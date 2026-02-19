По сведениям газеты «Коммерсантъ», только половина попыток активировать мобильные номера после путешествий за границу заканчивается успехом. Часто абонент сталкивается с отсутствием SMS и мобильного интернета.

Сложности с возвращением SIM-карт к нормальной работе после поездок за границу оказались распространены. Пользователи жалуются на неполадки с активацией номеров, возвращаясь в Россию.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Может быть интересно

По информации «Коммерсанта», успешная активация SIM-карт после возвращения из-за границы получается только в половине случаев. Проблемы проявляются по-разному: кому-то не приходят уведомления с инструкциями, у кого-то отключается интернет.

Причины неудачной активации объясняются огромным количеством данных, которые нужно обработать операторам. Представители операторов связи признают, что процедура новая и сбои возможны.

Источник издания «Коммерсанта» на телеком-рынке объясняет сложности масштабом задачи. Операторам нужно в реальном времени сопоставлять текущее местоположение абонента в сетях 2G, 3G и 4G с историей его перемещений. Данных много, сценариев — еще больше. Сначала оператор обязан предоставить доступ к сети, и только потом, в асинхронном режиме, система анализирует историю и корректирует список доступных услуг. В этом промежутке и возникают расхождения.

Директор по продуктам Vigo Антон Прокопенко добавляет: все упирается в то, как прописана бизнес-логика обработки записей в базах при повторной регистрации в домашней сети. Роман Тиняев из Strategy Partners подтверждает: настройки биллинга и ядра сети у каждого оператора свои, отсюда и разница в поведении систем.

Как показывает практика, некоторым абонентам приходится долго ждать восстановления связи, другие вовсе не получают СМС со ссылкой для подтверждения личности, без которой разблокировка сервисов невозможна.