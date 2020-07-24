Обзор TWS-наушников Tronsmart Onyx Ace
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция кейса
- Внешний вид и конструкция наушников
- Функциональность и удобство использования
- Личные впечатления
- Заключение
Вступление
С появлением на рынке полностью беспроводных гарнитур пользователи по достоинству оценили их компактность и удобство использования. Оперативно подтянулись самые разные производители, взявшись за наполнение рынка своими моделями TWP-наушников.
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Конкуренция это хорошо, поскольку она побуждает производителей сделать лучше и доступнее для покупателя, но сам рынок пока еще наполнен продукцией непонятного качества и происхождения. Мы постараемся немного разобраться в ассортименте.
Сегодня нашего внимания удостоилась беспроводная гарнитура Tronsmart Onyx Ace. Мы уже встречались с продукцией бренда Tronsmart и она оставила хорошие впечатления. Посмотрим, подтвердится ли впечатление на примере этой гарнитуры.
Для начала посмотрим на технические характеристики модели.
Технические характеристики
|Модель
|Tronsmart Onyx Ace
|Тип устройства
|TWS гарнитура
|Чип
|Qualcomm QCC3020
|Интерфейс подключения
|Bluetooth 5.0
|Профили Bluetooth
|HFP, HSP, AVRCP, A2DP
|Аудиокодек
|aptX, AAC, SBC
|Размер динамиков
|13 мм
|Частотный диапазон
|20 – 20 000 Гц
|Чувствительность микрофона
|-42 (+-1) дБ
|Стандарт защиты от влаги
|IPX5
|Аккумулятор
|400 мАч
|Время работы в режиме воспроизведения
|До 5 ч (наушники), до 24 ч (с кейсом)
|Размеры
|39.0 х 16.5 х 16.8 мм
|Масса наушников
|3.6*г
|Цена
|~ 2 500 руб.
Поддержка современных аудиокодеков и достаточно свежий чип позволяют возлагать на данную модель определенные надежды относительно качества звучания, а небольшая масса способствует комфорту при использовании. Кстати, личные замеры показали, что каждый наушник весит даже меньше заявленного значения – всего 3.6 г против заявленных 4 г.
Упаковка и комплектация
Достаточно компактная коробка оформлена в классическом стиле продукции Tronsmart. Общим цветом выбран белый, с сиреневыми акцентами. Упаковка выполнена из прочного картона и отлично защитит содержимое при транспортировке. Для дополнительной защиты, коробка запаяна в прозрачную пленку.
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Лицевая сторона украшена изображением наушников и перечислением ряда особенностей модели. Например, отмечена поддержка кодеков aptX и время работы до 24 часов.
Тыльная сторона обладает более подробными техническими характеристиками, полностью на английском языке.
Внутри пространство заполнено специальной пластиковой подставкой, в которой выполнены отформовки для наушников и кейса. Сверху они накрыты прозрачной пластиковой крышкой.
Внизу расположился комплект поставки из кабеля USB – USB-C для зарядки, инструкции и гарантийного талона. Причем, в инструкции предусмотрен раздел на русском языке с корректным и понятным переводом.
Каких-либо дополнительных аксессуаров не предусмотрено, но и необходимости в них нет.
Присмотримся более подробно непосредственно к девайсу, а начнем с изучения кейса, или док-станции – кому как привычнее.
Внешний вид и конструкция кейса
Корпус выполнен из глянцевого пластика с хромированной вставкой. Материал воспринимается как самый обыкновенный, не вызывая ощущения очень качественного или наоборот.
С лицевой стороны можно увидеть логотип производителя и четыре светодиода для индикации состояния аккумулятора. Они могут отображать степень заряда кейса или подтверждать активность процесса заряда самих наушников.
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С тыльной стороны можно увидеть только петлевой механизм. Причем, этот механизм выделяется матовой поверхностью и пытается имитировать металл. Тем не менее, он пластиковый.
На нижней грани разместился порт USB-C для зарядки. Приятно, что производитель применил современный и актуальный разъем, подумав о будущем, и что совсем скоро именно такой разъем будет использоваться повсеместно. А значит, с ним будет меньше сложностей в поиске подходящего кабеля.
Крышка открывается и закрывается практически без усилия, но четко фиксируется в закрытом состоянии с помощью магнита. Сам петлевой механизм немного люфтит.
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Наушники точно располагаются в своих посадочных местах, надежно фиксируясь магнитами. Случайно выпасть они точно не смогут.
Для сравнения, мы воспользовались наушниками Apple AirPods. Можно оценить разницу в дизайне и габаритах кейсов.
