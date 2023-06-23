За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Игра Trepang2 вышла буквально на днях. Ее разработчик студия Trepang Studios. Издателем выступила Team17. Игра вышла пока на платформе Windows (плачьте убогие консольщики)...

Ее называют "ураганным шутером в духе классического FEAR". Тут я полностью согласен. Атмосфера очень напоминает FEAR (но не сюжет!), такие же мрачные однотипные коридоры. И перестрелки во многом схожи. Противники не особо с вами церемонятся даже на самом низком уровне сложности. Трудно даже сразу сказать, у кого в голове выше IQ: у боевиков из FEAR или из Trepang2. И дело тут в том, что они в Trepang2 гораздо агрессивнее себя ведут. Агрессивнее, но не глупо. "Станьте настоящим крутым крутым парнем в Trepang2: кровавом и захватывающем шутере от первого лица, действие которого происходит в далеком будущем. Обрушьте весь ад на своих врагов, уворачивайтесь от пуль и оставляйте за собой след разрушения в этом хардкорном и безумном шутере" - из описания к самой игре. Но имеются заметные отличия в спец.способностях наших персонажей. Даже не в них самих, а в балансе. Но об этом - чуть позже.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок -30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр На порядок упала цена S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI Gaming 4060 Ti дешевле такой же 3060 Ti -40% на 50" 4K TV = 25 тр -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti -39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Игра начинается с небольшого ролика. Потом наш персонаж оказывается в пустой комнате со связанными руками.





реклама

И мы начинаем свой путь к свободе... Сначала идет обучение основным приемам перемещения/передвижения. Отсылки к FEAR очень даже очевидны в стенах этого странного заведения...

реклама





Потом, мы находим оружие и пошел основной процесс...

Наши преимущества перед противниками: передвижение на корточках (так нас практически не слышно), отсидка в темноте (так нас почти не видно), короткий спринт (дыхалка слабовата) и подкат. Эти элементы часто встречаются в других играх. Но тут важен баланс. Бег вышел вообще ни о чем. Не так быстро, как хотелось бы, и очень непродолжительно. А вот подкат... Но о нем чуть позже.

реклама

Ассоциация с FEAR возникает с первым убитым противником. Нам дается возможность усилить нашу концентрация на определенное время. Это, считай, то же замедление времени, как в FEAR.

За данный промежуток активации способности можно уложить двух-трех противников. Но в игре имеется и другой бонус - невидимость. К сожалению, ее продолжительность крайне мала (в начале игры) и толку от нее немного. Можно, например, быстро перебежать из одного укрытия в другое. Стелс, наподобие Crysis, тут не получится. А жаль...

В итоге, основными способами борьбы, становится концентрация и...подкат! Он так эффективен, что его я использовал даже чаще. Ведь тут противник гораздо охотнее идет на сближение. Подкат, например, очень эффективен против спецназовцев с щитами. Выполняете подкат и тут же, разворачиваясь, стреляете ему в спину. Даже можно выполнить короткую серию из подкатов. Тогда это напоминает короткий рывок из последнего Thief.

Что еще общего у данной игры и FEAR? Броня, которая выпадает из противников или лежит где-нибудь и аптечки. Но набрать их ворох сразу нельзя. И всего два вида оружия можно нести с собой...

Маловато будет.

Зато имеется апгрейд оружия.

Для этого существуют специальные модули. Сам апгрейд сводится к установке глушителей, оптических прицелов или прицелов ночного видения. В общем, ничего сверхъестественного.

В конце миссии побега, нас ждет "эпичный баттл" с несколькими волнами противников.

Причем, обязательно надо убить их командира - тяжело вооруженного, обвешанного какой-то "сверхброней". Но он все же послабее тех штурмовиков из FEAR. И уж точно не идет ни в какое сравнение с фазовыми командирами из третьей части.

Покрошив вражин, мы на вертолете отправляемся на нашу базу.

Да, у нас есть база, где можно настроить внешний вид персонажа (это просто раскраска) и получить задание.

В сюжетном плане, сходства с FEAR я не увидел...

Но, переходим к сравнению графики в игре. Она не особо впечатляет. Настроек не много (так кажется сначала).

Посмотрим на то, как игра выглядит на эпичном пресете графики:

А вот так она выглядит на низких настройках:

Если включить пользовательские настройки, то диапазон графических изменений весьма большой.

И я даже не сразу заметил пункт "разблокировать безумные настройки".

В этом случае, некоторые настройки получают дополнительную опцию "безумные". Вот так выглядит на них игра:

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Но узнал я об этой настройке лишь после тестирования. Поэтому сам тест прошел на эпичном пресете графики.

Тестовая система.

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора : 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовый отрезок.

Результаты тестирования.

График фреймтайма.

Инпут лаг.

Итоговый результат.

Играть на данных настройках на GTX 1070 комфортно, с запасом по фпс. Но не все гладко. Один раз, буквально на пустом месте, произошло падение фпс до 30 кадров в течение примерно 5 секунд. Что это было, непонятно. Также хочется отметить, что частота кадров на нашей базе заметно ниже, около 85. С чем это связано, также непонятно. Ведь тут нет ничего такого, что могло просаживать фпс. Скорее всего, дело в оптимизации игры.

Теперь перейдем к еще одному сходству игры с первым FEAR. Это физика частиц и осколков. Она тут очень смахивает на упомянутую игру.

Но визуально выглядит более красочно. Это не идет на пользу игре, когда ты находишься в "гуще событий". Фейерверк частиц не дает рассмотреть врагов. А их в темноте и так плохо видно... Но приятно, что компания смогла сделать физику разрушений, пусть и весьма ограниченного характера. Сейчас многие крупные студии и такого не делают ("лучи" наше все). Неплохо также реализовано освещение в игре.

В итоге имеем очень неплохой боевик с явным закосом под механику FEAR. Поиграть определенно стоит.



