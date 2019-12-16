Оглавление

Вступление

Мы продолжаем знакомство с игровой периферией компании SteelSeries. Знакомство с беспроводными гарнитурами началось с модели Arctis 1 Wireless. Она отличилась высоким качеством изготовления, приятным дизайном и звучанием.

реклама

Сегодня мы рассмотрим модель более высокого класса с расширенной функциональностью – SteelSeries Arctis 7.

В модельном ряду беспроводных гарнитур данная модель является самой продвинутой. Выше классом представлены лишь модели с приставкой Pro и более продвинутой звуковой составляющей.

В ходе тестирования поговорим о качестве конструкции, удобстве использования и возможностях настройки. Также рассмотрим комплект поставки и практичность использования.

реклама

Технические характеристики

Модель SteelSeries Arctis 7 Тип устройства Игровая гарнитура Материал корпуса Пластик Способ подключения USB-A, 3.5 мм Импеданс 32 Ом Диаметр динамиков 40 мм Частотный диапазон динамиков 20 – 20000 Гц Частотный диапазон микрофона 100 – 10000 Гц Коэф. нелинейных искажений < 3% Дальность действия 12 м Шумоподавление микрофона Нет Цена ~10 999* руб.

При стандартных характеристиках отметим универсальность вариантов подключения и солидную дальность действия. Данная гарнитура уже продается официально в российской рознице, ее можно приобрести и в зарубежных интернет-магазинах. Последнее позволит сэкономить около 1-2 тысяч рублей. Стоит ли экономия дополнительных усилий – решать покупателю.

Упаковка и комплектация

Коробка оформлена в классическом стиле компании. Это коробка из качественного картона с хорошей полиграфией. На лицевой стороне можно увидеть изображение гарнитуры и обозначение модели. Здесь разместился логотип производителя и упоминание о признании данной модели беспроводной гарнитурой года.

В нижнем левом углу отмечено несколько особенностей данной модели. Например, частота соединения 2.4 Ггц.

На левом торце можно увидеть сведения о характеристиках и комплектации модели. Информация размещена достаточно лаконично и понятно.

Сама коробка является лишь внешней обложкой, внутри содержимое упаковано в еще одну обложку из более плотного картона.

Традиционно гарнитура размещена в специальной подставке, отформованной точно по силуэту содержимого. Помимо самой гарнитуры, здесь можно увидеть отсек для комплектующих.

реклама

Стандартный комплект поставки включает проводной адаптер для подключения, специальный кабель для работы гарнитуры в проводном режиме и стандартный USB – microUSB для зарядки.

Итак, комплектация включает всё необходимое и не потребует докупать какие-либо аксессуары. Отметим хорошее качество изготовления всех комплектующих.

Внешний вид и конструкция

Гарнитура получилась крупной, как и подобает для продвинутых гарнитур накладного типа. Основная часть корпуса выполнена из прочного пластика с матовой поверхностью. Это обеспечивает практичность и удобство при эксплуатации, да и последние тенденции определяют отказ от глянцевых поверхностей в продвинутых и стильных решениях.

реклама

Микрофон расположен на специальной гибкой ножке и сделан выдвижным. При необходимости его можно выдвинуть на необходимое расстояние, подобрав нужное положение путем изгиба ножки. Однако отметим, что эта ножка не слишком охотно сохраняет заданный изгиб.

На самом микрофоне предусмотрен красный индикатор, обозначающий отключение микрофона. Кстати, его управление реализовано с помощью отдельной клавиши на корпусе левой чашки.

Мягкие амбюшуры съемные и выполнены из специального вспененного материала, обеспечивающего плотное облегание головы и изоляцию от внешних источников шума. Запасных амбюшур в комплекте не предусмотрено.

реклама

Гарнитура выполнена тщательно и качественно. Полностью отсутствуют лишние люфты или какие-то посторонние звуки при эксплуатации. Конструкция создает ощущение долговечности и надежности, несмотря на большое количество подвижных элементов.

Эргономика и личные впечатления

Оголовье выполнено из металлической пластины с минимальной резиновой накладкой, не касающейся головы. Расположение чашек относительно оголовья не регулируется, подстройка гарнитуры под размер головы происходит автоматически.

реклама

Для этого применяется специальный тканевый ремешок, обладающей способностью к растяжению. Он фиксируется на оголовье с помощью липучки и позволяет добиться сразу нескольких положительных моментов. Так, он обеспечивает максимально равномерное давление на череп и максимально точно повторяет его форму. Также его можно снять и постирать.

Все элементы управления расположены на торцах чашек, сдвинутые назад. Такое расположение позволило обеспечить удобное управление вслепую.

На левой чашке можно увидеть кнопку включения микрофона, колесико регулировки громкости и разъемы для подключения кабелей для передачи звуки или подзарядки, а также разъем AUX для подключения второй пары наушников. На этой же чашке размещен сам микрофон.

реклама

Правая чашка получила кнопку управления питанием с индикатором состояния и колесико регулировки баланса звука Chat Mix.

C помощью данного регулятора пользователь может одним движением корректировать баланс звука. Например, между игровым процессом и голосовым чатом. Для удобства реализации такой функции гарнитура определяется в диспетчере устройств как два отдельных устройства с отдельными звуковыми каналами.

Результатом трудов конструкторов явилась удобная и эргономичная гарнитура. Она надежно и удобно фиксируется на голове, обеспечивая удобство использования даже на длительных "дистанциях". Амбюшуры из специального материала позволили добиться хорошей шумоизоляции и успешно оградить пользователя от внешних шумов.

реклама

Качество звука на высоте, частотный диапазон широкий, а какие-то паразитные звуки отсутствуют. Запас громкости достаточно большой, для большинства пользователей хватит примерно половины от максимального уровня.

При этом запаса энергии встроенного аккумулятора хватает примерно на 16 часов активности на средней громкости. В зависимости от конкретных настроек этот показатель может изменяться, но в любом случае останется высоким.

Применение внешнего адаптера с работой на частоте 2.4 Ггц позволило добиться высокой скорости передачи звука без потери качества. Да и к дальности действия никаких нареканий не возникло. В условиях стандартной московской застройки дальности действия хватало для передвижения по всей квартире, независимо от стен, разделяющих адаптер и гарнитуру. Да и сопряжение при включении происходит мгновенно.

Направленность данной модели как на геймеров, так и на серьезных пользователей прослеживается в отсутствии подсветки и сдержанном дизайне. Тем не менее, функциональность и качество исполнения позволили добиться хороших результатов в этом направлении. Такая гарнитура отлично впишется не только среди игровых аксессуаров, но и в более "строгой" обстановке.

реклама

Программное обеспечение

Настройка параметров работы осуществляется с помощью фирменного приложения Steelseries Engine.

Гарнитура автоматически распознается и добавляется в список подключенных устройств.

Пользователю доступна регулировка эквалайзера, а также несколько готовых настроек. Здесь же можно активировать режим DTS Headphone: X v2.0 для создания эффекта объемного звука.

Помимо настроек звука, можно скорректировать работу микрофона и настроить время автоматического отключения при бездействии. Для некоторых пользователей удобной окажется функция местного эффекта микрофона. Она позволит пользователю слышать самого себя при использовании микрофона.

Заключение

Новинка сочетает удобство использования беспроводного интерфейса с высоким качеством звука. При тестировании мы отметили хорошую реализацию передатчика с длинным проводом, который позволяет удобно разместить адаптер. А с учетом большой дальности его можно полностью убрать из виду, благо сама гарнитура позволяет подключаться как в беспроводном режиме, так и при помощи стандартного провода.

Синхронизация происходит быстро и незаметно, за все время тестирования не было замечено ни одного сбоя соединения. Удобной оказалась реализация баланса звука Chat Mix и ее расположение на правой чашке. Такой вариант не отвлекает и не отнимает много времени.

Не возникает нареканий и по качеству звука. Качественные динамики вместе с тщательным подходом к конструированию модели обеспечивают комфортное использование и положительные впечатления от звука. Даже при длительном использовании не наблюдается ощущения усталости, а хорошая изоляция от внешних звуков позволит полностью сосредоточиться на игровом процессе.

Среди досадных моментов отметим не лучшую реализацию «ножки» микрофона, которая не слишком охотно принимает желаемую форму. Это создает затруднения в его настройке. Впрочем, победить эту особенность все-таки можно. А для истинных геймеров модель может оказаться непонятой из-за отсутствия какой-либо подсветки.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: