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Вступление

Программа GeForce Partner Program компании NVIDIA в категоричном порядке потребовала от дружественных вендоров переименовать линейки графических ускорителей AMD, чтобы серии видеокарт противоборствующих сторон ничего не связывало. К примеру, если есть модель Gigabyte GeForce GTX 1070 Windforce 3X, то ни в коем случае не должна существовать Gigabyte Radeon RX 580 Windforce 3X, а вот назвать ее RX 580 Windpower 3X – пожалуйста.

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Такие принудительные меры в дальнейшем были подвергнуты жесткой критике, и штаб-квартире NVIDIA пришлось отнекиваться: дескать, основная мысль разработчиков понята неверно. Однако некоторые производители успели анонсировать новые версии, например, ASUS Arez и MSI Mech, которые после отмены партнерской программы быстро забылись. Но в итоге не пропадать же добру?

Первой полноценной ласточкой стала видеокарта MSI Radeon RX 5700 Mech. Младшие ускорители Mech прошлого поколения (Radeon RX 570 и RX 580) производитель в расчет не берет, так как полноценного анонса не было, и на рынок отгрузили совсем небольшую партию, так что их можно считать эксклюзивом. Radeon RX 5700 Mech – бюджетный представитель архитектуры RDNA первого поколения, замыкающий цепочку «красных» после Gaming X и Evoke. Он рассчитан на нетребовательного пользователя и предлагает базовые возможности без ущерба производительности и системе охлаждения.

Как и в случае с линейкой графических ускорителей MSI Evoke, новая серия получила кое-какие огрехи в конструкции, связанные, например, с термопрокладками. Пока основная аудитория не заметила подвоха, MSI провела ребрендинг и выпустила версию с приставкой GP – Grand Premium, которая должна исправить недостатки оригинала.

Видеокарта MSI Radeon RX 5700 Mech – это темная лошадка. На просторах интернета находятся лишь несколько видеообзоров и пара статей, которые противоречат друг другу. Тем интереснее будет выяснить ее возможности и сравнить с другими моделями при прочих равных.

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Технические характеристики

Полное название: MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC; код производителя: Radeon RX 5700 Mech GP OC.

Модель Radeon RX 5700 Mech GP OC Radeon RX 5700 Evoke GP OC TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC Radeon RX 5700 Производитель MSI MSI ASUS AMD Графический процессор Navi 10 XL Navi 10 XL Navi 10 XL Navi 10 XL Частота ядра, МГц 1515 1540 1275 1465 Частота ядра (Turbo), МГц 1750 1750 1750 1725 Заводской разгон ядра, МГц 25 25 25 – Частота памяти, МГц 14 000 14 000 14 000 14 000 Заводской разгон видеопамяти, МГц – – – – Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, Гбайт 8 8 8 8 Шина памяти, бит 256 256 256 256 Разъемы интерфейсов 3 x DP,

1 x HDMI 3 x DP,

1 x HDMI 3 x DP,

1 x HDMI 3 x DP,

1 x HDMI Питание, разъемы Pin 8 + 6 8 + 6 8 + 6 8 + 6 Количество вентиляторов/диаметр, мм 2 х 87 2 х 87 3 х 77 1 х 70 Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 7 + 2 7 + 2 8 + 2 6 + 1 Power Limit (штат/макс), Ватт 225 / - 225 / - 185 / - 185 / - Формат СО, слоты 2.5 2.5 2.7 2 Размеры видеокарты, мм 232 х 126 254 х 129 270 х 125 270 х 112

Внешний вид и размеры

Видеокарта MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC является редизайном другой популярной модели в линейке компании MSI Ventus. Производитель перекрасил основной кожух кулера в темные тона, задействовал более массивный радиатор и видоизменил бэкплейт.

Новинка получила возросшие габариты благодаря новой системе охлаждения. Длина графического ускорителя составляет прежние скромные 232 мм, ширина выросла до 126 мм, а вот в ПК видеокарта перекроет полноценные 2,5-слота расширения! Таким образом, из видеокарты MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC получился укороченный кирпичик.

Несмотря на свое позиционирование, новинка удостоена фирменных премиумных вентиляторов Torx 3.0: все же Grand Premium со всеми вытекающими!

На обратной стороне располагается монолитная декоративная пластина, пластмассовая.

Подсветка на видеокарте отсутствует, что понравится старой гвардии.

Дополнительное питание осуществлено двумя коннекторами по схеме «8+6»-pin. На официальной странице MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC производитель указывает TDP видеокарты равный 225 Вт. Забегая вперед, в параметрах BIOS только потребление GPU понижено до 160 Вт, у модели Evoke GP – 200 Вт.

