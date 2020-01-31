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Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будут протестированы процессоры стоимостью до 12 000 рублей. Тесты ЦП пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

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В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом ценовом сегменте, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие процессоры:

  • Core i5-9400F;
  • Core i3-9350KF;

  • Ryzen 7 2700;
  • Ryzen 5 2600Х;
  • Ryzen 5 2600;

  • Ryzen 7 1700X;
  • Ryzen 7 1700;
  • Ryzen 5 1600X;
  • Ryzen 5 1600;
  • Ryzen 5 1500X.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности процессоров и среднегеометрические результаты ЦП в восьми играх.

Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

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Тестовая конфигурация

Тесты проводились на следующем стенде:

  • Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;
  • Материнская плата №2: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING, АМ4;
  • Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);
  • Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 1545/14000 (ASUS);
  • Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800 МГц / CL16 / 1.35 В) , X.M.P. - on;
  • Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;
  • Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;
  • Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140-мм на вдув);
  • Корпус: открытый тестовый стенд;
  • Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц).

Процессоры:

  • Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;
  • Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

  • Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;
  • Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;

  • Ryzen 7 1700X - 3400-3800 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 7 1700 - 3000-3700 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1600X - 3600-4000 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1600 - 3200-3600 @ 4000 МГц;
  • Ryzen 5 1500X - 3500-3700 @ 4000 МГц.

Программное обеспечение:

  • Операционная система: Windows 10 x64 (сборка 1909);
  • Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 441.87 WHQL.
  • Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2.

Инструментарий и методика тестирования

Для более наглядного сравнения процессоров все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

В качестве средств измерения быстродействия применялись встроенные бенчмарки, утилиты D3DGear 5.00 Build 2252 и AutoHotkey v1.0.48.05. Список игровых приложений:

  • Assassin's Creed Odyssey.
  • Battlefield V.
  • Call of Duty: Modern Warfare (2019).
  • Far Cry New Dawn.
  • Hitman 2.
  • Need for Speed Heat.
  • Shadow of the Tomb Raider.
  • Star Wars Jedi: Fallen Order.

Во всех играх замерялись минимальные и средние значения FPS. В тестах, в которых отсутствовала возможность замера минимального FPS, это значение измерялось утилитой FPS Monitor. VSync при проведении тестов был отключен.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Odyssey

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Угол обзора - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество рельефа - высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество тумана - высокое.
    • Качество воды - очень высокое.
    • Качество полноэкранных отражений - высокое.
    • Качество объемных облаков - ультра высокое.
    • Детализация текстур - высокая.
    • Качество персонажей - ультра высокое.
    • Качество объемного освещения - очень высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.

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Battlefield V

  • Версия 1.0 сборка 25990.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора на технике - 95.
    • Размытие в движении - 50%.
    • Эффекты глубины резкости - включены.
    • Хроматическая абберация - включена.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Оптическая дисторсия - включена.
    • Разрешение - 100%.
    • Ограничение частоты кадров - 200.
    • Рендеринг последующих кадров - включен.
    • Ограничение памяти графического процессора - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество сетки - ультра высокое.
    • Качество рельефа - ультра высокое.
    • Качество травы - ультра высокое.
    • Сглаживание - ТАА высокое.
    • Глобальное затенение - HBAO.

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Call of Duty: Modern Warfare (2019)

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

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Far Cry New Dawn

  • Версия 1.0.4.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.
    • Текстуры HD - включены.

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Hitman 2

  • Версия 2.72.0.
  • DirectX 12.
    • Сглаживание - SSAA 1.00.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - включено.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Контактные тени - включены.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество размытия в движении - высокое.
    • Динамическое увеличение резкости - сильное.
    • Качество моделирования - наилучшее.

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Need for Speed Heat

  • Версия 1.04.
  • DirectX 11.
    • Размытие в движении - включено.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Глобальное освещение - HBAO.
    • Качество эффектов - ультра высокое.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Качество ландшафта - ультра высокое.
    • Детализация растительности - ультра высокая.
    • Качество пост-обработки - ультра высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - ультра высокая.
    • Качество освещения - ультра высокое.

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Shadow of the Tomb Raider

  • Версия 1.0 build 296.0_64.
  • DirectX 12.
    • NVIDIA RTX DLSS - выключена.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - х16.
    • Качество трассировки лучей - выключены.
    • Сложное затенение - HBAO+.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Тесселяция - включена.
    • Засветка - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Пространственные отражения - выключены.
    • Качество пространственных контактных теней - выключены.
    • Качество симуляции волос - низкое.
    • Объемное освещение - включено.
    • Блики - включены.
    • Эффекты экрана - включены.

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Star Wars Jedi: Fallen Order

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности ЦП бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i5-9400F - 10 800 рублей;
  • Core i3-9350KF - 10 650 рублей;

  • Ryzen 7 2700 - 10 800 рублей;
  • Ryzen 5 2600Х - 9 200 рублей;
  • Ryzen 5 2600 - 8 400 рублей;

  • Ryzen 7 1700X - 11 100 рублей;
  • Ryzen 7 1700 - 10 500 рублей;
  • Ryzen 5 1600X - 7 500 рублей;
  • Ryzen 5 1600 - 6 800 рублей;
  • Ryzen 5 1500X - 6 200 рублей.

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Заключение

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в штатном режиме первое место занял процессор Core i5-9400F. Вторую позицию разделили модели Ryzen 7 2700, Ryzen 5 2600Х и Ryzen 7 1700X. Третья строчка осталась за ЦП Core i3-9350KF, Ryzen 5 2600, Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 1600.

После разгона расклад сил немного изменился. Лидирующую позицию заняли процессоры Core i5-9400F и Ryzen 7 2700. Второе место поделили сразу пять моделей: Ryzen 7 1700X, Ryzen 7 1700, Core i3-9350KF, Ryzen 5 2600Х и Ryzen 5 2600. На третьем месте расположились Ryzen 5 1600X и Ryzen 5 1600.

Все четырехъядерные участники тестирования продемонстрировали высокие результаты во всех играх без исключения. По соотношению цена/производительность вне конкуренции были процессоры Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 1500X.

Если пользователь желает сэкономить, лучшим кандидатом для приобретения станет Ryzen 5 1600. Он обладает шестью физическими ядрами, благодаря чему обеспечил комфортную производительность во всех играх. Его несомненным достоинством стала низкая цена, благодаря которой представитель AMD вышел в лидеры по привлекательности для покупки.

При наличии большей суммы и отсутствии желания заморачиваться с разгоном, хорошим выбором станет модель Core i5-9400F. В номинальном режиме работы она заняла первое место в общем зачете и обеспечила комфортную производительность во всех играх. Цена данной модели высокая, однако не стоит забывать, что это шестиядерный процессор, работающий на высоких тактовых частотах 3900-4100 МГц.

Хорошей альтернативой станет восьмиядерный процессор Ryzen 7 2700. После разгона он составил серьезную конкуренцию Core i5-9400F, показав равную производительность и одинаковую привлекательность для покупки.

Дмитрий Прилепских aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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