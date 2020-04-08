Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
- Конфигурации игровых ПК
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700" и "Ryzen 5 3600Х + GeForce RTX 2070 Super".
рекламаОбе связки будут протестированы в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Результаты тестов: сравнение производительности
Режимы работы игровых компьютеров:
рекламаНоминал:
- Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + Radeon RX 5700 8GB (1625/14000 МГц);
- Ryzen 5 3600X (3800-4400 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1770/14000 МГц).
Разгон:
- Core i7-9700KF (5000 МГц) + Radeon RX 5700 8GB (1850/15000 МГц);
- Ryzen 5 3600X (4200 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1980/16000 МГц).
Assassin's Creed Odyssey
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- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
Battlefield V
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- Версия 1.0 сборка 25990.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
Call of Duty: Modern Warfare (2019)
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- Версия 8.2.7154757.
- DirectX 12.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Следы пуль - включены.
- Тесселяция - все объекты.
- Разрешение карт теней - максимальное.
- Буферизация локальных теней - включена.
- Буферизация теней от солнца - включена.
- Освещение частиц - ультра высокое.
- Трасировка лучей DirectX - выключена.
- Затенение фонового света - все объекты.
- Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
- Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
- Глубина резкости - включена.
- Интенсивность Filmic - 1.00.
- Глобальный эффект скорости - включен.
- Эффект скорости оружия - включен.
- Зернистость - 0.00.
Far Cry New Dawn
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- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
- Текстуры HD - включены.
Hitman 2
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- Версия 2.72.0.
- DirectX 12.
- Сглаживание - SSAA 1.00.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество теней - ультра высокое.
- Контактные тени - включены.
- Качество отражений - высокое.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Динамическое увеличение резкости - сильное.
- Качество моделирования - наилучшее.
Need for Speed Heat
- Версия 1.04.
- DirectX 11.
- Размытие в движении - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Глобальное освещение - HBAO.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Детализация растительности - ультра высокая.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
Shadow of the Tomb Raider
- Версия 1.0 build 296.0_64.
- DirectX 12.
- NVIDIA RTX DLSS - выключена.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество трассировки лучей - выключены.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Тесселяция - включена.
- Засветка - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Пространственные отражения - выключены.
- Качество пространственных контактных теней - выключены.
- Качество симуляции волос - низкое.
- Объемное освещение - включено.
- Блики - включены.
- Эффекты экрана - включены.
Star Wars Jedi: Fallen Order
- Версия 1.02.
- DirectX 11.
- Максимальный FPS - 144.
- Качество графики - эпическое.
- Дистанция обзора - эпическая.
- Качество теней - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество визуальных эффектов - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.
Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.
- "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" - 105 200 рублей;
- "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" - 100 200 рублей.
Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)
Заключение
По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировала конфигурация "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB".
Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.
- Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была быстрее конфигурации "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в игре Hitman 2.
- Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была в паритете с конфигурацией "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в играх Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order.
- Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была медленнее конфигурации "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare и Shadow of the Tomb Raider.
Конфигурации "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" и "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" показали высокие результаты, как во всех играх, так и в обоих разрешениях.
По соотношению цена/производительность лидировала система "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB".
Итак, победителем в данном тестировании стала конфигурация "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB". Она опередила соперничающую связку "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" на 5-7% и была выгоднее для покупки на 11-12%.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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