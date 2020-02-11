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Вступление

Линейка графических ускорителей Gaming X является топовой среди прочих моделей MSI, поэтому с появлением каждой новой серии видеокарт можно уверенно ждать анонса новинки под ее крылом.

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Не стала исключением и версия MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X, относящаяся к нижнему ценовому сегменту, но способная демонстрировать уровень производительности GeForce GTX 1060 с объемом видеопамяти 6 Гбайт и Radeon RX 590 (а скоро мы рассмотрим и MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X).

Вернемся к младшему графическому ускорителю и посмотрим, как на видеокарте с низким уровнем TDP смотрится высокоэффективный фирменный кулер Twin Frozr 7.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X; код производителя: GEFORCE GTX 1650 SUPER GAMING X.

Модель GeForce GTX 1650 Super Gaming X GeForce GTX 1650 SUPER Производитель MSI NVIDIA Графический процессор TU116-250 TU116-250 Частота ядра, МГц 1530 1530 Частота ядра (Turbo), МГц 1755 1725 Заводской разгон ядра, МГц 30 – Частота памяти, МГц 1500 1500 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 4 4 Шина памяти, бит 128 128 Разъемы интерфейсов 3 x DP,

1 x HDMI 1 x DP,

1 x HDMI,

1 x DVI Питание, разъемы Pin 6 6 Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 95 – Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 3 + 1 – Power Limit (штат/макс), Ватт 100 / 110 100 Формат СО 2.2 слота 2 слота Размеры видеокарты, мм 248 х 127 –

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Внешний вид и размеры

В образе видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X с первых минут знакомства узнается фирменный агрессивный стиль линейки MSI Gaming.

Внешний вид выделяют заостренные формы корпуса, распластавшийся кулер с парой вентиляторов TORX 3.0 типоразмера 95 мм и солидно выступающие тепловые трубки.

Изюминки дизайну добавляет настраиваемая панель MSI Gaming Twin Frozr 7, расположившаяся на боковой грани и в большинстве случаев будет сигнализировать какой тип марки видеокарты установлен внутри ПК. Конечно же, если корпус имеет прозрачную дверцу.

Дополнительное питание реализовано шестиконтактным разъемом, уровень потребления не превышает 100-110 Вт.

С обратной стороны MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X нас встречает открытый текстолит печатной платы и герб производителя.

На интерфейсной панели расположился эталонный список видеовыходов, включающий три порта DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b.

Система охлаждения

Систему охлаждения Tiwn Frozr уже седьмого поколения мы неоднократно рассматривали, лишь изредка конструкция претерпевает изменения. Наша задача в очередной раз убедиться в уникальности и посмотреть на видеокарту MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X.

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Радиатор набран множеством алюминиевых никелированных пластин с выемками для повышения площади соприкосновения с нагоняемым вентиляторами потоком воздуха. Ребра пронизывают три тепловые трубки по 6 мм, соединения пропаяны.

В основании располагается отдельная медная площадка с покрытием никеля.

Печатную плату накрывает отдельная пластина, являющаяся ребром жесткости и низкопрофильным радиатором для микросхем памяти и силовых элемент через красные термопрокладки.

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Отдельная БОСС-термопрокладка располагается между пластиной и основным радиатором, хотя толщина ~10 мм ставит под сомнение в ее эффективности и надобности: если не удается установить оребрение, то оставьте лучше прямой обдув.

Печатная плата

Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X построена на оригинальной печатной плате черного цвета и она разительно отличается от PCB младшей модели GeForce GTX 1650 Gaming X (не Super).

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Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-250-KC-A1.

Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 53-й неделе 2019 года и включает 1280 шейдеров, 32 блока растеризации и 80 текстурных блоков.

Подсистема питания насчитывает четыре фазы: три отведены на графический процессор, одна – на видеопамять.

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9PA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1500 МГц (эффективная частота 12000 МГц).

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Комплектация

MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X поставляется в картонной упаковке с фирменной черной полиграфией, подчеркивающая грани новой видеокарты.

В комплектацию входят руководство пользователя и комикс-инструкция по установке.

Тестовый стенд

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Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 441.87;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;



Heaven Benchmark 4.0;



MSI Afterburner;



MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

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Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты

MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X обладает заводским разгоном плюс 30 МГц по графическому ядру. Производитель оставил штатный лимит TDP на отметке 100 Вт в номинальном режиме работы, поэтому видеокарта бустит на отметке 1850-1900 МГц.

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37°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;

40°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Вентиляторы в простое выключаются благодаря поддержке технологии «Zero Frozr». Получаем следующие показатели:

Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X. Показатель ее уровня TDP равен 100 Вт с возможности увеличения до 110 Вт.

У видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X большой потенциал для достижения большего уровня производительности, нежели модель показывает в стоке, что является пожеланием разработчиков соответствовать эталонным настройкам NVIDIA.

MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X бустит до 1905 МГц, среднее значение составляет 1875 МГц, данная модель упирается в лимит потребления 100 Вт. Система охлаждения едва раскручивается до 1100 об/мин при очень низком уровне шума, а температура графического процессора составляет 62-63°C, подсистемы питания – 60°C.

Разгон MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X

Дополнительные 10 Вт, отведенные для разгона, практически никак не влияют для раскрытия разгонного потенциала MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X. Удается добиться 1950 МГц по ядру и 1750 МГц по памяти.

Оверклокинг добавляет 6-7% производительности к результатам MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X «из коробки».

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | Heaven BenchMark 4.0

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Бездействие | Heaven BenchMark 4.0

Меньше – лучше





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Обороты вентиляторов, режим Авто, %



об/мин

Меньше – лучше





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Уровень шума в простое и нагрузке



дБА

Меньше – лучше





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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)



Heaven BenchMark 4.0

МГц





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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super Gaming X относится к старшей линейке MSI Gaming и оснащена должным образом, демонстрируя превосходную эффективность системы охлаждения и низкий уровень шума, которые можно задавать в качестве эталона последующим тестируемым моделям.

Ахиллесовой пятой версии Gaming X является нераскрытый потенциал графического процессора TU116-250, который обладает большим частотным потенциалом. Разработчикам стоило быть смелее и повысить номинальный показатель TDP хотя бы до 110-120 Вт, что практически не отразится на потреблении, но позволит видеокарте держат тактовые частоты ближе к 2 ГГц и стать мощнее еще на 5-8%.

Подводя итоги, MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X понравится тем пользователям, которым необходима сбалансированная работа и не столь важен оверклокерский потенциал.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: