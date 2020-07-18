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Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S533F

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Оглавление

Вступление

Не так давно мы уже рассказывали о новом поколении ультрабуков ASUS VivoBook и на тот момент сосредоточили свое внимание на компактной модели VivoBook S14. Тогда мы отметили приятный корпус, наличие различных расцветок корпуса и оптимальные варианты комплектации. Однако не всем подойдет такой вариант из-за размеров дисплея.

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Уже много лет самым популярным форм-фактором ноутбуков являются модели с диагональю дисплея 15.6 дюйма. Они обеспечивают оптимальный компромисс между компактностью и удобством работы. А благодаря современным трендам к уменьшению боковых рамок дисплея габариты современных «полноразмерных» моделей приближаются к более компактным версиям в возрасте трех или пяти лет.

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В линейке VivoBook предусмотрен вариант такого «классического» ультрабука и называется он VivoBook S15. Именно про него мы сегодня и расскажем нашим читателям.

Технические характеристики


Модель ASUS VivoBook S15 S533F
Тип устройства Ноутбук
Модель ASUS VivoBook S15 S533F
Процессор Intel Core i5-10210U / Intel Core i7-10510U
Видеопроцессор Intel UHD Graphics / NVIDIA GeForce MX250
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 8 / 16 Гбайт
Накопители 256 / 512 / 1000 / 512 + 32 Optane / 1000 + 32 Optane Гбайт
Экран 15.6" IPS, 1920 x 1080
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi ; Bluetooth
Аккумулятор 50 Вт*ч
Размеры 359.8 х 233.8 х 16.1 мм
Масса 1.6 – 1.8 кг
Цена 77 990* руб.
*Официальная рекомендованная стоимость тестируемой модификации.

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В целом, каких-либо открытий в характеристиках не случилось. Стоит отметить, что для данной модели не предусмотрены бюджетные варианты процессоров Pentium и Core i3, равно как и решения от компании AMD. Цены на версии с процессором Core i5 начинаются с 59 990 рублей, а на базе Core i7 – c 74 990 рублей.

Внешний вид и конструкция

Внешний вид корпуса повторяет модель VivoBook S14. Крышка металлическая с цветным матовым покрытием абсолютно не собирает отпечатки пальцев. Доступны разные цветовые варианты. Классические черный и белый, а также яркие – красный и зеленый.

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Такой ассортимент даст пользователю возможность подчеркнуть свою индивидуальность и сделать выбор по вкусу. А набор стикеров в комплекте позволит придать внешности компьютера индивидуальность.

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Нам достался вариант с белой крышкой и серебристым топкейсом. Рабочая зона выполнена из шлифованного металла.

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В зависимости от цветового варианта, она может быть светлой или темной. А вот рамка вокруг дисплея всегда будет пластиковой и черного цвета.

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Поверхность приятна на ощупь и не собирает отпечатки пальцев. Также, она устойчива к мелким механическим повреждениям, вроде потертостей или легких царапин.

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Петлевой механизм классического типа, корпус не приподнимается в рабочем положении. Да и максимальный угол открытия не самый внушительный. Его будет вполне достаточно для работы за столом, но при размещении на коленях – могут возникнуть неудобства.

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Все интерфейсы и разъемы расположены слева и справа. Так, на левой грани видим круглый разъем питания, полноразмерный HDMI, USB-A 3.2 Gen1, USB-C 3.2 Gen1 и комбинированный аудиоразъем.

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Справа, предусмотрены два USB-A 2.0 и слот для карт памяти microSD. Здесь же находятся два индикатора активности.

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Нижняя часть корпуса закрыта единой металлической крышкой. Она крепится не винты и защелки по периметру. Никакого люфта или посторонних звуков не наблюдается. Здесь предусмотрены вентиляционные решетки для доступа воздуха к системе охлаждения и решетки динамиков. В качестве опор выступают крупные резиновые ножки.

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Внутри все выполнено традиционно для современных компьютеров такого класса. Свободного места минимум, а все компоненты имеют легкий доступ. Это большой плюс для обслуживания. Например, для демонтажа системы охлаждения не потребуется проводить каких-либо дополнительных работ.