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Интерфейсная панель предлагает три порта DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.0b.

Система охлаждения

Неохотно нам предоставили доступ к разбору системы охлаждения. Кулер фиксируется четырьмя подпружиненными винтами в области графического процессора.

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MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC наделена кулером с прямым контактом к GPU: данную информацию производитель не скрывает, указывая это с фотографией на своем сайте. Чип Navi 10 XL получился компактным, и при таком типе конструкции площадка кулера полноценно накрывает только две тепловые трубки и едва касается две крайние.

Боковые пластины основного радиатора продолжены до одного уровня с основанием кулера.

Это сделано для полного покрытия микросхем видеопамяти. Но главное обещание производителя по исправлению проблемы с термопрокладками не выполнено: на заводе кто-то втихаря точно экономит или скрытно устраивает пакости.

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В качестве основного охладителя выступает односекционный радиатор, набранный 44 алюминиевыми пластинами. Тело пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм каждая. Ребра нанизаны, припоя не отмечено.

В сравнении со старшей моделью MSI Radeon RX 5700 Evoke GP OC на обозреваемой версии мосфеты не контактируют с основным радиатором.

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Силовую часть охлаждает отдельный низкопрофильный радиатор.

Пластмассовый бэкплейт выполняет декоративную и защитную функции. В охлаждении пластина не задействована.

Печатная плата

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Видеокарта MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC построена на оригинальной печатной плате черного цвета и идентична модели Radeon RX 5700 Evoke GP с ревизией PCB под номером v381 ver:3.1.

Сердцем героя обзора стал графический процессор Navi 10 XL, произведенный по 7 нм техпроцессу на 37-й неделе 2019 года в Тайване: встречаются образцы из Китая. Он включает 2304 шейдера, 64 блока растеризации и 144 текстурных блоков.

Подсистема питания построена по усиленной схеме «7+2», в которой семь фаз отведены на графический процессор и две – на видеопамять. В качестве силовой обвязки задействованы мосфеты NCP302155 с током 55 А.

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В роли ШИМ-контроллеров GPU и Mem выступают микросхемы IR35217 производства International Rectifier и ON Semiconductor NCP81022.

MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC оснащена 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Данный объем набран восемью микросхемами производства Micron с маркировкой 9TA77 D9WCW.

Комплектация

MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC поставляется в красочной бумажной упаковке с внешней стороны и картонной внутренней. На лицевой стороне производитель приводит основные технические характеристики и изображение продукта.

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На обороте разработчики отмечают ключевые достоинства новинки – фирменные вентиляторы TORX 3.0, крупный радиатор с прямым контактом и премиум- бэкплейт , прошу прощения, как указано, это премиум-пластина.

Наконец мы встречаем «Мехов» не только в наименовании: в комплекте можно обнаружить две наклейки с роботами и инструкцию.

Тестовый стенд

Конфигурация

Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);

Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);

Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);

Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);

Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;

Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;

Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;

Монитор: Samsung C34F791WQI, разрешение: 3440 x 1440.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64;

Драйвер видеокарты: AMD Adrenalin 19.12.2;

Вспомогательные утилиты:

GPU-Z;



Heaven Benchmark 4.0;



MSI Afterburner;



MSI Kombustor.

Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.

Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.

Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.

Стандартные частоты

Видеокарта MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC получила заводской разгон графического ядра: плюс 25 МГц к референсной частоте.

Одно из отличий от модели Radeon RX 5700 Evoke GP OC заключается в отсутствии технологии Zero Frozr: вентиляторы в простое вращаются со скоростью 800 об/мин. Это достаточно тихо для работы и удерживает температуры компонентов ниже 40°C.

Приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения Radeon RX 5700 Mech GP OC. Заявленный уровень TDP – 225 Вт, Power Limit можно повысить на 10%.

Дополнительная информация из утилиты MorePowerTool с частотами в разных режимах и лимитами.

По меркам недорогих видеокарт версия Mech GP OC получила неплохой кулер с прямым контактом, но чтобы эффективнее проявить работу системы охлаждения, производитель пошел на две хитрости:

Уменьшил показатель TDP для GPU с 200-225 Вт до 160 Вт;

Понизил рабочее напряжение с 1018 мВ до 958 мВ.

Данные изменения благотворно повлияли на температурные показатели, но разработчики пошли далее, решив сделать видеокарту очень тихой в работе, что в свою очередь негативно отразилось на нагреве. Таким образом, в работе над ошибками производитель сделал «два шага вперед, один шаг назад».

MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC бустит до 1684-1695 МГц при скорости вентиляторов всего 1480 об/мин! Температура графического процессора стабилизируется на отметке 75°C, силовой части – 80°C. Микросхемам видеопамяти приходится сложнее: они накрыты пластинами радиатора с маленькими термопрокладками, а низкие обороты не способствуют лучшей продувке, что в итоге приводит к 88°C по датчику Mem.

Даже в таком режиме MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC проходит тест устойчивости с оценкой 99%.

Чтобы доказать нашу теорию, активируем обороты крыльчаток на полную мощность. И в итоге получаем минус 14-17°C по всем датчикам.

MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC – не только темная, но и рабочая лошадка простого геймера. Сделаем ее полностью соответствующей. Наш экземпляр превосходно даунвольтится с 958 мВ до 856 мВ, позволяя снизить потребление.

Вентиляторы вручную выставлены на 1700 об/мин, комфортные по уровню шума для продолжительной работы. Тем самым мы охлаждаем графический процессор до 63°C, подсистему питания – до 68°C, микросхемы памяти – до 77°C.

Разгон MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC

Учитывая реалии и возможности видеокарты, разгонять Radeon RX 5700 Mech GP OC не рекомендуется, но мы попробуем провести данную операцию в два этапа.

Для начала без повышения напряжения. Итогом становятся 1874 МГц по ядру и 1860 МГц по памяти. Стоит оговориться, что без увеличения скорости крыльчаток температуры высоковаты.

Второй вариант более требователен к системе охлаждения. При помощи MorePowerTool повышаем лимиты, в программе MSI Afterburner напряжение поднимаем до 1.075 В. В таком случае частота ядра составляет уже 1981 МГц, но температуры стремятся к критическим.

Потенциал тестового экземпляра Mech GP OC и правда поражает; жаль, подводит система охлаждения. Видеопамять разгоняется до 1940 МГц, но становится нестабильна при превышении порога в ~86°C.

Производительность Radeon RX 5700 Mech GP OC возрастает на 12-14%, но для достижения таких результатов требуется увеличение оборотов вентиляторов (выше 1850 об/мин они шумноваты), либо замена кулера (тогда в чем смысл «нереференса»?).

Хотя щадящий режим – 1850 МГц по ядру без повышения напряжения – видеокарта выдержит.

3DMark Fire Strike



Graphics Score

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



Graphics Score

Больше – лучше





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Результаты протестированных видеокарт

Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.

Температура графического процессора, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Температура памяти, датчик Memory Junction, °C



Бездействие | 3DMark Fire Strike Extreme

Меньше – лучше





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Обороты вентиляторов, режим Авто, %



об/мин

Меньше – лучше





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Уровень шума в простое и нагрузке



дБА

Меньше – лучше





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Частота графического процессора, Default | Boost 3D (in game)



Heaven BenchMark 4.0

МГц





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Исследование потенциала системы охлаждения

Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.

Результаты исследования потенциала системы охлаждения.

Уровень потребляемого электричества

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт



На выходе блока питания

Простой | 3DMark Fire Strike Extreme | MSI Kombustor





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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

С точки зрения потребителей модель Radeon RX 5700 Mech GP OC это первая ступень в иерархии компании MSI: она позиционируется как доступная видеокарта с базовой функциональностью для нетребовательных геймеров.

В этом качестве версия Mech хороша: сопоставимая с аналогами производительность, низкий уровень шума, комфортные температуры. Если же вынести за рамки нагрев видеопамяти, которым страдает большинство видеокарт, то у новинки неплохие шансы. Однако есть пресловутое «но» – конечная стоимость в магазинах, и с ней ситуация другая.

При быстром изучении ассортимента выясняется, что у MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC все не так гладко. Во-первых, в отличие от старшего графического ускорителя, версия RX 5700 non-XT не столь горяча и модель эталонного дизайна устроит многих.

Если требуется иное, переходим к следующему пункту. Во-вторых, магазины предлагают несколько интересных вариантов, которые по многим параметрам не уступают рассматриваемой видеокарте, а иногда и превосходят. Поэтому компании стоит пересмотреть ценовую политику.

MSI Radeon RX 5700 Mech GP OC – неплохой представитель своего класса с оригинальным дизайном и хорошей эффективностью, но итоговое слово остается за ценой. Его можно рекомендовать к приобретению, и будь он в числе первых, отсортированных по стоимости моделей, новичок мог бы стать популярнее конкурентов.

Александр Андерсон

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