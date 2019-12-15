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Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Red Dead Redemption 2.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 7 (SP1).

Процессор: Intel Core i5-2500К или AMD FX-6300.

Оперативная память: 8 Гбайт.

Свободное место на HDD: 150 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 2048 Мбайт или AMD Radeon R9 280 3072 Мбайт.

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).

Процессор: Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 5 1500Х.

Оперативная память: 12 Гбайт.

Свободное место на HDD: 150 Гбайт.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 480 8192 Мбайт.

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Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

Версия 1232.13.

Vulkan.

Качество текстур - ультра высокое.



Анизотропная фильтрация - Х16.



Качество освещения - ультра высокое.



Качество теней - высокое.



Качество дальних теней - среднее.



Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.



Качество отражений - ультра высокое.



Качество зеркал - высокое.



Качество воды - ультра высокое.



Качество объемных эффектов - ультра высокое.



Качество частиц - ультра высокое.



Качество тесселяции - ультра высокое.



Сглаживание ТАА - выключено.



Сглаживание FXАА - включено.



Сглаживание MSАА - выключено.



Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.



Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.



Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.



Высокая детализация лучей света - включена.



Качество освещения частиц - ультра высокое.



Качество мягких теней - высокое.



Качество теней травы - низкое.



Длинные тени - включены.



Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.



Качество преломления воды - высокое.



Качество отражений воды - высокое.



Качество физики воды - ультра высокое.



Масштабирование разрешения - выключено.



Резкость сглаживания ТАА - выключена.



Размытие при движении - включено.



Сглаживание MSАА для отражений - выключено.



Уровни детализации геометрии - ультра высокие.



Детализация травы - низкая.



Качество деревьев - ультра высокое.



Качество рельефных текстур - ультра высокое.



Качество декалей - ультра высокое.



Качество меха - среднее.



Тесселяция деревьев - выключена.





Видеоролик тестового отрезка:







Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти











Для комфортной игры в Red Dead Redemption 2 необходим системны блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

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Игра Red Dead Redemption 2 предъявила ультимативно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у видеокарт нижнего и среднего ценовых сегментов.







В разрешении 2560х1440 для демонстрации высоких результатов пришлось разогнать все старшие графические ускорители.

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Разрешение 3440х1440 покорилось видеокартам GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 Super. Правда, для достижения комфортной производительности последние ускорители были разогнаны.







Нагрузка на видеокарты в разрешении 3840х2160 оказалось настолько суровой, что даже графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti не смог обеспечить высокие результаты.



Также необходимо отметить, что из-за ограниченного объема видеопамяти, видеокарты GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 не были протестированы в разрешении 3840х2160. На текущих настройках графики игра банально не давала устанавливать данное разрешение.

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По той же причине младший ускоритель GeForce GTX 1650 был протестирован только в минимальном разрешении 1920х1080.



В игре Red Dead Redemption 2 доминировали видеокарты компании NVIDIA. Правда, стоит отметить, что это доминирование наблюдалось только в верхнем ценовом сегменте. В более дешевых категориях графические ускорители компании AMD оказали достойную конкуренцию "зеленым" соперникам.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров





1920х1080

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Проект Red Dead Redemption 2 предъявил умеренные требования к мощности процессоров, благодаря чему большинство участников тестирования показали высокие результаты. Проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младших моделей обеих компаний.



Большим минусом Red Dead Redemption 2 стала ее плохая оптимизация. Дело в том, что показатель 1% мгновенного FPS был почти в два раза ниже минимального FPS. Это свидетельствует о наличии микрофризов у всех участников тестирования. Причем фризы наблюдались во всех разрешениях. Я очень надеюсь, что студия Rockstar Games в ближайших патчах исправит эту проблему.



Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.

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Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров













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