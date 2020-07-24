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Презентация игрового смартфона ROG Phone 3

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Оглавление

Вступление

Пару-тройку лет назад несколько производителей представили игровые смартфоны. Их отличительными особенностями были соответствующий внешний вид и топовая производительность. И тут уместно вспомнить Xiaomi Black Shark и Razer Phone.

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Выступила со своим видением ситуации и компания ASUS, предложив геймерам смартфон ROG Phone. На фоне конкурентов он не выделялся таким же агрессивным дизайном и стал интересным вариантом для геймеров и энтузиастов различного рода. Благо аппарат оснастили целым арсеналом разных аксессуаров, позволяющих превратить его в полноценную игровую приставку.

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Прошло время, массового появления игровых смартфонов не наблюдалось, а в ASUS по-прежнему развивали эту линейку. Вышло второе поколение смартфона, а за ним пришло время и третьего. ROG Phone 3 был представлен общественности 22 июля 2020 года, и теперь мы можем поведать читателям об отличиях новинки.

Презентация

Представление ROG Phone 3 прошло в формате онлайн-презентации для всего мира. Таковы реалии современной жизни. Для производителей есть и положительная сторона данного формата – снижаются затраты на проведение мероприятий и появляется возможность представить свою продукцию для всего мира одновременно.

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ROG Phone 3

Первое на, что обратили внимание – использование новейшего топового центрального процессора Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G. Это самый производительный и продвинутый чип на данный момент. Его максимальная тактовая частота составляет 3.1 ГГц. Процессор восьмиядерный и построен по 7 нм техпроцессу.

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За обработку видео отвечает графическое ядро Adreno 650, объем оперативной памяти может составлять 8, 12 или 16 Гбайт. Используется память LPDDR5. Для хранения файлов предусмотрено до 512 Гбайт памяти UFS 3.1.

Естественно, охлаждать такие компоненты непросто, и потому производитель использовал систему охлаждения с испарительной камерой GameCool 3. Для рассеивания тепла используется графитовая пластина и увеличенный радиатор, закрывающий все самые нагревающиеся зоны.

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Компания ASUS заявляет данную систему охлаждения как самую эффективную среди мобильных платформ. Интересно, что на корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия для максимально эффективного отвода тепла.

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Если же пассивного охлаждения не хватает, то в комплекте есть небольшой активный кулер AeroActive Cooler 3, устанавливающийся на корпус и нагнетающий холодный воздух к нагретым компонентам. Вот до чего дошел прогресс – смартфоны получают активную систему охлаждения!

А чтобы пользователь мог радоваться не только быстродействию, но и качественному изображению, применили AMOLED дисплей с диагональю 6.59 дюйма и разрешением Full HD.

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Не возникает никаких сомнений в том, что на ROG Phone 3 абсолютно любые игры будут работать максимально быстро и стабильно, для этого были приложены все усилия. При этом смартфону сохранили стильный и сдержанный дизайн.

И пусть он снабжен логотипом ROG с подсветкой, а стиль оформления повторяет ноутбуки бренда, но смартфон не привлекает к себе излишнего внимания и будет уместно смотреться, например, на деловой встрече. Ставку на такое оформление делают уже не в первый раз и, судя по всему, это приносит свои плоды, увеличивая потенциальную аудиторию покупателей.

Помимо использования продвинутых компонентов, смартфон оптимизировали для использования в играх. В нем предусмотрено два порта USB-C для подключения аксессуаров и зарядки. Такое решение позволяет максимально удобно разместить провод зарядки или подключить зарядку одновременно с переходником на наушники.

На торце корпуса расположились два ультразвуковых сенсора AirTrigger 3. Они поддерживают определение касаний или определенных жестов. Так управление смартфоном становится привычным, напоминая использование игровой консоли.

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Встроенный датчик движения добавил и еще один способ управления – встряска устройства.

Чтобы в процессе игры ничто не отвлекало, применяется специальный режим – его можно запустить из верхней панели управления. Смартфон перейдет в режим максимальной производительности, отключит все лишние фоновые задачи, а также может отключить входящие звонки и уведомления, чтобы ничто не смогло отвлечь от игрового процесса.

Среди более привычных вопросов, пользователей порадовали наличием аккумулятора емкостью 6000 mAh, что позволяет рассчитывать на достаточно неплохой уровень автономности. А для оперативной подзарядки применяется зарядное устройство мощностью 30 Вт.

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Уделили также внимание камерам. Фронтальный модуль обладает разрешением 24 Мпикс. Основная камера представлена тремя модулями. Основной, с сенсором Sony IMX686 и разрешением 64 Мпикс снабжен объективом с апертурой f/1.8.

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Дополнительно предусмотрены широкоугольный модуль с разрешением 13 Мпикс и отдельный модуль для макросъемки.

Стоимость в Китае была объявлена для трёх версий. Модель ROG Phone 3 с процессором Snapdragon 865 Plus получила два варианта памяти – 12 + 512 Гбайт оценивается в 999 юаней и 16 + 512 Гбайт в 1099 юаней. Наиболее доступной версией предлагается ROG Phone 3 Strix Edition на базе Snapdragon 865 и с формулой памяти 8 + 256 Гбайт – стоимость составит 799 юаней.

В России продажи начнутся в конце августа и цены будут уточнены позднее.

Хотя смартфон сам по себе получился весьма интересным, презентация коснулась не только его.

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Аксессуары

Компания ASUS осталась верной себе и представила целый арсенал различных аксессуаров, делающих новый смартфон действительно универсальной игровой приставкой, для самых разных условий и сценариев использования.

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Так, комплект поставки включает в себя вышеупомянутый кулер для активного охлаждения при особо серьезных нагрузках.

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А также, предусмотрены два варианта защитных чехлов. Один цветной, а второй снабжен светодиодным дисплеем для максимальной кастомизации дизайна по желанию пользователя.

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Также, предусмотрены специальные геймпады для более удобного управления в играх. А можно установить смартфон на столе и играть с помощью геймпада.

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Если хочется насладиться игровым процессом максимально и есть достаточно пространства вокруг – стоит воспользоваться внешним дисплеем ROG Strix XG16 с диагональю 15,6 дюйма. Это весьма продвинутый монитор с частотой обновления 144 Гц и IPS матрицей.

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Максимальной универсальности от смартфона можно добиться с подключением компактной беспроводной клавиатуры ROG Falcone с полноценной раскладкой и многоцветной подсветкой AURA Sync. Клавиатура снабжена специальным кейсом для переноски и хранения.

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Полностью погрузиться в игровой процесс помогут игровые наушники ROG Cetra RGB с интерфейсом USB-C и активной системой шумоподавления. Они также поддерживают светодиодную подсветку Aura Sync.

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Заключение

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Выпуск уже третьего поколения игровых смартфонов говорит о том, что ASUS активно работает в этом направлении и видит отдачу со стороны пользователей. И в то время как прочие производители отказались от такой затеи, компания продолжает идти вперед.

Успех линейки ROG Phone видится в грамотном позиционировании моделей и тщательному подходу к разработке.

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С одной стороны, смартфон снабжен самыми современными компонентами и разработан с расчетом на применение в сложных условиях. Вдобавок специально для геймеров он предлагается в составе целого семейства различных аксессуаров. Всё это делает ROG Phone в целом и третье поколение в частности имиджевым гаджетом для игроков.

С другой – производитель учел, что владеть стильным производительным устройством хотят не только геймеры, но и обычные пользователи. Поэтому дизайн выполнен достаточно сдержанным, а вопросам качества камер и автономности уделено должное внимание.

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Думаю, не стоит рассчитывать на массовые продажи данной модели, да и любого смартфона схожего уровня. Точно можно сказать одно: новинка найдет своих покупателей и ценителей, ведь в ASUS смогли сделать по-настоящему выдающееся устройство, а мобильная игровая индустрия развивается очень активно.

Алексей Пащук

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