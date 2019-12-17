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Обзор и тестирование материнской платы ASRock X299 Taichi CLX

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Оглавление

Вступление

Тяжелые времена наступили. Компании Intel приходится третий раз представлять одну и ту же платформу LGA 2066. Все это происходит на фоне драматических событий, которые запустил анонс Ryzen. Слишком уж долго Intel ничего не делала и предлагала свои 18-ти ядерные процессоры по $2000. В одно мгновенье вся эта HEDT платформа LGA 2066 утратила очевидное лидерство в производительности и превратилась если не в тыкву, то с учетом цен в выбор поклонников. И в очередной раз истинное лицо показала российская розница. Новые процессоры Cascade Lake серии Core i9 10xxx продаются по невменяемым ценам. На старте продаж за Intel Core i9-10900X просили больше 100 000 рублей! Сейчас он продается чуть больше чем за 54 000, но это все равно далеко от рекомендованных $600. А на остальные ЦП ценник по-прежнему остается высоким.

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И в этих условиях начинается третье пришествие чипсета Intel X299. Почему? Все просто. Вышло новое поколение процессоров, нужны новые материнские платы. Все логично, но третий раз одно и то же… Может быть, вы думали, что теперь цены снизятся, чтобы популяризировать платформу и сделать ее массовой? Маловероятно. Да и четыре канала памяти потребуют соответствующих модулей.

Если оценивать сложившуюся ситуацию объективно, то ситуация складывается непростая для Intel, даже учитывая то, что платформа LGA 2066 хороша для профессиональных задач. При этом надо трезво оценивать рынок и предлагать адекватные решения. Конечно, можно продавать несколько раз кряду одно и то же в другой оболочке, но надо своевременно корректировать цену, чтобы не попасть в такую ситуацию. Заложниками ее оказались производители материнских плат. Безусловно, есть шанс, что со снижением цен на процессоры платформа Intel LGA 2066 получит вторую жизнь. Тогда производители смогут заработать на этом мероприятии при условии стабильного спроса. Однако лично я в это слабо верю, ведь рынок уже насыщен, а продукцию придется реализовывать далеко не бюджетную.

К нам на тест попала материнская плата ASRock X299 Taichi. Многие уже задали вопрос: «Что опять?». Нет. Это третья версия, и дабы ее легче было отличить от предшественников производитель добавил в название буквы CLX.

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Как быстро бежит время. Казалось, еще позавчера была представлена модель ASRock X299 Taichi, вчера мы отмечали приход ASRock X299 Taichi XE, а сегодня встречаем долгожданную ASRock X299 Taichi CLX. И только еще хоть раз заикнитесь фанаты AMD, что Intel постоянно меняет сокеты. Ребята, они не меняют даже чипсеты. Учитесь!

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Упаковка и комплектация

Как я уже говорил, у производителей материнских плат стоит сложнейшая задача: третий раз продать нам чипсет Intel X299, а точнее изделия на его базе. Такие случаи уже бывали, это не беда, достаточно вспомнить долгоиграющую пластинку у компании nVidia в лице чипа G92. Конечно, с учетом снижения цен, есть шанс, что выстрелит. Поговаривают, что даже обычная палка может стрельнуть с какой-то вероятностью, но это очень зыбкая надежда. Ну а пока больше красок, экспрессии, «движа», чтобы как-то всколыхнуть покупательскую аудиторию. Скорее всего опять придется паять светодиоды для успешной реализации.

Вот и ASRock уже прыгает выше головы с новой красивой упаковкой, для «новой» материнской платы ASRock X299 Taichi CLX. Сейчас самое время перейти к моему же обзору на ASRock X570 Creator и посмотреть на упаковку. Вот так, а между тем, тот Creator продают от 35000 рублей, а за этот Taichi CLX просят всего каких-то 28000 рублей. А еще здесь упаковка просто на две головы выше. Это совсем другой уровень.

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Коробка большая, крупная и красивая. Есть ручка для переноски потому, что она еще не такая легкая. Снаружи упаковка из толстого прочного картона. Он гораздо толще и прочнее, чем на всех этих Phantom Gaming, Steel Legend и Creator рассмотренных ранее.

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А еще есть то, что я никогда раньше не видел (или видел, но уже забыл) у ASRock – передняя поверхность является крышкой, а за ней прозрачное окно. Получается, что так упаковываются новые премиальные платы компании. Спереди все очень просто, симпатично и лаконично.

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Часть фона занимает поверхность из «стального металла», чтобы подчеркнуть надежность. А что у нас эталон надежности? Швейцарские часы, вроде бы. Отлично, добавим теперь цветной механизм с золотой шестерней, по контуру пустить RGB эффект и будет круто. В общем, так и получилось, смотрится красиво.

Сверху находится логотип компании, в середине – наименование модели, а в самом низу значки. Из них мы узнаем о поддержке процессоров Core X, забытой технологии Intel Optane и самом передовом чипсете Intel X299. Поддерживаются nVidia SLI, AMD CrossFire и ASRock Polychrome Sync.

Давайте откроем переднюю панель и посмотрим, что за ней прячется.

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Прежде всего, здесь находится большое прозрачное пластиковое окно, сквозь которое видна практически вся плата. На оставшейся откидной части представлены описания используемых технических решений. Сначала нам рассказывают про какую-то XXL систему охлаждения подсистемы питания.

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На поверку ничего нового или необычного. Давно известно, что элементы питания находятся сверху процессорного сокета. Это еще со времен первых платформ LGA2011. Там места для установки большого радиатора практически нет, поэтому давно уже все компании используют пространство над разъемами задней панели, и используют тепловую трубку для соединения двух радиаторов. Назвать это новым и революционным можно, но выглядеть будет странно.

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ASRock продолжает сыпать козырями и теперь речь идет о наличии трех слотов M.2, которые закрыты радиаторами какой-то непобедимой защиты.

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Возможно, второе назначение платы – бронежилет, но об этом в инструкции ничего не сказано. Опять, нет ничего удивительного в том, что в процессорах Skylake-X или Cascade Lake-X куча линий PCI-e. Еще в августе 2017 года писал обзор по ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 и там уже было три слота для M.2. Поэтому ничего нового я тут не увидел.

А вот уж действительно новинка подъехала. Поддержка беспроводной сети Wi-Fi 6.

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Тут возразить нечего. Новый беспроводной модуль за $15 решает все вопросы, ведь поменять его невозможно, особенно если нет маленькой отвертки. Еще сообщают о поддержке ASRock Polychrome Sync, USB 3.2 Gen2 и 13-ти фазной подсистеме питания, которая один в один как на ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9.

Ладно, давайте посмотрим, что сзади.

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Здесь все также просто лаконично и понятно. Основную часть занимает изображение материнской платы, а в самом низу находится подробная спецификация устройства. По краям ненавязчиво располагаются описания особенностей устройства.

Откроем коробку и заглянем внутрь. Здесь мы видим необычную картину. Материнская плата находится в отдельной коробке от комплекта поставки.

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Это картонный лоток, который не закрыт крышкой, но у него предусмотрен внутри каркас из вспененного полиэтилена, состоящий из двух частей. Верхняя прижимает плату по периметру. К нижнему каркасу плата крепится стяжками, и он защищает ее снизу и по бокам.

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Для комплекта поставки предусмотрена отдельная коробка, как на всех дорогих устройствах. Кроме этого здесь целых два независимых отсека.

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Однако, открыв ее видно, что ничего тут с горкой не насыпано и комплект не такой уж богатый.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Quick Installation Guide (руководство пользователя);
  • Software Setup Guide (руководство по установке ПО);
  • Карточка с символикой ASRock Taichi;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
  • Наклейка на корпус.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Три комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Жесткий мостик HB-SLI;
  • Отвертка с торцевым наконечником для демонтажа передней «брони».

Самое необходимое присутствует. Заглушка задней панели находится прямо на ней, сейчас это модно.

Дизайн и особенности платы

Производители материнских плат не новички в своем деле потому, что занимаются им давно и очень любят его. Чтобы «замылить» глаз у покупателя надо всего-навсего изменить внешний вид устройства и желательно до неузнаваемости, чтобы покупатель был шокирован внешним видом и забыл про все остальное. Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая с небольшим количеством принтов. Плата жесткая, не гнется и не очень легкая. Ну еще бы, ведь 8 слоев металлизации, это не какая-то «ширпотребщина» на X570. Плата выглядит внешне очень хорошо.

Основной изюминкой я считаю бутафорские шестеренки в области чипсета. С ними плата выглядит интересно и необычно. Дополнительные эффекты обеспечивает подсветка в этом блоке шестерней и по правому краю платы. Еще загадочности придает закрытая поверхность печатной платы. Спереди. Нечто похожее я наблюдал на платах ASUS Formula.

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Может с обратной стороны тоже присутствует какая-то защитная пластина? Нет, но это неплохая идея для четвертого поколения.

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Здесь можно заметить удвоители фаз питания процессора в количестве шести штук.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Можно не удивляться, процессоры для этой платформы не такие уж холодные и экономичные. TDP заявлен на 165 Вт. Если заниматься еще разгоном, то дополнительное питание не помешает. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено восемь слотов черного света. С одной стороны используются фиксаторы, а с другой защелки. Чтобы активировать четырехканальный режим нужно установить четыре планки в слоты через один. Получается по два с каждой стороны от сокета.

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Заполнять рекомендуется, начиная от левого края платы. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Это осуществляется для каждых двух каналов независимо. Отдельно регулируется пара A, B и отдельно C, D.

Максимальный допустимый объем составляет 256 Гб достигается путем установки восьми модулей по 32 Гб. Такие модули появились давно, но стоят все еще дороговато. К тому же их характеристики оставляют желать лучшего.

Питание процессора выполнено по схеме 12+1, а точнее 6х2+1. Как обычно, все каналы питания на платах, где с обоих сторон от сокета располагаются модули памяти, находятся сверху потому, что свободного места не так уж много.

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Можно сразу раскрыть все карты и сообщить о том, что подсистема питания такая же как на старой ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9. Здесь точно такие же умные транзисторные сборки SPS (Smart Power Stage). Одна Intersil ISL99227F и двенадцать Intersil ISL99227B. Это неплохие транзисторные сборки 60А.

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Обычно с ними используются ШИМ-контроллеры Intersil ISL69xxx. Здесь не исключение и мы видим Intersil ISL69138.

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Он как раз обеспечивает семь фаз. Драйверов нет, а удвоители находятся с обратной стороны. Это чипы Intersil ISL6617A.

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Плата не позиционируется как оверклокерская, но подсистема питания выглядит неплохо, хоть и не сильно изменилась. На самом деле изменения есть и на первой ASRock X299 Taichi, которую я также обозревал пару лет назад, присутствует аж три контроллера Intersil ISL69138. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

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Тепло от транзисторов отводят два радиатора. Тоже классическая система, которая часто встречается на платах с сокетами LGA2011, LGA2011-v3 и LGA2066. Сверху места мало, а тепла надо отвести много, поэтому используется любое свободное пространство.

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Радиаторы изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серебристый цвет. Они соединяются между собой тепловой трубкой. Оребрение слабое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Каждый радиатор крепится жестко при помощи двух винтов, закрученных с обратной стороны. Боковой радиатор больше похож на кожух. На нем есть два выступа, в которые вставляются петельки от заглушки задней панели. Сверху присутствует декоративная табличка с шестеренками и надпись X299.

Заглушка задней панели дополнительно фиксируется двумя винтами снизу непосредственно к материнской плате.

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Снизу находится странная конструкция. Она состоит из трех элементов и закрывает почти половину поверхности материнской платы.

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Верхняя ее часть представляет собой двойной радиатор накопителей M.2 и декоративный элемент с шестернями и подсветкой.

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Для демонтажа используется отвертка с торцевым наконечником из комплекта поставки. Верхняя пластина фиксируется прямо сверху тремя винтами. Снимается она тяжело потому, что приклеена терморезинкой к радиатору чипсета. Она изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используются терморезинки, которые заклеены защитной пленкой.

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Чуть ниже находится еще одна пластина, которая закрывает еще один накопитель M.2. Она изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая заклеена защитной пленкой. Крепится пластина двумя винтами под торцевую биту спереди.

После ее демонтажа становится виден радиатор чипсета, хорошо хоть нет вентилятора.

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Радиатор очень маленький. Ребер на нем нет потому, что он соединяется через терморезинку с верхней крупной деталью. Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в такой же черный цвет. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм.

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Теперь, когда вся конструкция демонтирована, можно увидеть чипсет Intel X299. За пару лет я уже успел забыть, как он выглядит, поэтому давайте поностальгируем вместе.

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Что умеет этот динозавр? На самом деле не так уж мало. Были времена, когда Intel делала с запасом на несколько лет. Сегодня характеристики этого чипсета не выглядят слабыми. Предлагаю освежить воспоминания простой схемой.

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Итак, чипсет поддерживает до восьми каналов SATA. Здесь мы видим, что вбок выведено десять.

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Однако не все они обеспечиваются чипсетом. Два нижних реализованы отдельным контроллером ASMedia ASM1061.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.1 и одна USB 3.0.

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Понятно, что у чипсета есть проблемы с USB 3.1 он же USB 3.2 Gen2. Поэтому конечно же используется отдельный контроллер ASMedia ASM 3142, который распаян рядом.

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В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, спикерфона и TPM-модуля.

