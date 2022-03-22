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Star Wars Jedi: Fallen Order - тест производительности системы i7-8700T + GTX 1070

Проведу краткое тестирование системы i7-8700T + GTX 1070 в игре Star Wars Jedi: Fallen Order. Также рассмотрим влияние разных графических настроек на качество графики в игре.
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Star Wars Jedi: Fallen Order (Звёздные войны. Джедаи: Павший Орден) — компьютерная игра в жанре action-adventure от третьего лица во вселенной Звёздных Войн, разработана студией Respawn Entertainment,  издатель компания Electronic Arts.

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Игра вышла в 2019 году на платформах ПК, PlayStation и Xbox.

Как явственно следует из названия, сюжетно связана с легендарной кинофраншизой Star Wars. Сюжет игры происходит через 5 лет после того, как Империя истребила джедаев. Играть нам предстоит за Кэла Кестиса, который обладает Силой. Ну и ему предстоит с помощью соратников возродить тот самый Орден джедаев.

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Играть в данную игры я не собирался, т.к. владение световым мечом предполагает превращение геймплея в обычный слешер с налетом особенности обладания Силой. Но мне уже хватило помахать мечом за "старого бога"...

Рассмотрим только аспект производительности системы в игре и графические настройки.

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Система:

Процессор i7-8700Т (рабочие частоты 3800-3900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, таковая частота 2666 МГц (14-16-16-34 cr1)

Материнская плата: AsRock B360 Fatality Gaming K4

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Видеокарта: EVGA GTX 1070 FTW 

Игра находится на жестком диске (это важный аспект).

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

Я не стал особо заморачиваться с поиском тестового отрезка. Даже "блогеры-журналисты", получающие за свое "творчество" куда более солидные гонорары, не особо парятся. Можете сами в этом убедиться: тест проводят в самом начале игры. Значит, и мне можно. Сделаю два тестовых отрезка: с самого начала и после беседы о разборке корабля (тут, в основном, скакать надо по останкам корабля).

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Игра сама выставила высокие настройки, но их можно поднять до "эпичных" (ох, и любят же давать такие названия...а где графика то?)

Графических настроек в игре достаточно.

 Итак, первый отрезок, настройки качества графики максимальные...ах, да, эпичные...

Итог первого тестового отрезка.

 Несмотря на довольно солидный средний фпс, игра сильно фризит.

После беседы с напарником Кэла, продолжаем тест:

Начало второго тестового отрезка.

Итого второго тестового отрезка.

 Тут фризов поменьше, но вмешались автосохранения.

Итоговый график:

 Играть на максимальных настройках можно. Игра нагружает все 12 потоков. Но сама загрузка колеблется от 30 до 70 процентов по потокам.

Самое начало игры не представляет какой-то огромной локации, но это не мешает постоянно подгружать игру с жесткого диска. Довольно странно, но такое безобразное поведение не новость. Хотя обычно встречается в играх с открытым миром. Тут же, в начале, открытого мира нет. Подгрузки есть...

Теперь проверим разные графические настройки.

Эпичные:

Высокие:

Средние:

 Ссылка на слайдер для удобства сравнения графики.

Разница в качестве картинки на разных настройках не особо и велика. Но и прирост фпс небольшой. Сама графика не впечатляет, но и "отстойной" не выглядит.

Чтобы иметь представление об оптимизации, немного поиграть все же пришлось.

В этой беседе нам дают представление о сюжетной цели игры.

Никаких нареканий по части "стабильных 60 фпс" на эпичных настройках у меня не было Но вот наличие SSD накопителя под эту игру крайне желательно. В плане подгрузок игра с легкостью переплюнула и God of War, и Horizon Zero Dawn, и все последние Ассассины вкупе с Immortal Fenyx Rising. Во всех перечисленных играх можно играть с жестким диском. Да, подгрузки будут, но они не критичные и встречаются не так часто. Тут же просто "лагодром".

В этом плане игра отвратительно оптимизирована.

В остальном же игра (вроде) не плохая, обучение представлено в виде воспоминаний главного героя:

Обучение "бега по стенкам".

 Наши соратники не выпадают из мира вселенной Star Wars:

Цере, наша соратница "по партии".

Наш пилот, Гриз.

 А в наших похождениях Кэла будет сопровождать миниатюрная копия Валли, сидящий на плече...

Расширенное издание имеет видео о создании самой игры и рисунки основных персонажей и локаций (арты):

 


Каков итог по тестированию?

Если вы фанат Звездных войн, слешеров и имеете видеокарту примерного уровня GTX 1070 с 8-ми поточным процессором, то можете поиграть в данную игру на максимальных настройках качества. Но для комфорта игру стоит разместить на SSD накопителе.


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