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Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super

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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Core i7-9700КF, Core i7-8700К и Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super, в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

Настройки графики:
  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.

1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

Borderlands 3

Настройки графики:
  • Версия 1.05.
  • DirectX 12.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Поле зрения - 90.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
    • Эффект скорости камеры - отключен.
    • Трансляция текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Сложность материалов - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Качество пейзажей - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Объемное освещение - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.

1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

Gears 5

Настройки графики:
  • Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество текстур персонажа - ультра высокое.
    • Качество текстур окружения - ультра высокое.
    • Качество текстур эффектов - ультра высокое.
    • Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
    • Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
    • Детализация персонажа - ультра высокая.
    • Детализация мира - ультра высокая.
    • Детализация листвы - ультра высокая.
    • Качество анимации - наилучшее.
    • Качество динамических теней - ультра высокое.
    • Качество капсульных теней - ультра высокое.
    • Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
    • Интенсивность рассеянного затенения - 15.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения экранного пространства - ультра высокие.
    • Преломления - включены.
    • Стиль пост-обработки - стандартный.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество бликов объектива - ультра высокое.
    • Качество лучей света - ультра высокое.
    • Качество глубины резкости - ультра высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Размытие в движении - включено.
    • Интенсивность размытия - 2.
    • Резкость - 6.
    • Мозаичные ресурсы - включены.
    • Асинхронное вычисление - включено.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

Grand Theft Auto V

Настройки графики:
  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

Red Dead Redemption 2

Настройки графики:
  • Версия 1232.13.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество дальних теней - среднее.
    • Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Качество зеркал - высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Качество объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Сглаживание ТАА - выключено.
    • Сглаживание FXАА - включено.
    • Сглаживание MSАА - выключено.
    • Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
    • Высокая детализация лучей света - включена.
    • Качество освещения частиц - ультра высокое.
    • Качество мягких теней - высокое.
    • Качество теней травы - низкое.
    • Длинные тени - включены.
    • Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
    • Качество преломления воды - высокое.
    • Качество отражений воды - высокое.
    • Качество физики воды - ультра высокое.
    • Масштабирование разрешения - выключено.
    • Резкость сглаживания ТАА - выключена.
    • Размытие при движении - включено.
    • Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
    • Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
    • Детализация травы - низкая.
    • Качество деревьев - ультра высокое.
    • Качество рельефных текстур - ультра высокое.
    • Качество декалей - ультра высокое.
    • Качество меха - среднее.
    • Тесселяция деревьев - выключена.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

The Witcher 3: Wild Hunt

Настройки графики:
  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - включено.
    • Размытие - включено.
    • Сглаживание - включено.
    • Свечение - включено.
    • Повышенная четкость - включена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - включены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - запредельная.
    • Качество детализации - запредельное.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

Total War: Three Kingdoms

Настройки графики:
  • Версия 1.5.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Детализация отрядов - максимальная.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Отражения - выключены.
    • Детализация травы - максимальная.
    • Детализация ландшафта - максимальная.
    • Детализация построек - максимальная.
    • Размер отрядов - максимальный.
    • Стиль пост-обработки - роман.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Неограниченная память - включена.
    • Тени - выключены.
    • Виньетирование - включено.
    • Полупрозрачность отрядов - включена.
    • Резкость - включена.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

World War Z

Настройки графики:
  • Версия 1.52.
  • Vulkan.
    • Детализация объектов - ультра высокая.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.

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1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080



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2560х1440



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 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что модели Core i7-9700КF, Core i7-8700К и Ryzen 7 3700Х продемонстрировали равные результаты, как в номинальном режиме работы, так и после разгона.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессоры Core i7-9700КF, Core i7-8700К были быстрее модели Ryzen 5 3600Х в играх Grand Theft Auto V и The Witcher 3: Wild Hunt.
  • Процессоры Core i7-9700КF, Core i7-8700К были в паритете с моделью Ryzen 5 3600Х в играх Assassin's Creed Origins, Borderlands 3, Gears 5, Red Dead Redemption 2, Total War: Three Kingdoms и World War Z.
Процессоры компании Intel показали равные результаты с конкурентом из AMD в шести играх, и были быстрее соперника в двух проектах.

Модели Core i7-9700КF, Core i7-8700К и Ryzen 7 3700Х обеспечили комфортную производительность, как в обоих режимах работы, так и в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. Во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.

  • Core i7-9700KF - 30 000 рублей;

  • Core i7-8700K - 31 650 рублей;

  • Ryzen 7 3700X - 23 700 рублей.

Соотношение стоимости и производительности процессторов (рублей/average FPS)

1920х1080



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2560х1440



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 Рублей/average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании AMD.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в данном тестировании победителем стал процессор Ryzen 7 3700Х. Он на равных соперничал с моделями Core i7-9700КF и Core i7-8700К в большинстве игр. При этом был выгоднее для покупки на 23 - 37%. Что и стало решающим вкладом в викторию.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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