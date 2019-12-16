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Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Call of Duty: Modern Warfare

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование шести поколений видеокарт и процессоров в игре Call of Duty: Modern Warfare.

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Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i5-2500К или AMD FX-8300.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 120 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 670 2048 Мбайт или AMD Radeon HD 7950 3072 Мбайт.

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Рекомендованные:
  • Операционная система: Windows 7 (SP1), Windows 8.1 и Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 5 1600.
  • Оперативная память: 16 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 120 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 580 8192 Мбайт.

Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 8.2.7154757.
  • DirectX 12.
    • Качество текстур - высокое.
    • Анизотропная фильтрация - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Следы пуль - включены.
    • Тесселяция - все объекты.
    • Разрешение карт теней - максимальное.
    • Буферизация локальных теней - включена.
    • Буферизация теней от солнца - включена.
    • Освещение частиц - ультра высокое.
    • Трасировка лучей DirectX - выключена.
    • Затенение фонового света - все объекты.
    • Качество отражений в экранном пространстве (SSR) - высокое.
    • Сглаживание - Filmic SMAA T2X.
    • Глубина резкости - включена.
    • Интенсивность Filmic - 1.00.
    • Глобальный эффект скорости - включен.
    • Эффект скорости оружия - включен.
    • Зернистость - 0.00.

Видеоролик тестового отрезка:


Описание тестовых конфигураций приведено в конце материала.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт


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Продолжение материала

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Страницы материала
Вступление, системные требования, результаты тестов
Результаты тестов (продолжение), тестовые конфигурации
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amd intel nvidia тест phoenix activision infinity ward call of duty modern warfare

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