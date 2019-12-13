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Обзор true wireless наушников Tronsmart Spunky Beat – лучше, чем Xiaomi AirDots?

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Оглавление

Вступление

Если составлять рейтинги продуктов, получивших наибольшее распространение в уходящем 2019 году, однозначным лидером с огромным отрывом станут полностью беспроводные наушники (true wireless, TWS). Нет, они существовали и раньше. Но именно сейчас такие модели стали действительно массовым продуктом, вовсю вытесняя из ушей пользователей проводные гарнитуры.

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И если всего полгода назад я писал, что TWS-наушники за шесть тысяч рублей относятся к недорогому сегменту (на фоне 15–20-тысячерублевых продуктов Apple и именитых производителей аудиотехники), то позже ценовая планка продолжила свободное падение. Как водится, причиной тому стали китайские производители. А точнее, главный возмутитель спокойствия на всех рынках, куда он выходит – Xiaomi.

TWS-наушники AirDots уже сейчас можно найти дешевле 2 000 рублей, если не меньше. Они не отличаются какими-то сумасшедшими характеристиками, но низкая цена все искупает – наушники стали настоящим бестселлером. Признаться, есть такие и у автора этих строк – для транспорта и занятий спортом они подходят отлично.

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Однако точно ли Xiaomi AirDots – это лучшее, что можно купить в данном сегменте до 2 000 рублей? Другой достаточно известный и заслуженный производитель из Поднебесной – Tronsmart – готов с этим поспорить. Актуальная модель TWS-наушников у него называется Spunky Beat. И это далеко не первый продукт компании в этом сегменте, так что «зажигательный бит» вполне готов конкурировать с недорогим бестселлером Xiaomi.

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Технические характеристики

Производитель сам сравнивает свои наушники с конкурирующим решением Xiaomi:

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Какой чип Bluetooth установлен в наушниках, пользователям вряд ли важно, главное, чтобы не было проблем со связью. А вот поддержка кодека aptX в столь недорогом сегменте – это просто отлично. Понятно, что это не залог качественного звука, еще сама акустическая часть наушников должна быть достойной. Но и с SBC действительно качественного звука в принципе получить невозможно, а тут хотя бы есть основа.

Заявления о расстоянии, на котором поддерживается устойчивая связь, тоже комментировать смысла мало. Обычно телефон, с которого и идет сигнал, просто находится в кармане одежды того же человека, что использует наушники.

Сенсорное управление, к примеру, автор этих строк, вообще бы не отнес к плюсам в сравнении с физическими кнопками. Это крайне второстепенный параметр. А вот время работы, которое у Tronsmart Spunky Beat заявлено вдвое больше, если оно окажется правдой, станет однозначным преимуществом. Как и наличие собственного кабеля в чехле. И стандарт разъема USB Type-C.

Такие параметры, как заявленный диапазон проигрываемых частот (в обоих случаях это 20–20 000 Гц) я намеренно игнорирую, потому что в случае с реальной аудиотехникой они не имеют ни малейшего реального значения. А массогабаритные параметры тут сравнимы – проверено лично.

Вот такие TWS-наушники уже можно купить менее чем за 2000 рублей. Выглядит отлично, но нужно убедиться, что все соответствует заявлениям и работает так, как надо.

Упаковка и комплект поставки

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Ко мне из Китая наушники приехали в хорошо упакованной посылке, внутри которой обнаружилась компактная картонная коробочка в фирменной сине-бело-оранжевой цветовой гамме Tronsmart. Для дополнительной защиты она запечатана в пленку.

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Внутри отдельно выложены оба наушника и их чехол, остальной комплект поставки прячется внизу.

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Тут удобнее снова привести официальную фотографию – на деле комплект полностью соответствует:

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Несмотря на то, что чехол содержит встроенный кабель, в комплекте присутствует и еще один небольшой кабель USB – Type-C. А также, за исключением руководства пользователя и уже упомянутого чехла – привычные силиконовые насадки трех основных размеров. Забегая вперед, скажу, что именно с ними связан главный и единственный минус тестируемых наушников.

Внешний вид и дизайн

Наушники еще держали заряд, поэтому сразу же можно было их включить и использовать. Времена, когда для подключения беспроводных гарнитур, нужно было предпринимать многочисленные действия и читать инструкции, давно прошли.