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Рядом есть кнопки Power и Reset. Кроме этого тут находится сдвоенный семисегментный индикатор POST кодов загрузки и инициализации. Далее по нижнему краю налево расположены: разъемы для подключения вентиляторов или помпы, и две колодки портов USB 2.0.

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Затем идут: разъем RGB LED адресный, разъем RGB LED обычный, коннектор вентилятора или помпы, коннектор интерфейса Thunderbolt, разъем для передней аудиопанели.

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Звуковая подсистема представлена давно знакомым 8-канальным звуковым кодеком Realtek ALC1220.

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Специальные электролитические звуковые конденсаторы также присутствуют.

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Выше распаяна микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219-V.

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Еще один сетевой контроллер с поддержкой стандарта 2.5G, распаян с обратной стороны. Это чип Realtek RTL8125AG.

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На этой плате мы видим пять слотов расширения. Четыре PCI-e x16 и один PCI-e x1.

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Все слоты PCI-e x16 обрамлены металлической рамкой. Они получают свои линии непосредственно от процессора, а точнее от встроенного в него контроллера PCI-e. В зависимости от модели они могут отличаться, поэтому производитель так описывает использование слотов:

if you install CPU with 48 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x8/x16/x8. If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1 or M2_2, PCIE2 will downgrade to x4 mode. If M.2 PCI Express modules are installed on M2_1 and M2_2, PCIE2 will be disabled.

If you install CPU with 44 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/x16/x8. If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

If you install CPU with 28 lanes, PCIE1/PCIE2/PCIE3/PCIE5 will run at x16/x4/x8/x0. If a M.2 PCI Express module is installed on M2_1, PCIE2 will be disabled.

Оставшийся слот PCI-e x1 получает свою линию от чипсета. Над верхним слотом PCI-e x16 и между ними находится три слота M.2 для установки накопителей.

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Верхние два работают только в режиме PCI-e, а нижний еще в режиме SATA. На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Два разъема USB 2.0;
  • Один разъем USB 3.2 Gen2х2 (Type-C);
  • Четыре разъема USB 3.0;
  • Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
  • Один 2.5G сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода для антенн;
  • Кнопка Clr CMOS.

На плате есть странный разъем USB 3.2 Gen2x2. Он представлен отдельной дочерней платой с интерфейсом M.2. На ней используется чип ASMedia ASM3242.

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На плате установлен беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX200. Он вставляется в специальный разъем M.2 на плате. Для того, чтобы его демонтировать необходимо открутить два винта с обратной стороны.

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Микросхем контроллеров ввода/вывода и системного мониторинга аж целых две штуки. Обе распаяны спереди. Это чипы Nuvoton NCT6683D и NCT6796D.

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Всего на плате находится семь разъемов для вентиляторов. Шесть из них универсальные с возможностью использования помпы.

Технические характеристики

Модель ASRock X299 Taichi CLX
Поддерживаемые процессоры Intel Core i5, i7, i9 в исполнении Socket LGA 2066
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel X299
Оперативная память 8 x 288-pin DDR4 DIMM, четырехканальный режим, до 256 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 ( 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 (разгон)) МГц
Слоты расширения 4 - PCI-e x16 Gen3;
(x16+x8+x16+x8) – x48;
(x16+x4+x16+x8) – x44;
(x16+x4+x8+x0) – x28;
(x8+x0+x4+x0) – x16;
1 - PCI-e x1 Gen2
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 8 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel X299; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x SATA 6.0 Гбит/с портов – 1x ASMedia ASM1061; RAID 0, 1;
3 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen2 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 х Realtek RTL8125AG;
1 x Intel I219-V;
1 x Intel Wi-Fi 6 AX200
Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel X299)
USB 3.0 4 + 2 x USB 3.0 (Intel X299)
USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2 (ASMedia ASM3142);
1 x USB 3.2 Gen2x2 (ASMedia ASM3242)
Системный мониторинг Nuvoton NCT6683D, NCT6796D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;
4 x USB 3.0;
1 x USB 3.2 Gen2x2 (Type-C);
2 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 х Ant. Out;
1 x Clr CMOS
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

На плате используется знакомый UEFI BIOS с графической оболочкой. Визуально он похож на различные модификации, встречающиеся на платах ASRock. Однако, есть небольшие изменения. Прежде всего – внешнее оформление. Для каждой модельной линейки компании используется свое визуальное оформление.

Здесь есть режим EZ Mode. Теперь производитель отказался от помощи при разгоне. Пропали предустановки, а они были очень удобные и позволяли понять, что нужно менять и в каких пунктах.

И самое главное, инженеры компании наконец-то добавили функцию отображения внесенных изменений при выходе из меню настроек.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASRock X299 Taichi CLX проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор:: Intel Core i9 9900X (3500 / 4500 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Материнская плата: ASRock X299 Taichi CLX, версия BIOS 1.30;
  • Память: 4 x 8Гб DDR4-3200, G.Skill (Samsung B-die);
  • Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель SSD M.2: Samsung 970 EVO 250 Гб;
  • Блок питания: AeroCool VX PLUS (700 Вт);

Испытание платы и разгон

Сборка и тестирование не вызвали никаких сложностей. Подсветка есть, но мне она не особо понравилась. Мне кажется, что можно было ее сделать не только фрагментарно по правому краю и в районе чипсета около шестеренок.

Индикатор POST-кодов, выполнив свою работу, гаснет. Кнопки тоже не светятся. Материнская плата поставлялась с ранней версией BIOS. Я не стал тестировать устройство на ней потому, что на момент тестирования уже вышла версия BIOS v1.30.

450x299 46 KB. Big one: 1208x802 284 KB

По умолчанию система выставляет режим работы памяти DDR4-2133 при 15-15-15-36.

450x303 47 KB. Big one: 1208x813 285 KB

При интенсивной нагрузке частота процессора падает ниже плинтуса. Это нужно для того, чтобы тепловые трубки кулера не вытекли на крышку процессора. Похоже, что мне попался какой-то совсем плохой образец процессора. Уж больно плохо он разгонялся, а температуры демонстрировал просто космические.

450x303 46 KB. Big one: 1141x768 259 KB

Далее я перешел к разгону. Память сразу устанавливаю в XMP, а вот с ядрами приходится колдовать.

450x449 62 KB. Big one: 805x804 178 KB

В общем даже при напряжении 1,18 В процессор легко доходит до 100С. На этой частоте он Prime95 не проходит, а скидывает ее в диапазоне 3,9 – 4,1 ГГц.

450x305 46 KB. Big one: 1128x765 254 KB

Что касается LinX, то он может работать на 4,4 ГГц.

450x300 43 KB. Big one: 1155x770 241 KB

Производительность и тепловой режим

Тестирование ASRock X299 Taichi CLX проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:

  • ASRock X299 Taichi CLX, Intel Core i9 9900X (3500 / 4500 МГц), память 2666 МГц, тайминги 16-16-16-32-1Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb;
  • ASRock X299 Taichi CLX, Intel Core i9 9900X @ 4400 МГц (44 х 100), память 3200 МГц, тайминги 14-14-14-32-1Т, nVidia GTX1080Ti 11Gb.

Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 версия 1903, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения. По новому регламенту тестов производительности при обзоре материнских плат не предусматривается, но в ближайшее время я хочу это сделать, но уже с новыми процессорами 109хх.

Crystal Disk Mark 6.0.2
М.2

401x367 44 KB

Посмотрим теперь на температуру радиаторов.

Температура верхнего радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура бокового радиатора транзисторов
Простой | Нагрузка, °C


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Температура радиатора чипсета
Простой | Нагрузка, °C


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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1220. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x176 23 KB. Big one: 605x236 38 KB

24 бит, 192 кГц

450x176 23 KB. Big one: 605x236 38 KB

Заключение

ASRock X299 Taichi CLX – хорошая материнская плата для платформы Intel LGA 2066, но по сути нового ничего нет. Если объективно, то это уже третье поколение модели и странно ожидать принципиальных изменений.

Изменили дизайн, добавили подсветку. Поработали над внешним видом, над системой охлаждения, над какими-то мелкими деталями и выпустили проработанную и обновленную версию с поддержкой всех процессоров LGA 2066. Самое главное новшество, за которое я бы пожал руку всем инженерам компании: они добавили функцию отображения внесенных изменений при выходе из меню настроек BIOS. В остальном все по-прежнему.

Цена новинки тоже не вызывает никаких эмоций. Понятно, что системная плата такого уровня не может стоит дешево, поэтому ее стоимость адекватна функциональности – ~28 000 рублей. Даже с учетом этого ASRock X299 Taichi CLX на рынке будет непросто, поскольку это далеко не бюджетный вариант, и выбор очень большой, как среди альтернативных материнских плат, так и альтернативных платформ. Очень уж затянулся выход новых процессоров Cascade Lake, да и нового в них мало.

Если кратко, то у ASRock получилась хорошая материнская плата, по-другому не могло быть, а вот сама платформа доступна не всем и привлечет лишь тех, кому действительно необходима такая функциональность и сопутствующие фишки.

Андрей Понкратов aka wildchaser


Выражаем благодарность:

  • Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock X299 Taichi CLX.

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