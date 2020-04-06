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В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020

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Оглавление

Вступление

Целью цикла «В погоне за производительностью: видеокарты» является изучение производительности актуальной линейки однопроцессорных графических ускорителей в современных играх.

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В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности видеокарт и среднегеометрические результаты ускорителей в двадцати играх.

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Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования



Результаты тестов: сравнение производительности


Assassin's Creed Origins




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  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Угол обзора - 100.
    • Динамическое разрешение - выключено.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - самое высокое.
    • Качество окружения - самое высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Тесселяция - очень высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокая.
    • Качество тумана - очень высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - очень высокое.
    • Объемные облака - включены.
    • Качество персонажей - самое высокое.
    • Объемное освещение - очень высокое.
    • Глубина резкости - включена.


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Borderlands 3




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  • Версия 1.05.
  • DirectX 12.
    • Масштаб разрешения - 100%.
    • Поле зрения - 90.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Эффект повышения четкости FidelityFX - отключен.
    • Эффект скорости камеры - отключен.
    • Трансляция текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация - 16х.
    • Сложность материалов - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Дальность прорисовки - ультра высокая.
    • Качество пейзажей - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество растительности - ультра высокое.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Объемное освещение - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения в экранном пространстве - ультра высокие.


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Gears 5




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  • Версия 1.1.15.0 (7280369) Update 1.
  • DirectX 12.
    • Поле зрения - 90.
    • Качество текстур персонажа - ультра высокое.
    • Качество текстур окружения - ультра высокое.
    • Качество текстур эффектов - ультра высокое.
    • Пошаговое конусное отражение - ультра высокое.
    • Потоковая загрузка текстур - ультра высокая.
    • Анизотропная фильтрация текстур - 16х.
    • Детализация персонажа - ультра высокая.
    • Детализация мира - ультра высокая.
    • Детализация листвы - ультра высокая.
    • Качество анимации - наилучшее.
    • Качество динамических теней - ультра высокое.
    • Качество капсульных теней - ультра высокое.
    • Качество рассеянного затенения - ультра высокое.
    • Интенсивнгость рассеянного затенения - 15.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Качество объемного тумана - ультра высокое.
    • Отражения экранного пространства - ультра высокие.
    • Преломления - включены.
    • Стиль пост-обработки - стандартный.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество бликов объектива - ультра высокое.
    • Качество лучей света - ультра высокое.
    • Качество глубины резкости - ультра высокое.
    • Подповерхностное рассеивание - включено.
    • Размытие в движении - включено.
    • Интенсивнгость размытия - 2.
    • Резкость - 6.
    • Мозаичные ресурсы - включены.
    • Асинхронное вычисление - включено.


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Grand Theft Auto V




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  • Версия 1.0.1180.1.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Игнорирование предложенного ограничения памяти - включено.
    • Населенность города - максимальная.
    • Разновидность населения - максимальная.
    • Фокусировочная шкала - максимальная.
    • Качество текстур - очень высокое.
    • Качество шейдеров - очень высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество отражений - максимально высокое.
    • Сглаживание MSAA для отражений - выключено.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество частиц - очень высокое.
    • Качество травы - стандартное.
    • Мягкие тени - максимально мягкие.
    • Настройки спецэффектов - максимально высокие.
    • Степень размытия при движении - максимальная.
    • Эффект глубины резкости - включен.
    • Качество сложного затенения (АО) - высокое.
    • Качество тесселяции - очень высокое.


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RAGE 2




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  • Версия 1.09 update 4.
  • Vulkan.
    • Поле зрения - 110.
    • Размытие в движении - включено.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Масштаб разрешения - ручной.
    • Анизотропная фильтрация ландшафта - включена.
    • Геометрические детали - ультра высокие.
    • Глобальное освещение - включено.
    • Глубина резкости - включена.
    • Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Тень игрока - включена.
    • Динамические отражения - включены.
    • Разрешение теней - ультра высокое.
    • Число теней - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Мягкие частицы - включены.


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The Witcher 3: Wild Hunt




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  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - включено.
    • Размытие - включено.
    • Сглаживание - включено.
    • Свечение - включено.
    • Повышенная четкость - включена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - включены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - запредельная.
    • Качество детализации - запредельное.


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Total War: Three Kingdoms




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  • Версия 1.5.0.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Фильтрация текстур - анизотропная, 16х.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Качество деревьев - максимальное.
    • Детализация отрядов - максимальная.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Отражения - выключены.
    • Детализация травы - максимальная.
    • Детализация ландшафта - максимальная.
    • Детализация построек - максимальная.
    • Размар отрядов - максимальный.
    • Стиль пост-обработки - роман.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Неограниченная память - включена.
    • Тени - выключены.
    • Виньетирование - включено.
    • Полупрозрачность отрядов - включена.
    • Резкость - включена.


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World War Z




  • Версия 1.52.
  • Vulkan.
    • Детализация объектов - ультра высокая.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.


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Среднегеометрические результаты видеокарт в восьми играх


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Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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