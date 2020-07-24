Оглавление

Вступление

С появлением на рынке полностью беспроводных гарнитур пользователи по достоинству оценили их компактность и удобство использования. Оперативно подтянулись самые разные производители, взявшись за наполнение рынка своими моделями TWP-наушников.

реклама

Конкуренция это хорошо, поскольку она побуждает производителей сделать лучше и доступнее для покупателя, но сам рынок пока еще наполнен продукцией непонятного качества и происхождения. Мы постараемся немного разобраться в ассортименте.

Сегодня нашего внимания удостоилась беспроводная гарнитура Tronsmart Onyx Ace. Мы уже встречались с продукцией бренда Tronsmart и она оставила хорошие впечатления. Посмотрим, подтвердится ли впечатление на примере этой гарнитуры.

Для начала посмотрим на технические характеристики модели.

Технические характеристики

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Модель Tronsmart Onyx Ace Тип устройства TWS гарнитура Чип Qualcomm QCC3020 Интерфейс подключения Bluetooth 5.0 Профили Bluetooth HFP, HSP, AVRCP, A2DP Аудиокодек aptX, AAC, SBC Размер динамиков 13 мм Частотный диапазон 20 – 20 000 Гц Чувствительность микрофона -42 (+-1) дБ Стандарт защиты от влаги IPX5 Аккумулятор 400 мАч Время работы в режиме воспроизведения До 5 ч (наушники), до 24 ч (с кейсом) Размеры 39.0 х 16.5 х 16.8 мм Масса наушников 3.6*г Цена ~ 2 500 руб.

Поддержка современных аудиокодеков и достаточно свежий чип позволяют возлагать на данную модель определенные надежды относительно качества звучания, а небольшая масса способствует комфорту при использовании. Кстати, личные замеры показали, что каждый наушник весит даже меньше заявленного значения – всего 3.6 г против заявленных 4 г.

Упаковка и комплектация

Достаточно компактная коробка оформлена в классическом стиле продукции Tronsmart. Общим цветом выбран белый, с сиреневыми акцентами. Упаковка выполнена из прочного картона и отлично защитит содержимое при транспортировке. Для дополнительной защиты, коробка запаяна в прозрачную пленку.

реклама

Лицевая сторона украшена изображением наушников и перечислением ряда особенностей модели. Например, отмечена поддержка кодеков aptX и время работы до 24 часов.

Тыльная сторона обладает более подробными техническими характеристиками, полностью на английском языке.

Внутри пространство заполнено специальной пластиковой подставкой, в которой выполнены отформовки для наушников и кейса. Сверху они накрыты прозрачной пластиковой крышкой.

Внизу расположился комплект поставки из кабеля USB – USB-C для зарядки, инструкции и гарантийного талона. Причем, в инструкции предусмотрен раздел на русском языке с корректным и понятным переводом.

Каких-либо дополнительных аксессуаров не предусмотрено, но и необходимости в них нет.

Присмотримся более подробно непосредственно к девайсу, а начнем с изучения кейса, или док-станции – кому как привычнее.

Внешний вид и конструкция кейса

Корпус выполнен из глянцевого пластика с хромированной вставкой. Материал воспринимается как самый обыкновенный, не вызывая ощущения очень качественного или наоборот.

С лицевой стороны можно увидеть логотип производителя и четыре светодиода для индикации состояния аккумулятора. Они могут отображать степень заряда кейса или подтверждать активность процесса заряда самих наушников.

реклама





С тыльной стороны можно увидеть только петлевой механизм. Причем, этот механизм выделяется матовой поверхностью и пытается имитировать металл. Тем не менее, он пластиковый.

На нижней грани разместился порт USB-C для зарядки. Приятно, что производитель применил современный и актуальный разъем, подумав о будущем, и что совсем скоро именно такой разъем будет использоваться повсеместно. А значит, с ним будет меньше сложностей в поиске подходящего кабеля.

Крышка открывается и закрывается практически без усилия, но четко фиксируется в закрытом состоянии с помощью магнита. Сам петлевой механизм немного люфтит.

реклама

Наушники точно располагаются в своих посадочных местах, надежно фиксируясь магнитами. Случайно выпасть они точно не смогут.

Для сравнения, мы воспользовались наушниками Apple AirPods. Можно оценить разницу в дизайне и габаритах кейсов.

Как видно, наш герой немного крупнее и выполнен более округлым. При этом, он чуть чуть крупнее по габаритам, но обладает индикатором заряда. В целом, оба девайса смотрятся примерно одинаково, выполняя свою роль и привлекая минимум внимания.

Кейс выполнен в минималистичном стиле и нейтральном дизайне. При этом, он обладает удобным индикатором уровня заряда, способным отображать активность процесса подзарядки самих наушников. Похвалить хочется также и применение разъема USB Type C. А вот люфт крышки немного портит впечатление. Конечно, это никак не сказывается на потребительских качествах, но создает общее ощущение дешевизны устройства.

реклама

Гораздо большее значение имеет качество исполнения самих наушников, именно к ним и перейдем.

Внешний вид и конструкция наушников¬¬¬

Конструктивно, они повторяют AirPods'ы от известной американской компании. Это накладные наушники, по форме повторяющие ушную раковину для снижения давления на ухо и более надежного фиксирования.

Отметим минимальный вес, наушники практически не ощущаются в ушах и точно не будут являться причиной усталости. Неплохо они и размещаются в ушах. Хотя лично я не являюсь любителем такого типа наушников, в данном случае никакого дискомфорта испытать не пришлось.

реклама

На внешней стороне можно увидеть дополнительный микрофон систему шумоподавления, а серебристой вставкой отмечено расположение сенсорной клавиши управления. Основные микрофоны расположены на кончике каждого из наушников.

Динамик обладает выводами в двух направлениях. Динамик закрыт мелкой сеточкой для предотвращении попадания мусора и грязи внутрь.

Снизу расположились микрофоны и контакты для подзарядки наушников. Здесь можно легко увидеть шов спайки двух частей корпуса. Качество обработки не самое лучшее, что также не оказывает положительного влияния на общие впечатления от девайса.

реклама

В верхней части расположены еще по одному каналу для микрофонов. Так достигается более точная работы системы шумоподавления.

В сравнении с наушниками Apple AirPods можно отметить чуть более крупный корпус, но меньшую длину. Хотя форма "ножки" отличается, сами наушники выполнены очень похоже и ощущаются в ушах тоже достаточно схоже.

Правда, здесь снова нужно отметить заметное различие в качестве исполнения. Тестовая модель достаточно существенно проигрывает в качестве обработки мест соединений деталей корпуса. Впрочем, стоит учитывать и существенную разницу в стоимости.

реклама

В целом, наушники Tronsmart Onyx Ace оставляют достаточно позитивное впечатление. Да, здесь присутствуют нарекания относительно качества сборки и подгонки деталей. Однако нужно понимать, что речь идет о бюджетном сегменте рынка и это позволяет сделать некоторую скидку. Гораздо важнее прочность конструкции и качество выполнения своих прямых задач – звучания. С первым всё в порядке, осталось уточнить насчет второго.

Функциональность и удобство использования

Наушники начинают заряжаться автоматически, как только устанавливаются в кейс. В этот момент активность зарядки отображается двумя крайними светодиодами на внешней части корпуса кейса.

При извлечении, наушники автоматически включаются в работу и пытаются подключиться к последнему известному устройству. Главным выступает правый наушник, хотя управляющие кнопки расположены на двух.

Кнопки сенсорные и выполняют различные команды, в зависимости от алгоритма нажатия. Перечислять список команд не слишком интересно, лучше прикрепим фото таблицы из руководства пользователя.

Как видно, с помощью этих двух кнопок можно выполнять все основные задачи и функции. Это достаточно удобно, если не хочется доставать телефон из кармана. Отзывчивость сенсора достаточно хорошая и поначалу придется привыкнуть к восприятию силы нажатия, чтобы не оказывать чрезмерного давления, но и обеспечить верную команду.

При подключении к Xiaomi Mi9SE, наушники активировали работу с кодеками aptX и отобразили степень заряда аккумулятора. Синхронизация заняла доли секунды и в дальнейшем никаких нареканий к стабильности сигнала не возникло.

Дальность действия заявлена производителем до 15 метров. В формате привычных условий использования, можем сказать, что дальности хватало для передвижения по всей квартире, даже если смартфон находился в противоположном конце.

Не наблюдалось помех или прерываний сигнала, а также хочется отметить стабильность связи наушников между собой. Последнее особенно ценно после использования Xiaomi Airdots с регулярным "отвалом" левого наушника.

Мы уже сравнивали внешний вид новинки с продукцией "яблочной" компании, стоит отметить и функциональные различия. Так, при подключении к android-смартфону, отображается само наличие соединения, а вот информации о состоянии аккумулятора недоступно.

Хотя в работе с Apple iPhone, подключение сопровождается отображением состояния заряда, как самих наушников, так и кейса. Таким образом, получается, что наушники ориентированы именно на применение с родственным смартфоном и не предлагают дополнительного функционала для пользователей смартфонов иных марок.

