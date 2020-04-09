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Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам

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Оглавление

Вступление

Мы продолжаем цикл материалов, посвященных оригинальным корпусам, рассчитанным на материнские платы mini-ITX. Ранее уже состоялось знакомство с компактным SGPC K39, теперь же на очереди один из его конкурентов.

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Тайванская компания Geeek является одним из многих небольших производителей уникальных компьютерных корпусов, предназначенных в первую очередь для энтузиастов. Ее история идет с 2012 года, разработчики вдохновлены философией компании IKEA, заключающейся в участии пользователя в полном цикле сборки изделия: прохождение пути от комплекта панелей и креплений до получения финального продукта.

Производитель делает акцент на простых и доступных материалах – акриле и металлическом профиле, позволяя подобно конструктору воплотить интересные решения. Однако пусть уникальные чертежи и не доступны в открытом доступе, подробное руководство и наличие на руках хотя бы одного экземпляра позволяет воссоздать примерную копию, чем активно занимаются некоторые конторы в Поднебесной. Но останемся честны: оригинальные решения не столь дороги по современным меркам SFFPC, а качество реализации достаточно высокое. Лично таким оно точно оставалось ранее.

Мое знакомство началось с корпуса Geeek A30, оставившим неизгладимое впечатление легкостью, продуманностью и простотой, и имеющим нереализованный потенциал для улучшения. Производитель пообещал учесть рекомендации пользователей и анонсировал улучшенную модель Geeek A31 v2 со своими особенностями и, конечно же, «оптимизациями».

Упаковка и комплектация

Заказ отправлен из Китая и добрался до отделения почты в Московской области всего за 8 дней! Это отличный показатель, но стоит учитывать, что в стоимость посылки входит платное отправление, оцененное в 30 долларов, не беря в расчет ценность самого корпуса – 45 долларов. Поэтому итоговый ценник за Geeek A31 v2 обойдется вам примерно в 6000 рублей по новому курсу, а на момент заявки в феврале он обошелся мне за 4700 рублей вместе с доставкой.

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Внешняя картонная упаковка получила фирменный логотип производителя.

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По своим габаритам коробка очень большая и могла бы вместить собранный корпус, но разработчики не хотят отнимать у нового владельца радость от процесса сборки, поэтому внутри располагаются необходимые детали и мягкая набивка.

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Полный перечень комплектации приводит следующая фотография.

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Отдельный набор различных винтов и стоек расфасован в специальном боксе, каждый из которых получил обозначение, что пригодится нам в дальнейшем процессе.

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Органы управления – аудиоразъемы и пара USB-портов – расположены на отдельной плате.

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Пользователю также доступна прерогатива по установке и подключению кнопки включения с синей подсветкой.

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Завершающим штрихом являются четыре пластмассовые стойки с тканевым основанием.

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А где же инструкция спросите вы? Не бойтесь, бумажная версия отсутствует, «вот же негодяи» воскликнул я, а доступно только электронное руководство по QR-коду на коробке или при ручном поиске на официальном сайте.

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Внешний вид и размеры

Geeek A31 v2 является сборным конструктором, этапы монтажа которого необходимо пройти каждому покупателю, ставшему владельцем продукции Geeek. Поэтому ожидание увидеть готовый корпус в данном разделе обречены на провал, а статью можно начать и закончить на оптимистичной ноте: грамотно упакованные детали конструкции перетянуты пленкой. Хотите большего? Переходим к главе «Прямые руки».

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Процесс сборки

Непосредственно процесс начинается со знакомства с укутанными в целлофан панелями и металлическими рейками. Всего нам доступны шесть акриловых панелей и такое же количество алюминиевых профилей.

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Алюминиевые планки имеют сложный профиль и различаются длиной от 205 мм до 210мм.

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Несмотря на всю аккуратность, заводская покраска оказалась с некоторыми дефектами. В частности, две рейки имели инородные предметы на поверхности до покрытия лака, сколотые после прохождения сушки.

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Корпус Geeek A31 v2 представлен в белом и черном вариантах, где я отдал предпочтение первой разновидности. Он состоит из шести акриловых панелей, две из которых имеют дополнительные белоснежные накладки. Каждые получили лазерную обработку для перфорации и монтажных креплений. На данной фотографии перед нами основание конструкции и верхняя рамка. Все они покрыты защитными пленками.

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В новой модели разработчики сэкономил часть материала за счет расположения боковой фиксируемой стенки внутри конструкции внутри передней панели: в версии A30 до такой реализации не догодались.

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Удерживающая тонкая стойка для материнской платы и задняя панель корпуса Geeek A31 v2.

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Боковые прозрачные панели с симметричной перфорацией в виде осиных сот. Они также покрыты защитной пленкой, которая воссоздает имитацию белого цвета, что понравится любителям светлых оттенков.

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Процесс сборки корпуса Geeek A31 v2 подробно описан в электронной документации, включающей 14 промежуточных этапов. Несмотря на критику общественности, что эталонное руководство сложно для понимания, я не отметил каких-либо трудностей при монтаже: просто и понятно.

Досконально иллюстрировать каждый шаг сборки я не стану, чтобы не раскрывать всей изюминки перед новыми владельцами и лишать загадочности. На первой странице производитель приводит схематичное изображение набора креплений с соответствующим буквенным обозначением, что упростит процесс.

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Сначала мы собираем штатный каркас – это является скелетом корпуса Geeek A31 v2.

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Для крепления между рейками имеются сквозные монтажные отверстия.

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Получаем две фиксированные стойки типа «С» высокой жесткости.

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Любимый момент многих пользователей: снимаем защитную пленку. Это обязательно следует сделать до установки, в противном случае вам помешают рейки и различные винты.

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Промежуточный этап четвертого шага: монтируем четыре стойки для крепления материнской платы форм-фактора mini-ITX.

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Благодаря задней стенке наш корпус обретает черты готового решения. Стоит отметить, что акрил неплохо собирает пыль и ворсинки, поэтому очисткой лучше заняться на финальном этапе.

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На момент подготовки материала я заметил ошибку в инструкции, требующую использовать длинные винты для крепления ножек. Таким образом они выпирают из основания и могут царапать блок питания.

После недолгого общения с производителем в новом руководстве данная опечатка исправлена.

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Материнская плата mini-ITX и передняя панель устанавливаются до основного монтажа панелей. Блок питания Flex возможно закрепить на любом промежуточном этапе.

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Боковой «срез» корпуса Geeek A31 v2: отмечаем обилие свободного пространства и неудачно длинные провода USB-портов.

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Видеокарта фиксируется отдельной заглушкой с парой пазов, позволяя крепко и надежно установить графический ускоритель.

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Несколько дополнительных мгновений и система готова для предварительного запуска.

Процесс занимает неторопливые 30 минут с изучением инструкции и соблюдением 14 шагов. В отличие от модели A30, новая версия в угоду удешевления лишена специальной заглушки для блока питания, открывая взору разъемы питания и неказистые винтики.

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Корпус Geeek A30/A31 рассчитан на установку одного накопителя 2.5-дюйма.

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В моем случае представлена модель Geeek A31 v2 с белыми глянцевым передними панелями. Но как показала практика штатная защитная пленка создает отличную матовую имитацию, поэтому я решил ее сохранить. Боковые панели – прозрачный акрил, но с пленкой мне кажется даже лучше.

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Не понравились винты для фиксации боковых панелей: своим видом они сообщают, что пережили небольшой локальный конфликт и не одну установку. На самом деле это лишь плохое качество покраски, поэтому разработчикам стоит поменять своего поставщика. Устраняется дефект черным маркером.

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Боковые панели имеют симметричный профиль и рисунок осиных сот.

Как можем видеть, перфорация для графического ускорителя частично не совпадает с расположением кулера.

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На передней части пользователю доступны кнопка включения, пара аудиоразъемов, по одному порту USB версии 2.0 и 3.0.

Блок питания формата Flex может быть расположен только в одном положении – вентиляционной решеткой вверх.

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На основании расположены четыре ножки с тканевой подошвой, перфорация отсутствует.

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Зато она имеется в полном объёме на верхней крышке. Здесь также предусмотрена возможность установки двух тонких вентиляторов типоразмера 92 мм толщиной не более 15 мм. В комплекте они не предусмотрены в угоду удешевления общей стоимости изделия.

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Система на базе корпуса Geeek A31 v2 в рабочем состоянии с активной подсветкой оперативной памяти. Системе охлаждения процессора повезло больше: она удачнее расположена напротив перфорации.

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Закрепляя полученную информацию, корпус Geeek A31 v2 изготовлен из алюминиевых реек и акриловых панелей. Данная модель имеет следующие размеры, измеренные в домашних условиях:

  • Длина – 216 мм;
  • Высота – 256 мм;
  • Ширина – 126 мм.

Уточненный объем корпуса составляет 6,97 литра.

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: Gigabyte B450 i Aorus Pro Wifi;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600;
  • Система охлаждения процессора: Noctua NH L9a-AM4 chromax.black;
  • Видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX (Rev.1.0);
  • Термоинтерфейс: Noctua HT-1;
  • Оперативная память: HyperX Fury RGB (HX436C17FB3AK2/16) 2 x 8 Гбайт;
  • Накопитель SSD: Samsung 860 EVO [MZ-N6E250BW] 250 Гбайт;
  • Блок питания: T.F.SKYWINDINTL F400, ~300 Вт;
  • Монитор: AOC U2790PQU.

Инструментарий и методика тестирования

В тестировании принимал центральный процессор AMD Ryzen 5 3600 OEM с тактовой номинальной частотой 3600 МГц, в режиме Boost – до 4200 МГц, напряжение Auto. BIOS материнской платы ASUS ROG Strix B450-i Gaming был обновлен до последней версии 3004 с AGESA 1.0.0.4 Patch B.

Схема электропитания выбрана «1usmus Ryzen Universal».

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Оперативная память HyperX Fury RGB HX436C17FB3AK2/16 объемом 16 Гбайт разогнана согласно калькулятору DRAM Calculator for Ryzen до частоты 3600 МГц и таймингах "16-20-20-40-1Т" при сохранении режима IF 1:1.

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Видеокарта GeForce RTX 2070 Mini ITX функционирует на номинальных частотах с эталонным показателем TDP равным 175 Вт.

Для прогрева CPU использовался тест Linpack в оболочке LinX версии 0.7.0 (двенадцать потоков, объем выделяемой памяти – 8192 Мбайт, десять прогонов). Температурные показатели с CPU снимались программой HWiNFO64.

Для разогрева видеокарты использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme, 20 прогонов.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяются на уровне 30.5 дБА, граница же условного комфорта на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 26 градуса по Цельсию. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК термометром Fluke 59 MAX.

Результаты тестирования

Корпус Geeek A31 v2 официально поддерживает процессорный кулер высотой до 50 мм. Произведенные дополнительные замеры на базе системы охлаждения Noctua NH L9a-AM4 chromax.black продемонстрировали зазор между вентилятором и боковой крышкой ~20 мм, что с учетом габаритов сокета позволяет установить кулер высотой до 61 мм.

Данная модель поддерживает блоки питания Flex длиной 180 мм, на практике – до 201 мм, а графические ускорители – до 190 мм.

Корпус поставляется без штатных вентиляторов, столь необходимых его конструкции. Из-за образовавшегося свободного внутреннего пространства, горячему воздуху некуда деться естественным путем, подогревая внутренние компоненты. Единственная надежда в данном случае на видеокарту и блок питания, чьи вентиляторы становятся вытяжными, но тем самым сильнее повышая их температуру. Посмотрим на исходные результаты системы до установки отдельных вентиляторов.

По умолчанию в стресс-тесте Linx v0.7.0 процессор AMD Ryzen 5 3600 троттлит по параметру «энергопотребление» и удерживает среднюю частоту всех ядер на 3700 МГц. Температура согласно датчикам достигает 92,5°C.

При даунвольтинге при указанных выше параметрах нагрев снижается до 78°C по всем ядрам.

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 2070 Mini ITX сама по себе в меру горячая, но шумная, даже на открытом стенде, поэтому интересно как графический ускоритель поведет себя уже в крохотном замкнутом корпусе.

В тесте устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme видеокарта бустит до 1717-1725 МГц, прогревается по графическому процессору и подсистеме питания до 79°C и до 85°C соответственно. Скорость вращения вентилятора поднимается до 2600 об/мин, уровень шума высокий, кулер сильно выделяется на фоне работы остальных компонентов/

При даунвольте показатели уменьшаются до 73/78°C, 2250 об/мин и уровне шума выше среднего.

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Наиболее оптимальная, равномерная и в тоже время максимальная нагрузка игровой системы на базе Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2070 проявляется в тяжелых проектах, например, один из любимых тестовых замеров проводится в «Ведьмаке».

Конструкция Geeek A31 v2 продемонстрировала свои достоинства, но сразу же были отмечены и недостатки. Большое расстояние до боковых панелей и огромная площадь в передней части и в области предполагаемой установки вентиляторов позволяет корпусу накапливать большое количества теплого воздуха внутри, подогревая основные и второстепенные компоненты. В частности, процессор прогревается до 67°C, а видеокарта – до 79°C! Но наиболее критична ситуация с блоком питания: нагрев достигает 88°C, что негативно отражается на его сроке службы при и так малой прочности по мощности.

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После часовой игры в «The Witcher 3: Wild Hunt» на запредельных настройках графики и отключенным HairWorks сам корпус Geeek A31 v2 прогревается незначительно в виду плохой теплопроводности, но внутри царит настоящее пекло, а выдувной горячий воздух из блока питания обжигает руку.

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Требуются кардинальные меры, которые заключаются в приобретении дополнительных двух вентиляторов, что также ложится на плечи пользователя, и не самый бюджетный корпус становится еще дороже.

В моем случае на выручке находятся два вентилятора Noctua NF-A9x14 PWM.

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Производитель рекомендует использовать вертушки в положении «выдув», но чтобы тестирование было полным, я провел эксперименты и на вдув.

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Вентиляторы Noctua NF-A9x14 PWM подключены к оригинальному разветвителю от Geeek (покупался отдельно) в материнскую плату.

И начнем мы знакомство с полным тестированием в различных режимах корпуса Geeek A31 v2.

Результаты системы в бенчмарке 3DMark Fire Strike.

3DMark Fire Strike

Physics Score / Graphics Score
Больше – лучше


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Результаты системы в бенчмарке 3DMark Time Spy.

3DMark Time Spy

CPU Score / Graphics Score
Больше – лучше


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Результаты системы в бенчмарке World of Tanks enCore RT при разрешении 2560х1440.

World of Tanks enCore RT

Средний балл
Больше – лучше


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Дальнейшие результаты получены в «The Witcher 3: Wild Hunt» на запредельных настройках графики при 20-минутном забеге.

Температура процессора, °C

Меньше – лучше


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Температура VRM материнской платы, °C

Меньше – лучше


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Температура графического процессора, °C

Меньше – лучше


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Температура блока питания, °C

Меньше – лучше


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Уровень шума нагрузке

дБА


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Пожелания и рекомендации

Корпус Geeek A31 v2 сложно отнести к моделям замкнутого типа, в которых близкорасположенная перфорация облегчает доступ к прохладному воздуху и выбросу горячего наружу. Данная модель не может обойтись без установки двух отдельных низкопрофильных вентиляторов типоразмера 92 мм, которые необходимы «как воздух», что звучит иронично, не правда ли?

Однако после сего действа Geeek A31 v2 преображается, точнее сразу же избавляется от своего главного изъяна – неравномерного и неграмотного распоряжением внутрикорпусного пространства, которое разработчикам следовало бы задействовать иначе. Именно поэтому модель A30 понравилась больше, свободные участки в конструкции позволяют энтузиастам выполнить грамотный кабель-менеджмент и даже задуматься о модернизации с последующей установкой СЖО. Огромное количество вариаций, которое так любят переиграть ценители моддинга.

На момент подготовки материала я отправил четыре письма производителю, с опечатками на официальном сайте, в руководстве и вопросами по конструкции корпуса Geeek A31 v2 с целью выяснить спорные решения. Если свести полученные ответы воедино, новинка является удешевленной версией A30, но последний снят с продажи, так что это его неполноценная замена. Разработчики оперативно исправили мои замечания, осталось поговорить исключительно о корпусе.

В плане дизайна продукция Geeek обязательно найдет своего покупателя, однако при сборке A31 v2 я отметил несхождение передней и верхней панели, выливающееся в небольшой зазор.

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Кнопка включения вместе с клеймами выпирает на 30 мм, в итоге она некрасиво торчит из корпуса и нависает над портами материнской платы. Разработчикам следует заменить переключатель или замаскировать его.

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И, конечно, закрытая ниша в передней части корпуса, где можно было бы аккуратно прятать провода. Но данная область не имеет отдельных креплений для фиксации, проработка отдельной маскирующей панели очень сложна для столь малого объема, а иного предназначения ей найти не удалось.

Только для установки чуть более длинного блока питания, но лучше бы разработчики укоротили корпус на 2 см: пользы будет больше.

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Заключение

Почему корпус Geeek A31 носит приставку «v2»? Производитель не прячет свои доработки и открыто заявляет об изменениях в новых модификациях, хотя в данном случае лишь отмахнулся словами «релизная версия» (первая – для китайского пользования).

Модель Geeek предлагает оригинальную конструкцию и приятный, притягивающий дизайн, который отлично впишется в стиль рабочего пространства. Популярная перфорация в виде осиных сот гармонично сочетается с белым дизайном и проглядывающим черным, что делает корпус интересным. Но когда речь заходит о других характеристиках, встречаются спорные моменты.

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Во-первых, наш компактный корпус по меркам SFFPC конструкции «бутерброд» с блоком питания Flex не такой уж и маленький: почти 7 литров! Во-вторых, категорию mini-ITX сложно назвать недорогой, но после знакомства с компактным SGPC K39 встреча с моделью почти в полтора раза дороже (по одному курсу доллара) и требующую обязательного приобретения отдельных вентиляторов, ведь штатные отсутствуют, ставит под сомнение экономическую пропаганду. Напомню суть последней: версия A31 v2 является более оптимизированной, что в данном случае можно перевести как «удешевленная».

В любом случае компания Geeek выпускает запоминающуюся продукцию с простым, но оригинальным подходом к конструкции и приятным внешним видом. Главное, разработчики оперативно ведут техническую поддержку и отвечают на интересующие вопросы, что добавляет уверенности и надежды на последующий рост качества и расширение ассортимента.

Подводя итоги, можно ли рекомендовать корпус Geeek A31 v2 к приобретению? Мой ответ – только для энтузиастов и тех, кому приглянулся дизайн их серии. Все же кое-какие недостатки присутствуют, а докупать вентиляторы вас заставит необходимость.

Достоинства Geeek A31 V2:

  • Внешний запоминающийся дизайн;
  • Оригинальность конструкции;
  • Множественная перфорация;
  • Простота и надежность.

Недостатки Geeek A31 V2:

  • Отсутствие вентиляторов в штатной поставке.

Особенности Geeek A31 V2:

  • Процедура сборки.

Общая оценка без вентиляторов: 6.5 из 10.

Общая оценка с вентиляторами: 7.5 из 10.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • donnerjack за помощь в подготовке материала.

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Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
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Amon Amarth
09:15
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enzolas
09:12
Если раскочегарить и снять лимиты - да. Только печь из новости будет жрать 400 в тех же условиях.
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
enzolas
09:09
В принципе конечно это много, охлаждать сие будет сложно. Но не стоит забывать. Это AVX нагрузка, частота 4.5 ГГц. В обычном режиме все будет куда лучше. Ну и понятно, что 10 ядер это не фунт изюма. О...
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
Gloomhein
09:06
Архитектура давно готова, тп обкатан. Вопрос лишь в том, чё у интел получится.
В сентябре AMD может порадовать новыми настольными процессорами
SK.art
09:02
Поменял шило на мыло.. Надо было православный интел брать. А не говнянный днищенский кукурузен)
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
qot
09:01
Ну кто же такие тайминги делает на амд? 22 это же ппц как дохрена,а вторичные там наверное вообще днище, прежде чем менять проц побольше бы инфы узнал, фотоворкс 25,5к что за хрень вообще? это же фейс...
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Эдуард Севрюгин
09:01
Не надо лялякать.смарты давно в подвале не собирают.а фирма хорошая.у самого 5а про.рекомндую всем не пожалеете.
Анонсирован смартфон UMIDIGI S5 Pro: Helio G90T, 256 ГБ ПЗУ, NFC и АКБ на 4680 мАч по цене до 300 долларов
Max Payne
09:00
В кадре просто ничего нет стены и пустой горизонт. Древний рендер DX11 с костылями... А нагрузка 100\100\100\100\100\100 100\100... Может это игра кривовысранная, а не в процессоре дело? 🤣
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2018) без замены видеокарты (GeForce GTX 1080Ti)
Mad Deepness
08:57
Чувак, ты просто КЭП, ну ясен пень что вега мощнее поляриса, к чему был этот высер? Да и я написал в комменте что полярис тащит в ФХД, а ты свое 2 к приплел. Хотя чему я удивляюсь, типичный коммент н...
Polaris – всё: NVIDIA заявила, что GDDR5 не хватает всем
enzolas
08:57
Кому вы это объясняете? Это же баклан не понимающий что такое мгновенное потребление и баг мониторинга.
Тепловыделение 10-ядер нового Intel Core i9-10900F оказалось больше, чем у 16-ядер Ryzen 3950x в полтора раза
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