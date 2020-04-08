Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух систем: "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700" и "Ryzen 5 3600Х + GeForce RTX 2070 Super".

реклама

Обе связки будут протестированы в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация реклама Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4;

Gigabyte X470 AORUS Gaming 5, АМ4; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Kingston HyperX Savag (Spec: 3600 МГц / CL15 / 1.35 В) , X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Тесты проводились на следующем стенде: Процессоры Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 5000 МГц;



Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц. Видеокарты: GeForce RTX 2070 Super 8192 Mбайт - 1770/14000 @ 1980/16000 МГц (ASUS);



Radeon RX 5700 8192 Мбайт - 1625/14000 @ 1850/15000 МГц (Sapphire). Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);

Windows 10 x64 (сборка 1909); Драйверы видеокарт: NVIDIA GeForce 445.75 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.1.

NVIDIA GeForce 445.75 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 20.4.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.



Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения процессоров игра, используемая в качестве тестового приложения, запускалась в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: Assassin's Creed Odyssey.

Battlefield V.

Call of Duty: Modern Warfare (2019).

Far Cry New Dawn.

Hitman 2.

Need for Speed Heat.

Shadow of the Tomb Raider.

Star Wars Jedi: Fallen Order.

Конфигурации игровых ПК Вариант №1 (Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB). Процессор: Core i7-9700KF - 33 500;

Материнская плата: ASUS PRIME Z390-P - 13 000;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 4 200;

Видеокарта: Radeon RX 5700 8GB - 33 000;

Оперативная память: 2х8GB DDR4 3600MHz Patriot Viper 4 - 8 500;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 5 600;

Корпус: Thermaltake Versa H23 Black - 3 400;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 4 000;

ИТОГО: 105 200 рублей.

реклама



Вариант №2 (Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB). Процессор: Ryzen 5 3600X - 17 500;

Материнская плата: ASUS TUF B450-PRO GAMING - 11 000;

Система охлаждения CPU: Thermalright Macho Direct - 4 200;

Видеокарта: GeForce RTX 2070 Super 8GB - 46 000;

Оперативная память: 2х8GB DDR4 3600MHz Patriot Viper 4 - 8 500;

Дисковая подсистема: 480Gb SSD Seagate Maxtor Z1 - 5 600;

Корпус: Thermaltake Versa H23 Black - 3 400;

Блок питания: 600W FSP ATX-600PNR - 4 000;

ИТОГО: 100 200 рублей. PS Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях того или иного бренда.







Результаты тестов: сравнение производительности

Режимы работы игровых компьютеров:

реклама

Core i7-9700KF (3600-4900 МГц) + Radeon RX 5700 8GB (1625/14000 МГц);



Ryzen 5 3600X (3800-4400 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1770/14000 МГц).

Номинал:

Разгон:

Core i7-9700KF (5000 МГц) + Radeon RX 5700 8GB (1850/15000 МГц);



Ryzen 5 3600X (4200 МГц) + GeForce RTX 2070 Super 8GB (1980/16000 МГц).

Assassin's Creed Odyssey





реклама

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Модификатор разрешения - 100%.



Угол обзора - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество рельефа - высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество тумана - высокое.



Качество воды - очень высокое.



Качество полноэкранных отражений - высокое.



Качество объемных облаков - ультра высокое.



Детализация текстур - высокая.



Качество персонажей - ультра высокое.



Качество объемного освещения - очень высокое.



Качество глубины резкости - высокое.





Battlefield V





реклама

Версия 1.0 сборка 25990.

DirectX 12.

Угол обзора на технике - 95.



Размытие в движении - 50%.



Эффекты глубины резкости - включены.



Хроматическая аберрация - включена.



Зернистость изображения - включена.



Виньетирование - включено.



Оптическая дисторсия - включена.



Разрешение - 100%.



Ограничение частоты кадров - 200.



Рендеринг последующих кадров - включен.



Ограничение памяти графического процессора - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество сетки - ультра высокое.



Качество рельефа - ультра высокое.



Качество травы - ультра высокое.



Сглаживание - ТАА высокое.



Глобальное затенение - HBAO.





Call of Duty: Modern Warfare (2019)





реклама

Версия 8.2.7154757.

DirectX 12.

Качество текстур - высокое.



Анизотропная фильтрация - высокая.



Качество частиц - высокое.



Следы пуль - включены.



Тесселяция - все объекты.



Разрешение карт теней - максимальное.



Буферизация локальных теней - включена.



Буферизация теней от солнца - включена.



Освещение частиц - ультра высокое.



Трасировка лучей DirectX - выключена.



Затенение фонового света - все объекты.



Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.



Сглаживание - Filmic SMAA T2X.



Глубина резкости - включена.



Интенсивность Filmic - 1.00.



Глобальный эффект скорости - включен.



Эффект скорости оружия - включен.



Зернистость - 0.00.





Far Cry New Dawn





реклама

Версия 1.0.4.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество геометрии мира и растительности - максимальное.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - SMAA.



Размытие в движении - включено.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.



Текстуры HD - включены.





Hitman 2





реклама

Версия 2.72.0.

DirectX 12.

Сглаживание - SSAA 1.00.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - включено.



Качество теней - ультра высокое.



Контактные тени - включены.



Качество отражений - высокое.



Качество размытия в движении - высокое.



Динамическое увеличение резкости - сильное.



Качество моделирования - наилучшее.





Need for Speed Heat





Версия 1.04.

DirectX 11.

Размытие в движении - включено.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Глобальное освещение - HBAO.



Качество эффектов - ультра высокое.



Качество геометрии - ультра высокое.



Сглаживание - TAA.



Качество ландшафта - ультра высокое.



Детализация растительности - ультра высокая.



Качество пост-обработки - ультра высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - ультра высокая.



Качество освещения - ультра высокое.





Shadow of the Tomb Raider





Версия 1.0 build 296.0_64.

DirectX 12.

NVIDIA RTX DLSS - выключена.



Модификатор разрешения - 100%.



Качество текстур - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - х16.



Качество трассировки лучей - выключены.



Сложное затенение - HBAO+.



Качество глубины резкости - высокое.



Уровень детализации - ультра высокий.



Тесселяция - включена.



Засветка - включена.



Эффект скорости - включен.



Пространственные отражения - выключены.



Качество пространственных контактных теней - выключены.



Качество симуляции волос - низкое.



Объемное освещение - включено.



Блики - включены.



Эффекты экрана - включены.





Star Wars Jedi: Fallen Order





Версия 1.02.

DirectX 11.

Максимальный FPS - 144.



Качество графики - эпическое.



Дистанция обзора - эпическая.



Качество теней - эпическое.



Качество сглаживания - эпическое.



Качество текстур - эпическое.



Качество визуальных эффектов - эпическое.



Качество пост-обработки - эпическое.





Среднегеометрические результаты систем в восьми играх







Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок.

Стоимость комплектующих формировались путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

"Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" - 105 200 рублей;



"Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" - 100 200 рублей.

Соотношение стоимости и производительности систем (рублей/средний FPS)





Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировала конфигурация "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB".

Теперь давайте рассмотрим противостояние связок в отдельно взятых играх.

Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была быстрее конфигурации "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в игре Hitman 2.

Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была в паритете с конфигурацией "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в играх Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Система "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" была медленнее конфигурации "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в играх Assassin's Creed Odyssey, Battlefield V, Call of Duty: Modern Warfare и Shadow of the Tomb Raider.

Связка "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" опережала систему "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" в одной игре из восьми, показала равные результаты с конкурентом в трех проектах и была медленнее в четырех играх.

Конфигурации "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" и "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB" показали высокие результаты, как во всех играх, так и в обоих разрешениях.

По соотношению цена/производительность лидировала система "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB".

Итак, победителем в данном тестировании стала конфигурация "Ryzen 5 3600X + GeForce RTX 2070 S 8GB". Она опередила соперничающую связку "Core i7-9700KF + Radeon RX 5700 8GB" на 5-7% и была выгоднее для покупки на 11-12%.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

