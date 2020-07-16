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Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи

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Оглавление

Вступление

Видеокарты формата Low Profile занимают небольшую нишу в сегменте графических ускорителей, но являются очень востребованными в своей сфере. Отличительной чертой подобных продуктов является ширина корпуса менее 70 мм, что позволяет использовать их в решениях HTPC/Desktop.

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На данный момент самые производительные видеокарты подобного класса построены на базе GeForce GTX 1650, что является неплохим игровым решением для нетребовательных игроков. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, мы познакомимся с парочкой таких малышек под предводительством компаний ASUS и MSI.

Технические характеристики

Наименование GeForce GTX 1650 LP GeForce GTX 1650 4GT LP GeForce GTX 1650
Производитель ASUS MSI NVIDIA
Графический процессор TU117 TU117 TU117
Частота ядра, МГц 1485 1485 1485
Частота ядра (Turbo), МГц 1710 1695 1665
Заводской разгон ядра, МГц 45 30 -
Частота памяти, МГц 8000 8000 8000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - - -
Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5
Объем памяти, Гбайт 4 4 4
Шина памяти, бит 128 128 128
Разъемы интерфейсов DP, HDMI, DVI-D DP, HDMI, DVI-D HDMI, DVI-D
Питание, разъемы Pin Нет Нет Нет
Кол-во вентиляторов/диаметр, мм 2 x 50 2 x 55 Н/Д
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 2 + 1 2 + 1 2 + 1
Power Limit (штат/макс), Ватт 75 / 75 75 / 75 75 / 75
Формат СО 2 слота 2 слота Н/Д
Размеры видеокарты, мм 182 x 69 170 x 69 Н/Д

ASUS GeForce GTX 1650 LP

Полное название: ASUS GeForce GTX 1650 04G LP; код производителя: GTX1650-O4G-LP-BRK.

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Внешний вид и дизайн

ASUS GeForce GTX 1650 LP поставляется в небольшой упаковке со сдержанной полиграфией. В коробке находятся диск с драйверами, руководство пользователя и брекет-переходник Low Profile.

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Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 LP получила фирменный дизайн графических ускорителей линейки Republic of Gamers с заостренными гранями и геометрическими формами.

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Производитель задействовал активную систему охлаждения с крохотным радиатором и парой вертушек типоразмера 50 мм.

Модель слегка вытянута в длину и составляет 181 мм. Ширина составляет 69 мм, в ПК перекрывает два слота расширения.

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Отличительной чертой ASUS GeForce GTX 1650 LP является пластмассовый бэкплейт, который необходим не сколько для защиты от прогиба текстолита, сколько для предотвращения повреждения печатной платы и сбития SMD-элементов при установке видеокарты в корпус. Кстати, штука полезная в HTPC.

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На интерфейсной панели нашлось место для пака из трех видеовыходов – DisplayPort, HDMI, DVI-D.

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На системе охлаждения установлена гарантийная пломба, поэтому изучение конструкции кулера начинаем с радиатора. Перед нами простенький алюминиевый брусок, габариты которого могли быть слегка побольше.

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Основание радиатора могло покрывать и соприкасаться с микросхемами видеопамяти через термопрокладки, но к этому разработчики не прибегли.

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За активное охлаждение отвечают вентиляторы FirstD FD5010U12S с диаметром крыльчатки 47 мм. Они поддерживают PWM-регулировку скорости вращения в диапазоне 0 – 4500 об/мин.

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Печатная плата укомплектована по максимуму и не урезана: задействованы графический процессор TU117 с 896 ядрами CUDA и четырьмя микросхемами видеопамяти Hynix объемом 4 Гбайт.

Подсистема питания построена по схеме «2+1» и находится под управлением ШИМ-контроллера uP9023Q.

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MSI GeForce GTX 1650 4GT LP

Полное название: MSI GeForce GTX 1650 4GT LP OCC; код производителя: GEFORCE GTX 1650 4GT LP.

Внешний вид и дизайн

Упаковка MSI GeForce GTX 1650 4GT LP слегка интереснее благодаря темной полиграфии и изображению графического ускорителя. Но комплектация проще: мануал, рекламная брошюра и брекет-переходник Low Profile.

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В свою очередь внешний дизайн MSI GeForce GTX 1650 4GT LP отталкивается от сглаженных форм и закругленных очертаний.

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Модель слегка компактнее, однако тяжелее благодаря увеличенному радиатору и имеет вентиляторы типоразмера 55 мм с выгнутой крыльчаткой.

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Обратная сторона полностью открыта, бэкплейт отсутствует.

Длина графического ускорителя составляет 168 мм, ширина – 69 мм. Если бы не двухслотовая рамка, то толщина самого корпуса составляет 35 мм вместо положенных и допустимых 40 мм. Производитель тоже мог лучше оптимизировать конструкцию, но не решился.

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На интерфейсной панели задействован знакомый пак видеовыходов из DislpayPort, HDMI и DVI-D.

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Конструкция кулера повторяет очертания модели ASUS GeForce GTX 1650 LP, но сам радиатор слегка толще и длиннее.

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Отметим контакт микросхем памяти и основания радиатора через тремопрокладки. Это плюс, а минус в чрезмерном давлении и выгибании текстолита, что видеокарта даже с небольшим трудом вставляется в слот PCI Express.

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Активное охлаждение возложено на вентиляторы XBLY XY-D05510S с диаметром крыльчатки 49 мм. Подключение 2-pin, скорость вращения регулируется изменением напряжения DC. Данные тахометра отсутствуют, но имея процентное соотношение и базовый параметр можно уверенно сказать, что обороты регулируются в диапазоне 1400 – 4800 об/мин.

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Печатная плата укомплектована аналогично: задействованы графический процессор TU117 с 896 ядрами CUDA и четырьмя микросхемами видеопамяти Samsung объемом 4 Гбайт.

Подсистема питания построена по схеме «2+1» и находится под управлением ШИМ-контроллера uP9509S.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS Prime Z490-A (Intel Z490, LGA1200);
  • Процессор: Intel Core i5-10600K;
  • Система охлаждения: Noctua NH-U12A;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8 Гбайт);
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair HX1200, 1200 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

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Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора, использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Стандартные частоты ASUS GeForce GTX 1650 LP

Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 LP получила заводской разгон +45 МГц по ядру. Отличительной особенностью является технология Fan Stop системы охлаждения: в простое вентиляторы не вращаются, а температура графического процессора держится на отметке 42-47°C. Конечно все будет зависеть от модели корпуса и продуваемости, и в более жестких условиях поймать паразитный эффект «старт-стоп», но кулер активируется при 63°C, а получить такое значение нужно очень постараться.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce GTX 1650 LP. Показатель ее уровня TDP равен 75 Вт без возможности увеличения.

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В игровой составляющей видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 LP проявляет себя очень достойно: модель бустит до 1935 МГц и удерживает среднее значение 1830 МГц при напряжении 0,962 В и потреблении 67 Вт.

Система охлаждения работает ожидаемо с прицелом на эффективность, раскручиваясь до 3200 об/мин, что в численном значении кажется много, однако, не забываем про низкопрофильность и диаметр вертушек, поэтому уровень шума ниже среднего, комфортный для продолжительной работы, а прибор улавливает 38,3 дБА. Температура графического процессора держится на отметке 74°C, микросхем памяти и подсистемы питания 75°C и 87°C соответственно. Последний параметр слегка беспокоит, но в рамках дозволенного, не говоря уже о рекомендуемом пределе: он составляет до 150°C.

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Максимальная скорость вращения вентиляторов поднимает обороты до 4500 об/мин, уровень шума средний. Шумомер фиксирует 48,5 дБА – это много, но акустически слышен лишь поток воздуха через тонкие ребра. Нагрев опускается для ядра, памяти и VRM до 68°C, 67°C и 67°C соответственно.

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Для видеокарты с ограниченным лимитом потребления оверклокинг добавит фиктивные 5-7% производительности. Значительно интереснее понаблюдать за даунвольтингом.

При фиксации напряжения на отметке 800 мВ и частоте ядра 1815 МГц, потребление снижается до 48 Вт, а температура при той же скорости вентиляторов составляет комфортные 60°C. Нагрев силовой части падает до 62°C, а чипы памяти греются лишь до 64°C.

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Стандартные частоты MSI GeForce GTX 1650 4GT LP

Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 4GT LP выделяется с первых секунд работы отсутствием технологии Zero Frozr и вентиляторы вращаются постоянно: скорость составляет 1400 об/мин. И для низкопрофильных карлсонов это мелочи, но сами вертушки издают тихий паразитный гул, который отчетливо слышно на открытом стенде, но благо пропадает в закрытом корпусе, хотя прибор рапортует лишь о 34,9 дБА. Температура компонентов GPU/Mem/VRM составляет 36°C, 35°C и 34°C.

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Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1650 4GT LP. Показатель ее уровня TDP равен 75 Вт без возможности увеличения.

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В игровой нагрузке по мотивам теста устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта MSI GeForce GTX 1650 4GT LP показывает отличную эффективность системы охлаждения: температура ядра около 64°C, микросхемы памяти едва теплее и равны 67°C, а силовая часть греется до 68°C. Кажется все в порядке, но картину портят те самые вентиляторы, который согласно мониторингу работают при ~2500 об/мин, а гул роторов возрос. Он слегка неприятный и выделяется. Надеюсь мне попался неудачный образец, а в целом ситуация намного лучше.

Видеокарта бустит до 1935 МГц, но исходит нужно от среднего значения – 1845 МГц при напряжении 0,975 Вт и потреблении 65 Вт.

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Раскрыться системе охлаждения максимальная скорость вращения позволяет едва ли, отыгрывая примерно около 7-10°C по ключевым компонентам.

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MSI GeForce GTX 1650 4GT LP отлично переживает даунвольтинг, все же радиатор больше, а вентиляторы – производительнее. Опыт с 1815 МГц и напряжении 800 мВ позволяет не прогреваться графическому процессору выше 56°C, микросхемы памяти держат отметку 62°C, а силовая часть – это настоящий лед с температурой 54°C. И это со свободной кривой вентиляторов, чтобы снизить паразитный шум, иначе можно было бы еще отыграть пару градусов Цельсия.

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Заключение

Видеокарты GeForce GTX 1650 Low Profile показали себя не менее достойно, чем их полноразмерные аналоги. На их стороне габариты и повышенные требования, ведь производители в курсе, в каких условиях придется работать их «ласточкам» на протяжении трехлетнего гарантийного цикла.

Но при прочих равных идеала добиться не удалось: модель ASUS слегка больше и горячее, а MSI – с неоптимально задействованным пространством для радиатора и не лучшими вентиляторами.

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Второй важный фактор – это брекеты. Светлая деталь принадлежит инженерам MSI, и как видим при задействовании видеокарты в корпусе HTPC, у видеокарты две прорези для выхода горячего воздуха, в то же время у версии ASUS и дизайн приятнее, и хотя бы отверстий больше.

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Обе малышки GeForce GTX 1650 Low Profile оставили о себе приятное впечатление, пусть и не обошлось без огрехов. На моем канале вы можете найти и другие продукты. А среди протестированных видеокарт найти настоящего победителя, как и проигравшего, я не смог.

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Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650 LP имеет приятный дизайн и обзавелась «бэкплейтом», габариты слегка больше и в рамки mini-ITX не вписываются, однако система охлаждения работает неплохо, и пусть температуры силовой части вас не пугают. Но охладить микросхемы памяти производитель мог бы.

В свою очередь MSI GeForce GTX 1650 4GT LP выступает своеобразным антиподом: меньше, эффективнее, холоднее. Но шумнее, и настройкой кривой кулера дело не решается, зато температуры очень хороши даже по меркам полноценных GeForce GTX 1650. Но «бэкплейта» нет, а SMD-элементы у карт высокие, прорезей меньше, комплектация хуже.

На мой взгляд, получилась боевая ничья. Обе видеокарты вышли неплохие, и каждый пользователь должен решить сам при выборе Low Profile что ему важнее: температуры или шум. Мой совет всегда один – из двух зол выбирайте меньшее или, если адресовать нашим испытуемым, все зависит от ваших возможностей, задач и корпуса.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании Регард за предоставленные на тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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обзор тест asus msi go.d-bq htpc low profile

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