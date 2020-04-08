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Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700" и "Ryzen 5 3600Х + GeForce RTX 2070 Super".

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Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Конфигурации игровых ПК



Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

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Номинал:
  • Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + Radeon RX 5700 8GB (1625/14000 МГц);

  • Ryzen 5 3600X (3800-4400 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1770/14000 МГц).

Разгон:

  • Core i7-9700KF (5000 МГц) + Radeon RX 5700 8GB (1850/15000 МГц);

  • Ryzen 5 3600X (4200 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1980/16000 МГц).

Assassin's Creed Odyssey




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  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.


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Battlefield V




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  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.


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Call of Duty: Modern Warfare (2019)




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  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.


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Far Cry New Dawn




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  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.


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Hitman 2




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  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.


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Need for Speed Heat




  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.


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Shadow of the Tomb Raider




  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.


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Star Wars Jedi: Fallen Order




  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.


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Среднегеометрические результаты систем в восьми играх


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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

  • "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" - 105 200 рублей;

  • "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" - 100 200 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)


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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировала конфигурация "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB".

Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.

  • Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была быстрее конфигурации "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в игре Hitman 2.
  • Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была в паритете с конфигурацией "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в играх Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была медленнее конфигурации "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare и Shadow of the Tomb Raider.
Связка "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" опережала систему "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в одной игре из восьми, показала равные результаты с конкурентом в трех проектах и была медленнее в четырех играх.

Конфигурации "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" и "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" показали высокие результаты, как во всех играх, так и в обоих разрешениях.

По соотношению цена/производительность лидировала система "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB".

Итак, победителем в данном тестировании стала конфигурация "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB". Она опередила соперничающую связку "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" на 5-7% и была выгоднее для покупки на 11-12%.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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