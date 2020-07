Оглавление

Вступление

С выходом новой платформы Intel LGA 1200 производителям материнских плат пришлось обновлять существующие линейки продукции потому, что теперь спрос вырастет на новое поколение процессоров. По своим характеристикам новинки должны быть не хуже предшественников иначе непонятно, зачем вообще обновляться. Если сама платформа не принесла ничего нового, то нужно внедрять новые технические решения, чтобы было интересно пользователям, и был стимул переходить на новинки. Еще пользователям хотелось бы получить продукт, который был актуален длительное время и смог бы проработать хотя бы еще на одном поколении процессоров. Сегодня ситуация складывается так, что производители не заинтересованы в том, чтобы пользователь долго засиживался на старом «железе», даже если его устраивает текущая производительность и тут на помощь приходят разработчики программного обеспечения. Они диктуют свои правила.

Показательный пример – это смартфоны и ноутбуки. Раньше производители делали аккумулятор съемным, чтобы пользователь мог его легко заменить, когда его ресурс закончится и он придет в негодность. Сегодня они делаются встроенными и не всегда легко и просто можно их заменить. И даже на автомобильном рынке наблюдается схожая ситуация, когда производители перестали делать «вечные» автомобили, а стали производить нечто одноразовое. Самое интересное, что такую тенденцию якобы диктует сам спрос. Однако, остаются фирмы, которые продолжают делать упор на качестве своей продукции и этим славятся, не взирая ни на что. Они вынуждены обновлять свою продукцию потому, что такие условия диктует рынок и производители самих платформ.

К ним относится фирма ASUS. Уже 30 лет они производят материнские платы и другие компоненты для компьютеров. Изначально упор делался на качество изготовления и высокий ресурс. Поэтому у разных поколений пользователей сформировалось мнение, что устройства компании стоят чуть дороже конкурентов, но зато они более стабильны, надежны и долговечны. Можно считать это мифом или устоявшимся стереотипом, но у меня до сих пор есть несколько старых моделей плат, которые продолжают работать. А еще две системы работают уже несколько лет в режиме 24/7, исполняя функции маршрутизаторов. Причем одна из них на чипсете Intel H61, а другая на A55, поэтому не стоит полагать, что все дело в платформе.

А еще бывают совершенно нишевые продукты, которые приходится обновлять с выходом каждой новой платформы, и это в том числе относится к платам формата mini-ITX. Возможно, на них не такой большой спрос, как на ATX, и не такой огромный, как на mATX, но он есть и покупателей интересует такая продукция. Сегодня на тестирование попала материнская плата ASUS ROG Strix Z490-I Gaming.

Плата ориентирована в первую очередь на геймеров, которые решили создать компактную платформу на базе новой платформы компании Intel. Инженеры компании ASUS постоянно находятся в поисках невероятного, и я надеюсь, что у них получится нас чем-нибудь удивить.

Упаковка и комплектация

Коробка очень компактная и даже в толщину она не очень большая. Поэтому ручки для переноски отсутствуют. Оформление уже привычное и знакомое по любой материнской плате серии Republic Of Gamers. Расцветка также фирменная – это черная и красная палитра. Как правило, черный фон спереди и сзади, а по двум торцам он красный. Здесь не исключение.

В левом верхнем углу находится логотип серии ROG. Большую площадь справа занимает изображение материнской платы. В левой части по центру крупными символами, которые переливаются под углом всеми цветами радуги, обозначены надписи ROG Strix, а наименование модели платы просто белыми буквами. Внизу находится логотип компании и группа значков. Три из них относятся к компании Intel, а еще два – фирменные технологии компании ASUS. Поддержки SLI и CrossFire нет из за особенностей платы. Поверхность упаковки матовая, полиграфия качественная. Сзади находится гораздо больше информации.

Сверху мы снова видим эмблему серии ROG. Рядом крупными буквами указано наименование модели. Ниже находятся две фотографии устройства. На правой вид прямо сверху, а на левой изображение под углом так, что хорошо видны разъемы задней панели. По бокам находятся таблицы со спецификацией устройства. Ниже есть четыре вставки с описанием ключевых технических решений. Из всех я выделил для себя только трехуровневую систему охлаждения. Это интересно, а остальное уже мне встречалось. Теперь заглянем в коробку.

Сверху находится картонный лоток с крышкой, где лежит плата в антистатическом пакете. Вынув его, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки.

Судя по всему, он очень интересный. Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением;

Благодарственная карта;

Брелок для ключей;

Я уже как-то поймал себя на мысли, что DVD-диск просто бесполезен. Ни одного корпуса, которые я протестировал за последний год, нет с поддержкой привода 5,25”. С аксессуарами тут тоже все в порядке.