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Хотя наш герой относится к доступной линейке ультрабуков, он нисколько не потерял в качестве исполнения. Да, он не рекордсмен по минимальной массе или толщине корпуса, а рамки дисплея чуть шире, чем у ZenBook'ов. Зато, он доступнее по цене и отличается выбором цветовых исполнений корпуса. Получается весьма интересный компромисс между компактностью и ценой.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура островного типа обладает достаточно крупными кнопками и выделенным цифровым блоком, промежутки между кнопками оптимальны для минимизации случайных нажатий. Цвет клавиатуры совпадает с цветом корпуса. В корпусе выполнено углубление для размещения клавиатуры, исключающее соприкосновение клавиш и дисплея.

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Клавиша питания снабжена светодиодным индикатором, а Enter выделен цветной окантовкой – фирменная отличительная особенность современных VivoBook S. Типично для моделей данного класса, кнопки со стрелками сделаны маленькими.

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Клавиатура обладает белой светодиодной подсветкой с возможностью настройки яркости. Это позволит комфортно работать в темноте. Однако, при наличии внешних источников света, она может создавать неудобства. Поскольку сами кнопки светлые, белая подсветка делает символы практически нечитаемыми.

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Это типичная ситуация для светлых клавиатур и решить ее очень легко. Потребуется попросту отключать подсветку при работе в светлое время и активировать – при работе в темноте.

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Тачпад достаточно крупный и объединен с механическими кнопками управления. Поверхность выполнена из шлифованного стекла. Пользоваться сенсором приятно, отзывчивость хорошая, а нажатия воспринимаются на всей площади панели.

Поддерживается управление жестами и технология мульти-тач. В составе с операционной системой Windows 10, их использование может сильно упростить и ускорить работу.

Дисплей

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Диагональ дисплея составляет 15,6 дюйма с разрешением 1920 х 1080 точек. Это типичные и стандартные показатели для большинства современных ноутбуков. Его же можно назвать и самым оптимальным – разрешение уже достаточно высокое для качественной детализации изображения, но еще не слишком высокое для чрезмерного энергопотребления.

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Используется матрица с широкими углами обзора и матовой поверхностью. Заявленный цветовой диапазон составляет 45% NTSC, хотя упоминается и существование модификаций с дисплеем 100% sRGB.

Это один из показателей, разделяющих линейку VivoBook и модели имиджевого семейства ZenBook.У последних рамки будут тоньше, но использование более дорого дисплея будет означать и более высокую финальную стоимость продукта.

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Тем не менее, не будучи рекордными, рамки остаются достаточно узкими, а относительная площадь дисплея составляет 86%.

С цветопередачей не возникает каких-либо нареканий, причем картина не меняется и при взгляде под углом.

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Белый цвет отображается точно, без выраженных отклонений в цветовой температуре.

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А вот черный цвет выявляет небольшую неравномерность подсветки, если же посмотреть под углом – становится заметно преобладание синего оттенка. Впрочем, это заметно лишь при тестировании и не создает трудностей или дискомфорта в процессе использования. Да и небольшая яркость подсветки черного цвета успешно компенсирует это обстоятельство.

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С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 269 0.198 1359
50 103 0.074 1392
0 14 0.010 1400

Диапазон яркости достаточно широкий, позволяющий обеспечить комфортную работу независимо от интенсивности внешнего освещения. На достаточно высоком уровне и контрастность.

Графики хорошо повторяют референсное значение и совпадают друг с другом. Не наблюдается заметных отклонений или преобладания какого-либо из цветов.

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Аналогичная картина наблюдается и на втором графике – все показатели стабильны.

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Цветовая температура завышена примерно на 500К относительно референса. Это создает ощущение чуть более высокой контрастности, но никак не отражается на субъективных ощущениях от использования, заметить данное отклонение не получится. Зато, стоит отметить стабильность показателей.

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Замеры подтвердили, что тестируемая модификация получила дисплей с покрытием 45% NTSC. Конечно, на графике такой диапазон оттенков выглядит не самым многообещающим, но для реального использования это не создает затруднений.

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Точки серого клина сгруппированы в районе границ дельты. Паразитные оттенки не будут докучать пользователю.

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Перед нами абсолютно стандартный дисплей хорошего уровня. Он выполнен на базе качественной матрицы с хорошим антибликовым покрытием и неплохим диапазоном яркости подсветки. Удалась производителю и калибровка цветопередачи. Но каких-либо отличительных особенностей здесь нет.

Модификация с диапазоном оттенков 45% NTSC может не подойти для обработки графики, если требуется точное соответствие оттенков, да и вариантов с сенсорным управлением не предполагается. Тем не менее, это одно из главных отличий с имиджевой линейкой ZenBook.

