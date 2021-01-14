Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)

БП Dark Power Pro 12 сертифицирован по стандарту 80 Plus Titanium и предназначен для игровых систем высшего ценового сегмента.
+
RTX 3060 Ti в Ситилинке - смотри ЦЕНУ
RTX 3090 появились в продаже, но цены выросли
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
<b>RX 6900XT Sapphire - дороже 150 т.р.</b>

Оглавление

Вступление

Флагманская модель для любой «электронной» компании – продукт не только коммерческий, но и имиджевый. Именно в этом сегменте производители стремятся продемонстрировать весь свой потенциал, применяя новые технологии и оригинальные дизайнерские решения. При этом рыночная доля таких устройств ничтожна мала, а разработка – затратна, так что очень немногие из них имеют шансы «отбиться» и принести прибыль. Тем не менее именно флагманы привлекают наибольшее внимание прессы и энтузиастов, определяют направление развития индустрии и помогают продавать другие – более доступные – продукты.

реклама

Блоки питания – не исключение. «Выгодных» моделей, которые обеспечивают высокие характеристики при умеренной стоимости, на этом рынке хватает, однако всегда остается прослойка покупателей, которым необходимо только «самое-самое» без учета ценника. Сегодня мы рассмотрим именно такое бескомпромиссное устройство, предназначенное для самых дорогих и производительных домашних систем.

Dark Power Pro 12 это новая топовая линейка be quiet! – немецкого производителя, известного высококлассными БП верхнего ценового сегмента. Получается эдакий «флагман в квадрате» – и это особенно интересно. В серию входят два блока мощностью 1200 и 1500 Вт, оба они выполнены по полностью модульной схеме, сертифицированы по стандарту 80 Plus Titanium и снабжены фирменной 10-летней гарантией. Сегодня мы рассмотрим младшее решение, оценим его характеристики в тестах и сравним с наиболее совершенными моделями других компаний.

Упаковка и комплектация

Dark Power Pro 12 – один из самых крупных блоков питания формата ATX, неудивительно, что и коробка этого устройства оказалась совсем не маленькой. Около 7 кг «живого веса» - перед поездкой в магазин я настоятельно рекомендую вам запастись вместительной сумкой с удобными ручками.

500x288 29 KB. Big one: 1000x575 104 KB
анонсы и реклама
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта

Интересно, что существенную часть массы упаковки – составляет… картон! Пустая коробка весит почти 2 кг. Производитель не поскупился – проклеенные многослойные стенки напоминают по плотности и фактуре обложку роскошного фолианта.

Надёжность упаковки – соответствующая. Помимо жестких стенок коробки сохранность блока обеспечивают вставки из упругого вспененного пластика. В дополнение корпус устройства обернут в ткань. Под кабели и элементы комплекта поставки выделена специальная коробочка (справа).

450x328 36 KB. Big one: 1000x729 127 KB

В комплект входят инструкция, кабель питания и крепежные винты (двух видов) – это стандартный набор, а вот дальше начинаются приятные «бонусы».

Таковыми являются плотные матерчатые ленты с застежками-липучками (их удобно использовать для фиксации проводов при сборке системы), одноразовые пластиковые стяжки и специальные «гребешки», которые необходимы для того, чтобы фирменные многожильные провода be quiet! не разлохмачивались на сгибах.

реклама

450x376 63 KB. Big one: 1000x835 236 KB

Самый интересный элемент набора – панель для слота расширения с клавишей OC Key. К сожалению, она предназначена не для разгона блока питания - это по-прежнему что-то из области форумного юмора. С помощью переключателя Dark Power Pro 12 можно перевести в специальный оверклокерский режим: при этом все «виртуальные» каналы 12 В (а их у этого блока сразу шесть!) объединяются в могучую единую линию 12В с токоотдачей на уровне 100 А.

Честно говоря, смысл этой технологии так и остался для меня загадкой. Зачем было «нарезать» линию, а затем давать пользователю возможность «склеить» её обратно? Очевидно, производитель руководствовался соображениями безопасности. Никаких существенных отличий по уровню КПД и качеству стабилизации в разных режимах отмечено не было, так что OC Key можно замкнуть при установке блока с помощью перемычки (она также входит в комплект) и забыть об этой системе раз и навсегда.

Итак, Dark Power Pro 12 отлично упакован и снабжен всем необходимым – как и подобает настоящему флагману. Взглянем на само устройство.

Внешний вид и особенности конструкции

Для начала – о размерах блока. Длина корпуса составляет 200 мм – это на 60 мм больше, чем у стандартных моделей, полностью соответствующих спецификациям стандарта ATX. Немалая разница – этот момент обязательно стоит учитывать при покупке. Впрочем, DPP12 ориентирован на сверхмощные системы, которые собираются в просторных корпусах, где для такого «лимузина» будет достаточно места.

450x436 86 KB. Big one: 900x871 317 KB

Дизайн устройства оказался интересным, но не броским. Корпус собран из толстых алюминиевых панелей с оригинальной шероховатой текстурой, решетка вентилятора закрывает всю его верхнюю стенку.

Смотрится очень солидно, к качеству сборки и покраски невозможно предъявить и малейших претензий. Из-за оригинальной формы решетки под определенными углами кажется, что это БП с пассивной системой охлаждения без вентилятора.

450x516 94 KB. Big one: 785x900 239 KB

Но это не так – крупная 140 мм вертушка установлена очень необычно. Она закреплена на длинных штангах, которые отходят от шпинделя вертикально вниз, «прошивают» плату преобразователя и привинчиваются к нижней стенке корпуса.

450x314 38 KB. Big one: 900x627 102 KB

Благодаря этому производитель обошелся без перемычек и рамки, которые затрудняют движение потоков воздуха. Вопросам аэродинамики здесь, вообще, было уделено огромное внимание: оцените форму пластины, окружающей вентилятор. В ней сделаны специальные углубления, которые помогают крыльчатке более эффективно забирать воздух.

Сама вертушка - это собственная разработка be quiet! Silent Wings 3 c фирменными «рифлёными» лопастями. Реальный диаметр крыльчатки составят 132 мм, в конструкции использован высококлассный гидродинамический подшипник.

500x282 33 KB. Big one: 1000x564 105 KB

реклама



Блок выполнен по полностью модульной схеме. Под разъемы для подключения шнуров отведена вся задняя панель корпуса: во-первых, коннекторов попросту очень много, во-вторых, производитель постарался разместить их на некотором расстоянии друг от друга - для удобства сборки.

На обратной стороне корпуса расположена массивная клавиша питания и разъем для подключения сетевого шнура. Обратите внимание – этот элемент конструкции также оказался крупнее, чем у стандартных БП, производитель использует не привычный коннектор С14, а более надежный С20, рассчитанный на силу тока до 16 А.

Рассмотрим заявленные мощностные характеристики. Как уже отмечалось выше, магистраль 12 В у этой модели может работать в двух режимах.

В первом случае она представляет собой единую линию с токоотдачей на уровне 100 А, во втором – разделяется на 6 «виртуальных» каналов (при этом сила тока на четырёх из них ограничена на уровне 35 А, а еще на двух – на уровне 40 А, максимальная суммарная нагрузка – та же, что и в предыдущем случае, 100 А).

450x84 17 KB. Big one: 997x187 54 KB

реклама

Сила тока на линиях 3.3 и 5 В ограничена на уровне 25 А, их суммарная мощность может достигать 150 Вт.

Заглянем внутрь корпуса блока, чтобы полюбоваться на сверхмощный преобразователь питания, сертифицированный по стандарту 80 Plus Titanium.

500x468 89 KB. Big one: 1200x1122 383 KB

Для того, чтобы добиться столь высокой эффективности, производитель выбрал наиболее сложную и дорогую в реализации схему Full Bridge + LLC + SR + DC/DC (полный мост с LLC-конвертером, синхронным выпрямителем и DC-DC-преобразователями для линий 3.3 В и 5 В) и применил полностью цифровое управление преобразователем. На входе установлен полноценный EMI-фильтр. Суммарная ёмкость фильтрующих конденсаторов «на выходе» достигает 1630 мКф (для модели мощностью 1200 Вт). Качество сборки и пайки можно назвать образцовым. В конструкции используются исключительно качественные высокотемпературные (105 С) конденсаторы производства японских компаний Nippon Chemi-Con и Nichicon.

