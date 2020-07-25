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Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro

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Оглавление

Вступление

Ранее в моих руках уже побывал набор вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro. Он запомнился функциональностью, но в качестве объекта тестирования был выбран не самый лучший корпус с точки зрения вентиляции. Спереди не было сетки и поэтому нельзя было оценить всю прелесть данного комплекта, которая заключается не только в улучшении температурных показателей, но и в возможности управлять RGB-подсветкой и различными эффектами прямо с пульта управления. А совсем недавно я протестировал корпус AeroCool Ore, и там в комплекте было три вентилятора без регулировки скорости вращения и со статичной RGB-подсветкой. Мне захотелось проверить, что изменилось бы при установке комплекта, который позволил бы управлять скоростью и эффектами RGB.

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Понятно, что можно было использовать тот же набор AeroCool Duo 12 Pro, но в комплекте с корпусом AeroCool Ore поставляются отличные по дизайну вентиляторы. Хотелось бы не сильно менять стиль и концепцию и вместе с тем получить полную свободу действий. Оказывается, и такая возможность предусмотрена у компании AeroCool. В ее ассортименте присутствует несколько наборов вентиляторов с разным исполнением, позволяющим подобрать то, что нравится.

В основном эти комплекты рассчитаны на использование в сборках, где изначально корпус не оборудован вентиляторами. Они позволяют не вносить кардинальные изменения в систему, а дополнить ее и расширить функциональность, добавив подсветку и широкие возможности управления. При таком раскладе их покупка выглядит разумной, поскольку улучшает вентиляцию и преображает внешний облик любого корпуса (так сказать, добавляет немного красок AeroCool).

В моем случае уже было три вентилятора, обеспечивающих вентиляцию и статичную RGB подсветку. Исходя из этого, идея их замены выглядит сомнительной, но любопытно посмотреть, что поменяется в итоге. И поскольку корпус AeroCool Ore комплектуется моделями AeroCool Saturn 12 FRGB, то самым логичным было взять комплект Saturn 12F ARGB Pro и протестировать его вместе с ним.

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AeroCool Saturn 12F ARGB Pro – комплект вентиляторов с подсветкой, хабом на несколько портов и беспроводным пультом для управления режимами подсветки и оборотами. Функциональность последнего полностью совпадает с версией AeroCool Duo 12 Pro, с которой мы уже знакомы. При помощи данного набора я попробую прокачать уже изученный ранее корпус AeroCool Ore. Посмотрим, что из этого выйдет.

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Упаковка и комплектация

Коробка такая же, как у набора AeroCool Duo 12 Pro, и отличается только внешним оформлением – на фотографиях приведены совсем другие модели. По толщине упаковка получается ровно как три вентилятора, уложенных стопкой друг на друга, а по длине вытянута, чтобы вместить комплект поставки.

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Коробка изготовлена из тонкого картона. Яркий цветной фон только с одной стороны, на других плоскостях он белый.

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Посмотрим на упаковку со всех сторон.

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Прямо спереди представлен весь комплект. Мы видим три вентилятора с RGB-подсветкой, пульт управления и хаб для подключения всех компонентов. В остальном все стандартно: логотип производителя, значок RGB Addressable и адрес сайта компании да наименование модели.

Под названием мелкими буквами перечислен комплект, который включает:

  • Три 120 мм ARGB вентилятора;
  • Один хаб H66F;
  • Один пульт управления.

В самом низу опять присутствует странная надпись, которая предупреждает о том, что нужна материнская плата с ARGB или хаб H66F/H106С. Сам хаб уже в комплекте, а плата с ARGB нужна для синхронизации эффектов.

На противоположной стороне нас встречает значок RGB Addressable, наименование модели и информация о том, что нужна материнская плата с ARGB или хаб. Ниже приведено схематичное изображение хаба и подключения к нему компонентов, а в самом низу расположена таблица с характеристиками устройств из набора.

Модель AeroCool Duo 12 Pro AeroCool Saturn 12F ARGB Pro
Вентилятор Duo 12 ARGB 6-pin Saturn 12F ARGB 6-pin
Габариты (Д х Ш х В), мм 120 х 120 х 25 120 х 120 х 25
Скорость вращения, об/мин 1000 1000
Тип коннектора, pin 6 6
Пусковое напряжение вентилятора, В 6 6
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12
Номинальная сила тока вентилятора, А 0.15 0.15
Потребляемая мощность, Вт 1.8 1.8
Воздушное давление, мм водяного столба 1.29 1.31
Воздушный поток, CFM 33.4 35.8
Уровень шума, дБ 19.4 19.6
Тип подшипника Гидравлический Гидравлический
Время наработки MTBF, ч 60 000 60 000

Есть интересная информация и по другим устройствам. Например, к хабу можно подключить до шести вентиляторов, а радиус действия пульта управления составляет 10 м.

На оставшихся двух боковинах представлено описание комплекта на разных языках. Русский тоже есть:

Saturn 12F ARGB

  • Стильная RGB светодиодная подсветка;
  • Совместим с материнскими платами Addressable RGB;
  • Изогнутые лопасти вентиляторов.

H66F Hub

  • Управление световыми эффектами с помощью системной платы с адресуемой подсветкой RGB;
  • Функции управления ШИМ позволяют управлять скоростью вентилятора.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Прежде всего там находятся три вентилятора.

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Никакой дополнительной упаковки нет. Они лежат в коробке и ничем не защищены. Помимо них обнаруживаются остальные компоненты и вспомогательные аксессуары.

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  • Комплект липучек с двухсторонним скотчем;
  • Пульт управления;
  • Хаб H66F;
  • Четыре комплекта винтов;
  • Кабель питания для хаба;
  • Кабель с маленькой кнопкой для хаба, чтобы переключать режимы;
  • Кабель подключения хаба к материнской плате.

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Последний оборудован двумя разъемами на конце: один для подключения к адресному разъему RGB материнской платы, а другой для подключения к коннектору 4-pin вентиляторов. Один комплект винтов, скорее всего, положили по ошибке потому, что вентилятора всего три.

Устройство и особенности комплекта

Вентиляторы чем-то похожи на модель Duo, а именно крыльчаткой. Лопасти немного подкручены и цвет такой же, белый матовый. Однако различия всплывают сразу.

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Лопастей здесь меньше и, как следствие, они немного другой формы. Однако и на AeroCool Saturn 12 FRGB модель тоже не похожа из-за крыльчатки.

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Конструкция корпуса схожа с Saturn 12 FRGB. Это заметно по трем полоскам по бокам, которые также подсвечиваются. Спереди есть черное пластиковое кольцо, которое образует два тонких канта подсветки, как на модели Saturn 12 FRGB. Еще предусмотрены светодиоды внутри основания крыльчатки.

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При этом все провода выведены в область платы двигателя и уже оттуда идет шестижильный кабель, на конце которого находится коннектор 6 pin.

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Шасси примечательно еще тем, что по углам, где размещаются отверстия креплений, есть мягкие площадки, которые призваны гасить колебания.

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Эти подушки располагаются с каждой стороны, поэтому каждый вентилятор можно крепить по-разному. Как ни странно, но на штатном Saturn 12 FRGB этих мягких площадок нет, но углубления под них предусмотрены. В данном случае они изготовлены из мягкого пористого материала и прекрасно справляются со своей задачей. Для крепления в комплекте есть специальные винты.

Шестиконтактный разъем может быть и специфический, но он встречается на разных устройствах компании AeroCool и в этом плане универсален. Длина кабеля у каждого вентилятора составляет 35 см. Соответственно хаб нужно размещать так, чтобы длины до него хватало от всех устройств.

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Можно долго думать, почему вентилятор называется Saturn, но скорее всего из-за трех полосок подсветки снаружи корпуса и двух кантов по краям черного кольца. Таким образом получаются RGB кольца, а Сатурн – это планета, окруженная системой из колец.

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Все эффекты подсветки создает контроллер-хаб H66F. У него также есть шесть граней. На передней и задней стороне ничего нет. К задней рекомендуется крепить одну часть липучки и приклеить ее на двухсторонний скотч. Это необязательно, но так удобнее крепить хаб к корпусу. Каждый сам выбирает место для монтажа, но удобнее всего крепить его за правой стенкой корпуса, чтобы не было видно проводов.

На каждой из боковых граней есть какие-либо разъемы. Например, можно подключить шесть шестиконтактных вентиляторов.

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Разъемы необходимы для подключения хаба к вентиляторам, питанию, элементам подсветки и материнской плате. К ней подключается один адресный кабель RGB и один кабель для разъема вентиляторов, чтобы осуществлять синхронизацию с ШИМ-контроллером.

Есть коннекторы для подключения кнопки Reset, чтобы переключать режимы подсветки, и разъемы для подключения RGB подсветки сторонних производителей. Предусмотрен и кабель с маленькой кнопкой на конце, чтобы можно было незаметно ее разместить и использовать как переключатель режимов. Reset можно оставить в покое, но если он вам не нужен, то логично именно к нему подключить хаб. Еще к хабу можно подключить две адресные RGB ленты. Разъемы не специфические, а самые обычные.

Внутри хаба нет ничего интересного. Там скрывается обычная печатная плата с различными контроллерами, которые осуществляют управление и работу этой системы. Здесь нет ничего сложного или необычного.

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Особенно это заметно по обратной стороне, где прямо по периметру проходит полоска из припоя, которая соединяет контакты разъемов в одну шину.

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Габариты хаба составляют 87 х 37 х 12 мм. Он очень легкий и поэтому приклеивается без проблем. То же самое относится и к пульту. Разница лишь в том, что его приклеивать не нужно. Пульт абсолютно такой же, как в модели AeroCool Duo 12 Pro.

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Его габариты составляют 82 х 37 х 7 мм. Он очень легкий и компактный. На его поверхности находится 19 кнопок.

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Они очень удобно объединены в группы. В качестве элемента питания используется батарейка CR2025. На обратной стороне показана схема по ее замене. Думаю, что с набором все понятно, поэтому пора переходить к сборке, а потом к тестированию.

Тестовый стенд

Тестирование комплекта AeroCool Saturn 12F ARGB Pro проводилось со следующими компонентами:

  • Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XII Hero, версия BIOS 0607;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GeForce RTX 2070 Super 8 Гбайт (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопители:
    • SSD M.2 Samsung 970 Evo 250 Гбайт;
    • HDD 3.5";
  • Блок питания: AeroCool VX Plus 700 Ватт;
  • Корпус: AeroCool Ore.

Сборка системы

Сборку лучше всего производить, когда корпус пустой. Дело в том, что он очень компактный и с собранной системой трудно подобраться к винтам, которые держат вентиляторы. У них очень тугой ход и закручены они изнутри, поэтому задача усложняется. У меня была коротенькая крестовая отвертка, но от усилия на ней просто лопнула рукоятка.

Пришлось разбирать систему, как бы мне этого не хотелось. Только к моменту сборки я прозрел и понял, что вентиляторы сильнее отличаются от штатных, нежели предполагалось.

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Лопастей меньше, они другие и визуально это выглядит, как небо и земля. Для наглядности было решено записать видео с «разношерстной» системой, чтобы предоставить возможность лучше оценить разницу.

Как и в прошлый раз, хаб я разместил за правой боковой крышкой (места для этого достаточно), а кнопку вывел в низ передней панели, чтобы ее было незаметно. Тут она специально вытащена, чтобы было видно, как осуществляется переключение режимов. Металлический корпус препятствует нормальному прохождению сигнала, но все уверенно работает в радиусе 1 м.

На самом деле больше и не нужно. Хорошо, что это наконец-то можно делать не одной кнопкой на корпусе, а отдельным устройством, где их гораздо больше (да и функциональность повыше). Однако можно использовать и кнопку, если по какой-то причине пульт затерялся.

Различных режимов работы подсветки и их сочетаний великое множество, и каждый для себя может выбрать то, что ему нравится. Есть специальные предустановки, можно все настроить вручную, а если надоело, то и выключить вовсе. Вариантов много, и все это отлично реализовано.

В прошлый раз использовалась не очень удачная конфигурация с платой формата mini-ITX, и все получилось компактным и горячим. Теперь же система полноформатная и ситуация должна улучшиться, ведь все источники тепла распределены равномернее внутри корпуса.

На самом деле я уже тестировал этот корпус вместе с данной сборкой, поэтому никаких чудес не ждал, изначально зная, что максимальная скорость вентиляторов – 1000 об/мин.

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Не хватает воздушного потока, чтобы хоть как-то повлиять на картину. У корпуса AeroCool Ore маленький объем и поэтому нужна более агрессивная циркуляция воздуха. Ведь он не должен застаиваться, а должен быстро проходить через компоненты системы. Такой эффект не получается, поскольку вентиляторы не могут создать приличного давления.

Это мне напомнило историю сравнения Noctua NH-U12A и NH-D14. По производительности они находятся на одном уровне, если на NH-D14 стоит один вентилятор 140 мм на 1300 об/мин, а на NH-U12A два 120 мм по 2000 об/мин. Площадь поверхности у односекционного NH-U12A меньше, чем у двухсекционного NH-D14, но он прогоняет через ребра больше воздуха, и поэтому в итоге они оказываются равны.

В этой системе получается, что какого-то дополнительного «буста» нет, поэтому ничего улучшить уже не выходит.

Результаты тестов

Было решено использовать для разогрева процессора и видеокарты утилиту AIDA64 System Stability Test. На удивление она неплохо справляется со своей задачей (и еще у нее есть встроенный мониторинг, чтобы следить за поведением системы).

Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

  • Открытый стенд (ОС);
  • Все вентиляторы на 120 мм включены на максимум;
  • Все вентиляторы на 120 мм включены на минимум;
  • Все вентиляторы на 120 мм в режиме PWM Silent
  • Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

10 см

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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100 см

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура

Температура CPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура SSD

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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Температура GPU

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


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По результатам видно, что охлаждение улучшилось не сильно. Секрет кроется в маленьких оборотах вентиляторов, при разработке которых ориентировались больше на внешний вид, чем производительность. Вот если б максимальная скорость крыльчатки была хотя бы 1500 об/мин…

Заключение

Как и в прошлый раз, все получилось отлично, и я остался доволен результатом, хотя всегда хочется чего-то большего. Тут мне не хватило самой малости – большего диапазона регулировки скорости вращения. Просто изначально должны быть очень мощные вентиляторы, которые способны раскручиваться до 1800-2000 об/мин, чтобы потом ими можно было управлять в больших диапазонах. Здесь максимальная скорость находится на уровне 1000 об/мин и это не позволяет создать сильный воздушный поток, чтобы обеспечить запас по мощности.

Выяснилось, что замена трех штатных вентиляторов на протестированный комплект не сильно повлияла на теплообмен. Это опять обусловлено тем, что для раскрытия не хватает скорости. Действительно, если вентиляторы работают на приблизительно одинаковых оборотах, теряется весь смысл. А еще в корпусе AeroCool Ore нельзя было поставить вентилятор вверх на выдув, и в итоге оставшиеся три вертушки можно использовать только по схеме «один сзади и два снизу», что не очень удобно.

Зато появилась возможность управлять подсветкой и оборотами вентиляторов. Все эффекты можно синхронизировать с материнской платой. Можно управлять с пульта или отдельной кнопкой. Последнее – очень удачное решение, которое отлично реализовано в виде маленькой кнопки. Ее можно вывести в скрытое место и переключать режимы подсветки или же просто отключить. Можно вместо нее задействовать кнопку Reset на корпусе, но она все же иногда бывает нужна. А так просто есть отдельная кнопка, которую можно скрытно разместить.

Если кратко подвести итог, то комплект Saturn 12F ARGB Pro подходит для систем, где отсутствует какая-либо вентиляция вообще. Тогда мы действительно получаем хорошие функциональность и возможности по цене трех вентиляторов.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании AeroCool за предоставленный на тест комплект вентиляторов AeroCool Saturn 12F ARGB Pro.

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