Программное обеспечение и прошивка

В качестве операционной системы применяется Microsoft Windows 10 Домашняя для одного языка. Такой вариант наиболее оптимален с точки зрения соотношения функционала и стоимости лицензии.

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Каких-либо модификаций интерфейса не производилось, а самым крупным дополнением можно назвать утилиту My ASUS, предназначенную для управления различными параметрами и функциями ноутбука.

Например, здесь можно отслеживать статус его гарантии или проводить базовую диагностику различных функций.

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Некоторые параметры работы можно скорректировать для наилучшего исполнения желаемых задач. Например, здесь можно задать функцию верхнего ряда клавиш по-умолчанию. Ведь рядовой пользователь чаще пользуется "дополнительными" функциями, а для опытных пользователей может оказаться критичным наличие возможности работать с системными комбинациями "Alt+F1-12".

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В отдельном разделе реализован доступ к поиску и скачиванию обновленных версий ПО.

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Пользователь сможет обновлять все программное обеспечение ноутбука в автоматическом режиме, затрачивая на этот процесс минимум времени и усилий – это удобно.

Аппаратная платформа и производительность

Доступно несколько вариантов исполнения новой модели. Пользователь может выбрать между процессорами Intel Core i5-10210U и Intel Core I7-10510U. В нашем случае, применяется старшая модель.

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Это четырехъядерный чип с возможностью работать в восемь потоков одновременно. Он выполнен по 14 нм техпроцессу, а его расчетная мощность составляет 15W. При базовой тактовой частоте в 1,8 ГГц, максимальный разгон в режиме Turbo Boost может составлять 4,9 ГГц.

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За обработку графики может отвечать интегрированный видеоадаптер Intel UHD Graphics 620 или дискретная видеокарта NVIDIA GeForce MX250 с собственным объемом памяти 2 Гбайта.

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Оперативная память полностью распаяна на материнской плате и не предполагает возможности апгрейда или замены. Это стоит учитывать при выборе, предусмотрены варианты на 8 или 16 Гбайт. В любом случае, используется память DDR4 с частотой 2666 МГц и работает она в двухканальном режиме.

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Конечно, в стремлении к компактности, производитель был вынужден отказаться от съемных модулей памяти, но зато он постарался добиться максимальной эффективности ее работы.

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Обратимся к ряду тестовых приложений и оценим общий уровень производительности системы.

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Конечно, перед нами ультрабук, а не игровая станция и запросы должны быть соответствующими. Новинка вполне оправдывает ожидания и запаса вычислительной мощности гарантированно хватит для беспроблемной работы в повседневных задачах.

А вот рассчитывать на высокую производительность в современных играх не стоит – этот аппарат не для них. На это же намекает и система охлаждения, исполненная на базе одной тепловой трубки и одного радиатора с вентилятором. Теплоотвод осуществляется от центрального процессора и графической карты.

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Обратимся к стресс-тестам для проверки стабильности работы системы при длительных нагрузках. Для начала, проведем тест Time Spy Stress Test из набора 3D Mark. Показатель в 90,9 процента достаточно неплох.

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Теперь, определим более конкретные показатели, в этом нам поможет утилита OCCT. Первый тест проведен исключительно средствами данной утилиты, с максимальной нагрузкой на процессор.

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Ультрабук обеспечивает стабильную работу процессора на частоте около 2,0 Ггц и температуре около 60 градусов. Причем, даже на протяжении почти двух часов, не проявилось даже намека на рост температуры или снижение производительности.

Добавим нагрузку на графическую систему тестом FurMark и посмотрим на изменения показателей. Такой режим нагружает систему на пределе ее возможностей.

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Температурный режим остается стабильным, но уже в районе отметки 70 градусов. Частота процессора снижается до 1,5 Ггц. Причем, выход на такой режим работы происходит быстро и в дальнейшем он не меняется. Провалов по частоте или резкого роста температуры не происходит.

Система охлаждения исправно справляется с поддержанием корректной температуры для используемой платформы. Причем надо отметить, что тестируется вариант с максимальным тепловыделением. Интегрированная графика и процессор Core i5 будут выделять еще меньше тепла.

Наблюдаемое снижение тактовых частот процессора штатное и позволяет сохранить стабильную работоспособность под нагрузкой и на протяжении длительного времени.

Конечно, можно было установить более производительную систему охлаждения и снизить температуру еще немного, но это бы означало увеличение массы устройства в целом.

Разработчики выбрали вариант использования оптимальных компонентов, подразумевающих оптимальное соотношение требуемой эффективности и массогабаритных показателей. Тем более, запас производительности вполне достаточный для комфортной работы в повседневных задачах и при использовании по назначению, система не будет нагружена на максимум.

Мультимедиа

Вывод звука осуществляется двумя стереодинамиками, расположенными слева и справа и направленными вниз. Они достаточно крупные и неплохо справляются с широким частотным диапазоном. Не наблюдается выраженного недостатка высоких или низких частот, да и запас громкости достаточный.

Звуковая составляющая обладает сертификацией компании Harman/Kardon, а для достижения максимально чистого звука применяется фирменная аудиотехнология Sonic Master.

Она включает в себя интеллектуальный усилитель с защитой от перегрузок и поддержкой режима виртуального пространственного звучания.

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Для видеосвязи предусмотрены HD веб-камера и массив микрофонов. Они расположены на традиционном месте – над дисплеем.

Коммуникация и безопасность

Следуя за современными трендами, компания ASUS оснащает свои ультрабуки современными беспроводными адаптерами Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) гигабитного класса. С учетом все большего ухода к беспроводным способам передачи данных и увеличения объемов передаваемых файлов – это хороший задел на будущее, полезный уже сейчас.

А вот выделенного порта RJ-45 для подключения к проводной локальной сети – не предусмотрено. Это связано с экономией места на корпусе и все меньшей актуальности данного интерфейса. Кстати, в описании комплекта поставки, внешний адаптер также не упоминается.

Тестовый образец лишен каких-либо дополнительных средств аутентификации пользователя.

И если система разблокировки по лицу на базе инфракрасной камеры данной модели не положена вовсе, то вот сканер отпечатков пальцев может присутствовать в некоторых модификациях.

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Сканер будет расположен в верхнем правом углу сенсорной панели и по опыту взаимодействия с другими ультрабуками компании, можем с уверенностью говорить о быстрой и точной работе данного сканера.

Файловая система

Ультрабук предусматривает использованием одного твердотельного накопителя формата M.2 с интерфейсом PCI-e. А вот вариантов памяти достаточно много.

Это могут быть классические накопители объемом 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт. Если же хочется получить максимальную скорость работы с файлами – можно обратить внимание на версии с памятью Intel Optane H10. Предлагаются два варианта – 512 Гбайт + 32 Гбайта или 1 Тбайт + 32 Гбайта. Нам для тестирования достался вариант Intel Optane H10 512 + 32.

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Более высокая эффективность памяти Intel Optane H10 достигается за счет интеллектуального определения наиболее часто используемых файлов и размещения их в отдельном секторе памяти, отличающемся более высокими скоростными показателями. Получается, система будет более оперативно работать именно с теми файлами, которые наиболее часто требуются пользователю.

Обратимся к утилите Crystal Disk Mark и протестируем скорость работы накопителя с различными объемами данных.

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Показатели скорости не рекордные, но достаточно высокие для комфортного использования. При этом необходимо отметить, что особенность работы памяти Intel Optane подразумевает необходимость памяти адаптироваться к пользователю для достижения максимальной эффективности. Для часто используемых файлов, скорость работы будет выше.

Время автономной работы

Ультрабуки всегда разрабатываются с акцентом на минимальное энергопотребление и максимальную мобильность. А понятие мобильности подразумевает не только компактность, но и делает актуальным вопрос автономности.

Над снижением энергопотребления разработчики трудятся постоянно, снижая этот показатель с каждый последующим поколением компонентов.

Встроенный аккумулятор обладает емкостью в 50 Вт*ч. Это достаточно средний показатель, не создающий ожидания удивительных показателей автономности. Тем не менее, с учетом использования современных компонентов, такого запаса энергии может оказаться вполне достаточно для повседневной работы.

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Обратимся к результатам тестирования и постараемся понять, достаточен ли такой запас энергии.

Для начала, проведем тестирование в нагрузочном режиме. Активно используются и процессор, и видеокарта, а сам компьютер работает в режиме максимальной производительности. Яркость дисплея максимальная, активно Wi-Fi соединение.

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Результат составил два часа – вполне нормальный показатель для такой нагрузки. Дополнительным фактором расхода энергии здесь выступает и система охлаждения, работающая в активном режиме.

Максимально приближенным к реальным условиям использования является тестирование в режиме чтения. Здесь имитируется работа с офисными приложениями. Яркость дисплея минимальная, компьютер работает в режиме энергосбережения, активно Wi-Fi соединение.

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До момента полного отключения, компьютер продержался почти 19 с половиной часов – весьма солидно. Такой результат позволяет быть уверенным, что запаса энергии хватит на весь рабочий день, даже если сценарий использования подразумевает более высокие нагрузки. Если же помнить об экономии энергии, можно оставить зарядное устройство дома, даже в небольших командировках.

Режим простоя оценивает максимально возможное время работы, в полном отсутствии фоновых задач. Дисплей отключен, активно только Wi-Fi соединение.

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В таком режиме, новинка продержится почти 29 часов. Забыв выключить VivoBook S15 в конце рабочего дня, есть вероятность, что остатка заряда хватит для работы в простое всю ночь.

При неплохом запасе автономности, аппарат еще и способен довольно оперативно восстановить заряд.

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На полный цикл заряда потребуется немного больше двух часов. При этом, за первый час заряд составит 75 процентов, после чего скорость зарядки постепенно падает для сохранения ресурса аккумулятора.

Используется стандартное зарядное устройство мощностью 65 Вт. Аналогичный блок питания комплектует большинство современных ультрабуков ASUS.

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Емкость аккумулятора не поражает воображение, особенно с учетом наличия дискретной графики. Тем не менее, результаты тестирования оказались достаточно неплохими. Их не получится назвать рекордными и вполне можно найти более автономные варианты. Однако, VivoBook S15 без проблем обеспечит автономную работу в течение всего рабочего дня с нагрузками средней интенсивности и порядка двух дней при работе с офисными приложениями.

Заключение

Новый VivoBook S15 получился хорошей сбалансированной моделью. Доступность различных расцветок корпуса позволяют выделить свой гаджет среди прочих, а металлические панели обеспечивают прочность конструкции, да и качество сборки на высоте.

Удобная клавиатура, отзывчивый тачпад и комфортная цветопередача дисплея позволят длительное время работать с офисными приложениями и не ощущать дискомфорта. При этом запас производительности достаточен для выполнения любых повседневных задач. Конечно, не стоит ожидать от ультрабука шустрой работы с играми или сложной графикой, но он для этого и не предназначен.

Зато он рассчитан на мобильность и здесь претензий не возникает. Небольшая масса обеспечивает комфорт переноски, а неплохой запас автономности дает возможность оставить дома зарядное устройство. Плюсом отметим достаточно большое количество модификаций памяти, возможность выбора интегрированной или дискретной графики. Все это позволяет каждому пользователю выбрать наиболее подходящий вариант конфигурации, заплатив именно за то, что действительно необходимо.

В сравнении с имиджевой линейкой ZenBook основные упрощения коснулись дисплея – чуть более широкие рамки дисплея, отсутствует петлевой механизм ErgoLift и цветовой диапазон скромнее. Такие ухищрения позволили снизить стоимость, но не оказали существенного влияния на потребительские качества аппарата в целом.

Каких-либо выраженных недостатков отметить не получается, ведь модель оказалась хорошо сбалансированной и обладающей всеми необходимыми параметрами. Можно отметить отсутствие порта RJ-45 для подключения к локальной сети и наличие лишь одного полноразмерного порта USB 3.2.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS VivoBook S15 S533F.

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stockclock
08:40
Это очень хорошо когда тестишь игры в хорошо оптимизированных или малопоточных играх с которыми справятся и древний i7 2600. В бенче одиссеи просадки ниже 60 на 3300X, а часы собаки? Да и средний фпс...
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stockclock
08:09
та же херня
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stockclock
08:06
Спасибо, полезный тест, решил не переходить с фх на рязань, один фиг даунклочиться до уровня фх придётся.
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
Roditch
08:05
Судя по твоим графикам лохи все кто не взял 3300х. Тоже самое было когда впаривали гиперпни под видом лучшего игрового решения. Ну и где они сейчас?
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Андрей Тутуткин
07:48
Он мне пришёл уже :) И дешевле 9000. И быстрее ;) https://3dnews.ru/1010369/obzor-protsessorov-ryzen-3-3300x-i-ryzen-3-3100-kak-core-i77700k-tolko-dyoshevo#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D...
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