Просто длинным нажатием включаем один наушник, запускаем поиск на смартфоне, находим Tronsmart Spunky Beat – и можно слушать. Будучи не вставленным в чехол, второй наушник подключается автоматически. Справится и пятилетний ребенок (еще и быстрее взрослого, скорее всего).

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При ожидании подключения световое кольцо на внешней стороне наушника попеременно горит то синим, то красным. А при работе изредка помаргивает синим.

Наушники обладают обтекаемой формой, нижняя часть выполнена из матового пластика, наружные половины глянцевые, сенсорная внутренность светодиодного кольца – с отделкой под металл. Tronsmart Spunky Beat бывают только черного цвета. Черный же – основной цвет и Xiaomi AirDots. Раз уж обещал сравнить эти две модели вживую, сразу и начнем.

Версия Xiaomi кажется чуть компактнее, но на деле наушники что в руках, что в ушах воспринимаются совершенно одинаково.

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Как устроены Spunky Beat изнутри, можно видеть на официальной картинке:

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Суть в том, что обе модели представляют собой обычные динамические наушники с одним излучателем.

У них даже чехлы похожи. Но тут уже вариант Tronsmart объективно чуть массивнее:

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Впрочем, он все равно не будет особенно мешаться в кармане. А дополнительная функциональность в виде компактного ремешка, а главное, встроенного кабеля, лишней не будет. Да, тут с обратной стороны аккуратно свернут USB-кабель.

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Чехол можно будет заряжать без необходимости носить с собой отдельный кабель.

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Время автономной работы

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И раз уж заговорили об этом, то сразу разберемся с зарядкой и автономностью. Для Tronsmart Spunky Beat заявлено время работы 24 часа. Но это суммарное значение для полностью заряженных наушников и чехла, который позволит их в промежутках подзаряжать.

На деле просто наушники, по заявлению производителя, проработают от встроенных аккумуляторов семь часов. И мои измерения это в целом подтверждают. На шесть часов при прослушивании за несколько сеансов и с громкостью, близкой к максимальной, можно рассчитывать точно. И потом еще три раза зарядить наушники от чехла и получить еще 18 часов работы (итого те самые 24 суммарно). Большинству пользователей этого, как и мне, хватит на неделю использования.

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Для Xiaomi AirDots заявленное время автономной работы составляет 4 и 12 часов соответственно. Это тоже неплохо соответствует реальному положению вещей.

Но, как видно, заметно меньше, чем у Spunky Beat. Кроме того, заявлено, что всего за 5 минут в чехле последние заряжаются достаточно, чтобы обеспечить час прослушивания музыки.

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В обоих продуктах наушники в чехле держатся на магнитах и сами не выпадают, контактные площадки для зарядки подпружинены – здесь разницы между конкурентами нет.

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Схожа и индикация заряда наушников в чехле и заряда самого чехла – при помощи крохотных светодиодов снаружи. А вот разъем Type-C (в сравнении со старым microUSB у Xiaomi), а главное, уже встроенный полноценный кабель USB, выгодно отличают продукт Tronsmart.

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На фото выше снизу слева, по-видимому, изображен все же ноутбук (только очень маленький), потому что заряжать чехол с наушниками что от смартфона, что от переносного аккумулятора будет сложно из-за отсутствия у них полноразмерных разъемов USB.

Посадка и удобство использования

Благодаря компактным размерам и скромной массе что Tronsmart Spunky Beat, что Xiaomi AirDots весьма удобны в использовании. В большинстве случаев наушник просто целиком размещается в ушной раковине, а звуковод с силиконовой насадкой в ушном канале фиксирует всю конструкцию внутри. Это удобно и эстетично.

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Вот только если у Xiaomi комплектные насадки, хоть и не являют собой эталон в своем классе, вполне пригодны к использованию, то очень тонкие и мягкие насадки Tronsmart вызывают вопросы. В моем случае средние, в принципе, не обеспечивали необходимое уплотнение, а большие, сминаясь, не воздавали герметичный контакт, что негативно сказывалось на качестве звука.

Понятно, что у любого уважающего себя меломана наверняка есть уже свои любимые насадки, причем отдельно для каждого типа звуковода. Да и для остальных пользователей не составит проблемы найти подходящие. Но тут-то дело в копеечной экономии, которой нигде более в Tronsmart Spunky Beat не наблюдается. Производителю стоит класть в комплект более плотные и качественные насадки.

