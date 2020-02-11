Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X

+
Большое подорожание 2070 - цена Super выросла
2080 по старым низким ценам - не жди подорожания
2070 Super только начали дорожать, есть смысл взять
Крутейшая Zotac AMP! 2080 замегадешево

Оглавление

Вступление

Линейка графических ускорителей Gaming X является топовой среди прочих моделей MSI, поэтому с появлением каждой новой серии видеокарт можно уверенно ждать анонса новинки под ее крылом.

реклама

Не стала исключением и версия MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X, относящаяся к нижнему ценовому сегменту, но способная демонстрировать уровень производительности GeForce GTX 1060 с объемом видеопамяти 6 Гбайт и Radeon RX 590 (а скоро мы рассмотрим и MSI Radeon RX 5600 XT Gaming X).

Вернемся к младшему графическому ускорителю и посмотрим, как на видеокарте с низким уровнем TDP смотрится высокоэффективный фирменный кулер Twin Frozr 7.

Технические характеристики

Полное название: MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X; код производителя: GEFORCE GTX 1650 SUPER GAMING X.

Модель GeForce GTX 1650 Super Gaming X GeForce GTX 1650 SUPER
Производитель MSINVIDIA
Графический процессорTU116-250TU116-250
Частота ядра, МГц15301530
Частота ядра (Turbo), МГц17551725
Заводской разгон ядра, МГц30
Частота памяти, МГц15001500
Заводской разгон видеопамяти, МГц
Тип памятиGDDR6GDDR6
Объем памяти, Гбайт44
Шина памяти, бит128128
Разъемы интерфейсов3 x DP,
1 x HDMI		1 x DP,
1 x HDMI,
1 x DVI
Питание, разъемы Pin66
Количество вентиляторов/диаметр, мм2 х 95
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз3 + 1
Power Limit (штат/макс), Ватт100 / 110100
Формат СО2.2 слота2 слота
Размеры видеокарты, мм248 х 127

реклама

Внешний вид и размеры

В образе видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X с первых минут знакомства узнается фирменный агрессивный стиль линейки MSI Gaming.

450x260 37 KB. Big one: 1500x866 267 KB

Внешний вид выделяют заостренные формы корпуса, распластавшийся кулер с парой вентиляторов TORX 3.0 типоразмера 95 мм и солидно выступающие тепловые трубки.

450x191 28 KB. Big one: 1500x637 197 KB

Изюминки дизайну добавляет настраиваемая панель MSI Gaming Twin Frozr 7, расположившаяся на боковой грани и в большинстве случаев будет сигнализировать какой тип марки видеокарты установлен внутри ПК. Конечно же, если корпус имеет прозрачную дверцу.

Дополнительное питание реализовано шестиконтактным разъемом, уровень потребления не превышает 100-110 Вт.

450x126 23 KB. Big one: 1500x421 172 KB

С обратной стороны MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X нас встречает открытый текстолит печатной платы и герб производителя.

450x254 50 KB. Big one: 1500x847 368 KB

На интерфейсной панели расположился эталонный список видеовыходов, включающий три порта DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b.

450x201 30 KB. Big one: 1500x669 270 KB

Система охлаждения

Систему охлаждения Tiwn Frozr уже седьмого поколения мы неоднократно рассматривали, лишь изредка конструкция претерпевает изменения. Наша задача в очередной раз убедиться в уникальности и посмотреть на видеокарту MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X.

реклама



578x332 40 KB. Big one: 1500x988 345 KB

Радиатор набран множеством алюминиевых никелированных пластин с выемками для повышения площади соприкосновения с нагоняемым вентиляторами потоком воздуха. Ребра пронизывают три тепловые трубки по 6 мм, соединения пропаяны.

В основании располагается отдельная медная площадка с покрытием никеля.

450x235 53 KB. Big one: 1500x782 490 KB

Печатную плату накрывает отдельная пластина, являющаяся ребром жесткости и низкопрофильным радиатором для микросхем памяти и силовых элемент через красные термопрокладки.

реклама

450x258 38 KB. Big one: 1500x861 268 KB

Отдельная БОСС-термопрокладка располагается между пластиной и основным радиатором, хотя толщина ~10 мм ставит под сомнение в ее эффективности и надобности: если не удается установить оребрение, то оставьте лучше прямой обдув.

450x211 49 KB. Big one: 1500x704 336 KB

Печатная плата

Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X построена на оригинальной печатной плате черного цвета и она разительно отличается от PCB младшей модели GeForce GTX 1650 Gaming X (не Super).

реклама

Сердцем героя обзора стал графический процессор TU116-250-KC-A1.

Данный GPU произведен по 12 нм техпроцессу на 53-й неделе 2019 года и включает 1280 шейдеров, 32 блока растеризации и 80 текстурных блоков.

450x273 57 KB. Big one: 2000x1213 724 KB

Подсистема питания насчитывает четыре фазы: три отведены на графический процессор, одна – на видеопамять.

В качестве видеопамяти выступают микросхемы Micron стандарта GDDR6 с маркировкой 9PA77 D9WCW. Их тактовая частота составляет 1500 МГц (эффективная частота 12000 МГц).

реклама

Комплектация

MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X поставляется в картонной упаковке с фирменной черной полиграфией, подчеркивающая грани новой видеокарты.

450x348 49 KB. Big one: 1500x1160 363 KB

В комплектацию входят руководство пользователя и комикс-инструкция по установке.

Тестовый стенд

реклама

Конфигурация
  • Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
  • Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
  • Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
  • Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
  • Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
  • Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
  • Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
  • Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

  • Операционная система: Windows 10 x64;
  • Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 441.87;
  • Вспомогательные утилиты:
    • GPU-Z;
    • Heaven Benchmark 4.0;
    • MSI Afterburner;
    • MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

реклама

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты

MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X обладает заводским разгоном плюс 30 МГц по графическому ядру. Производитель оставил штатный лимит TDP на отметке 100 Вт в номинальном режиме работы, поэтому видеокарта бустит на отметке 1850-1900 МГц.

реклама

Вентиляторы в простое выключаются благодаря поддержке технологии «Zero Frozr». Получаем следующие показатели:
  • 37°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 40°C и 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X. Показатель ее уровня TDP равен 100 Вт с возможности увеличения до 110 Вт.

450x312 113 KB. Big one: 775x539 70 KB

У видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X большой потенциал для достижения большего уровня производительности, нежели модель показывает в стоке, что является пожеланием разработчиков соответствовать эталонным настройкам NVIDIA.

MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X бустит до 1905 МГц, среднее значение составляет 1875 МГц, данная модель упирается в лимит потребления 100 Вт. Система охлаждения едва раскручивается до 1100 об/мин при очень низком уровне шума, а температура графического процессора составляет 62-63°C, подсистемы питания – 60°C.

450x193 145 KB. Big one: 2312x996 1890 KB

Разгон MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X

Дополнительные 10 Вт, отведенные для разгона, практически никак не влияют для раскрытия разгонного потенциала MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X. Удается добиться 1950 МГц по ядру и 1750 МГц по памяти.

450x191 146 KB. Big one: 2298x976 1938 KB

Оверклокинг добавляет 6-7% производительности к результатам MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X «из коробки».

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Time Spy

Graphics Score
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C

Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура зоны VRM, °C

Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Обороты вентиляторов, режим Авто, %

об/мин
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Уровень шума в простое и нагрузке

дБА
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)

Heaven BenchMark 4.0
МГц


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

600x221 95 KB. Big one: 1630x602 100 KB

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Видеокарта GeForce GTX 1650 Super Gaming X относится к старшей линейке MSI Gaming и оснащена должным образом, демонстрируя превосходную эффективность системы охлаждения и низкий уровень шума, которые можно задавать в качестве эталона последующим тестируемым моделям.

Ахиллесовой пятой версии Gaming X является нераскрытый потенциал графического процессора TU116-250, который обладает большим частотным потенциалом. Разработчикам стоило быть смелее и повысить номинальный показатель TDP хотя бы до 110-120 Вт, что практически не отразится на потреблении, но позволит видеокарте держат тактовые частоты ближе к 2 ГГц и стать мощнее еще на 5-8%.

Подводя итоги, MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X понравится тем пользователям, которым необходима сбалансированная работа и не столь важен оверклокерский потенциал.

