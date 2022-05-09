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Batman 2022 или как поставить крест на франшизе

Недавно я посмотрел фильм Batman 2022 года и окончательно убедился в том, что Голливуд идет явно не в ту сторону. Что же не так с фильмом, попробую объяснить.
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Ну, не могут в Голливуде не возрождать бесконечно франшизы!

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В 2022 году на мировые экраны выходит очередной фильм о похождениях Темного Рыцаря. Режиссером этого фильма стал Мэтт Ривз (Matthew George Reeves), который до этого принимал участие в создании некоторых фильмов в качестве сценариста и режиссера. Видимо, у него был собственный взгляд на развитие франшизы и результат первого фильма, мягко говоря, разочаровал...

Лично мне в фильме не понравилось абсолютно все. Актеры, сценарий, атмосфера. Все. Так испоганить один из величайших комиксов DC Comics, нужно еще постараться. Хотя, ждать от создателя "Монстро" другого и не стоило.

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Итак, в фильме идет рассказ об относительно молодом еще Брюсе Уэйне, который только начинает восстанавливать порядок в Готеме. Его противником выступает Загадочник, он же Эдвард Нигма. Тут же засвечивается и довольно противоречивый персонаж Catwoman (Селина Кайл). Остальные персонажи достаточно проходные и к супергероям/злодеям отношение не имеют (Пингвин не считается).

Начну "разносить" фильм с подбора актеров. Он плохой: от А до Я.

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Роль Бэтмена досталась Роберту Паттинсону (Robert Douglas Thomas Pattinson), актеру, который появился для меня (и сразу "умер") во франшизе навсегда похоронившей вампирскую тематику.

На мой субъективный взгляд, актер не подходит на роль вообще. Неужели в Голливуде мало актеров? Или они не хотят гробить карьеру?

Далее: Женщина-Кошка...Она немного... как сказать более толерантно...темнокожая, что сразу наводит на известную "повесточку". Вы скажете, что уже была такая актриса - Хэлли Берри.

Но тогда никакой "повесточки" и близко не было. Да и по фактуре Берри как бы получше, чем Зои Кравиц (Zoë Isabella Kravitz). Тут можете закидать меня помидорами, но мнения своего не поменяю...

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Ладно, хоть ориентацию героям не поменяли...
Следующей "жертвой повесточки" стал ключевой персонаж многих комиксов - комиссар полиции Готема, Джеймс Гордон, в исполнении Джеффри Райта (Jeffrey Charles Wright).

К актеру у меня хорошее отношение, довольно неплохой. Но! Гордон был...белым... Может не стоит так безумно (и бездумно) идти на поводу "общественных масс"?

Еще одним таким персонажем становится сильная, черная женщина, кандидат в меры города (в противовес, продажному белому мужику...тьфу). Ее сыграла Джейми Лоусон (Jayme Lawson)

Тут никакой другой причины, кроме "повесточки" быть не может! И это реально бесит!

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"Вишенкой на торте" стал выбор актера на роль главного злодея... Роль Загадочника исполнил Пол Дано (Paul Franklin Dano). 

Не имею против актера ничего против, но не в этой роли. Но об этом я поговорю чуть позже.

Про подбор остальных актеров даже и говорить не хочется. Не то, что они плохие. Нет. Просто и "основная обойма" уже убила фильм...

Теперь перейдем к трансформации сюжета комикса в интерпретации режиссера.

Как вы понимаете, в комиксах особого сюжета или смысла искать не стоит. Это даже не книжка с картинками, а картинки с малым количеством текста. Там в принципе невозможно заложить глубокий смысл. Да и цели такой никогда не ставили. Но современные режиссеры пытаются его оттуда выудить... Вернее, просто дают свое представление о героях. И часто такое представление идет вразрез с первоисточником. Наиболее ярко это выражено в персонаже Джокера (который в данном фильме практически не появлялся). Но Джокер очень яркий пример, как из хоть и главного, но все же комиксного злодея, пытались лепить "глубокого персонажа с историей". Джокер - главный соперник Бэтмена, безумец. Но в то же время довольно комичный персонаж. Злодей с достаточно сильно поехавшей "кукухой". Искать причину этого не надо. Просто принимаем его таким, как есть, не более. Поэтому лично для меня лучшее воплощение Джокера на экране в исполнении Джека Николсона (John Joseph «Jack» Nicholson)

Все остальные вариации высосаны из пальца режиссера. Апогей идиотизма наступил в фильме "Джокер" (да, да, это не тот Джокер, просто случайное совпадение...)

Подобная трансформация произошла и с Загадочником. Это безусловно злодей. Но самый "безобидный" из когорты противников "мыши". Возможно, у него самые большие проблемы с головой. Но особой жестокостью Загадочник не отличался. В фильме же он показан типичным маньяком-насильником. И вот на такую роль Пол Дано подходит отлично. Загадочник же из него, как из собачьего хвоста сито. Никакой. Тут вина режиссера, конечно. Чем он думал, мне не понятно.

К реализации характеров других персонажей особых претензий нет. Не яркие, но и на фоне вышеизложенных проколов не выделяются.

Коротко хочется сказать об оснащении Бэтмена. Это в хорошем фильме может не броситься в глаза. Но не в этом случае. Начнем с полетов. По ходу фильма Бэтмен появляется в нужный момент в самых разных местах, что подразумевает его быстрое перемещение по городу. Мы знаем, что он может планировать, прыгая с высоких зданий. В этом случае, Бэтмен пользовался своим плащом, как крыльями. Но в фильме, в какой-то момент, нам показывают механизм этого самого "крыла". Плащ превращается в некое подобие костюма-крыла (что вполне реальная технология), но посадка осуществляется с помощью парашюта!. О какой тогда мобильности идет речь? Товарищ сценарист: вы хоть раз парашют складывали? Ну, ладно. Это не самый большой прокол. Самым плохим "изобретением" становится бэтмобиль

Это что за убожество? Кто сказал, что автомобиль Брюса Уэйна прокачивал Доминик Торетто?

Во всех последних фильмах о Бэтмене, его автомобиль не выдерживает никакой критики. То это некое подобие броневика из будущего. То Додж Чарджер с ракетой в багажнике... Бэтмобиль должен выглядеть только так:

А теперь - о подаче сюжета.

Мы имеем дело с экранизацией комикса. Поэтому хотелось бы увидеть хотя бы его зачатки в кино. Но не ждите этого в данном фильме. В свое время Кристофер Нолан (Christopher Jonathan James Nolan) сделал из комикса типичный боевик с поиском психологических причин зарождения характеров героев. Тут же нам предложили комикс в виде мрачного триллера. Бэтмен терзается своим прошлым ( тут такая история...), маньяк Загадочник пытается найти в нем родственную душу... Идея очень странная и противоречивая. Такой подход мне не нравится абсолютно. Учитывая, что сам фильм довольно длинный (176 минут!), то выдержать данную экзекуцию мне было довольно непросто.

Что в итоге?

Фильм очень и очень слабенький. Перезапуск франшизы, на мой взгляд, не удался. И подбор актеров не удачен. И подача сюжета плохая. Тратить свое время на данный "шедевр" не надо. Лучше пересмотрите первые два фильма от Тима Бертона (Timothy Walter Burton). Его интерпретация комикса самая правильная на мой взгляд. Ну, или поиграйте в компьютерные игры про "крылатую мышь", удовольствия получите не в пример больше.

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