Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2
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Оглавление
- Вступление
- Системные требования
- Графические настройки
- Мониторинг использования оперативной и видеопамяти
- Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
- Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
- Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров
- Тестовые конфигурации
- Инструментарий и методика тестирования
Вступление
В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Red Dead Redemption 2.
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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.
Системные требования
Минимальные:
- Операционная система: Windows 7 (SP1).
- Процессор: Intel Core i5-2500К или AMD FX-6300.
- Оперативная память: 8 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 150 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 2048 Мбайт или AMD Radeon R9 280 3072 Мбайт.
Рекомендованные:
- Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
- Процессор: Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 5 1500Х.
- Оперативная память: 12 Гбайт.
- Свободное место на HDD: 150 Гбайт.
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 480 8192 Мбайт.
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Графические настройки
Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:
- Версия 1232.13.
- Vulkan.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Анизотропная фильтрация - Х16.
- Качество освещения - ультра высокое.
- Качество теней - высокое.
- Качество дальних теней - среднее.
- Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Качество зеркал - высокое.
- Качество воды - ультра высокое.
- Качество объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество частиц - ультра высокое.
- Качество тесселяции - ультра высокое.
- Сглаживание ТАА - выключено.
- Сглаживание FXАА - включено.
- Сглаживание MSАА - выключено.
- Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
- Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
- Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
- Высокая детализация лучей света - включена.
- Качество освещения частиц - ультра высокое.
- Качество мягких теней - высокое.
- Качество теней травы - низкое.
- Длинные тени - включены.
- Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
- Качество преломления воды - высокое.
- Качество отражений воды - высокое.
- Качество физики воды - ультра высокое.
- Масштабирование разрешения - выключено.
- Резкость сглаживания ТАА - выключена.
- Размытие при движении - включено.
- Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
- Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
- Детализация травы - низкая.
- Качество деревьев - ультра высокое.
- Качество рельефных текстур - ультра высокое.
- Качество декалей - ультра высокое.
- Качество меха - среднее.
- Тесселяция деревьев - выключена.
Видеоролик тестового отрезка:
Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.
Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти
Для комфортной игры в Red Dead Redemption 2 необходим системны блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.
Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт
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Игра Red Dead Redemption 2 предъявила ультимативно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у видеокарт нижнего и среднего ценовых сегментов.
В разрешении 2560х1440 для демонстрации высоких результатов пришлось разогнать все старшие графические ускорители.
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Разрешение 3440х1440 покорилось видеокартам GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 Super. Правда, для достижения комфортной производительности последние ускорители были разогнаны.
Нагрузка на видеокарты в разрешении 3840х2160 оказалось настолько суровой, что даже графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti не смог обеспечить высокие результаты.
Также необходимо отметить, что из-за ограниченного объема видеопамяти, видеокарты GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 не были протестированы в разрешении 3840х2160. На текущих настройках графики игра банально не давала устанавливать данное разрешение.
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По той же причине младший ускоритель GeForce GTX 1650 был протестирован только в минимальном разрешении 1920х1080.
В игре Red Dead Redemption 2 доминировали видеокарты компании NVIDIA. Правда, стоит отметить, что это доминирование наблюдалось только в верхнем ценовом сегменте. В более дешевых категориях графические ускорители компании AMD оказали достойную конкуренцию "зеленым" соперникам.
Сводные диаграммы результатов тестов процессоров
1920х1080
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Проект Red Dead Redemption 2 предъявил умеренные требования к мощности процессоров, благодаря чему большинство участников тестирования показали высокие результаты. Проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младших моделей обеих компаний.
Большим минусом Red Dead Redemption 2 стала ее плохая оптимизация. Дело в том, что показатель 1% мгновенного FPS был почти в два раза ниже минимального FPS. Это свидетельствует о наличии микрофризов у всех участников тестирования. Причем фризы наблюдались во всех разрешениях. Я очень надеюсь, что студия Rockstar Games в ближайших патчах исправит эту проблему.
Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.
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Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров
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