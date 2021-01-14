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Вступление

Флагманская модель для любой «электронной» компании – продукт не только коммерческий, но и имиджевый. Именно в этом сегменте производители стремятся продемонстрировать весь свой потенциал, применяя новые технологии и оригинальные дизайнерские решения. При этом рыночная доля таких устройств ничтожна мала, а разработка – затратна, так что очень немногие из них имеют шансы «отбиться» и принести прибыль. Тем не менее именно флагманы привлекают наибольшее внимание прессы и энтузиастов, определяют направление развития индустрии и помогают продавать другие – более доступные – продукты.

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Блоки питания – не исключение. «Выгодных» моделей, которые обеспечивают высокие характеристики при умеренной стоимости, на этом рынке хватает, однако всегда остается прослойка покупателей, которым необходимо только «самое-самое» без учета ценника. Сегодня мы рассмотрим именно такое бескомпромиссное устройство, предназначенное для самых дорогих и производительных домашних систем.

Dark Power Pro 12 это новая топовая линейка be quiet! – немецкого производителя, известного высококлассными БП верхнего ценового сегмента. Получается эдакий «флагман в квадрате» – и это особенно интересно. В серию входят два блока мощностью 1200 и 1500 Вт, оба они выполнены по полностью модульной схеме, сертифицированы по стандарту 80 Plus Titanium и снабжены фирменной 10-летней гарантией. Сегодня мы рассмотрим младшее решение, оценим его характеристики в тестах и сравним с наиболее совершенными моделями других компаний.

Упаковка и комплектация

Dark Power Pro 12 – один из самых крупных блоков питания формата ATX, неудивительно, что и коробка этого устройства оказалась совсем не маленькой. Около 7 кг «живого веса» - перед поездкой в магазин я настоятельно рекомендую вам запастись вместительной сумкой с удобными ручками.

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Интересно, что существенную часть массы упаковки – составляет… картон! Пустая коробка весит почти 2 кг. Производитель не поскупился – проклеенные многослойные стенки напоминают по плотности и фактуре обложку роскошного фолианта.

Надёжность упаковки – соответствующая. Помимо жестких стенок коробки сохранность блока обеспечивают вставки из упругого вспененного пластика. В дополнение корпус устройства обернут в ткань. Под кабели и элементы комплекта поставки выделена специальная коробочка (справа).

В комплект входят инструкция, кабель питания и крепежные винты (двух видов) – это стандартный набор, а вот дальше начинаются приятные «бонусы».

Таковыми являются плотные матерчатые ленты с застежками-липучками (их удобно использовать для фиксации проводов при сборке системы), одноразовые пластиковые стяжки и специальные «гребешки», которые необходимы для того, чтобы фирменные многожильные провода be quiet! не разлохмачивались на сгибах.

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Самый интересный элемент набора – панель для слота расширения с клавишей OC Key. К сожалению, она предназначена не для разгона блока питания - это по-прежнему что-то из области форумного юмора. С помощью переключателя Dark Power Pro 12 можно перевести в специальный оверклокерский режим: при этом все «виртуальные» каналы 12 В (а их у этого блока сразу шесть!) объединяются в могучую единую линию 12В с токоотдачей на уровне 100 А.

Честно говоря, смысл этой технологии так и остался для меня загадкой. Зачем было «нарезать» линию, а затем давать пользователю возможность «склеить» её обратно? Очевидно, производитель руководствовался соображениями безопасности. Никаких существенных отличий по уровню КПД и качеству стабилизации в разных режимах отмечено не было, так что OC Key можно замкнуть при установке блока с помощью перемычки (она также входит в комплект) и забыть об этой системе раз и навсегда.

Итак, Dark Power Pro 12 отлично упакован и снабжен всем необходимым – как и подобает настоящему флагману. Взглянем на само устройство.

Внешний вид и особенности конструкции

Для начала – о размерах блока. Длина корпуса составляет 200 мм – это на 60 мм больше, чем у стандартных моделей, полностью соответствующих спецификациям стандарта ATX. Немалая разница – этот момент обязательно стоит учитывать при покупке. Впрочем, DPP12 ориентирован на сверхмощные системы, которые собираются в просторных корпусах, где для такого «лимузина» будет достаточно места.

Дизайн устройства оказался интересным, но не броским. Корпус собран из толстых алюминиевых панелей с оригинальной шероховатой текстурой, решетка вентилятора закрывает всю его верхнюю стенку.

Смотрится очень солидно, к качеству сборки и покраски невозможно предъявить и малейших претензий. Из-за оригинальной формы решетки под определенными углами кажется, что это БП с пассивной системой охлаждения без вентилятора.

Но это не так – крупная 140 мм вертушка установлена очень необычно. Она закреплена на длинных штангах, которые отходят от шпинделя вертикально вниз, «прошивают» плату преобразователя и привинчиваются к нижней стенке корпуса.

Благодаря этому производитель обошелся без перемычек и рамки, которые затрудняют движение потоков воздуха. Вопросам аэродинамики здесь, вообще, было уделено огромное внимание: оцените форму пластины, окружающей вентилятор. В ней сделаны специальные углубления, которые помогают крыльчатке более эффективно забирать воздух.

Сама вертушка - это собственная разработка be quiet! Silent Wings 3 c фирменными «рифлёными» лопастями. Реальный диаметр крыльчатки составят 132 мм, в конструкции использован высококлассный гидродинамический подшипник.

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Блок выполнен по полностью модульной схеме. Под разъемы для подключения шнуров отведена вся задняя панель корпуса: во-первых, коннекторов попросту очень много, во-вторых, производитель постарался разместить их на некотором расстоянии друг от друга - для удобства сборки.

На обратной стороне корпуса расположена массивная клавиша питания и разъем для подключения сетевого шнура. Обратите внимание – этот элемент конструкции также оказался крупнее, чем у стандартных БП, производитель использует не привычный коннектор С14, а более надежный С20, рассчитанный на силу тока до 16 А.

Рассмотрим заявленные мощностные характеристики. Как уже отмечалось выше, магистраль 12 В у этой модели может работать в двух режимах.

В первом случае она представляет собой единую линию с токоотдачей на уровне 100 А, во втором – разделяется на 6 «виртуальных» каналов (при этом сила тока на четырёх из них ограничена на уровне 35 А, а еще на двух – на уровне 40 А, максимальная суммарная нагрузка – та же, что и в предыдущем случае, 100 А).

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Сила тока на линиях 3.3 и 5 В ограничена на уровне 25 А, их суммарная мощность может достигать 150 Вт.

Заглянем внутрь корпуса блока, чтобы полюбоваться на сверхмощный преобразователь питания, сертифицированный по стандарту 80 Plus Titanium.

Для того, чтобы добиться столь высокой эффективности, производитель выбрал наиболее сложную и дорогую в реализации схему Full Bridge + LLC + SR + DC/DC (полный мост с LLC-конвертером, синхронным выпрямителем и DC-DC-преобразователями для линий 3.3 В и 5 В) и применил полностью цифровое управление преобразователем. На входе установлен полноценный EMI-фильтр. Суммарная ёмкость фильтрующих конденсаторов «на выходе» достигает 1630 мКф (для модели мощностью 1200 Вт). Качество сборки и пайки можно назвать образцовым. В конструкции используются исключительно качественные высокотемпературные (105 С) конденсаторы производства японских компаний Nippon Chemi-Con и Nichicon.

Все подключаемые кабели блока выполнены в виде шнуров из отдельных жил, каждая из которых имеет собственную двойную изоляцию. Для питания материнской платы и процессора предназначены составные коннекторы ATX-Mainboard 20+4-pin и пара CPU 4+4-pin (а значит, блок отлично подойдет для использования в наиболее «прожорливых» системах с многоядерными процессорами Intel и AMD класса HEDT). Для подключения видеокарт предлагается использовать сразу 10 разъемов PCI-e – к вашим услугам любые связки SLI и CrossFireX, которые только можно представить. Кабели для новых видеокарт Nvidia Ampere производитель обещает добавить в комплект поставки в ближайшее время.

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Для подключения периферии предлагается использовать 16 разъемов SATA и 2 Molex (также в комплект входят два переходника Molex – FDD, которые могут пригодиться для подключения некоторых специфических плат расширения).

Оценить длину шнуров и расположение разъемов вы можете на следующей схеме.

Краткие технические характеристики

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Наименование модели be quiet! Dark Power Pro 12 1200W Заявленная мощность, Вт 1200 Нагрузочная способность линии 12 В, Вт 1200 Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % 100 Заявленный класс эффективности (сертификат) 80 Plus Titanium Габариты, мм 149 х 200 х 86 (+60 мм) Типоразмер вентилятора 135 х 25 Модульная конструкция Да (полностью) Разъемы 20+4-pin Mainboard;

2 х 4+4-pin CPU;

10 х 6+2-pin PCIe;

16 х SATA;

2 х Molex

Конфигурация тестового стенда

Материнская плата: Gigabyte X399 Aorus Gaming 7;

Процессор: AMD Ryzen Threadripper 1950X;

Система охлаждения процессора: Arctic Freezer 50TR;

Оперативная память: Kingston HyperX Fury (DDR4-2400, 2x8 Гбайт, двухканальный режим);

Видеокарта: Radeon HD 6970 (одиночная видеокарта и два ускорителя в связке CrossFire);

Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Dark Power Pro 12 1200W;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение:

Операционная система: Windows 10 x64 Ultimate;

Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 15.7.1;

Вспомогательные утилиты: MSI Afterburner 4.6.2, Prime 95 v.29.8, Furmark 1.21.2.

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Методика тестирования

С обновленной методикой тестирования вы можете ознакомиться в отдельном материале.

Результаты тестов

Блок питания был протестирован на реальной игровой системе с пределом потребления 1 кВт.

be quiet! Dark Power Pro 12 1200W



КПД

При разных уровнях нагрузки

%



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Напомню, что «флагманский» стандарт 80 Plus Titanium требует от БП эффективности не менее 96% при средней нагрузке. В нашем тестировании это значение достигнуто не было, однако здесь необходимо учитывать особенность методики. Испытание проводится на реальной игровой системе, где КПД всегда оказывается чуть ниже, чем на «рафинированном» нагрузочном стенде.

Сомневаться, что в идеальных условиях DPP12 покажет требуемый результат, не приходится. Достаточно оценить «полку» эффективности в диапазоне от 400 до 800 Вт – показатель не опускается ниже 95%. Даже в наиболее «неудобных» режимах эта модель показывает результат не менее 93%, заметно превосходя аналоги с сертификатом 80 Plus Platinum. Результат просто заоблачный!

be quiet! Dark Power Pro 12 1200W



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В



Система стабилизации также заслуживает оценки «отлично». Отдельно отмечу точность настройки: у многих блоков напряжение на линии 12 В заранее заметно завышено – для того, чтобы после просадки показатель приходил к требуемому значению. Тут ситуация иная – что при минимальной, что при максимальной нагрузке напряжение отличается от эталонного всего на несколько сотых.

be quiet! Dark Power Pro 12 1200W



Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин



Мода на полупассивные системы охлаждения прошла. Сегодня даже производители флагманских блоков с высоким КПД все чаще отказываются от систем остановки вентилятора при низкой нагрузке. DPP12 – не исключение, вертушка стартует одновременно с включением блока.

Базовая скорость вращения составляет около 500 об/мин. Показатель сохраняется до нагрузки ~600 Вт, далее начинается плавный рост. При 1000 Вт скорость вращения чуть превышает 1000 об/мин.

be quiet! Dark Power Pro 12 1200W



Уровень шума

С расстояния 150 мм

При разных уровнях нагрузки

дБ



Благодаря аэродинамическим усовершенствованиям, описанным выше, фирменный 135 мм вентилятор работает очень тихо – не громче стандартной «стодвадцатки» на тех же оборотах. Расслышать блок можно, только начиная с нагрузки 750-800 Вт, до этого вентилятор работает почти бесшумно.

Впрочем, даже при максимальной нагрузке крыльчатка издает лишь еле заметный шелест, DPP12 точно не станет самым шумным компонентом в системе с энергопотреблением на уровне 1 кВт.

Сравнение результатов

Несмотря на высокие результаты в тестах, это сравнение не станет для Dark Power Pro 12 легкой прогулкой. В нашей подборке представлено сразу несколько «платиновых» флагманов ведущих производителей, например, Cooler Master V1200, Fractal Design Newton R3 1000W, Gigabyte XP1200M и ASUS ROG Thor 1200W.

Особый интерес представляет сравнение новинки с «титановыми» SilverStone ST1300-TI и SilverStone ST1500-TI, а также предыдущей «топ-моделью» be quiet! – Dark Power Pro 11 1200W, которая была представлена около пяти лет назад. Посмотрим, как далеко ушел прогресс за это время.

Минимальная нагрузка – 150 Вт.

КПД при нагрузке 150 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 150 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 150 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 150 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



Устройства с сертификатом Platinum показывают в этом режиме КПД на уровне 89-90%. Результаты «титановых» блоков выше на 2-3%. Обратите внимание, как много среди флагманских моделей прошлых лет устройств с полупассивными СО, сегодня эта технология выглядит незаслуженно забытой.

Усложним задачу. 500 Вт - для «киловаттников» это ровно половина максимального потребления, а для нашего сегодняшнего героя – около 40%.

КПД при нагрузке 500 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 500 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 500 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 500 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При среднем уровне нагрузки КПД блоков с сертификатом 80 Plus Titanium достигает 94-95%. В остальном в этом режиме все флагманы показывают равно хорошие результаты. Dark Power Pro 12 оказывается одним из лучших БП в подборке по качеству стабилизации и шумовым характеристикам.

Высокая нагрузка - 800 Вт (режим выбран, чтобы представить на графике максимальное количество участников теста).

КПД при нагрузке 800 Вт

%



Напряжение по линиям 3.3/5/12 В при нагрузке 800 Вт

В



Скорость вращения вентиляторов при нагрузке 800 Вт

Об/мин



Уровень шума при нагрузке 800 Вт

С расстояния 150 мм

дБ



При высокой нагрузке отрыв устройств с сертификатом Titanium от платиновых аналогов увеличивается до 3-5%. Dark Power Pro 12 продолжает демонстрировать отличные результаты, закономерно оказываясь одним из лидеров теста.

Заключение

Подведем итоги, начав с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированного блока.

Плюсы be quiet! Dark Power Pro 12 1200W

Чрезвычайно высокий КПД (93-95% в доступных режимах);

Почти идеальное качество стабилизации напряжений (в доступных режимах);

Отличные шумовые характеристики;

Наличие всех необходимых разъемов для производительной системы с несколькими видеокартами;

Полностью модульная конструкция;

Оригинальный внешний вид, надежная упаковка, богатый комплект поставки;

Высокое качество изготовления, отборная элементная база, 10-летняя гарантия.

Минусы блока питания:

Существенных минусов не выявлено.

Может не устроить:

Значительно увеличенная длина корпуса (+60 мм).

Итак, новый флагман немецкого производителя полностью оправдал ожидания. Устройство демонстрирует образцовые результаты в тестах, предлагает полный набор разъемов для мощной системы и может похвастать высочайшим качеством изготовления.

Единственным препятствием для покупки такого блока может стать его стоимость: рассмотренная сегодня 1200-ваттная модель оценивается в €389, 1500-ваттная еще дороже – €439. Впрочем, Dark Power Pro 12 рассчитаны на сборки с несколькими флагманскими видеокартами, где на питании экономить просто не принято.

Константин Назаров aka Лакс Наваху