К работе Tronsmart Onyx Ace не возникло каких-либо нареканий. Они быстро синхронизируются со смартфоном и не теряют соединение в процессе работы. Сенсорные кнопки управления поддерживают целый список команд и определяют их корректно. Надо лишь привыкнуть к их отзывчивости, чтобы лишь касаться сенсорной зоны, не нарушая положение наушника в ухе.

При установке наушников в кейс, светодиоды подтверждают подключение каждого из наушников и отображают процесс заряда, а если просто открыть крышку – светодиоды сообщат об уровне заряда.

Производитель заявляет время работы наушников до 5 часов и до 24 вместе с кейсом. Показатель достаточно неплохой и по ощущениям от тестирования – вполне реалистичный.

Получить точные цифры не представляется возможным, но точно можно сказать, что при средней интенсивности использования, заряда наушников хватало на целый день. А кейс приходилось подзаряжать раз в несколько дней.

Благодаря наличию влагозащиты по стандарту IPX5, можно не беспокоиться о жизнеспособности наушников после дождя или брызг, хотя не стоит пытаться в них плавать.

Личные впечатления

Наушники обладают неплохим запасом громкости и успешно изолируют внешние звуки. Для использования в качестве гарнитуры, предусмотрена система шумоподавления.

Благодаря правильной форме корпуса и минимальной массе, наушники удобно располагаются в ухе, не оказывая излишнего давления и не создавая ощущения дискомфорта.

Тестирование показало, что эта система работает вполне неплохо, в разговоре собеседники не жаловались на уровень слышимости и не слышали посторонних звуков, таких как шум транспорта или оживленной улицы.

Причем, чувствительность микрофонов также не вызвала никаких нареканий – для хорошей слышимости достаточно говорить спокойным голосом, не повышая его.

За качество звука отвечает встроенный чип Qualcomm QCC3020 и 13-ти миллиметровые динамики. Присутствует поддержка aptX и AAC.

Звук воспринимается чистым и достаточно детализированным. Конечно, не стоит сравнивать данную гарнитуру с устройствами Hi-Fi уровня, но она и не претендует на такое звание.

Частотный диапазон достаточно широкий и не наблюдается заметных "перегибов" в звучании. Вполне хватает как низких, так и высоких частот. Хотя запредельным запас не назвать – все-таки это компактные наушники.

Без непосредственного сравнения с другими моделями, звук просто воспринимается как вполне качественный и приятный, наушниками действительно хочется пользоваться и не возникает какого-то дискомфорта или желания поиграться с настройками.

В непосредственном сравнении с Apple AirPods возникло ощущение чуть более выраженных низких частот у Tronsmart Onyx Ace. Но в остальном ощущения от использования достаточно схожие, да и это отличие заметно лишь в первые минуты, после чего звук уже воспринимается как обычно.

Заключение

Наушники Tronsmart Onyx Ace – хороший пример того, как первое впечатление может быть обманчивым. Сначала замечаешь некоторые огрехи корпуса гарнитуры или сборки кейса. Возможно, это особенность нашего экземпляра, но бросается в глаза не слишком плотная петля крышки с небольшим люфтом. Хотя общий вид продукта это не портит.

При ближайшем рассмотрении и использовании начинаешь обращать внимание на другие стороны новинки. Кейс устройства обладает удобной индикацией заряда и актуальным разъемом зарядки USB Type C, а сами наушники надежно фиксируются на своих местах с помощью магнитов.

Наушники обладают удобной формой, не оказывающей излишнего давления на ушные раковины, и при этом надежно фиксируются в ушах. Сенсорные кнопки отзывчивые и функциональные, а подключение к смартфону осуществляется максимально быстро. А защита Onyx Ace от влаги делает их более универсальными.

Да и сам звук оказался приятным, без выраженных огрехов по балансу частот или громкости. В разговорах проявляют себя эффективная система шумоподавления и качественные микрофоны. А качественная звуковая составляющая обеспечивается применением современного чипа компании Qualcomm с поддержкой aptX и AAC.

Приятные впечатления от использования дополняются разумным ценником. Все вкупе делает эту модель очень интересным предложением по соотношению стоимости и предлагаемых потребительских качеств.

Плюсы Tronsmart Onyx Ace:

Неплохое качество звука;

Быстрая синхронизация со смартфоном;

Эффективная система шумоподавления;

Наличие влагозащиты;

Минимальная масса наушников;

Разумная стоимость.

Минусы:

Люфт крышки кейса и огрехи сборки тестового экземпляра.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: