Режиссёром и продюсером проекта выступил Уве Болл (Uwe Boll). Вместе с Хаммером в фильме снялись Костас Мэндилор (Costas Mandylor) и Неб Чупин (Neb Chupin)

По сюжету герой Хаммера берёт правосудие в свои руки и намерен самостоятельно выслеживать преступников. Проект ранее описывали как историю человека, одержимого местью.

Производство ленты сопровождалось юридическим спором вокруг названия. Изначально фильм назывался «Тёмный рыцарь», но Warner Bros. направила создателям уведомление о прекращении его использования из-за защиты бренда Batman.

Для Арми Хаммера «Гражданин линчеватель» станет второй крупной работой после скандала 2021 года. Первым его возвращением на экраны стал вестерн «Кровь на границе» (Frontier Crucible) в прошлом году. Ранее Хаммер пробовался на роль Бэтмена в отмененном фильме Джорджа Миллера «Лига Справедливости: Смертный» 2007 года.

Лента под названием «Гражданин линчеватель» (The Citizen Lyncher) выйдет на цифровых платформах 19 июня.