Как видно, наш герой немного крупнее и выполнен более округлым. При этом, он чуть чуть крупнее по габаритам, но обладает индикатором заряда. В целом, оба девайса смотрятся примерно одинаково, выполняя свою роль и привлекая минимум внимания.
Кейс выполнен в минималистичном стиле и нейтральном дизайне. При этом, он обладает удобным индикатором уровня заряда, способным отображать активность процесса подзарядки самих наушников. Похвалить хочется также и применение разъема USB Type C. А вот люфт крышки немного портит впечатление. Конечно, это никак не сказывается на потребительских качествах, но создает общее ощущение дешевизны устройства.
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Гораздо большее значение имеет качество исполнения самих наушников, именно к ним и перейдем.
Внешний вид и конструкция наушников¬¬¬
Конструктивно, они повторяют AirPods'ы от известной американской компании. Это накладные наушники, по форме повторяющие ушную раковину для снижения давления на ухо и более надежного фиксирования.
Отметим минимальный вес, наушники практически не ощущаются в ушах и точно не будут являться причиной усталости. Неплохо они и размещаются в ушах. Хотя лично я не являюсь любителем такого типа наушников, в данном случае никакого дискомфорта испытать не пришлось.
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На внешней стороне можно увидеть дополнительный микрофон систему шумоподавления, а серебристой вставкой отмечено расположение сенсорной клавиши управления. Основные микрофоны расположены на кончике каждого из наушников.
Динамик обладает выводами в двух направлениях. Динамик закрыт мелкой сеточкой для предотвращении попадания мусора и грязи внутрь.
Снизу расположились микрофоны и контакты для подзарядки наушников. Здесь можно легко увидеть шов спайки двух частей корпуса. Качество обработки не самое лучшее, что также не оказывает положительного влияния на общие впечатления от девайса.
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В верхней части расположены еще по одному каналу для микрофонов. Так достигается более точная работы системы шумоподавления.
В сравнении с наушниками Apple AirPods можно отметить чуть более крупный корпус, но меньшую длину. Хотя форма "ножки" отличается, сами наушники выполнены очень похоже и ощущаются в ушах тоже достаточно схоже.
Правда, здесь снова нужно отметить заметное различие в качестве исполнения. Тестовая модель достаточно существенно проигрывает в качестве обработки мест соединений деталей корпуса. Впрочем, стоит учитывать и существенную разницу в стоимости.
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В целом, наушники Tronsmart Onyx Ace оставляют достаточно позитивное впечатление. Да, здесь присутствуют нарекания относительно качества сборки и подгонки деталей. Однако нужно понимать, что речь идет о бюджетном сегменте рынка и это позволяет сделать некоторую скидку. Гораздо важнее прочность конструкции и качество выполнения своих прямых задач – звучания. С первым всё в порядке, осталось уточнить насчет второго.
Функциональность и удобство использования
Наушники начинают заряжаться автоматически, как только устанавливаются в кейс. В этот момент активность зарядки отображается двумя крайними светодиодами на внешней части корпуса кейса.
При извлечении, наушники автоматически включаются в работу и пытаются подключиться к последнему известному устройству. Главным выступает правый наушник, хотя управляющие кнопки расположены на двух.
Кнопки сенсорные и выполняют различные команды, в зависимости от алгоритма нажатия. Перечислять список команд не слишком интересно, лучше прикрепим фото таблицы из руководства пользователя.
Как видно, с помощью этих двух кнопок можно выполнять все основные задачи и функции. Это достаточно удобно, если не хочется доставать телефон из кармана. Отзывчивость сенсора достаточно хорошая и поначалу придется привыкнуть к восприятию силы нажатия, чтобы не оказывать чрезмерного давления, но и обеспечить верную команду.
При подключении к Xiaomi Mi9SE, наушники активировали работу с кодеками aptX и отобразили степень заряда аккумулятора. Синхронизация заняла доли секунды и в дальнейшем никаких нареканий к стабильности сигнала не возникло.
Дальность действия заявлена производителем до 15 метров. В формате привычных условий использования, можем сказать, что дальности хватало для передвижения по всей квартире, даже если смартфон находился в противоположном конце.
Не наблюдалось помех или прерываний сигнала, а также хочется отметить стабильность связи наушников между собой. Последнее особенно ценно после использования Xiaomi Airdots с регулярным "отвалом" левого наушника.
Мы уже сравнивали внешний вид новинки с продукцией "яблочной" компании, стоит отметить и функциональные различия. Так, при подключении к android-смартфону, отображается само наличие соединения, а вот информации о состоянии аккумулятора недоступно.
Хотя в работе с Apple iPhone, подключение сопровождается отображением состояния заряда, как самих наушников, так и кейса. Таким образом, получается, что наушники ориентированы именно на применение с родственным смартфоном и не предлагают дополнительного функционала для пользователей смартфонов иных марок.
К работе Tronsmart Onyx Ace не возникло каких-либо нареканий. Они быстро синхронизируются со смартфоном и не теряют соединение в процессе работы. Сенсорные кнопки управления поддерживают целый список команд и определяют их корректно. Надо лишь привыкнуть к их отзывчивости, чтобы лишь касаться сенсорной зоны, не нарушая положение наушника в ухе.
При установке наушников в кейс, светодиоды подтверждают подключение каждого из наушников и отображают процесс заряда, а если просто открыть крышку – светодиоды сообщат об уровне заряда.
Производитель заявляет время работы наушников до 5 часов и до 24 вместе с кейсом. Показатель достаточно неплохой и по ощущениям от тестирования – вполне реалистичный.
Получить точные цифры не представляется возможным, но точно можно сказать, что при средней интенсивности использования, заряда наушников хватало на целый день. А кейс приходилось подзаряжать раз в несколько дней.
Благодаря наличию влагозащиты по стандарту IPX5, можно не беспокоиться о жизнеспособности наушников после дождя или брызг, хотя не стоит пытаться в них плавать.
Личные впечатления
Наушники обладают неплохим запасом громкости и успешно изолируют внешние звуки. Для использования в качестве гарнитуры, предусмотрена система шумоподавления.
Благодаря правильной форме корпуса и минимальной массе, наушники удобно располагаются в ухе, не оказывая излишнего давления и не создавая ощущения дискомфорта.
Тестирование показало, что эта система работает вполне неплохо, в разговоре собеседники не жаловались на уровень слышимости и не слышали посторонних звуков, таких как шум транспорта или оживленной улицы.
Причем, чувствительность микрофонов также не вызвала никаких нареканий – для хорошей слышимости достаточно говорить спокойным голосом, не повышая его.
За качество звука отвечает встроенный чип Qualcomm QCC3020 и 13-ти миллиметровые динамики. Присутствует поддержка aptX и AAC.
Звук воспринимается чистым и достаточно детализированным. Конечно, не стоит сравнивать данную гарнитуру с устройствами Hi-Fi уровня, но она и не претендует на такое звание.
Частотный диапазон достаточно широкий и не наблюдается заметных "перегибов" в звучании. Вполне хватает как низких, так и высоких частот. Хотя запредельным запас не назвать – все-таки это компактные наушники.
Без непосредственного сравнения с другими моделями, звук просто воспринимается как вполне качественный и приятный, наушниками действительно хочется пользоваться и не возникает какого-то дискомфорта или желания поиграться с настройками.
В непосредственном сравнении с Apple AirPods возникло ощущение чуть более выраженных низких частот у Tronsmart Onyx Ace. Но в остальном ощущения от использования достаточно схожие, да и это отличие заметно лишь в первые минуты, после чего звук уже воспринимается как обычно.
Заключение
Наушники Tronsmart Onyx Ace – хороший пример того, как первое впечатление может быть обманчивым. Сначала замечаешь некоторые огрехи корпуса гарнитуры или сборки кейса. Возможно, это особенность нашего экземпляра, но бросается в глаза не слишком плотная петля крышки с небольшим люфтом. Хотя общий вид продукта это не портит.
При ближайшем рассмотрении и использовании начинаешь обращать внимание на другие стороны новинки. Кейс устройства обладает удобной индикацией заряда и актуальным разъемом зарядки USB Type C, а сами наушники надежно фиксируются на своих местах с помощью магнитов.
Наушники обладают удобной формой, не оказывающей излишнего давления на ушные раковины, и при этом надежно фиксируются в ушах. Сенсорные кнопки отзывчивые и функциональные, а подключение к смартфону осуществляется максимально быстро. А защита Onyx Ace от влаги делает их более универсальными.
Да и сам звук оказался приятным, без выраженных огрехов по балансу частот или громкости. В разговорах проявляют себя эффективная система шумоподавления и качественные микрофоны. А качественная звуковая составляющая обеспечивается применением современного чипа компании Qualcomm с поддержкой aptX и AAC.
Приятные впечатления от использования дополняются разумным ценником. Все вкупе делает эту модель очень интересным предложением по соотношению стоимости и предлагаемых потребительских качеств.
Плюсы Tronsmart Onyx Ace:
- Неплохое качество звука;
- Быстрая синхронизация со смартфоном;
- Эффективная система шумоподавления;
- Наличие влагозащиты;
- Минимальная масса наушников;
- Разумная стоимость.
Минусы:
- Люфт крышки кейса и огрехи сборки тестового экземпляра.
Выражаем благодарность:
- Компании Tronsmart за предоставленную на тестирование гарнитуру Tronsmart Onyx Ace.
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