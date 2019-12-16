Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Call of Duty: Modern Warfare
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Системные требования
- Графические настройки
- Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
- Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
- Тестовые конфигурации
- Инструментарий и методика тестирования
Вступление
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование шести поколений видеокарт и процессоров в игре Call of Duty: Modern Warfare.
рекламаМатериал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i5-2500К или AMD FX-8300.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 120 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7950 3072 Мбайт.
рекламаРекомендованные:
- Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 5 1600.
- Оперативная память: 16 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 120 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 580 8192 Мбайт.
Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 8.2.7154757.
- DirectX 12.
- Качество текстур - высокое.
- Анизотропная фильтрация - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Следы пуль - включены.
- Тесселяция - все объекты.
- Разрешение карт теней - максимальное.
- Буферизация локальных теней - включена.
- Буферизация теней от солнца - включена.
- Освещение частиц - ультра высокое.
- Трасировка лучей DirectX - выключена.
- Затенение фонового света - все объекты.
- Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
- Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
- Глубина резкости - включена.
- Интенсивность Filmic - 1.00.
- Глобальный эффект скорости - включен.
- Эффект скорости оружия - включен.
- Зернистость - 0.00.
Видеоролик тестового отрезка:
Описание тестовых конфигураций приведено в конце материала.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
1920х1080
реклама
2560х1080
реклама
2560х1440
3440х1440
реклама
реклама
Страницы материала
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила