Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
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Оглавление
- Вступление
- Тестовая конфигурация
- Инструментарий и методика тестирования
- Результаты тестов: сравнение производительности
- Assassin's Creed Odyssey
- Battlefield V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Far Cry New Dawn
- Hitman 2
- Need for Speed Heat
- Shadow of the Tomb Raider
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
- Заключение
Вступление
В данном обзоре будут протестированы процессоры стоимостью до 12 000 рублей. Тесты ЦП пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
рекламаВ итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.
Героями данного обзора стали следующие процессоры:
- Core i5-9400F;
- Core i3-9350KF;
- Ryzen 7 2700;
- Ryzen 5 2600Х;
- Ryzen 5 2600;
- Ryzen 7 1700X;
- Ryzen 7 1700;
- Ryzen 5 1600X;
- Ryzen 5 1600;
- Ryzen 5 1500X.
В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности процессоров и среднегеометрические результаты ЦП в восьми играх.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
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Тестовая конфигурация
Тесты проводились на следующем стенде:
- Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
- Материнская плата №2: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;
- Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
- Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);
- Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
- Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
- Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
- Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
- Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
- Корпус: открытый тестовый стенд;
- Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).
Процессоры:
- Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;
- Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;
- Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;
- Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;
- Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;
- Ryzen 7 1700X - 3400-3800 @ 4000 МГц;
- Ryzen 7 1700 - 3000-3700 @ 4000 МГц;
- Ryzen 5 1600X - 3600-4000 @ 4000 МГц;
- Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;
- Ryzen 5 1500X - 3500-3700 @ 4000 МГц.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);
- Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL.
- Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.
Инструментарий и методика тестирования
Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:
- Assassin's Creed Odyssey.
- Battlefield V.
- Call of Duty: Modern Warfare (2019).
- Far Cry New Dawn.
- Hitman 2.
- Need for Speed Heat.
- Shadow of the Tomb Raider.
- Star Wars Jedi: Fallen Order.
Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Odyssey
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Угол обзора - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество рельефа - высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество тумана - высокое.
- Качество воды - очень высокое.
- Качество полноэкранных отражений - высокое.
- Качество объемных облаков - ультра высокое.
- Детализация текстур - высокая.
- Качество персонажей - ультра высокое.
- Качество объемного освещения - очень высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
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Battlefield V
- Версия 1.0 сборка 25990.
- DirectX 12.
- Угол обзора на технике - 95.
- Размытие в движении - 50%.
- Эффекты глубины резкости - включены.
- Хроматическая абберация - включена.
- Зернистость изображения - включена.
- Виньетирование - включено.
- Оптическая дисторсия - включена.
- Разрешение - 100%.
- Ограничение частоты кадров - 200.
- Рендеринг последующих кадров - включен.
- Ограничение памяти графического процессора - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество сетки - ультра высокое.
- Качество рельефа - ультра высокое.
- Качество травы - ультра высокое.
- Сглаживание - ТАА высокое.
- Глобальное затенение - HBAO.
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Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Версия 8.2.7154757.
- DirectX 12.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Следы пуль - включены.
- Тесселяция - все объекты.
- Разрешение карт теней - максимальное.
- Буферизация локальных теней - включена.
- Буферизация теней от солнца - включена.
- Освещение частиц - ультра высокое.
- Трасировка лучей DirectX - выключена.
- Затенение фонового света - все объекты.
- Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
- Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
- Глубина резкости - включена.
- Интенсивность Filmic - 1.00.
- Глобальный эффект скорости - включен.
- Эффект скорости оружия - включен.
- Зернистость - 0.00.
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Far Cry New Dawn
- Версия 1.0.4.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
- Текстуры HD - включены.
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Hitman 2
- Версия 2.72.0.
- DirectX 12.
- Сглаживание - SSAA 1.00.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - включено.
- Качество теней - ультра высокое.
- Контактные тени - включены.
- Качество отражений - высокое.
- Качество размытия в движении - высокое.
- Динамическое увеличение резкости - сильное.
- Качество моделирования - наилучшее.
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Need for Speed Heat
- Версия 1.04.
- DirectX 11.
- Размытие в движении - включено.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Глобальное освещение - HBAO.
- Качество эффектов - ультра высокое.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Качество ландшафта - ультра высокое.
- Детализация растительности - ультра высокая.
- Качество пост-обработки - ультра высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - ультра высокая.
- Качество освещения - ультра высокое.
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Shadow of the Tomb Raider
- Версия 1.0 build 296.0_64.
- DirectX 12.
- NVIDIA RTX DLSS - выключена.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - х16.
- Качество трассировки лучей - выключены.
- Сложное затенение - HBAO+.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Тесселяция - включена.
- Засветка - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Пространственные отражения - выключены.
- Качество пространственных контактных теней - выключены.
- Качество симуляции волос - низкое.
- Объемное освещение - включено.
- Блики - включены.
- Эффекты экрана - включены.
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Star Wars Jedi: Fallen Order
- Версия 1.02.
- DirectX 11.
- Максимальный FPS - 144.
- Качество графики - эпическое.
- Дистанция обзора - эпическая.
- Качество теней - эпическое.
- Качество сглаживания - эпическое.
- Качество текстур - эпическое.
- Качество визуальных эффектов - эпическое.
- Качество пост-обработки - эпическое.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.
Для выведения соотношения стоимости и производительности ЦП бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.
- Core i5-9400F - 10 800 рублей;
- Core i3-9350KF - 10 650 рублей;
- Ryzen 7 2700 - 10 800 рублей;
- Ryzen 5 2600Х - 9 200 рублей;
- Ryzen 5 2600 - 8 400 рублей;
- Ryzen 7 1700X - 11 100 рублей;
- Ryzen 7 1700 - 10 500 рублей;
- Ryzen 5 1600X - 7 500 рублей;
- Ryzen 5 1600 - 6 800 рублей;
- Ryzen 5 1500X - 6 200 рублей.
Заключение
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в штатном режиме первое место занял процессор Core i5-9400F. Вторую позицию разделили модели Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600Х и Ryzen 7 1700X. Третья строчка осталась за ЦП Core i3-9350KF, Ryzen 5 2600, Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 1600.
После разгона расклад сил немного изменился. Лидирующую позицию заняли процессоры Core i5-9400F и Ryzen 7 2700. Второе место поделили сразу пять моделей: Ryzen 7 1700X, Ryzen 7 1700, Core i3-9350KF, Ryzen 5 2600Х и Ryzen 5 2600. На третьем месте расположились Ryzen 5 1600X и Ryzen 5 1600.
Все четырехъядерные участники тестирования продемонстрировали высокие результаты во всех играх без исключения. По соотношению цена/производительность вне конкуренции были процессоры Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1500X.
Если пользователь желает сэкономить, лучшим кандидатом для приобретения станет Ryzen 5 1600. Он обладает шестью физическими ядрами, благодаря чему обеспечил комфортную производительность во всех играх. Его несомненным достоинством стала низкая цена, благодаря которой представитель AMD вышел в лидеры по привлекательности для покупки.
При наличии большей суммы и отсутствии желания заморачиваться с разгоном, хорошим выбором станет модель Core i5-9400F. В номинальном режиме работы она заняла первое место в общем зачете и обеспечила комфортную производительность во всех играх. Цена данной модели высокая, однако не стоит забывать, что это шестиядерный процессор, работающий на высоких тактовых частотах 3900-4100 МГц.
Хорошей альтернативой станет восьмиядерный процессор Ryzen 7 2700. После разгона он составил серьезную конкуренцию Core i5-9400F, показав равную производительность и одинаковую привлекательность для покупки.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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