С подходящими насадками наушники надежно сидят в ушах, и их не приходится поправлять даже при активной физической нагрузке.

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А вот к сенсорному управлению, на удивление, вопросов не возникло. Наушники четко реагируют на нажатия, переключают треки, управляют звонками – все, как описывается в краткой инструкции:

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Причем делают это даже при управлении мокрыми пальцами под дождем. Здесь присутствует защита от воды и брызг, но погружать наушники в воду (принимать в них душ и плавать) нельзя.

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Качество звука и звонки

Начнем со второго. Пожалуй, единственное, в чем хорош форм-фактор, избранный Apple – со свисающей «ножкой» наушника – это в качестве передачи речи пользователя. Я перепробовал уже много TWS-наушников, целиком умещающихся в ухе, и ни одни из них не обеспечивали во время разговора того качества записи, как приложенный к уху современный смартфон с системой шумоподавления.

В шумных местах собеседники нередко жалуются на то, что тебя плохо слышно. Тут все ведут себя одинаково, что бюджетные Tronsmart Spunky Beat и Xiaomi Airdots, что более дорогие Cowon CT5, что совсем недешевые Sennheiser Momentum True Wireless. Однако в подавляющем большинстве случаев во время разговора никаких проблем. А главное, вы собеседника в Tronsmart Spunky Beat будете слышать прекрасно.

С правильно подобранными насадками тестируемые наушники обеспечивают неплохую пассивную шумоизоляцию. Мне показалось, что она тут чуть лучше, чем у Xiaomi. Музыку комфортно слушать даже в метро. Как и в предыдущих обзорах, я не буду стараться изображать из себя прожжённого аудиофила и сыпать терминами – для этого есть другие ресурсы, там вам во всех красочных эпитетах и ярких красках опишут все, что касается правильного тонального баланса, глубоких и упругих басов, натуральной середины, воздушных высоких и широкой сцены.

Если вкратце, то при правильном подключении с использованием aptX Tronsmart Spunky Beat играют лучше, чем подавляющее большинство проводных наушников за эту цену. Это притом, что тут еще внутри аккумуляторы, ЦАП, усилитель, передатчики и куча всякой логики: беспроводные наушники все же на порядок более сложное устройство, чем два динамика в корпусах на проводах, что представляет собой подавляющее большинство проводных наушников. Здесь на месте все необходимые частоты, включая те самые глубокие и упругие низкие и звонкие высокие. Отличная разборчивость – можно не особо напрягаясь слушать даже классический металл.

А для любителей современной музыки это будет просто находка – «зажигательный бит» вполне соответствует своему названию. В отличие от Xiaomi, которые хоть и играют заметно лучше, чем все версии Apple AirPods, но все же полностью устроить смогут лишь непритязательных меломанов. В случае же с Tronsmart Spunky Beat, напротив, искать что-то лучше придется лишь самым избалованным любителям музыки. И рекомендую попробовать послушать эти наушники всем, кто думает, что за 2 000 рублей не может существовать хорошего звука, да еще без проводов. Я тоже так думал до этого обзора.

Заключение

Tronsmart Spunky Beat – это лучший продукт в своей ценовой категории, что мне только встречался (возможно, знатоки китайских брендов в комментариях приведут достойные альтернативы в TWS-сегменте за 2 000 рублей – буду только рад таким находкам).

Xiaomi AirDots – неплохой продукт, который популяризировал этот сегмент. Но Tronsmart Spunky Beat выводит его на такой уровень, после которого становится не очень понятно, зачем нужно что-то более дорогое. По крайней мере, для подавляющего большинства пользователей. Они хорошо выглядят, обладают отличным временем работы и очень функциональным чехлом, прекрасно (для своего сегмента) звучат и стоят совсем недорого. Насадки бы только в комплект получше… А в остальном все просто замечательно.

Плюсы Tronsmart Spunky Beat:

  • Достойное качество звука;
  • Функциональный чехол в комплекте;
  • Длительное время автономной работы;
  • Компактные корпуса, не выступающие из ушей;
  • Общее достойное качество исполнения, спокойный дизайн;
  • Низкая цена.

Минусы гарнитуры:

  • Учитывая категорию, значимых нет.

Может не устроить:

  • Комплектные силиконовые насадки могли быть лучше.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

  • Компании Tronsmart за предоставленные на тестирование наушники Tronsmart Spunky Beat.

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