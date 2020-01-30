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Вступление

Все мы знаем, что компания AeroCool выпускает большой набор компонентов для компьютерного рынка. Это, конечно же, корпуса, блоки питания, ИБП, системы охлаждения и… мебель. Да, это кресла и диваны разнообразных форм-факторов. Еще можно было заметить, что ассортимент направлений деятельности фирмы постепенно расширяется. Однако неизменными тремя китами остаются блоки питания, корпуса и системы охлаждения. В этих трех направлениях компания преуспела и заняла нишу недорогих интересных решений, которые прекрасно сочетаются по уровню цена/характеристики. Безусловно, потребитель всегда хочет получить товар максимального уровня за минимальные деньги, но такое встречается не часто. Та вот продукция AeroCool очень часто соответствует тем деньгам, которые за нее просят.

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Мы рассмотрели уже много корпусов компании AeroCool и я понял, что Cool всегда в достатке, а вот с Aero не всегда бывает все хорошо. Проще говоря внешний вид всегда очень хороший, а вентиляции иногда бывает недостаточно, но это касается в основном бюджетных моделей, которые не рассчитаны на установку топового железа. На самом деле в этих корпусах присутствует «защита от дурака», которая выражается в том, что нельзя установить длинные мощные блоки питания. Они используются в топовых сборках, где высокая потребляемая мощность и соответственно большое тепловыделение. Периодически возрождаются старые серверные платформы компании Intel, например, сейчас это LGA2011-v3, и для них лучше позаботится о хорошем питании и охлаждении.

Оказывается, во всем многообразии моделей корпусов компании AeroCool существуют модели с продуманной системой вентиляции и укомплектованные вентиляторами в базовом исполнении. Сегодня на тестировании оказалась именно такая модель, которая называется AeroCool Aero One Eclipse-G-BK-v1. Символично, что в названии присутствует приставка Aero, что значит воздух/воздушный.

Будем надеяться, что One означает первый, но именно по охлаждению воздухом. Судя по отзывам покупателей модель очень хорошая, посмотрим, насколько это соответствует действительности.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров, но какая-то непропорциональная. Изготовлена из обычного картона. Ее габариты составляют 580 х 455 х 265 мм, а вес - 7,2 кг (измерено самостоятельно). По бокам есть прорези для переноски, но пользоваться ими не очень удобно потому, что коробка вытянута. Взяться за одну ручку нельзя потому, что большой вес и она может оторваться, что здесь и произошло еще до меня.

Мне показалось, что на этот раз упаковка стала более информативной. В оформлении ничего не поменялось, но возможно как-то удачно вписалась эта модель корпуса. Во всяком случае изображения корпуса здесь хоть как-то напоминают реальные. Сверху и снизу коробка заклеена прозрачным скотчем. Сверху и снизу нет никакой информации кроме транспортировочных значков. Поэтому будем изучать боковые стенки.

На основной поверхности можно увидеть фрагмент корпуса при просмотре на него спереди. Изображение абсолютно не передает объем, но зато понятна структура передней панели. Также здесь присутствует текст, где указано, что корпус относится к формату Mid Tower, а еще сообщают о том, что в передней панели есть сетка. Также нам рассказывают о том, что это высокопроизводительный корпус с сеткой в передней панели для лучшей вентиляции и демонстрации RGB подсветки вентиляторов, дизайн с двумя отсеками и поддержка жидкостных систем охлаждения способствуют лучшему охлаждению компонент внутри, Резиновые втулки под корзиной жестких дисков уменьшают вибрацию. Посмотрим теперь на противоположную сторону.

Опять мы видим изображение корпуса, но на этот раз с правого бока и под углом. В левой части на этот раз находится огромная таблица со спецификацией. В ней указано, что толщина металла 0,5 мм, передняя панель из пластика ABS и много другой полезной информации. Снизу на нескольких языках сообщается следующая информация:

Поддержка систем жидкостного охлаждения;

Поддерживает охлаждение для вашей видеокарты;

Максимальное количество поддерживаемых вентиляторов - 8;

Конструкция с двумя секциями для лучшей вентиляции;

Максимальная высота системы охлаждения процессора - 161 мм;

Поддержка видеокарт премиум-класса длинной до 327 мм;

Давайте теперь посмотрим на коробку со всех сторон.

На одной боковой стороне мы видим информацию о комплектации устройства, а на другой просто есть место для транспортировочных наклеек. Открыв коробку, я обнаружил, что корпус расположен передней панелью вверх. И снова пенопласт который образует при трении огромный статический заряд. Да, током бьет.

Пакет от статики тоже начинает липнуть к рукам. Извлечение корпуса из упаковки происходит некомфортно. Комплект поставки находится внутри корпуса. Он состоит из небольшой инструкции и пакетика с аксессуарами.

Инструкцию эту можно изучить непосредственно на сайте компании или здесь. Что касается аксессуаров, то их не так много.

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Несколько стяжек.

Комплект разных винтов.

Плата контроллера для подключения вентиляторов и RGB LED лент.

Адаптер для закручивания втулок.

Здесь контроллер почему-то не сразу установлен по месту, а прилагается как аксессуар как будто можно обойтись без него.

На самом деле разъемы на вентиляторах не совсем стандартные и подключить их к материнской плате не получится. Поэтому все равно придется использовать контроллер.

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С обратной его стороны есть двухсторонний скотч, чтобы можно было куда-то его приклеить.

Дизайн и особенности

Корпус не очень большой, но высокий. Его габариты составляют согласно спецификации 210 х 520 х 404 мм. Вес указан разный. На сайте 5,5/6,56 кг, на коробке 6,1 кг. На самом деле вес составляет 5,6 кг, а габариты такие же.

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В описании особо не указано, но одна боковая стенка из стекла другая стальная. Корпус размера Mid Tower с нижним расположением блока питания. Рама корпуса стальная, передняя панель пластиковая с вставкой из стальной сетки. В местах соединения используются заклепки. Толщина металла заявлена производителем как 0,5 -0,7 мм, что похоже на правду. Металл тонкий, но ничего не гнется, мнется или люфтит. В целом изготовление аккуратное. Все ровно подогнано, нет ни щелей не заусенцев и прочих производственных дефектов/недоработок.

Как обычно, корпус выглядит дороже, чем стоит на самом деле. Передняя панель хоть и пластиковая, но выглядит очень даже неплохо, благодаря все той же сетке и фактуре под карбон, которая выполнена очень хорошо. Во включенном состоянии через сетку просвечиваются RGB элементы вентиляторов, и они забирают часть внимания на себя. Как обычно, внешний вид можно оценивать субъективно. Кому-то нравится, а кому-то нет. На мой взгляд получилось очень хорошо и красиво. Боковая стеклянная панель здесь держится не как обычно насквозь четырьмя винтами. Теперь она фиксируется двумя барашками сзади потому, что стекло приклеено к стальной рамке.

Стекло обклеено пленкой и кажется тонированным. На самом деле если и есть тонировка, то совсем небольшая.

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Стальная рама расположена не по всему периметру, а только с двух боковин. Сверху и снизу есть мягкие пористые черные вставки, которые неплохо справляются с виброзащитой. Кроме этого по периметру проклеены черные полосы шириной 2 см.

Правая стенка также крепится на двух барашках, которые удобно откручивать без специального инструмента.

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Она не выпуклая, а вместо этого внутренняя панель утоплена вглубь на сантиметр.

Смотрится корпус хорошо, но немного непропорционально. Он получается сильно вытянут вверх. Это объясняется тем, что корпус установлен на очень высоких ножках и сверху еще получается небольшой «горб», где можно разместить радиатор СЖО. Есть тоннель внизу, где спрятан блок питания и часть его проводов. Металл тонкий, но это сейчас даже на дорогих моделях. Здесь мы видим, что конструкция стоек не такая простая. По периметру есть изгибы на боковых планках. Они образуют сложный профили и увеличивают жесткость. В местах соединения профилей каркаса корпуса присутствуют заклепки.

Давайте сначала посмотрим на корпус снизу. Здесь две большие пластиковые коробки образуют две опоры переднюю и заднюю. У каждой из них есть по две квадратные ножки из мягкого пористого материала. Каждый из двух пластиковых коробов крепится двумя саморезами непосредственно к дну корпуса.

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Несмотря на то, что короба внутри полые, все очень крепко и держится надежно. Импровизированные ножки держат корпус на гладкой поверхности очень хорошо. Однако, решение получается спорное потому, что высота корпуса сразу увеличивается на несколько сантиметров.

Еще мы могли здесь заметить небольшую сеточку в районе расположения блока питания, которая является пылевым фильтром.

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Не впервые уже видеть такое. Понятно, что такая сетка способна остановить лишь крупные фрагменты всю мелкую структуру она пропустит сквозь себя без проблем. Деталь изготовлена из очень твердого и гибкого материала, поэтому является отдельным элементом и предусмотрена съемной. Когда она забьется, то достаточно будет ее очистить механически снаружи или просто пропылесосить. Смысла ее снимать нет. Переместимся наверх.

Сверху тоже есть сетка на магнитной ленте по периметру для улавливания пыли. Это очень хороший момент. Однако, на мой взгляд, верхний вентилятор будет работать скорее всего на выдув, а наиболее вероятно его просто там не будет, а возможно будет радиатор СЖО. И теплый воздух пойдет вверх.

Также сверху находятся разъемы и кнопки. Они совсем не на передней панели, а действительно расположились сверху корпуса отдельным блоком как на AeroCool Rift или Bolt.

Есть кнопки Power и переключатель режимов подсветки или Reset, а из разъемов присутствуют два USB 3.0. Кроме этого есть два индикатора (питания и активности накопителя) и два джека для наушников и микрофона.

Изнутри это все выглядит не так красиво. Кнопку для переключения режимов подсветки теоретически можно переделать под Reset. Передняя панель легко снимается.

Она изготовлена из пластика черного цвета. Изнутри она выглядит простовато, но снаружи довольно неплохо, благодаря вставке из стальной сетки и элементам, стилизованным под карбон. Крепится передняя панель на восемь фиксирующихся втулок к раме корпуса.

На панели нет никаких модулей RGB подсветки потому, что ими оборудованы вентиляторы, которые поставляются в комплекте. Спереди таких вентиляторов три штуки. Установлены три штуки диаметром 120 мм. Все они оборудованы кольцами RGB подсветки. Сами лопасти не светятся. Сделаны они очень качественно. Начнем с того, что у них прочные тяжелые рамы. В местах крепления есть мягкие элементы виброзащиты.

Характеристики двигателей 12В, 0,15А. Лопасти самой обычной формы и их всего семь штук.

Каждый вентилятор оборудован специфическим шести-контактным разъемом для того, чтобы по одному кабелю обеспечивалась RGB подсветка и питание электродвигателя. Поэтому подключить устройство напрямую к материнской плате не получится, только через прилагаемый в комплекте контроллер.

За тремя вентиляторами внутри находится такая же гибкая стальная сетка, как сверху или снизу корпуса. Наконец-то в компании сообразили, что пыль необязательно должна лететь прямиком внутрь и там оседать. Еще один такой же вентилятор установлен сзади на выдув. Его положение регулируется вверх и вниз.

В нижнем кожухе тоже можно установить два вентилятора диаметром 120 мм, но не снизу потому, что там находится блок питания и корзина дисков. Сверху это тоже не так просто осуществить потому, что будет мешать материнская плата, а возможно какие-то устройства (у меня это была видеокарта). Блок питания устанавливается в тоннель изнутри и фиксируется винтами сзади.

Сзади находится вырез для заглушки задней панели материнской платы и заглушки слотов расширения. Корпус не такой дорогой, поэтому они выламываются.

С обратной стороны в тоннеле находится корзина для установки двух жестких дисков 3,5”.

Еще два накопителя 2,5” можно установить на внутренней панели. Для этого предусмотрены специальные отверстия. Делать это не очень удобно потому, что закручивать винты приходится, с другой стороны.

Основные особенности посмотрели, думаю пора переходить к сборке.

Тестовый стенд

Тестирование корпуса AeroCool Aero One проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core i9 9900X (3500 / 4400 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS Prime X299 Edition 30, версия BIOS 0401;

Память: 4 x 8 Гб G.Skill DDR4-3200, 14-14-14-32;

Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;

HDD 3.5”;

Блок питания: AeroCool VX700 700 Вт.

Сборка системы

Корпус особо не похож ни на одну другую модель, он достаточно самобытный. Похожие нижние ножки где-то уже встречались, а вот такого скругленного «горба» сверху точно не было. Боковая панель слева легко закрывается вместе с кулером Noctua NH-D15, а вот с правого бока мест для проводов не так уж много и поэтому там необходимо все аккуратно разложить, чтобы закрыть панель. Сборка прошла очень легко даже с не самой простой платформой и не самой компактной материнской платой. На этот раз ничего снимать не пришлось, все встало идеально с первого раза.

Конечно, есть некоторые проблемы со сборкой и связаны они больше с установкой жестких дисков. Более-менее комфортно можно установить только один диск в корзину. Последнюю можно даже не снимать, а просто вставить диск по направляющим и зафиксировать его парой винтов со стороны установки блока питания. Если последний уже смонтирован, то с фиксацией или демонтажем будут проблемы. Обычно сложнее всего подключать дополнительный 8-ми контактный разъем питания ATX, но на материнской плате ASUS Prime X299 Edition 30 он расположен очень удобно, практически в правом верхнем углу.

Еще повозиться пришлось с контроллером вентиляторов. Лучше, когда производитель его сам куда-то приклеит и пользователь к этому месту пытается подтянуть провода от всех устройств. Когда пользователь сам вправе выбирать место, он начинает думать: куда его пристроить. Поскольку я делал временную конструкцию, то я его не стал приклеивать, но если делать сборку для постоянного использования, то это обязательно, чтобы хорошо развести провода.

Диск вставляется и фиксируется со стороны установки блока питания. Поэтому удобнее всего смонтировать в первую очередь диск, а потом блок питания. Можно и потом, но уже не так удобно.

Свободного места для проводов практически нет, длинный блок питания не влезает. AeroCool как бы намекает на использование своих БП. Многие ругают их, особенно KCAS, но у меня с ними никаких проблем не возникало. Даже мой старый Hero 775 живее всех живых и до сих пор тянет топовые сборки. Проблема с ним оказалась только в том, что от специфики моей деятельности (постоянный монтаж/демонтаж) разломались разъемы и отломались провода, но это случилось не за один день. Диск размером 2,5” я устанавливать не стал потому, что это оказалось неудобно, да и бессмысленно. Затем я уложил провода сзади, закрыл боковину и просто запустил систему, чтобы посмотреть на то, как работает подсветка.

Режимов действительно много, но в основном они все однообразные.

Результаты тестов

Для тестов я решил использовать несколько разных пакетов, которые будут равномерно разогревать по отдельности процессор и видеокарту. Я решил использовать для разогрева процессора OCCT, а для видеокарты MSI Kombustor, который является аналогом «бублика». Также я решил протестировать несколько вариантов использования вентиляторов и сравнить с открытым стендом.

Открытый стенд (ОС);

Все вентиляторы на 120 мм включены;

Все корпусные вентиляторы отключены (OFF).

Уровень шума

Уровень шума, дБ



10 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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100 см

Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура

Температура CPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура HDD



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Температура GPU



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





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Ключевое замечание заключалось в невозможности регулировки и мониторинга работы вентиляторов, и это оказалось не очень удобным, поскольку отношение шум/эффективность можно было бы улучшить. Причем у компании есть уже крутой контроллер на другой модели Tor Pro.

Заключение

На этот раз получился отличный корпус с небольшими замечаниями. Приставка Aero в названии модели AeroCool Aero One свидетельствует о хорошей вентиляции новинки. Действительно, все продумано. Три производительных вентилятора и сетка спереди обеспечивают мощный поток воздуха. Если в моделях Rift или Shard я бы не рекомендовал устанавливать топовое «железо», то тут для этого нет препятствий.

Небольшое внутреннее пространство компенсируется хорошей вентиляцией, а вентиляторы впридачу оборудованы RGB-подсветкой и выглядят отлично. Прилагаемый в комплекте контроллер обеспечивает множество разнообразных эффектов. Также есть возможность подключения к адресному разъему RGB материнской платы для синхронизации эффектов.

Внешний вид мне тоже понравился, особенно передняя панель. Пластик приятный на ощупь и какой-то шероховатый. Рельефная фактура «под карбон» выглядит хорошо и не кажется какой-то поделкой. Отметим и конструкцию со стеклом. Нет этих торчащих винтов сбоку, и это только улучшает внешний вид. Сам дизайн корпуса напоминает премиальные модели. Скругленные углы верхних граней, козырек сверху, имитация спойлера на нижней опоре – все это напоминает гоночный болид и смотрится гармонично и уместно. Дизайн приятный, и об этом уже есть много отзывов от пользователей.

Однако без недостатков не обошлось. И, на мой взгляд, такие мелочи можно было учесть и исправить сразу. В комплекте с корпусом поставляется контроллер для подключения вентиляторов. То, что разъемы специфические – это нормально. По одному кабелю работает вентилятор и подсветка, и это хорошо. У меня не получилось синхронизировать эффекты с материнской платой, но допустим, эта функция работает, а не повезло лишь мне. А как управлять вентиляторами? Я думал, что подключу кабель от контроллера к материнской плате и будет возможность управления оборотами, но не работает даже мониторинг. Возможно, все дело в тестовом экземпляре.

Есть замечание и к размещению дисков и накопителей. Мой совет: используйте один жесткий диск и M.2 накопитель на плате, как это сделал я, и будет вам счастье. Остальные варианты неудобные, а о быстрой беспроблемной замене дисков можно забыть. Еще кого-то может испугать цена, но поверьте, она очень низкая для такой функциональности. Просто представьте отдельно стоимость вентиляторов, контроллера и вы поймете, что остальное отдают практически бесплатно. Кому-то из покупателей не нравится толщина металла. Да, металл тонкий, но это беда большинства современных корпусов. И эта модель ориентирована на схему: один раз собрал и забыл.

Если кратко подводить итог, то AeroCool Aero One – красивый корпус с хорошей вентиляцией и RGB подсветкой на вентиляторах. Кому-то он подойдет идеально, кому-то – вообще никак из-за того, что можно разместить мало дисков/накопителей, а установка привода не предусмотрена вовсе.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: