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Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Red Dead Redemption 2

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Оглавление

Вступление

В данном обзоре будет проведено сводное тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Red Dead Redemption 2.

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Напомним, что о работе тестовых стендов, методике и обработке результатов можно узнать из подробного рассказа о тестировании комплектующих в играх.

Системные требования

Минимальные:

  • Операционная система: Windows 7 (SP1).
  • Процессор: Intel Core i5-2500К или AMD FX-6300.
  • Оперативная память: 8 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 150 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 770 2048 Мбайт или AMD Radeon R9 280 3072 Мбайт.

Рекомендованные:

  • Операционная система: Windows 10 (64-разрядные).
  • Процессор: Intel Core i7-4770К или AMD Ryzen 5 1500Х.
  • Оперативная память: 12 Гбайт.
  • Свободное место на HDD: 150 Гбайт.
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6144 Мбайт или AMD Radeon RX 480 8192 Мбайт.

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Графические настройки

Комплектующие тестировались при следующих настройках графики:

  • Версия 1232.13.
  • Vulkan.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Анизотропная фильтрация - Х16.
    • Качество освещения - ультра высокое.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество дальних теней - среднее.
    • Качество сложного затенения (SSAO) - высокое.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Качество зеркал - высокое.
    • Качество воды - ультра высокое.
    • Качество объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество частиц - ультра высокое.
    • Качество тесселяции - ультра высокое.
    • Сглаживание ТАА - выключено.
    • Сглаживание FXАА - включено.
    • Сглаживание MSАА - выключено.
    • Разрешение ближних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Разрешение дальних объемных эффектов - ультра высокое.
    • Качество освещения объемных эффектов - ультра высокое.
    • Высокая детализация лучей света - включена.
    • Качество освещения частиц - ультра высокое.
    • Качество мягких теней - высокое.
    • Качество теней травы - низкое.
    • Длинные тени - включены.
    • Сложное затенение (SSAO - полноэкранный режим) - включено.
    • Качество преломления воды - высокое.
    • Качество отражений воды - высокое.
    • Качество физики воды - ультра высокое.
    • Масштабирование разрешения - выключено.
    • Резкость сглаживания ТАА - выключена.
    • Размытие при движении - включено.
    • Сглаживание MSАА для отражений - выключено.
    • Уровни детализации геометрии - ультра высокие.
    • Детализация травы - низкая.
    • Качество деревьев - ультра высокое.
    • Качество рельефных текстур - ультра высокое.
    • Качество декалей - ультра высокое.
    • Качество меха - среднее.
    • Тесселяция деревьев - выключена.



Видеоролик тестового отрезка:



Прежде чем приступить к тестам видеокарт и процессоров, проведем мониторинг использования оперативной и видеопамяти в данной игре.

Мониторинг использования видеопамяти и оперативной памяти


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Для комфортной игры в Red Dead Redemption 2 необходим системны блок с шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти и видеокартой, оснащенной восемью гигабайтами набортной памяти.

Сводные диаграммы результатов тестов одиночных видеокарт

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Игра Red Dead Redemption 2 предъявила ультимативно высокие требования к графической подсистеме. В результате в разрешениях 1920х1080 и 2560х1080 проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли у видеокарт нижнего и среднего ценовых сегментов.


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В разрешении 2560х1440 для демонстрации высоких результатов пришлось разогнать все старшие графические ускорители.

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Разрешение 3440х1440 покорилось видеокартам GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 Super. Правда, для достижения комфортной производительности последние ускорители были разогнаны.


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Нагрузка на видеокарты в разрешении 3840х2160 оказалось настолько суровой, что даже графический ускоритель GeForce RTX 2080 Ti не смог обеспечить высокие результаты.


Также необходимо отметить, что из-за ограниченного объема видеопамяти, видеокарты GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1660 Ti и GeForce GTX 1660 не были протестированы в разрешении 3840х2160. На текущих настройках графики игра банально не давала устанавливать данное разрешение.

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По той же причине младший ускоритель GeForce GTX 1650 был протестирован только в минимальном разрешении 1920х1080.


В игре Red Dead Redemption 2 доминировали видеокарты компании NVIDIA. Правда, стоит отметить, что это доминирование наблюдалось только в верхнем ценовом сегменте. В более дешевых категориях графические ускорители компании AMD оказали достойную конкуренцию "зеленым" соперникам.

Сводные диаграммы результатов тестов процессоров


1920х1080

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Проект Red Dead Redemption 2 предъявил умеренные требования к мощности процессоров, благодаря чему большинство участников тестирования показали высокие результаты. Проблемы с обеспечением комфортной производительности возникли только у младших моделей обеих компаний.


Большим минусом Red Dead Redemption 2 стала ее плохая оптимизация. Дело в том, что показатель 1% мгновенного FPS был почти в два раза ниже минимального FPS. Это свидетельствует о наличии микрофризов у всех участников тестирования. Причем фризы наблюдались во всех разрешениях. Я очень надеюсь, что студия Rockstar Games в ближайших патчах исправит эту проблему.


Далее представлены тесты систем, основанных на популярных процессорах компаний Intel и AMD. Диаграммы носят справочный характер, поэтому все желающие могут самостоятельно почерпнуть нужную им информацию.

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Сводные диаграммы результатов тестов игровых компьютеров


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Страницы материала
Вступление, системные требования, результаты тестов
Результаты тестов (продолжение), тестовые конфигурации
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