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Специальный удлинитель для кнопок и индикаторов корпуса;

Кабель для лент подсветки ARGB;

Комплект стяжек;

Антенна для беспроводного модуля.

Есть все, что необходимо для полного функционала устройства. Раньше в комплекте с материнскими платами прилагались еще планки с портами USB, для установки вместо плат расширения в корпусе. Сейчас такого уже не встретишь.

Дизайн и особенности платы

Несмотря на то, что плата компактная, она тяжелая. Виной тому скорее всего большой радиатор с вентилятором над разъемами задней панели, какой-то «бутерброд» над слотом PCI-e x16 и еще один радиатор над процессорным сокетом. Наверное, для современных процессоров уже становится нормой использование вентиляторов, для охлаждения подсистемы питания. Это свидетельствует об их отменном аппетите и приличном тепловыделении. Казалось бы, процессоры должны становится холоднее и быстрее, но почему-то все идет не так. Внешне плата смотрится очень симпатично, но у меня сразу возник вопрос про RGB подсветку. Почему на прошлом поколении она лучше? Устройство формата Mini-ITX, значит габариты составляют всего 17 х 17 см.

В прошлом поколении вентилятора не было, а теперь он есть и это настораживает. Это может означать, что в пассивном режиме огромный радиатор-кожух совместно с верхним просто не могут справится без активного охлаждения, а скорее всего просто наблюдается массовый переход на необслуживаемые СЖО в компактных системах и поэтому нужно как-то охлаждать элементы питания.

С обратной стороны элементов тоже очень много. Оно понятно, ведь габариты устройства всего 170 х 170 мм, а по функционалу – это одна из флагманских плат для новой платформы.

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8.

Дополнительный коннектор питания расположен не очень удобно, но в таких компактных платах вообще редко когда бывает, что все удобно. Известно, что TDP новых процессоров на LGA1200 отличается от предыдущего поколения и составляет 125 Вт у модификаций с литерой K. Многие производители используют дополнительные разъемы 8+8 Pin или 8+4 Pin. Здесь он всего один и скорее всего для разгона эта плата подходит не лучшим образом. Однако с номинальным режимом работы проблем возникнуть не должно. Зачем тогда материнская плата на чипсете Intel Z490? Например, можно просто похвастаться.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота черного цвета. С одной стороны здесь используются фиксаторы, а с другой - защелки. Чтобы активировать двухканальный режим нужно просто установить две планки памяти.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 64 Гб достигается путем установки двух модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но они дорогие и не очень быстрые.

Производитель заявляет о 10-фазной подсистеме питания, а точнее состоящей из 8+2 каналов. Они находятся сверху и сбоку от сокета. Еще сбоку ниже находятся две фазы Vccsa и внизу сокета одна Vccio.

Наверное, для компактного устройства это очень хороший показатель. Во всяком случае подсистема питания здесь точно не хуже, чем на плате ASUS ROG Strix X570-I Gaming.

На каждую из десяти фаз приходится по одной суперферритовой катушке и одной транзисторной сборке International Rectifier (Infineon) TDA21462.

Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета. Есть еще танталовые как спереди, так и сзади. В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема Digi+ VRM EPU ASM1405i, которая способна обеспечить 8 фаз. Ее обычно устанавливают на топовые платы, а иногда даже по две.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя крупными радиаторами.

Верхний меньше, но зато с более развитым оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый серебристый цвет. От него идет медная никелированная тепловая трубка, которая соединяется с боковым радиатором, больше похожим на кожух, который закрывает разъемы задней панели.

Он также изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в точно такой же цвет. Верхний радиатор крепится при помощи двух винтов жестко, а боковой при помощи четырех. Еще у бокового есть небольшой алюминиевый радиатор, состоящий из тонких алюминиевых пластин и маленький вентилятор. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки. Радиаторы также соприкасаются с катушками индуктивности, чтобы отводить тепло и от них.

Сверху вентилятор закрывает стальная декоративная пластина с маленькими отверстиями, для воздуха.

На ней есть надписи: ROG Strix The choice of champions и Republic Of Gamers. Пластинка крепится двумя маленькими винтиками сверху. Ниже находится еще один радиатор и составной элемент для связки его с боковым кожухом.

Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в тот же цвет, что радиаторы сверху. Однако, сверху есть черная декоративная пластина, которая закрывает модуль RGB подсветки. В пластине прорезаны логотип и надпись ROG. Соответственно они подсвечиваются. С обратной стороны видна группа штырьков, которые вставляются в специальный разъем для того, чтобы подсветка работала. А еще на этой стороне есть полоска терморезинки для отвода тепла от SSD накопителя типа M.2. После того, как пластина снята, можно увидеть дочернюю плату.

В каждой материнской плате ASUS ROG Strix формата Mini-ITX она своя особенная и у нее не только отличается функционал, размер, но и разъемы подключения. Она легко снимается.

Видно, что сверху находится аудио подсистема, со звуковым кодеком Realtek S1220A, конденсаторами, операционными усилителями и прочей обвязкой. Еще есть разъем для подключения передней аудио панели и коннектор ARGB. А также здесь находится слот M.2, для установки накопителя.

С обратной стороны мы видим еще одну пластину, которая закрывает фрагмент платы. По краям находятся те самые специфические разъемы, которые устанавливаются в ответные части на материнской плате.

Это обычная пластинка с символикой ROG, как будто кто-то тут будет ей любоваться без накопителей и звука. Она крепится с обратной стороны при помощи двух винтов.

Таким образом действительно получается трехуровневая система охлаждения, которая упоминалась на упаковке. С обратной стороны пластины находятся две терморезинки. Одна из них прижимается к чипсету Intel Z490.

Функционал здесь урезан также как на большинстве плат Mini-ITX. Например, здесь только четыре порта SATA, одна колодка для двух устройств USB 2.0, одна колодка для двух устройств USB 3.2 Gen1 и одна для порта USB 3.2 Gen2.

Разъем для подключения портов ввода/вывода и спикерфона находится рядом с основным коннектором питания ATX 24-pin. Индикатора POST кодов нет, но есть группа светодиодов, которая должна хоть как-то помогать разбираться, что происходит с платой.

Они находятся между слотом памяти и коннектором питания ATX 24-pin. Микросхема сетевого контроллера находится за разъемами задней панели.

Это новая микросхема Intel I225-V. Она поддерживает стандарт Ethernet 2.5G. Батарейка CMOS приклеена к группе разъемов задней панели.

Слот расширения всего один - PCI-e x16. Разумеется от получает свои линии непосредственно от контроллера процессора. Контроллер ввода/вывода и системного мониторинга находится в левом нижнем углу. Это микросхема Nuvoton NCT6687D.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъема USB 2.0;

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Три разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2 10Гбит/с;

Один разъем HDMI;

Один разъем Display Port;

Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;

Три аудиоразъема типа minijack;

Два вывода антенн.

Беспроводной модуль последнего поколения представлен небольшим адаптером M.2 в небольшом металлическом корпусе. Внутри находится Intel Wi-Fi 6 AX201NGW.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 10-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении Socket LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z490 Поддерживаемая оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, максимальный объем 64 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4666+ (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen3 (х16); Поддержка Multi-GPU нет Поддержка SATA/RAID 4x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z490; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя); Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да; Сеть 1x Intel I225-V Аудио Realtek S1220A– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2+42x USB 2.0 (Intel Z490) USB 3.2 Gen1 2+2x USB 3.2 Gen1 (Intel Z490) USB 3.2 Gen2 3x USB 3.2 Gen2 (Intel Z490);

1+1x USB 3.2 Gen2 Type-C (Intel Z490) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2x USB 2.0;

2x USB 3.2 Gen1;

3x USB 3.2 Gen2;

1x USB 3.2 Gen2Type-C;

1x RJ45;

3x 3,5 мм Jack;

1х Display Port;

1x HDMI 1.4b;

2x Ant. out Размеры, мм 170 x 170 Форм-фактор Mini-ITX

Возможности BIOS

Оболочка уже давно знакомая по предыдущим моделям и уже давно кардинально не меняется. Интерфейс удобный и очень понятный. Многие уже привыкли к нему, и нет смысла в каких-то изменениях потому, что уже понятны все категории и места расположения нужных настроек. Заблудиться здесь невозможно.

Материнская плата попала на тестирование, когда только состоялся релиз, и эта была единственная версия BIOS на тот момент. Позже выпустили уже другие версии с большим списком изменений, и я надеюсь, что многое исправилось. Я смог в этом убедиться позже на материнской плате ASUS ROG MAXIMUS XII APEX. Здесь также есть режим EZ Mode, где осуществляются простые базовые настройки, которые подойдут для большинства. Как геймер я бы ограничился установкой профиля XMP и включил интеллектуальный разгон и получил бы производительность близкую к максимальной.

В этой версии BIOS практически не работал вентилятор, поэтому я не знаю, как плата будет работать с более поздними релизами. Кроме этого у меня были проблемы с разгоном, и я надеюсь они исправились. В остальном никаких проблем с работой или автоматическим разгоном не было. И конечно же здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго ковыряешься и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z490-I Gaming проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-10600K (4100 / 4800 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z490-I Gaming, версия BIOS 0403;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb (1605 / 1800 / 14000 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт).

Тестирование

Сборка системы проходит не без приключений, но сперва давайте посмотрим на работу подсветки, если это можно так назвать.

Даже сравнивая со своей старенькой ASUS ROG Strix B450-I Gaming могу сказать, что стало скучнее. Там светодиоды освещают всю правую сторону, а здесь два каких-то элемента на крохотном радиаторе. Для синхронизации эффектов нужно установить специальный софт.

Во время сборки буквально сразу же выяснилось, что не совместимы крепления кулера Noctua NH-D15 и D14. Соответственно просто не удалось нормально установить кулер, а только навесить сверху и немного прижать. Судя по результатам тестирования этого оказалось недостаточно, и он работал не в полную силу, а точнее не справляляся с процессором в разгоне. Тем более, что мне на тестирование попал процессор Intel Core i5 10600K.

Не самый удачный экземпляр, но все ядра запускаются здесь на 4,9 ГГц, но стабильности нет.

Для того, чтобы получить стабильную работу пришлось обратиться к автоматическому разгону, чтобы алгоритм сам определил оптимальные значения. А вот с памятью все как-то странно. Действительно не было стабильности на штатном профиле XMP. Такого я не встречал нигде и причем проблема не решалась даже при помощи увеличения напряжения вплоть до 1,8 В. Пришлось снизить частоту до 4000 МГц.

Тестирование ASUS ROG Strix Z490-I Gaming проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 28°C в следующих режимах:

ASUS ROG Strix Z490-I Gaming, Intel Core i5 10600К (4100 / 4800 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

ASUS ROG Strix Z490-I Gaming, Intel Core i5 10600К @ 4500 МГц, память 4000 МГц, тайминги 19-19-19-39-2Т, ASUS ROG Strix nVidia RTX 2070 Super 8Gb;

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 2004. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается.

Crystal Disk Mark 7.0.0

М.2

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





Температура бокового радиатора транзисторов

Простой | Нагрузка, °C





Температура радиатора чипсета

Простой | Нагрузка, °C





Все температуры были сделаны в нагрузке после 15 минут использования AIDA64 StressTest.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek S1220A. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44,1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Действительно, инженерам компании на этот раз удалось удивить. Похоже, что они не подумали о том, что кто-то будет устанавливать на эту плату большой башенный кулер типа Noctua. Тут получается, что все башенные кулеры с технологией SecuFirm оказались в пролете. Я даже затрудняюсь ответить, какой кулер точно подойдет, но скорее всего плата ориентирована на использование водоблока СЖО. Это еще раз подчеркивает, что нужно быть внимательным при выборе компонентов потому, что они могут оказаться несовместимы, и уже не первый раз я сталкиваюсь с подобной проблемой именно с форматом Mini-ITX.

Есть небольшая проблема совместимости, но это еще не говорит о том, что плата не заслуживает внимания. На самом деле она уверенно справляется с работой процессора и работает достаточно корректно. Еще она оборудована системой интеллектуального разгона, который позволил даже в такой ситуации с кулером показать хорошие результаты. Автоматический разгон ASUS действительно хорошо работает и на него можно положиться. Если при его работе возникают проблемы, можно немного подкорректировать настройки и получить стабильную систему. Ничего похожего у конкурентов я пока не встречал, и это жирный плюс потому, что модель не оверклокерская и подразумевается, что пользователь плохо разбирается с разгоном. В этой ситуации плата ему поможет.

В остальном все неплохо. Есть современные интерфейсы, включая протоколы связи. В данном устройстве это очень важно. Звук реализован отдельной дочерней платой с поддержкой двух накопителей типа M.2. В целом, можно заметить, что какие-то решения позаимствованы с платы ASUS Strix X570-I Gaming. Например, система охлаждения элементов питания. Здесь также используется вентилятор. Самое главное, его практически не слышно в процессе работы, и при этом вся система хорошо справляется со своей задачей. Однако, для разгона я бы эту плату не использовал потому, что здесь всего один восьмиконтактный дополнительный разъем питания, а вот по фазам питания вытянула бы Core i9-10900К в разгоне, но здесь скорее всего это просто не нужно. Гораздо важнее стабильность и комфортные температуры компонентов системы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: