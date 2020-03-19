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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming

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Оглавление

Вступление

С момента появления процессоров поколения Ryzen в 2017 году компания ASUS получила богатый опыт создания материнских плат форм-фактора mini-ITX на системной логике AMD, и третья итерация не стала каким-то сюрпризом для производителя, наоборот, разработчики были готовы.

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Несмотря на технологические трудности и горячий нрав чипсета AMD X570, благодаря высокоскоростному интерфейсу PCIe 4.0 инженеры смогли разместить большое количество различных интерфейсов, задействовать усиленную подсистему питания и оборудовать материнскую плату под названием ASUS ROG Strix X570-i Gaming богатой функциональностью.

Опыт ознакомления с пресс-релизами показал, что производители могут наиболее точно подчеркнуть достоинства и особенности своего продукта, и материнская плата ASUS ROG Strix X570-i Gaming, полученная на тестирование, не стала исключением:

«… служит для построения мощных, стильных и компактных игровых компьютеров. Процессоры AMD Ryzen наделяют готовую систему высокой производительностью в играх, а инновационная активная система охлаждения, несмотря на свои небольшие размеры, обеспечивает оптимальные для стабильной работы компьютера значения температуры. … На основе ROG Strix X570-I Gaming можно создать игровой компьютер, не уступающую по своим возможностям полноформатным геймерским ПК».

Технические характеристики

Полное название: ASUS ROG Strix X570-i Gaming; код производителя: ASUS ROG STRIX X570-I GAMING.

  • Модель: ASUS ROG Strix X570-i Gaming;
  • Сокет: AMD AM4;
  • Поддерживаемые процессоры: Ryzen 2000/3000 series processors and AMD Ryzen with Vega;
  • Оперативная память: 2 x DIMM DDR4, суммарный объем до 64 GB, частота памяти 2133 – 2666 МГц с поддержкой разгона до 4800 МГц;
  • Слоты расширения:
  • 1 х PCIe 4.0 x16;
  • Сетевые контроллеры:
  • Intel Wi-Fi 6 AX200;
  • Realtek I211-AT;
  • Аудиокодек: 7.1-канальный Realtek ALC1220;
  • Питание материнской платы: ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V;
  • Разъемы на задней панели:
  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x ASUS Wi-Fi Module;
  • 3 x LED-illuminated audio jacks;
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 (blue);
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) ports (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) ports (Type-C);
  • Anti-surge LAN (RJ45) port;
  • Форм-фактор: ATX, 170 x 170 мм.

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Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата ASUS ROG Strix X570-i Gaming выполнена на черном текстолите форм-фактора mini-ITX с габаритами 170 х 170 мм.

Черная цветовая гамма является премиальным отличительным преимуществом линейки Republic of Gamers, которой данный продукт соответствует полностью.

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Разработчики аккуратно замаскировали вентиляторы системы охлаждения, о существовании которых вы не узнаете даже при высокой нагрузке благодаря их размерам и низкопрофильности.

Крепежная пластина контактирует с металлическим бэкплейтом, являющимся частью охлаждения подсистемы питания.

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Модель ASUS ROG Strix X570-i Gaming базируется на процессорном разъеме AMD AM4. Благодаря емкой микросхеме BIOS сохранена поддержка CPU Ryzen второго и третьего поколений, а также решений со встроенным графическим ядром поколения Vega.

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Плата ITX позволяет задействовать только два полноформатных слота DIMM оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 64 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2400 / 2666 МГц в штатном режиме и в диапазоне 2800 – 4800 МГц при оверклокинге.

Дополнительное питание организовано по схеме «24 + 8» pin, коннектор CPU получил усиленный разъем.

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Для организации дисковой подсистемы предназначены четыре коннектора SATA 6 Гбит/c.

Несмотря на множественные ограничения, производитель смог задействовать сразу пару слотов для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

  • С лицевой стороны платы – линии процессора, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280;
  • С обратной стороны платы – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.

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Материнская плата ASUS оснащена одной колодками для подключения внешних портов USB 3.2 Gen 1 и USB 2.0, колодками для подключения звуковой панели и кнопок включения, разъемом для температурного сенсора и светодиодными индикаторами BOOT-VGA-CPU-DRAM для инициализации прохождения POST.

Для расширения функциональности модель ASUS снабжена одним слотом PCIe:

  • PCI Express 4.0 x16.

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Производитель расположил порты 4-Pin для подключения вентиляторов в верхней части печатной платы. Их количество выросло до трех, что для материнских плат mini-ITX является редкостью и жесткой необходимостью для задействования большого числа дополнительного оборудования. Дополнительно ASUS ROG Strix X570-i Gaming оснащена двумя разъемами подсветки RGB 5V и 12V.

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Чипсет AMD X570 по рекомендациям компании AMD должен оснащаться активным охлаждением, что особенно актуально при небольших габаритах материнской платы формата mini-ITX. В отличие от продуктов ASRock и Gigabyte (компания MSI так и не представила свою модель), разработчики расположили в материнской плате ASUS ROG Strix X570-i Gaming вентилятор типоразмера 30 мм между дополнительной платой звукового тракта и основным радиатором системной логики, отведя ему боковое расположение.

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ASUS ROG Strix X570-i Gaming оснащена вторым вентилятором 30 мм для активного охлаждения радиатора подсистемы питания VRM, расположенного между портами ввода-вывода и декоративной вставкой с перфорацией. Внимательно изучим конструкцию модели.

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Материнская плата ASUS ROG Strix X570-i Gaming рассчитана на процессоры Ryzen 3000, включая топовые решения, но с учетом свободного пространства производители не могут разместить массивный радиатор зоны VRM, поэтому крохотный вентилятор частично улучшает температурный режим.

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В своих продуктах компания ASUS уже прибегала к отдельной плате со звуковым трактом, являющимся по совместительству и переходником для установки накопителей M.2.

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Посадочное место твердотельного накопителя скрывается под декоративной заглушкой с логотипом ROG Strix.

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Система охлаждения на рассматриваемой модели фиксируется четырьмя крупными винтами.

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Материнская плата ASUS ROG Strix X570-i Gaming во всей красе с оголенным текстолитом.

Подсистема питания насчитывает 10 фаз и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой DIGI+ VRM EPU ASP1405I. Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: четыре фазы с удвоением отведены на CPU, две – на SoC.

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В качестве сборок применены TDA21472 с максимальной силой тока 70 А и рабочей температурой до 125°C.

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Микросхема системной логики AMD X570 выпущена на 31 неделе 2019 года.

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Отдельная плата-переходник крепится к радиатору подсистемы питания и является одним целым. Чтобы избежать непреднамеренного нагрева накопителя и звукового тракта между охлаждением и PCB имеется зазор 3 мм.

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Радиатор получил тепловую трубку для нагрева от чипсета до области активного охлаждения вентилятора

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Отдельная плата подключается через гибкий шлейф и содержит маркировку X570-I AUDIO Card R1.-3. Здесь располагается популярный восьмиканальный кодек Realtek ALC1220.

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Основной радиатор силовой части накрывает все мосфеты, но получился компактным. Чтобы повысить его эффективность разработчики максимально утолщили охладитель и разместили вентилятор 30 мм.

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Последний расположен за декоративной крышкой с перфорацией.

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Толщина радиатора варьируется от 3 до 12 мм.

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В качестве активного охлаждения выступает модель ASB0312HP-00 производства DELTA Electronics, что позволяет не волноваться за качество охлаждения. Подобный вентилятор установлен и на радиаторе чипсета. Обе вертушки подключены к материнской плате и управляются напрямую. Скорость вращенья варьируется в диапазоне 700 – 2000 об/мин. При такой мощности и размерах они очень тихие и практически бесшумны даже при близком расположении.

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Дополнительно от зоны VRM нагрев отводится массивным бэкплейтом через серую термопрокладку.

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Теперь обратим внимание на заднюю интерфейсную панель, предлагающую следующую функциональность:

  • 1 x DisplayPort;
  • 1 x HDMI;
  • 1 x ASUS Wi-Fi Module;
  • 3 x LED-illuminated audio jacks;
  • 4 x USB 3.2 Gen 1 (blue);
  • 3 x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) ports (Type-A);
  • 1 x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) ports (Type-C);
  • Anti-surge LAN (RJ45) port.

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Упаковка и комплектация

Упаковка материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming выполнена в полукубическом формате с яркой черно-красной полиграфией, подчеркивающей формы модели с подсветкой ASUS Aura.

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Комплектация предлагает расширенный список аксессуаров, который пригодится в работе. В бумажную часть входят диск с драйверами, комплект наклеек, благодарственная брошюра, скидочный купон на изготовление кастомных проводов для блока питания.

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Во второй секции располагаются руководство пользователя, задняя заглушка, антенна Wi-Fi с креплением.

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Для удобства кабель-менеджмента в коробке находится комплект стяжек, пара винтиков для крепления накопителей M.2, четыре SATA-провода, переходник для подключения подсветки, два удлинителя для подключения передней панели корпуса – портов AUDIO и кнопок включения, перезагрузки, индикации.

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Возможности BIOS

Материнская плата ASUS ROG Strix X570-i Gaming оснащена фирменным программным обеспечением в стиле Republic of Gamers. Данная графическая оболочка достаточно хорошо известна и часто рассматривалась в обзорах.

ASUS ROG Strix X570-i Gaming получила полный контроль по управлению настройками и параметрами для разгона.

Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix X570-i Gaming (AMD X570, AM4);
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600;
  • Система охлаждения: AMD Wraith MAX;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Видеокарта: GeForce RTX 2070;
  • Накопители: Kingston A400, 120 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы ASUS ROG Strix X570-i Gaming был обновлен до последней версии 1405 с AGESA 1.0.0.4 Patch B.

В тестировании использовался процессор AMD Ryzen 5 3600.

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Чтобы исключить слабые стороны материнской платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

В дальнейшем, чтобы сымитировать штатную работу системы, частота оперативной памяти была понижена до отметки 3200 МГц (16-18-18 36-1Т), официально поддерживаемой и доступной многими модулями.

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На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест ASUS ROG Strix X570-i Gaming

«Из коробки» поведение процессора AMD Ryzen 5 3600 на материнской плате ASUS ROG Strix X570-i Gaming с версией BIOS 1405 следующее: CPU бустит до 4192 МГц на одно ядро, до 4142 МГц на три ядра и до 4117 МГц – по всем ядрам в зависимости от нагрузки; напряжение достигает 1.469 В.

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Приведем скриншот программы Ryzen Master с выставленными настройками. По умолчанию в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 5 3600 троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер на 3698-3788 МГц.

Температура согласно датчикам достигла только 78°C.

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Для дальнейшего тестирования Ryzen 5 3600 был разогнан методом «Precision boost overdrive + BCLK + Offset voltage», являющимся максимально подходящим для рассматриваемой материнской платы. К сожалению, другие методики не приводили к желаемому результату.

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Такой режим позволил достичь частоты 4192 МГц для двух ядер, 4142 МГц для пяти и 4117 МГц – для всех ядер при напряжении 1.425-1.478 В. После снятия всех лимитов процессор AMD Ryzen 5 3600 прогревался до 82°C.

Оперативная память разгонялась до максимальной частоты с сохранением режим IF 1:1. Удалось достичь 3733 МГц при памяти и 1863 МГц для FCLK с таймингами «16-16-16 32-1Т». Материнская плата имеет более высокий разгонный потенциал, а сдерживающим фактором являлся мой экземпляр Ryzen 5 3600.

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Успешно пройденный тест TM5 0.12 .

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Дальнейший разгон оперативной памяти требовал отвязки от режима IF 1:1. В таком случае максимальная стабильная частота составила 4133 МГц с таймингами «18-18-18 58-1Т» при напряжении 1.44 В.

450x432 216 KB. Big one: 539x518 160 KB

Переходим к результатам тестирования.

Cinebench R20
Single Core, All Cores, pts


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3DMark Time Spy
Physics, баллы


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Linx v0.7.0
Memory = 8192, GFlops


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AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark
Memory read, Мбайт/с


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AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark
Memory write, Мбайт/с


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AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark
Memory copy, Мбайт/с


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AIDA64 6.00 Cache & Memory Benchmark
Memory latency, нс


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WinRAR 5.71 x64
Speed, KB/s


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Температурный режим

С боксовым кулером AMD Wraith MAX были получены следующие температуры:

Температура процессора, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


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Материнская плата ASUS ROG Strix X570-i Gaming наделена компактным радиатором подсистемы питания, однако, производитель сделал его максимально утолщенным и установил небольшой вентилятор, что благотворно сказывается на температуре зоны VRM.

Температура зоны VRM, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


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В рамках форм-фактора mini-ITX разработчики на системной логике AMD X570 столкнулись со сложной задачей по охлаждению чипсета, которую компания ASUS решила наиболее интересным способом: радиатор сложной формы получил тепловую трубку в основании, и в завершении общей конструкции получил также вентилятор типоразмера 30 мм. Он бесшумен и функционирует в диапазоне до 1500 об/мин, что для такого малыша совершенно незаметно для пользователя, но с нагревом справляется.

Температура чипсета, °C

Linx v0.7.0
Меньше – лучше


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Заключение

Несмотря на компактные размеры форм-фактора mini-ITX, при разработке модели ROG Strix X570-i Gaming инженеры ASUS постарались оснастить ее максимальным количеством актуальных интерфейсов и портов, которые могут пригодиться энтузиастам в их работе.

Отличительная черта данной материнской платы – высокое качество реализации и нестандартные подходы к решению возникающих трудностей, с которыми столкнулись разработчики. Среди них – желание задействовать второй слот M.2 для твердотельных накопителей, который был размещен на отдельной плате звукового тракта, усиленная подсистема питания с активным охлаждением, увеличенное до трех количество коннекторов для вентиляторов, пара различных портов подсветки, беспроводная связь Wi-Fi 6 AX200.

Знакомство с ASUS ROG Strix X570-i Gaming не выявило заметных недостатков, которые оказали бы негативное влияние на процесс сборки системы, подключения или настройки. Среди пожеланий: перемещение одного коннектора вентилятора ближе к разъему PCI Express x16, что связано с индивидуальностью и компактностью многих корпусов, где часто плата повернута на 180° и подключение дополнительного охлаждения требует соответствующего порта в нужном месте.

За фирменным дизайном материнской платы ASUS скрывается богатый опыт компании, полученный при разработке системных плат прошлых поколений, и практически доведенный до идеала продукт, который предоставляет расширенную поддержку и высокое качество реализации.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тест материнскую плату ASUS ROG Strix X570-i Gaming.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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Углеводы необходимы для полноценного функционирования сердца, нервной системы, головного мозга и всех обменных процессов. А от жирное и жареное... Я не говорю про мясо вообще, мясо и рыбу есть нужно...
"Геймерская" диета - преображаемся, не вставая с компьютерного кресла
Евгений Серебренников
09:27
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Собакевич
09:27
Что значит "но и считать нвидию неким пионером или локомотивом неправильно" - а с кого все массовые срачи на эту тему начались? Да никто про рэйтрэйсинг и не слышал (я про оверклохеров, конечно), пока...
API Vulkan - трассировка лучей больше не требует видеокарт серии RTX от Nvidia
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