Все подключаемые кабели блока выполнены в виде шнуров из отдельных жил, каждая из которых имеет собственную двойную изоляцию. Для питания материнской платы и процессора предназначены составные коннекторы ATX-Mainboard 20+4-pin и пара CPU 4+4-pin (а значит, блок отлично подойдет для использования в наиболее «прожорливых» системах с многоядерными процессорами Intel и AMD класса HEDT). Для подключения видеокарт предлагается использовать сразу 10 разъемов PCI-e – к вашим услугам любые связки SLI и CrossFireX, которые только можно представить. Кабели для новых видеокарт Nvidia Ampere производитель обещает добавить в комплект поставки в ближайшее время.

реклама

500x431 59 KB. Big one: 1000x862 177 KB

Для подключения периферии предлагается использовать 16 разъемов SATA и 2 Molex (также в комплект входят два переходника Molex – FDD, которые могут пригодиться для подключения некоторых специфических плат расширения).

Оценить длину шнуров и расположение разъемов вы можете на следующей схеме.

447x500 46 KB. Big one: 1041x1165 152 KB

Краткие технические характеристики

реклама

Наименование модели be quiet! Dark Power Pro 12 1200W
Заявленная мощность, Вт 1200
Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 1200
Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 100
Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Titanium
Габариты, мм 149 х 200 х 86 (+60 мм)
Типоразмер вентилятора 135 х 25
Модульная конструкция Да (полностью)
Разъемы 20+4-pin Mainboard;
2 х 4+4-pin CPU;
10 х 6+2-pin PCIe;
16 х SATA;
2 х Molex

450x339 98 KB. Big one: 900x677 387 KB

Конфигурация тестового стенда

  • Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;
  • Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;
  • Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2x8 Гбайт, двухканальный режим);
  • Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);
  • Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W;
  • Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;
  • Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;
  • Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

реклама

Методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

Блок питания был протестирован на реальной игровой системе с пределом потребления 1 кВт.

be quiet! Dark Power Pro 12 1200W

КПД
При разных уровнях нагрузки
%

реклама

Напомню, что «флагманский» стандарт 80 Plus Titanium требует от БП эффективности не менее 96% при средней нагрузке. В нашем тестировании это значение достигнуто не было, однако здесь необходимо учитывать особенность методики. Испытание проводится на реальной игровой системе, где КПД всегда оказывается чуть ниже, чем на «рафинированном» нагрузочном стенде.

Сомневаться, что в идеальных условиях DPP12 покажет требуемый результат, не приходится. Достаточно оценить «полку» эффективности в диапазоне от 400 до 800 Вт – показатель не опускается ниже 95%. Даже в наиболее «неудобных» режимах эта модель показывает результат не менее 93%, заметно превосходя аналоги с сертификатом 80 Plus Platinum. Результат просто заоблачный!

be quiet! Dark Power Pro 12 1200W

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
При разных уровнях нагрузки
В

Система стабилизации также заслуживает оценки «отлично». Отдельно отмечу точность настройки: у многих блоков напряжение на линии 12 В заранее заметно завышено – для того, чтобы после просадки показатель приходил к требуемому значению. Тут ситуация иная – что при минимальной, что при максимальной нагрузке напряжение отличается от эталонного всего на несколько сотых.

be quiet! Dark Power Pro 12 1200W

Скорость вращения вентилятора
При разных уровнях нагрузки
Об/мин

Мода на полупассивные системы охлаждения прошла. Сегодня даже производители флагманских блоков с высоким КПД все чаще отказываются от систем остановки вентилятора при низкой нагрузке. DPP12 – не исключение, вертушка стартует одновременно с включением блока.

Базовая скорость вращения составляет около 500 об/мин. Показатель сохраняется до нагрузки ~600 Вт, далее начинается плавный рост. При 1000 Вт скорость вращения чуть превышает 1000 об/мин.

be quiet! Dark Power Pro 12 1200W

Уровень шума
С расстояния 150 мм
При разных уровнях нагрузки
дБ

Благодаря аэродинамическим усовершенствованиям, описанным выше, фирменный 135 мм вентилятор работает очень тихо – не громче стандартной «стодвадцатки» на тех же оборотах. Расслышать блок можно, только начиная с нагрузки 750-800 Вт, до этого вентилятор работает почти бесшумно.

Впрочем, даже при максимальной нагрузке крыльчатка издает лишь еле заметный шелест, DPP12 точно не станет самым шумным компонентом в системе с энергопотреблением на уровне 1 кВт.

Сравнение результатов

Несмотря на высокие результаты в тестах, это сравнение не станет для Dark Power Pro 12 легкой прогулкой. В нашей подборке представлено сразу несколько «платиновых» флагманов ведущих производителей, например, Cooler Master V1200, Fractal Design Newton R3 1000W, Gigabyte XP1200M и ASUS ROG Thor 1200W.

Особый интерес представляет сравнение новинки с «титановыми» SilverStone ST1300-TI и SilverStone ST1500-TI, а также предыдущей «топ-моделью» be quiet! – Dark Power Pro 11 1200W, которая была представлена около пяти лет назад. Посмотрим, как далеко ушел прогресс за это время.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт
%

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 150 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

Устройства с сертификатом Platinum показывают в этом режиме КПД на уровне 89-90%. Результаты «титановых» блоков выше на 2-3%. Обратите внимание, как много среди флагманских моделей прошлых лет устройств с полупассивными СО, сегодня эта технология выглядит незаслуженно забытой.

Усложним задачу. 500 Вт - для «киловаттников» это ровно половина максимального потребления, а для нашего сегодняшнего героя – около 40%.

КПД при нагрузке 500 Вт
%

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 500 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

При среднем уровне нагрузки КПД блоков с сертификатом 80 Plus Titanium достигает 94-95%. В остальном в этом режиме все флагманы показывают равно хорошие результаты. Dark Power Pro 12 оказывается одним из лучших БП в подборке по качеству стабилизации и шумовым характеристикам.

Высокая нагрузка - 800 Вт (режим выбран, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста).

КПД при нагрузке 800 Вт
%

Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт
В

Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт
Об/мин

Уровень шума при нагрузке 800 Вт
С расстояния 150 мм
дБ

При высокой нагрузке отрыв устройств с сертификатом Titanium от платиновых аналогов увеличивается до 3-5%. Dark Power Pro 12 продолжает демонстрировать отличные результаты, закономерно оказываясь одним из лидеров теста.

Заключение

Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока.

Плюсы be quiet! Dark Power Pro 12 1200W

  • Чрезвычайно высокий КПД (93-95% в доступных режимах);
  • Почти идеальное качество стабилизации напряжений (в доступных режимах);
  • Отличные шумовые характеристики;
  • Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с несколькими видеокартами;
  • Полностью модульная конструкция;
  • Оригинальный внешний вид, надежная упаковка, богатый комплект поставки;
  • Высокое качество изготовления, отборная элементная база, 10-летняя гарантия.

Минусы блока питания:

  • Существенных минусов не выявлено.

Может не устроить:

  • Значительно увеличенная длина корпуса (+60 мм).

Итак, новый флагман немецкого производителя полностью оправдал ожидания. Устройство демонстрирует образцовые результаты в тестах, предлагает полный набор разъемов для мощной системы и может похвастать высочайшим качеством изготовления.

Единственным препятствием для покупки такого блока может стать его стоимость: рассмотренная сегодня 1200-ваттная модель оценивается в €389, 1500-ваттная еще дороже – €439. Впрочем, Dark Power Pro 12 рассчитаны на сборки с несколькими флагманскими видеокартами, где на питании экономить просто не принято.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

200x57 13 KB

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

обзор тест блоки питания лакс (наваху) be quiet! 1200 ватт be quiet! dark power pro 12 1200w dark power pro 12 1200w

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование блока питания be quiet! Dark Power Pro 12 1200W (80 Plus Titanium)
+
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS Radeon RX 590 в связке с процессором Ryzen 5 3600X
+
Репортаж с презентации ноутбуков ASUS на CES 2021
4
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
26
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
2
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
12

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 25
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений процессоров
13 января 2021 26


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел - игровой процессор, NFC и камера 64 Мп с новогодней скидкой 10%
12
Правило двух нулей: названа рублёвая цена GeForce RTX 3060
85
Новая GeForce RTX 3060 12 Гб продемонстрировала низкую производительность по завышенной цене
32
Inno3D рассекретила минимальную стоимость видеокарт GeForce RTX 3060 12 Гбайт
44
Лучшее предложение для владельцев GTX 1060 от NVIDIA — переход на RTX 3060
21
8 ядерный Ryzen 7 5800X ощутимо подешевел – скидки в магазинах РФ доходят до 9 000 рублей
49
Илон Маск больше не может претендовать на первое место Forbes
12
Samsung убирает зарядное устройство и наушники из линейки Galaxy S21
20
Samsung Galaxy S20 FE впервые подешевел: Exynos 990, IP68, NFC и 120-Гц экран со скидкой 4000 рублей
4
Palit привезла в Россию видеокарты GeForce RTX 3060 Dual и StormX
26
NVIDIA сообщила о стоимости и уровне производительности GeForce RTX 3060
48
Дефицит GPU достиг пика - из продажи исчезли даже GTX 1650 Super/RX 5500XT, неэффективные в майнинге
+
AMD на этой неделе представила новые настольные процессоры
28
Ралли биткоина может закончиться — ситуация на рынке приближает второе падение
3
32 смартфона Xiaomi 2019-2020-х годов получат финальную прошивку MIUI 12.5 – сроки и полный список
+
AMD показала видеокарты Radeon RX 6700 и RX 6500 - характеристики, сроки выхода и позиционирование
16
Microsoft выпустила январское обновление Windows 10 - исправлено несколько критических уязвимостей
13
NVIDIA может поднять цены на видеокарты на 30% – стоимость RTX 3070/3060 Ti в РФ продолжает расти
41
AMD и NVIDIA поведали о мерах борьбы с дефицитом GPU - цены продолжат расти, а ситуация не изменится
36
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
48

Сейчас обсуждают

Գրիշիկ Սահակյան
13:41
наверное компы нужны только для логина.... Ставить на них них.. нельзя... Человек сказал, что на восьмерке всё летает, а 10-ка тупит. Я сис админ, весь домен у меня из-за 10-ки глюкнутый. Замонался ве...
Почему я перешел с Windows 10 на Windows 8.1 на компьютере средней мощности в 2019 году
Գրիշիկ Սահակյան
13:36
человек писал 2 года назад.....
Почему я перешел с Windows 10 на Windows 8.1 на компьютере средней мощности в 2019 году
Sergei Tachenov
09:54
Эта дыра не сквозная, просто выемка. Всё там закрыто. Тянет внутрь именно через боковые фильтры, это отлично чувствуется.
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S2
NOFX
01:41
Не плачь малыш и в твой дурдом завезут моноблоки на целероне 11-поколения :))
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
Ry Zen
01:41
Не гони. Рокстар не топ теперь.
Видео: CD Projekt извинилась за состояние Cyberpunk 2077 и обещает множественные патчи и улучшения в течение года
NOFX
01:38
:))) уговорил
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
NOFX
01:36
Ну тут собственно через огромную лупу вроде как и виден кусочек интеллекта. В залупе правда :)
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
VRoman
01:35
Так копировать не из чего ещё. Встроек с RDNA2 ещё не было, их приходится делать с нуля. А вот вегу они как раз и пустили под копирку.
У AMD достаточно ресурсов, чтобы внедрить графику RDNA в мобильные процессоры
NOFX
01:32
20 лет почти
Достижения Intel Core i9-11900K в ряде игр пока не впечатляют — Ryzen 5 5600X оказывается быстрее
safus
01:31
мой основной комп не работает настролько тихо, тратит гораздо больше энергии и не включен 24/7. А есть необходимость хотя бы в последнем.
Мой домашний сервер на базе ноутбука
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем