вертикально.

Диагональ дисплея составит 15.6 дюйма, разрешение – Full HD. При этом заявлены два варианта панелей, отличающихся частотой обновления и скоростью отклика – 144 Гц с 25 мс и 240 Гц с 3 мс.

Концепция корпуса сохранилась от уже существующей модели, зато внутренние компоненты обновились полностью. Новинка получит новые процессоры Intel Core i5 или i7 поколения Tiger Lake H.

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За обработку видео будут отвечать дискретные видеокарты вплоть до NVIDIA GeForce RTX 3070. А суммарный объем оперативной памяти может достигать 32 Гбайт. Используется память DDR4-3200.

С этой моделью в линейке TUF Gaming появляется поддержка зарядки мощностью до 100 Вт по стандарту Power Delivery через порт USB-C Thunderbolt 4. Полноразмерный адаптер питания будет обладать мощностью 180 или 200 Вт. А емкость аккумулятора составит 76 Вт*ч.

Заключение

Интересно наблюдать, как компания ASUS развивает параллельно несколько направлений ноутбуков, иногда перенося разработки и технологии из одной линейки в другую. Например, концептуальные ноутбуки с двумя дисплеями есть в сегменте игровых моделей и уже обновились до второго поколения в рамках серии ZenBook. Несмотря на то, что они относятся к сегменту достаточно дорогих моделей, продажи оказались неплохими. А значит, пользователи положительно оценили такой формат устройств.

При обновлении линейки TUF Gaming разработчики тоже воспользовались хорошо зарекомендовавшей себя конструкцией и предложили в сегменте бюджетного гейминга компактную и достаточно мобильную модель. Есть все шансы, что новинка лишь укрепит позиции ноутбуков TUF Gaming на рынке.

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Впрочем, о конечных результатах можно будет судить только по реальным продажам. А мы с радостью расскажем нашим читателям больше, когда новинки попадут к нам на тестирование.

Алексей Пащук