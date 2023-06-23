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Краткое тестирование в игре Trepang2

Сегодня я протестирую свою компьютерную систему в новой игре Trepang2, которая старательно копирует игровую механику FEAR...
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Игра Trepang2 вышла буквально на днях. Ее разработчик студия Trepang Studios. Издателем выступила Team17. Игра вышла пока на платформе Windows (плачьте убогие консольщики)...

Ее называют "ураганным шутером в духе классического FEAR". Тут я полностью согласен. Атмосфера очень напоминает FEAR (но не сюжет!), такие же мрачные однотипные коридоры. И перестрелки во многом схожи. Противники не особо с вами церемонятся даже на самом низком уровне сложности. Трудно даже сразу сказать, у кого в голове выше IQ: у боевиков из FEAR или из Trepang2. И дело тут в том, что они в Trepang2 гораздо агрессивнее себя ведут. Агрессивнее, но не глупо. "Станьте настоящим крутым крутым парнем в Trepang2: кровавом и захватывающем шутере от первого лица, действие которого происходит в далеком будущем. Обрушьте весь ад на своих врагов, уворачивайтесь от пуль и оставляйте за собой след разрушения в этом хардкорном и безумном шутере" - из описания к самой игре. Но имеются заметные отличия в спец.способностях наших персонажей. Даже не в них самих, а в балансе. Но об этом - чуть позже.

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Игра начинается с небольшого ролика. Потом наш персонаж оказывается в пустой комнате со связанными руками.


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 И мы начинаем свой путь к свободе... Сначала идет обучение основным приемам перемещения/передвижения. Отсылки к FEAR очень даже очевидны в стенах этого странного заведения...

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Потом, мы находим оружие и пошел основной процесс...

Наши преимущества перед противниками: передвижение на корточках (так нас практически не слышно), отсидка в темноте (так нас почти не видно), короткий спринт (дыхалка слабовата) и подкат. Эти элементы часто встречаются в других играх. Но тут важен баланс. Бег вышел вообще ни о чем. Не так быстро, как хотелось бы, и очень непродолжительно. А вот подкат... Но о нем чуть позже.

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Ассоциация с FEAR возникает с первым убитым противником. Нам дается возможность усилить нашу концентрация на определенное время. Это, считай, то же замедление времени, как в FEAR.

За данный промежуток активации способности можно уложить двух-трех противников. Но в игре имеется и другой бонус - невидимость. К сожалению, ее продолжительность крайне мала (в начале игры) и толку от нее немного. Можно, например, быстро перебежать из одного укрытия в другое. Стелс, наподобие Crysis, тут не получится. А жаль...

В итоге, основными способами борьбы, становится концентрация и...подкат! Он так эффективен, что его я использовал даже чаще. Ведь тут противник гораздо охотнее идет на сближение. Подкат, например, очень эффективен против спецназовцев с щитами. Выполняете подкат и тут же, разворачиваясь, стреляете ему в спину. Даже можно выполнить короткую серию из подкатов. Тогда это напоминает короткий рывок из последнего Thief.

Что еще общего у данной игры и FEAR? Броня, которая выпадает из противников или лежит где-нибудь и аптечки. Но набрать их ворох сразу нельзя. И всего два вида оружия можно нести с собой...

Маловато будет.

Зато имеется апгрейд оружия.

Для этого существуют специальные модули. Сам апгрейд сводится к установке глушителей, оптических прицелов или прицелов ночного видения. В общем, ничего сверхъестественного.

В конце миссии побега, нас ждет "эпичный баттл" с несколькими волнами противников. 

Причем, обязательно надо убить их командира - тяжело вооруженного, обвешанного какой-то "сверхброней". Но он все же послабее тех штурмовиков из FEAR. И уж точно не идет ни в какое сравнение с фазовыми командирами из третьей части.

Покрошив вражин, мы на вертолете отправляемся на нашу базу.

Да, у нас есть база, где можно настроить внешний вид персонажа (это просто раскраска) и получить задание.

В сюжетном плане, сходства с FEAR  я не увидел...

Но, переходим к сравнению графики в игре. Она не особо впечатляет. Настроек не много (так кажется сначала).

 Посмотрим на то, как игра выглядит на эпичном пресете графики:

А вот так она выглядит на низких настройках:

Если включить пользовательские настройки, то диапазон графических изменений весьма большой.

И я даже не сразу заметил пункт "разблокировать безумные настройки".

В этом случае, некоторые настройки получают дополнительную опцию "безумные". Вот так выглядит на них игра:

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Но узнал я об этой настройке лишь после тестирования. Поэтому сам тест прошел на эпичном пресете графики.

Тестовая система.

Процессор: i7-8700T

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Тестовый отрезок.

Результаты тестирования.

График фреймтайма.

Инпут лаг.

Итоговый результат.

Играть на данных настройках на GTX 1070 комфортно, с запасом по фпс. Но не все гладко. Один раз, буквально на пустом месте, произошло падение фпс до 30 кадров в течение примерно 5 секунд. Что это было, непонятно. Также хочется отметить, что частота кадров на нашей базе заметно ниже, около 85. С чем это связано, также непонятно. Ведь тут нет ничего такого, что могло просаживать фпс. Скорее всего, дело в оптимизации игры.

Теперь перейдем к еще одному сходству игры с первым FEAR. Это физика частиц и осколков. Она тут очень смахивает на упомянутую игру.

Но визуально выглядит более красочно. Это не идет на пользу игре, когда ты находишься в "гуще событий". Фейерверк частиц не дает рассмотреть врагов. А их в темноте и так плохо видно... Но приятно, что компания смогла сделать физику разрушений, пусть и весьма ограниченного характера. Сейчас многие крупные студии и такого не делают ("лучи" наше все). Неплохо также реализовано освещение в игре.

В итоге имеем очень неплохой боевик с явным закосом под механику FEAR. Поиграть определенно стоит.


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