Александр Андерсон


Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X;
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi go.d-bq gaming x geforce gtx 1650 super msi geforce gtx 1650 super gaming x

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce GTX 1650 Super Gaming X
+
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
36
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
24
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
145
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition Evo
15
Тесты видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Rage 2
34

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: февраль 2020
5 февраля 2020 29
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – AGP интерфейс
8 февраля 2020 145
Топ лучших игровых компьютеров до 60 тысяч рублей: февраль 2020
9 февраля 2020 24
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 36
NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 24


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
195
В продаже появилась новая операционная система Windows 12 Lite
21
Intel сообщила, когда догонит и перегонит производительные процессоры AMD Ryzen
183
Microsoft тестирует новую ОС Windows 12 Lite, бесплатное обновление до июля 2020 года
19
Microsoft начала показывать рекламу в Windows 10 и ополчилась на Firefox
32
AMD Ryzen Threadripper 3990X позволяет поиграть в Crysis без использования видеокарты
15
20 смартфонов Huawei получат глобальную версию EMUI 10 с Android 10 до конца марта
+
MSI анонсировала 31.5” Full HD монитор с частотой обновления 180 Гц
26
Arcturus и Navi 21 – две главные премьеры AMD этого сезона
15
AMD Ryzen 7 4800HS обошёл Intel Core i7-9700K и Ryzen 7 2700X в тестовом пакете 3DMark Time Spy
44
Radeon RX 580 обновил рекорд 3DMark Time Spy в руках нашего соотечественника
13
Геймерский 8-ядерный процессор Intel Core i7-9700K уступил мобильному процессору AMD Ryzen 7 4800HS
16
Windows получила нового руководителя, который обещает ещё больше инноваций для пользователей
44
Фанат значительно улучшил качество кинематографических роликов Warcraft III Reforged
12
Баг Windows 7 не позволяет выключить компьютер
24
Каким ты был: Возняк рассказал, как управление Apple меняло характер Стива Джобса
7
Флагман Xiaomi Mi 8 Pro в официальном магазине в России предлагается за полцены
2
OPPO Reno3 Vitality представлен официально: Snapdragon 765G, NFC, Android 10 за 430 долларов
2
Технические характеристики Samsung Galaxy M31 утекли в Сеть: Exynos 9611, экран OLED и аккумулятор на 6000 мАч
1
Джим Келлер верит, что процессоры смогут масштабироваться ещё двадцать лет
37

Сейчас обсуждают

Вова Кузнецов
01:51
Таким как юра-шланх, даже собственная рука не дает ☝️
Самая быстрая видеокарта AMD - Big Navi получила дату анонса
Вова Кузнецов
01:49
Там будет много NPC пидрил, как раз штеудята оторвутся с ними.
6 из 8 мировых рекордов быстродействия процессоров принадлежит AMD – Intel вот-вот лишится последних позиций
V.L.A.D.L.E.N
01:48
Щас проверю
AMD Ryzen Threadripper 3990X позволяет поиграть в Crysis без использования видеокарты
Вова Кузнецов
01:48
Вот фото типичного штеудного жопашника, который прошел все игры на своем гиперпне.
6 из 8 мировых рекордов быстродействия процессоров принадлежит AMD – Intel вот-вот лишится последних позиций
Вова Кузнецов
01:45
А синежопные штеудные петухи, лишаются последних штанов....чему и рады, кстати, несказанно!
6 из 8 мировых рекордов быстродействия процессоров принадлежит AMD – Intel вот-вот лишится последних позиций
Вова Кузнецов
01:41
Опять ты свои в пейнте нарисованные картинки кидаешь тут
6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
Вова Кузнецов
01:40
Перепутал малясь, какол он. Щирый. На майдауне отбили мозги, под кастрюлей, пока скакал.
6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
Dik200
01:37
Ух ты..... Интел уже Квадры выпускает. Бедная Nvidia, последний кусок жадный Интел отбирает.
AMD анонсировала видеокарты Radeon Pro W5500 и Radeon Pro W5500M
Sergei Eremeev
01:37
те по твроему 8700к с сопляме под крышкой который я сам видел топит под 80*С в нагрузке луче чем 9700? который у мня на воздухе выше 60 *С я не видел ? и при равной производительности )) чо серьозна ...
Собираем мощнейший игровой ПК на Core i7-9700 и GeForce RTX 2070 Super за 117880 рублей
Вова Кузнецов
01:36
Ты из под нар там не кукарекай особо, а то назад пинками загонят 😆
6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 4000-й серии обходит на 50% Intel Core i5 10-го поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем