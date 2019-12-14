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Вступление

Совсем недавно мы познакомились с одной из флагманских видеокарт Palit текущего поколения – GeForce RTX 2080 Super White GameRock. А теперь, напротив, обратим внимание на одну из самых доступных GeForce RTX Super данного бренда – модель GeForce RTX 2060 Super Dual.

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В линейке одного этого производителя целых пять вариантов GeForce RTX 2060 Super: два в старшей серии JetStream, еще два в средней GamingPro, а младшую ступеньку занимает версия, ставшая героем нашего обзора, незамысловато прозванная Dual. Видимо, в честь двух вентиляторов ее системы охлаждения.

Но и цена тестируемой видеокарты при этом – на уровне самых дешевых вариантов GeForce RTX 2060 Super в российской рознице. Если же постараться, то на момент написания обзора в самом конце ноября 2019 года Palit GeForce RTX 2060 Dual в московских магазинах можно было найти уже за 25 тысяч рублей.

Так есть ли смысл переплачивать за более дорогую версию оригинального дизайна, или и наш герой предоставляет геймеру все, что ему необходимо? Вот сегодня и узнаем.

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Упаковка и комплект поставки

Видеокарта поставляется в компактной по нынешним временам коробке в фирменных цветах NVIDIA и Palit. Мне нравится стилизованный шрифт, использующий компьютерные элементы.

Да и с информативностью все в полном порядке: сразу же понятно, какой конкретно продукт и какой модели перед нами. А с обратной стороны приводится поистине исчерпывающая информация о нем.

Пожалуй, можно было даже обойтись и без такой простыни мелкого текста, ограничившись иллюстрацией основных особенностей видеокарты.

Внутри под текстурированной «суперобложкой» из плотной бумаги – привычная по нынешним временам вторая коробка, на этот раз уже надежная, картонная. И видеокарта в ней дополнительно со всех сторон обложена вспененным полиэтиленом. Отличная упаковка.

Не поскупился производитель и на антистатический пакет. А вот на какой-либо комплект поставки, кроме книжечки краткого руководства – тратиться не стал. Причем в коробке предусмотрено место для комплектных переходников и прочего. Но там ничего нет (и точно не было, поскольку видеокарта ко мне попала абсолютно новой, запечатанной).

Глянцевые пластиковые детали корпуса Palit GeForce RTX 2060 Dual дополнительно защищены пленкой, заглушек портов и слотов тут нет. Впрочем, для не самого дорогого сегмента это нормально.

Раз уже достали модель, взглянем на нее.

Дизайн и конструкция видеокарты

Габариты Palit GeForce RTX 2060 Super сегодня можно назвать скромными: длина видеокарты не превышает 240 мм – она не будет выступать за пределы стандартной материнской платы.

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Как и не будет чересчур сильно возвышаться над ней – высота также полностью стандартная. Как и толщина – честные два слота. Причем даже при плотной установке останется небольшая щель для того, чтобы вентиляторы системы охлаждения могли засасывать воздух. Хотя, конечно, лучше оставлять свободным еще один слот расширения рядом.

Сзади печатная плата, «как в лучших домах», прикрыта защитной пластиной. Выглядит она солидно, но на деле пластиковая – впрочем, встречались нам такие и у более дорогих видеокарт. По-настоящему расстраивает лишь пломба на одном из винтиков крепления радиатора по периметру графического процессора. При попытке разобрать всю конструкцию пользователь лишится гарантии.

Это, а также то, что я был крайне ограничен во времени тестирования Palit GeForce RTX 2060 Super Dual, не позволило мне разобрать видеокарту и полноценно изучить ее конструкцию.

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И если в случае с Palit GeForce RTX 2080 Super White GameRock хотя бы удалось найти картинку, иллюстрирующую внутреннее строение модели, то тут производитель такой не делится. Впрочем, при ближайшем рассмотрении все и так становится понятно.

Основу радиатора составляет крупный (около 200 x 70 x 20 мм) массив отдельных алюминиевых ребер, нанизанных на две медные шестимиллиметровые тепловые трубки, впрессованные и припаянные к плоскому медному основанию.

Все это обдувается двумя 90-миллиметровыми бескорпусными вентиляторами, установленными в общем пластиковом кожухе. Такой системы охлаждения более чем достаточно для охлаждения графического процессора TU106 с 34 RT-ядрами и 2176 блоками ALU на штатной частоте до 1650 МГц (Boost Clock).

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Энергопотребление новинки заявлено на штатном для GeForce RTX 2060 Super уровне в 175 Вт, минимальная рекомендуемая мощность блока питания составляет 550 Вт. От него тут потребуется (привычно для данной модели) один восьмиконтактный разъем.

По сравнению с референсным вариантом NVIDIA здешний пластиковый кожух вентиляторов, открывающий доступ практически ко всем внутренностям видеокарты, выглядит проще. Но зато он не будет мешать горячему воздуху выходить вовне из радиатора.

В том числе – сквозь монтажную планку – наружу из корпуса. Двухслотовая планка минимум на три четверти своей площади перфорирована. Лишь у самой печатной платы ютятся порты вывода. Их тут меньше, чем у референсной версии NVIDIA: по одному Display Port, HDMI и DVI. Подавляющему большинству целевой аудитории GeForce RTX 2060 Super этого будет достаточно. Благо такое решение позволяет сделать модель чуть дешевле на очень конкурентном рынке.

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Можно считать экономией и подсветку только одной полоски на боковине Palit GeForce RTX 2060 Super Dual. И лишь белого цвета, а не RGB:

Однако мне более нейтральный белый цвет нравится даже больше фирменного зеленого NVIDIA. А что перед нами полноценная GeForce RTX, а не какая-нибудь Radeon GeForce GTX все равно сразу видно.

Теперь, когда фанаты AMD в ярости закрыли вкладку с обзором (а ведь это была всего лишь шутка), можно переходить к тестам.

Эффективность охлаждения, уровень шума и разгонный потенциал

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Центральный процессор: Intel Core i9-9900K (4.8 ГГц);

Материнская плата: ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (LGA 1151-2, Intel Z390);

Оперативная память: Patriot Viper Steel DDR4-4400 16 Гбайт;

Система охлаждения CPU: Deepcool Captain 240 Pro;

Накопитель: SSD Kingston A1000 480 Гбайт M.2.

Тестирование Palit GeForce RTX 2060 Super Dual проводилось на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

Температура окружающей среды во время тестирования поддерживалась на уровне 23–24 градуса Цельсия. Уровень шума измерялся шумомером TM-102 с заявленным нижним порогом измерения 30 дБ с расстояния 100 см от плоскости видеокарты. Энергопотребление снималось целиком для всей системы: сколько вся конфигурация потребляет от розетки, включая КПД блока питания и прочее.

Тесты проводились без нагрузки (в простое) и при прогреве с помощью утилиты MSI Kombustor (аналог FurMark). Отдельно в штатном режиме и в разгоне. Разгонный потенциал видеокарты выявлялся при помощи MSI Afterburner.

В простое Palit GeForce RTX 2060 Super Dual, как и любая современная видеокарта, тиха и холодна: температура GPU не превышает 35°C. Обороты вентиляторов при этом держатся на уровне около 1000 RPM (функция их остановки без нагрузки не предусмотрена). Вся система потребляет около 50 Вт.

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Но при включении MSI Kombustor ситуация ожидаемо меняется:

Даже без разгона GPU прогревается до 77 градусов (а в большинстве закрытых корпусов было бы еще больше). Это совершенно не страшно: по температурам присутствует изрядный запас, система сохраняет полную стабильность.

Но такой нагрев заставляет вентиляторы видеокарты разгоняться до 2400 об/мин. Уровень шума при этом на достаточно высоком уровне – около 45 дБ. Это выше, чем у референсного варианта NVIDIA, протестированного мною. Впрочем, большинство игроков при использовании в закрытом корпусе наверняка отнесутся к такому равномерному гулу спокойно.

Но стандартная GeForce RTX 2060 Super демонстрировала еще и завидный разгонный потенциал. А как с этим обстоят дела у Palit GeForce RTX 2060 Super Dual?

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Частоту графического процессора при сохранении стабильности в MSI Kombustor удалось поднять на 195 МГц (памяти на 900 МГц, но это не оказывает заметного влияния на производительность). При этом реальные рабочие частоты под тяжелой нагрузкой составили 1650–1680 МГц. Это более чем на 100 МГц ниже, чем показывал референсный вариант в первом обзоре.

К счастью, температура, уровень шума и энергопотребление при этом остаются на тех же уровнях, что и без разгона: 77 градусов GPU, 45 дБ и 280 Вт суммарного энергопотребления системы. Так что разгон, можно сказать, практически бесплатный. А производительности GeForce RTX 2060 Super все равно достаточно, чтобы с комфортом играть во все современные игры с высокими настройками качества в разрешениях вплоть до 2560 x 1440.

Конкретные результаты тестов производительности в данном обзоре приводить бессмысленно – совсем недавно мы тестировали GeForce RTX 2060 Super, и тут производительность точно такая же, за исключением минимального отставания варианта Palit в разгоне за счет чуть меньшего оверклокерского потенциала GPU. Так, в случае с NVIDIA GeForce RTX 2060 Super результаты игровых и синтетических тестов можно найти в соответствующем обзоре.

Заключение

Palit GeForce RTX 2060 Super Dual – это типичный представитель современной игровой видеокарты, предлагающий функциональность и потенциал GeForce RTX 2060 Super по весьма привлекательной цене.

Учитывая эту самую стоимость, не приходится ожидать от героя обзора выдающегося разгонного потенциала или полностью бесшумной работы. Зато у него компактные габариты, строгий дизайн со спокойной же подсветкой и отличная стабильность работы. Для рачительных геймеров, умеющих считать деньги, – самое оно.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: