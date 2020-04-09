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Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default

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Оглавление

Вступление


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В данном материале будет рассмотрено противостояние видеокарты GeForce RTX 2080 Super, работающей в штатном режиме, с разогнанным флагманом прошлого поколения GeForce GTX 1080 Ti.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого соперничества.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

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Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх

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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что разогнанный графический ускоритель GeForce GTX 1080 Ti был на 4-6% быстрее GeForce RTX 2080 Super, работающего в номинальном режиме.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) была быстрее ускорителя GeForce GTX 1080 Ti OC в игре Need for Speed Heat.
  • Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) показала приблизительно равные результаты с ускорителем GeForce GTX 1080 Ti OC в игре Call of Duty: Modern Warfare.
  • Видеокарта GeForce RTX 2080 Super (номинал) была медленнее ускорителя GeForce GTX 1080 Ti OC в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Far Cry New Dawn, Hitman 2, Shadow of the Tomb Raider и Star Wars Jedi: Fallen Order.
Итак, графический ускоритель GeForce RTX 2080 Super, работающий в штатном режиме, опередил разогнанную карту GeForce GTX 1080 Ti в одном проекте из восьми, и в одном проекте между соперниками был зафиксирован паритет. Зато в шести играх из восьми старичок GeForce GTX 1080 Ti был быстрее новичка GeForce RTX 2080 Super.

Большим плюсом для "подопытных" стало то, что они показали высокие результаты, как во всех играх, так и в разрешениях вплоть до 3440х1440.

Данное тестирование показало, что разогнанная видеокарта GeForce GTX 1080 Ti по сей день показывает высокие результаты во всех современных играх. Более того, она способна конкурировать со старшим сородичем нового поколения GeForce RTX 2080 Super.

Также необходимо перечислить технологические возможности графического ускорителя GeForce RTX 2080 Super. Прежде всего, он поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS, которые реализованы в одиннадцати играх: Anthem, Battlefield V, Bright Memory, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Control, Deliver Us the Moon, MechWarrior 5: Mercenaries, Metro Exodus, Monster Hunter: World, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein: Youngblood. Вдобавок видеокарта поддерживает новые графические технологии: NVIDIA Adaptive Shading, Mesh Shading, Multi-View Rendering и Texture-Space Shading.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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